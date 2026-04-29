ПЯТЬ — ЧЕТЫРЕ! «ПСЖ» и «Бавария» выдали лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. Видео

Вы любите фильмы Майкла Бея? Ну там «Трансформеры» всякие: бам! Ба-бах! Бдыж! Так вот первые 15 минут ничего подобного не было. «ПСЖ» и «Бавария» уныло катали мяч, ни одного удара – не в створ, а вообще ни одного. Зато потом пошёл настоящий боевик. Тотальный адреналин.

Бам! Луис Диас заработал спорный пенальти, а Гарри Кейн реализовал! В отличие от Усмана Дембеле, который запорол выход один на один. И вскоре гости едва не повели в два мяча, однако Матвей Сафонов спас после удара Майкла Олисе. А вот спасти Мануэлю Нойеру после удара Хвичи Кварацхелии было уже нереально – попал в самый уголочек – 1:1.

Без передышек. Практически сразу момент уже в штрафной хозяев. Олисе буквально возил Нуну Мендеша на фланге. После одного из таких эпизодов мяч от Жоау Невеша отлетел в штангу «ПСЖ». Прошла буквально минута, и тот самый Невеш забил головой. Да-да, 174-сантиметровый Невеш.

Это всего лишь 2:1 в пользу «ПСЖ» к 33-й минуте. Насыщенно для тайма каких-то других команд, но не этих. Тут до перерыва соперники ещё обменялись голами. Олисе из убойной позиции приложился так, что мог бы и сетку порвать. А уже в компенсированное время к первому тайму случился спорный эпизод.

Дембеле выполнял прострел с правого фланга и попал в руку Альфонсо Дэвису. Главный арбитр продолжил игру, однако VAR призвал судью к монитору. В результате пенальти всё-таки был назначен. Хотя дистанция была минимальная, не было удара в створ,, и, похоже, ещё случился рикошет от корпуса. Честно говоря, не выглядело как явная и очевидная ошибка, чтобы включался VAR, но кто я такой, чтобы судить? Просто автор отчёта, который в этот раз наслаждался футболом. Если что, у меня на выходных были тексты по «Ростов» – «Оренбург» (0:1) и «Милан» – «Ювентус» (0:0), так что сами понимаете.

Второй тайм начался тоже бойко. Настолько, что было тяжеловато писать этот отчёт. Хочешь рассмотреть эпизод, когда «ПСЖ» просил второй пенальти (его вроде действительно не было), а там уже новые голы на конвейере. Просто сорвало стоп-кран и на потоке тра-та-та-та-та.

Крутая комбинация, когда сразу два игрока «ПСЖ» пропустили мяч и вторым темпом набежал Хвича. Как он пробил? Как? Мяч зашёл идеально в угол ворот. Вот даже не преувеличиваю.

Три минуты проходит – и Дембеле кладёт пятый. Просто разрыв, трэш и кабздец!

Два боксёра забыли про защитный блок и пошли лупасить друг друга. И «Бавария» в этом противостоянии не была мальчиком для битья (прости господи за штамп, но тут в тему). «Бавария» поймала такой же кураж. Навес Йозуа Кимиха со штрафного – и Дайо Упамекано подставил голову. По трансляции было непонятно, коснулся ли он мяча, однако гол записали на защитника.

Всё ли это? Конечно нет. Диас открылся за спину Маркиньосу, на огромном пространстве раскачал бразильца и пробил под самую штангу – 5:4. Сафонов пропустил четыре, но вратарю тяжело за что-то предъявить. Разве что за второй гол, однако там тоже было тяжело спасти. Тот случай, когда голкиперы стали заложниками стиля команд. Тут коса нашла на косу.

На 87-й минуте мы могли увидеть и 10-й гол в матче, но вышедший на замену Сенни Маюлу угодил в крестовину. В конце встречи важно ещё отметить, что Ашраф Хакими и Сафонов получили повреждения и какое-то время лежали на газоне, но всё-таки доиграли встречу. На этом всё – 5:4.

Знаю, многие кайфуют от игры в обороне. Кому-то даже нравится игра Макса Аллегри и Микеля Артеты, однако в Париже было что-то особенное. Opta никогда не подсчитает, сколько людей влюбились в футбол после этого матча.