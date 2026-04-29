Сафонов пустил от «Баварии» 4 — по делу ли критика? Разбор его игры в 1/2 финала ЛЧ. Видео

«ПСЖ» и «Бавария» выдали концерт, голкиперы в нём оказались практически не нужны – именно про такие матчи обычно говорят, что они не для вратарей. Мануэль Нойер вообще выступил статистом: у легендарного немца 0 сейвов в этой встрече. Все пять ударов в створ от парижан закончились голами.

У Сафонова ситуация сильно лучше. Матвей сделал три сейва ― один из которых был ключевым: при счёте 0:1 в пользу «Баварии» россиянин потащил выход один на один от Олисе и оставил парижан в игре. Да и, например, французские коллеги из Footmercato пишут, что к Сафонову тяжело предъявить претензии по этому матчу:

– Оценка Сафонову — 6 из 10. Он безупречно справился с первым же опасным моментом, выиграв воздушную дуэль после фланговой подачи Олисе (пятая минута). После этого вратарь уверенно действовал на линии ворот, остановив удар Олисе правой рукой (20-я минута). В игре ногами и на выходах Сафонов был собран и надёжен. Он также сыграл ключевую роль на выходе, не позволив Олисе пробить (32-я минута). Его своевременный выход из ворот оказался решающим после сольного прохода Диаса (62-я минута). Хотя он был застигнут врасплох во время пенальти от Кейна (17-я минута), а также после мощных ударов Олисе (41-я) и Луиса Диаса (68-я), вратарю трудно предъявить какие-либо претензии.

Критика в адрес Матвея тоже есть. В L'Équipe, одном из крупнейших спортивных СМИ Франции, ставят в вину вратарю два пропущенных гола. – от Олисе и Юпамекано.

В этом материале разберём и четыре пропущенных мяча Сафонова, и его игру в целом. Мог ли он сыграть лучше? Справедлива ли критика? И да, важная оговорка: весь мой вратарский опыт ограничивается детской футбольной школой и игрой с другими спортивными журналистами каждый понедельник.

Первый гол — пенальти Гарри Кейна

Потащить пенальти – подвиг для любого вратаря. Если это пенальти от Кейна – подвиг вдвойне. За карьеру англичанин промахнулся с точки всего 13 раз, а реализовал 106 попыток. В этом сезоне Бундеслиги Гарри забил 10 пенальти из 10, в Лиге чемпионов – четыре из пяти. Промахнулся лишь в матче с бельгийским «Юнионом» ― попал в перекладину.

Кейн во время пенальти страшен по двум причинам:

Первая – в ударах Кейна нет никакой закономерности. Гарри почти никогда не бьёт по центру и постоянно меняет углы. Например, в Бундеслиге в этом сезоне он преимущественно бьёт в правый от вратаря угол — семь ударов туда против трёх в левый. Именно в правый угол сорвался и Сафонов. Но в Лиге чемпионов Кейн все свои четыре гола с точки забил в левый от вратаря угол, включая удар в ворота Матвея; Вторая причина ― микропауза перед ударом. Кейн быстро разбегается, в последний момент делает паузу, поднимает взгляд на вратаря. Видит, куда тут начинает срываться – и отправляет мяч в противоположный угол. Взять такой пенальти практически невозможно.

Второй гол — расстрел Олисе

Начнём с того, что главные претензии за этот гол должны лететь опорной зоне и защите «ПСЖ». Олисе прошёл всех, как Дмитрий Булыкин в матче со сборной Швейцарии.

Что делал Сафонов в этой ситуации? Матвей слегка заранее пошёл читать удар. Предположу, что сделал это по двум причинам:

Расстояние и сила удара – Олисе бил почти с точки пенальти; Олисе наносил удар из-под защитника (Маркиньоса), который перекрывал левый от вратаря угол своим блоком.

Получилось, что Олисе просто воткнул мяч с 15 метров. Со страшной силой. Да, Сафонов мог остаться стоять на ногах до конца, но тогда бы он рисковал не успеть выбросить руку, чтобы отбить мяч. В итоге Матвей принял решение прочитать удар заранее, что при удачном стечении обстоятельств позволило бы ему перевести мяч на угловой. Не сложилось. Мог ли Сафонов предотвратить гол Олисе? При удаче ― да. Ошибка ли ― нет .

Третий гол — подача на Юпамекано

Самый спорный гол. Киммих сделал подачу, Сафонов – движение из ворот по направлению к мячу, потом отпрыгнул назад. Юпамекано срезал мяч – и тот залетел в ворота.

Что здесь предъявляют Сафонову? Матвей вышел из ворот и застрял в полупозиции, что не позволило в полную силу среагировать на кивок Юпамекано. О чём говорят меньше? Подача Киммиха получилась идеальной – вратари такие просто ненавидят. Это был приходящий навес, который летел по головам своих и чужих, а падать начал в нужный момент и в очень неудобной точке. На такой навес невозможно выйти . Думаю, именно это в моменте и понял Матвей – пошёл на мяч, но понял, что до него не доберётся – и решил остаться в полупозиции. В створе же можно остаться только в надежде, что мяч никого не коснётся. И играть по нему по первоначальной траектории. Но даже если бы Сафонов выбрал этот вариант, среагировать на кивок Юпамекано шансов почти не было.

Матвей здесь не выручил. Однако и вратарским этот гол точно считать нельзя. Заслуги Киммиха в этом голе гораздо больше, чем неправильных действий Сафонова.

Четвёртый гол — расстрел от Диаса

В этом голе разбирать особо нечего. Колумбийский нападающий «Баварии» расстреливал Сафонова с точки пенальти, направив мяч точно в угол. Причём в этом моменте Матвея надо похвалить. Он прочитал, что будет делать Диас, и заранее пошёл в нужный угол. Сафонов хорошо прыгнул за этим мячом – чуть-чуть не хватило, чтобы сделать невероятное спасение. Просто колумбиец пробил прямо под штангу.

Сафонов провёл нормальный, рабочий матч, если брать во внимание контекст всей игры, ошибок защиты и важных сейвов, которые Матвей сделал по ходу игры. Также отметил бы бесстрашие голкипера, с которым он кидался на мячи в концовке встречи, играя на выходах и перехватах.

А главную мысль выразили три вратаря РПЛ, с которыми я списался после матча, обсуждая перформанс Сафонова: «Разбирать голы, которые пропустил российский вратарь в полуфинале Лиги чемпионов ― кощунство. Он там, а для этого нужны огромные яйца и мастерство».

Такое надо ценить.