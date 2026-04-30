Лютая борьба за выход в РПЛ. Полные расклады для «Факела», «Родины» и «Урала»

В марте всё казалось очевидным, теперь у фаворита – кризис, у Березуцкого – рывок. А что будет в случае равенства очков?

Финал Лиги PARI получится жарким. Хотя ещё в начале марта никто не ожидал подобного. «Факел» дома разобрался с «Уралом» (1:0) и, казалось, прибил интригу. Команда Олега Василенко после 22-го тура опережала «Урал» на 10 очков. А «Родину» – на 12! В итоге воронежцы растеряли всё своё преимущество. Конкуренты же полезли вверх. Сейчас расклад такой:

«Факел» на первом месте с 61 очком;

«Родина» (59) – на втором;

«Урал» (58) – на третьем.

В гонку мог залезть ещё и «Ротор» Дмитрия Парфёнова, однако волгоградцы потеряли очки в домашней игре с «Волгой» (0:0). До топ-2 уже не дотянут, поэтому остаётся только борьба за попадание в стыковые матчи. А мы считаем расклады в битве за прямые путёвки в РПЛ и за золотые медали.

«Факел» – четыре тура подряд без побед, впереди битва с Ташуевым

Календарь: «Енисей» (дома), «СКА-Хабаровск» (дома), «Волга» (в гостях)

Весной «Факел» лишь 11-й в Первой лиге по количеству очков (13 из 30 возможных). Тревогу бьёт даже губернатор Воронежской области Александр Гусев. Вот что он написал у себя на странице в соцсетях после поражения во встрече с «Чайкой» (0:2) в 29-м туре:

Александр Гусев губернатор Воронежской области «Думаю, футболисты и руководство клуба обязаны извиниться перед болельщиками. Дело даже не в результатах двух последних матчей. Дело – в отношении к тому, чем ребята занимаются профессионально. В том, что они показывали на поле. Если «Факел» претендует на лидерство, на повышение в классе, такая игра, конечно, недопустима».

Кстати, именно после поста Гусева свою работу в прошлом году потерял Игорь Шалимов, с которым «Факел» заходил в сезон. Сейчас некоторые фанаты клуба говорят, что при Шалимове было даже хорошо. Мол, при нём играли от обороны, умели держать результат. От любви до ненависти – один шаг. С Василенко воронежцы действительно вышли на первое место по владению мячом (58%). Правда, с голами совсем туго – 39 мячей за 31 тур. По этому показателю делят шестое место с тульским «Арсеналом».

В первой части сезона у «Факела» была лучшая оборона в чемпионате. Команда пропускала меньше всех (11 голов в 21 матче) и накопила наименьшие цифры по xGA (ожидаемые пропущенные голы). Весной показатели заметно хуже. Воронежцы 11-е по пропущенным мячам – 11 голов в 10 матчах (уже повторили результаты осенней части). По допущенным xG «Факел» на весеннем отрезке уступает «Ротору», «Спартаку» и «Торпедо». Причём и по ожидаемым голам (10,84) должен был пропустить около 11 мячей. То есть о невезении говорить не приходится.

Атака тоже сломалась. Весной «Факел» – пятый по xG, но лишь 12-й по голам. Седьмой по голевым моментам, однако 14-й по их реализации. Первый по количеству ударов по воротам и последний (!) по проценту попаданий в створ.

Жёстко просел в качестве лучший бомбардир лиги Белайди Пуси – всего два гола в 10 матчах, лидерство по упущенным голевым моментам (10) в команде. Позволил себя догнать в гонке снайперов Амуру Калмыкову из костромского «Спартака». Приехавший из чемпионата Косова форвард Аксель Гнапи не лучше – один гол в тех же 10 матчах. В моменте он даже проиграл конкуренцию Максиму Турищеву, правда, после 1+1 с «Шинником» вернулся в старт.

