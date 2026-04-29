Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Главная слабость «Атлетико» и особый ход «Арсенала». Интриги встречи Симеоне и Артеты в ЛЧ
Никита Паглазов
Команды не смогут рассчитывать на нескольких лидеров, а судить матч будет скандальный арбитр!

«Атлетико» и «Арсенал» сыграют между собой в полуфинале Лиги чемпионов. Да, звучит не так впечатляюще, как «ПСЖ» – «Бавария». Однако интриг хватает и в битве между испанцами и англичанами. Рассказываем о 10 главных сюжетах серии.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» припаркуется в первом же матче? Или стоит удивить «Арсенал»?

Предстоящие два матча – «харамбол-дерби». Это ироничный термин, обозначающий оборонительный, скучный и «антифутбольный» стиль игры. И в соцсетях именно Микеля Артету и Диего Симеоне называют королями данного подхода. Чего же ждать от очного матча? Загадка.

«Атлетико» против топ-соперников предпочитает садиться в оборону и действовать на контратаках. Только вот проблема заключается в слабой защите мадридцев в последнее время. Например, в последних пяти матчах Примеры «Атлетико» пропускает минимум два мяча. Добавим к этому финал Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (2:2, 3:4 пен.) и ответный четвертьфинал ЛЧ с «Барселоной» (1:2). Итого – семь матчей с 2+ пропущенными мячами.

ДИЕГО СИМЕОНЕ

Вопрос: стоит ли в таком случае «парковать автобус» у своей штрафной? Не лучше ли удивить «Арсенал», если и не сыграв в атакующем стиле, то хотя бы попытавшись сделать это. Опять же, «Атлетико» в чемпионате неизменно забивал в девяти турах подряд, в пяти из них – 2+ мяча. Для Симеоне играть в атаку – риск. Но сейчас тот случай, когда он будет оправдан нынешней формой мадридцев.

У «Арсенала» с возвращением Хаверца начала приходить в порядок атака, но немец получил травму. Что придумает Артета?

В последний раз «Арсенал» забил два мяча в одном матче 17 марта – в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером». После этого команда в шести играх подряд отличалась максимум один раз (в двух из них ушла с поля без голов). Да, лондонцев и до этого было трудно назвать результативной машиной уровня «Баварии». «Арсенал» любит действовать стерильно: отдавать безопасные передачи без особого риска. Но в последнее время позиционная атака стала ещё хуже.

С возвращением в состав Кая Хаверца что-то стало налаживаться. «Арсенал» уступил в АПЛ «Манчестер Сити» (1:2), но провёл неплохой матч в плане атаки. Затем здорово стартовал с «Ньюкаслом» (1:0), однако по ходу встречи потерял и Хаверца, и Эберечи Эзе (один оформил победный ассист, второй забил). И снова Артета столкнулся с проблемой в плане вариативности. А ещё Букайо Сака только-только восстановился от травмы и не готов на 100%.

Вероятно, в старте на матч с «Атлетико» выйдет тройка Троссард — Дьёкереш — Мадуэке. Хаверц и Эзе могут успеть оправиться от повреждений, однако вряд ли будут максимально готовы. Учитывая нынешнюю слабую форму Дьёкереша, проблема с нападением становится одной из основных для «Арсенала».

А кто вообще пропустит матч?

У «Арсенала» сегодня точно не сыграет Микель Мерино, у «Атлетико» – Пабло Барриос и Хосе Мария Хименес. Также под вопросом участие огромной группы футболистов. У лондонцев встречу рискуют пропустить Риккардо Калафьори, Эберечи Эзе (уже тренировались), а также Кай Хаверц и Юрриен Тимбер (пропустили предматчевую тренировку). «Атлетико» же может недосчитаться Адемолы Лукмана и Давида Ганцко.

КАЙ ХАВЕРЦ

Потенциальные потери могут серьёзно сказаться на ходе встречи. Например, мадридцы серьёзно потеряют в опасности на левом фланге в случае отсутствия Лукмана. «Арсенал» же с Хаверцем и без – две разные команды в плане атакующего потенциала. Также перед Симеоне встаёт вопрос, кем заменить в центре поля Барриоса: либо перевести с правого фланга защиты Маркоса Льоренте, либо выпустить Джонни Кардозо (не очень хорош на мяче)

«Атлетико» не проигрывал с Симеоне дома в плей-офф ЛЧ до «Барсы». Теперь случится второе подряд поражение?

Удивительный факт: «Атлетико» под руководством Диего Симеоне не проигрывал дома в плей-офф Лиги чемпионов до матча с «Барселоной». Напомним, аргентинец тренирует клуб с 2011 года, а в ЛЧ мадридцы с ним попали впервые в 2013-м. Поражение в ответном четвертьфинале от каталонцев (1:2) прервало серию, хотя мадридцы в итоге всё равно прошли дальше. Учитывая нестабильность команды Симеоне, вполне вероятен второй подряд провал «Атлетико» на своём поле.

Состоится ли реванш «Атлетико» за разнос от «Арсенала» на общем этапе?

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Арсенал» и «Атлетико» уже встречались. В 3-м туре общего этапа лондонцы разнесли мадридцев дома – 4:0. Команда Артеты решила вопрос за 13 минут: в середине второго тайма Виктор Дьёкереш и Габриэл Магальяйнс оформили по дублю. Теперь у «Атлетико» есть шанс взять реванш у англичан.

Как прошёл матч в октябре 2025 года:
«Арсенал» разнёс «Атлетико» за 13 минут! А Дьёкереша «прорвало» в Лиге чемпионов. Видео

«Арсенал» продлит беспроигрышную серию в ЛЧ?

«Арсенал» – единственная команда в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, не потерпевшая ни одного поражения. Уступали даже «ПСЖ» («Баварии» и «Спортингу») и «Бавария» (проиграли как раз «Арсеналу» и «ПСЖ»). Лондонцы же идут на беспроигрышной серии из 13 матчей. Более того, у команды Артеты 11 побед и всего две ничьих. Поэтому «Арсенал» может добраться до финала с впечатляющим показателем. После чего и вовсе завершить Лигу чемпионов без единого поражения и с трофеем. Чем не челлендж?

ФК «АРСЕНАЛ»

Справится ли «Атлетико» со стандартами «Арсенала»?

«Арсенал» ассоциируется со стандартами. Именно лондонцы задали моду на скрупулёзную подготовку угловых/штрафных и прекрасны в этом компоненте (даже сейчас). Команда Артеты забила уже 20 (17 – с угловых) мячей со стандартов в АПЛ, а в игре с «Ньюкаслом» в 10-й рекордный раз в сезоне открыла счёт после стандартного положения.

У «Атлетико» обратная ситуация. Команда Диего Симеоне – худшая в Лиге чемпионов по количеству пропущенных со стандартов мячей (8). Также мадридцы дважды пропустили после угловых в последней встрече Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (3:2). А в прошлом очном матче «Арсенал» забил со стандартов два гола. Звучит печально. Противопоставит ли Симеоне что-то задумкам тренера «Арсенала» по стандартам Николя Жовера?

17 голов с угловых у лондонцев!
«Арсенал» снова впереди «Сити»! И обновил рекорд АПЛ, о котором вы наверняка догадываетесь

Райя снова будет творить чудеса в Лиге чемпионов? А кто сыграет в воротах у Симеоне?

Голкипер «Арсенала» Давид Райя проводит сильный сезон. Но особенно мощно испанец выглядит в Лиге чемпионов. Лондонцы пропустили всего пять мячей в 13 матчах – большая заслуга Давида. Также Райя тащил «Арсенал» в обеих встречах четвертьфинала со «Спортингом». Нет сомнений, что как минимум в первом матче «Атлетико» создаст проблемы лондонцам. И от Райи снова требуется вдохновенная игра.

У «Атлетико» же дилемма – Ян Облак или Хуан Муссо. Первый – более статусный голкипер, но в нынешнем сезоне словенец нестабилен. Он проигрывает конкуренту по предотвращённым голам, хуже играет ногами, да и не так давно был травмирован. Из-за этого Муссо и провёл оба матча с «Барселоной» в четвертьфинале.

ХУАН МУССО

Если выбирать по игровой форме, то аргентинец заслуживает место в стартовом составе. Но у Облака есть суперсила – собираться на важные матчи. Если Ян сделает пару сейвов и поймает уверенность, то «Арсеналу» придётся невероятно трудно. Что выберет Симеоне: довериться стабильному Муссо или поверить в лучший день Облака? Отметим, что в финале Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» играл аргентинец, а в последних двух турах Примеры – словенец.

Какое атакующее сочетание выберет «Атлетико»?

Перед Диего Симеоне стоит важный вопрос: какие атакующие футболисты окажутся в стартовом составе? Место Хулиана Альвареса вряд ли подлежит сомнению, как и вероятный выход сына тренера Джулиано Симеоне на правый фланг полузащиты. Дальше – труднее.

Место второго форварда могут занять Антуан Гризманн и Александр Сёрлот. Француз – выбор в пользу более умного футбола с чуть бо́льшим процентом владения. Появление Сёрлота – помощь при стандартах, опция для навесов и физически сильная проблема для защитников «Арсенала». Также в случае неполной готовности Лукмана встаёт вопрос с левым флангом. Из вариантов – Николас Гонсалес, Тьяго Альмада и Алекс Баэна.

Арбитр предстоящего матча судил «Атлетико» чаще других испанских клубов. А сборной Англии сильно помог на Евро-2020

Судить предстоящий полуфинал будет опытнейший Данни Маккели. Нидерландец работает арбитром с 2009 года. За это время он отработал на 59 матчах в Лиге чемпионов (в том числе на полуфиналах «Реал» – «Челси» в 2021-м и «Вильярреал» – «Ливерпуль» в 2022-м), шести встречах на чемпионатах Европы (на Евро-2020 судил матч открытия и полуфинал Англия – Дания со спорным пенальти в пользу англичан), и двух – на чемпионате мира 2022 года в Катаре (Испания – Германия и Польша – Аргентина).

ДАННИ МАККЕЛИ

Из испанских клубов Маккели чаще остальных работал именно на матчах «Атлетико» – семь раз. При его судействе мадридцы одержали три победы, трижды сыграли вничью и всего раз уступили. Кстати, Данни работал на встрече между «Атлетико» и «Ливерпулем» (3:2, д. вр.) на «Энфилде» в 1/8 финала ЛЧ-2019/2020, ставшей последней на долгое время с полными трибунами (далее случилась пандемия).

«Арсенал» же Данни судил недавно – в ответном матче 1/8 финала с «Байером» (2:0). До этого были ещё три встречи, в которых лондонцы одержали две победы и уступили «Баварии» (ЛЧ-2023/2024, ответный четвертьфинал).

Вспоминаем скандал с Маккели на Евро-2020:
«Самое большое ограбление». Судью нещадно критикуют за пенальти в ворота Дании на Евро