Синдром сбитого прицела поразил вообще всех, кто в прошлом сезоне устраивал шоу. Мераби Уридия – ни одного реализованного из пяти голевых моментов. Николай Гиоргобиани – 0/4. Равиль Нетфуллин выдал чудовищную серию ударов, где лишь 1 из 20 попал в створ.

В отдельных матчах спасал только Турищев, которого Василенко планировал отпустить в зимнее трансферное окно. 24-летний форвард неплохо проявил себя на сборах и остался в «Факеле». Его дубль принёс победу во встрече с тульским «Арсеналом» (2:1). Также Турищев спас ничью с «Торпедо» (2:2) – «Факел» забил вдесятером. А на последних секундах Максим головой вынес мяч с ленточки после удара Кирилла Гоцука. Без Турищева был бы совсем мрак.

Олег Василенко главный тренер «Факела» – после матча с «Торпедо» «Мы всегда придерживались игры, которую совершенствовали. Против любых соперников создавали моменты, но нам не всегда удавалось забить. Некоторые матчи играли откровенно неудачно. Давно уже не смотрим за нашими соперниками. Мы сейчас в ситуации, где всё зависит только от нас. Выводы по скомканной весне будем делать по окончании сезона. Сейчас все мысли команды и клуба о том, чтобы выигрывать каждый матч».

Катастрофа для «Факела» действительно началась только в последних матчах. После сборов воронежцы выглядели солидно – победили «Урал» (1:0), увеличили отрыв. «Ротору» (0:1) проиграли по всем статьям, не ожидав такого бесшабашного футбола от банды Дмитрия Парфенова – тот случай, когда соперник удивил качеством.

А вот ничьих с «Черноморцем» (0:0) и «КАМАЗом» (0:0) просто не должно было случиться – в обоих матчах «Факел» создал уйму моментов (19 суммарно), не допустив опасности у своих ворот. Здесь и пропала уверенность игроков.

После встречи с «Родиной» (1:3), где москвичи «убили» команду Василенко буквально за полчаса, воронежцы поехали в Подольск и уступили «Чайке» (0:2). «Тройник» всем командам Первой лиги даётся непросто. Однако у игроков «Факела» не получались элементарные вещи – передачи шли в аут, возникли проблемы с подборами. Владение стало стерильным.

К последним трём турам воронежцы подходят в чудовищном состоянии. Хороших новостей две. Первая – две встречи «Факел» проведёт на домашнем стадионе. Вторая – в старт вернётся вратарь Даниил Фролкин, который в осенней части был основным. Игорь Обухов был удалён в игре с «Торпедо» и освободил место в рамке.

Есть и плохие новости. Следующая встреча – с «Енисеем», одной из лучших команд весны. Сергей Ташуев набрал 23 очка из 30 возможных. А тут ещё и противостояние с бывшей командой.

Затем – депрессивный после отставки Алексея Поддубского «СКА-Хабаровск». И финиш с «Волгой», которая уже не раз отбирала очки у топов. Худший календарь для лидера Первой лиги!

«Родина» – быстрый футбол, но есть проблемы с психологией

Календарь: «Черноморец» (в гостях), «Челябинск» (дома), «Арсенал» (в гостях)

У команды Хуана Диаса совсем другое положение. «Родина» делит с «Енисеем» звание лучшей команды весны с 23 очками в 10 матчах. Картина могла бы быть ещё лучше, но вмешался «тройник».

Сначала «Родина» отдала все силы в матче с «Волгой» (0:0), так и не пробив Егора Бабурина. Затем москвичи неожиданно без шансов уступили «Ротору» (0:2) и потерпели первое за 18 игр поражение. Встречу с «Уфой» (1:0) вытащили вдесятером на характере. После удаления Артёма Мещанинова (капитана команды и основного защитника) игра пошла на встречных курсах, и в итоге «Родину» спас Артём Максименко, забивший на последних секундах.

При этом глобального спада нет. «Родина» на дистанции всего сезона – самая играющая команда в лиге. Лучшая атака весны – вторая по голам (22) и лучшая по голевым моментам (в среднем по четыре за игру).

Хуан Диас ищет план под каждого соперника и меняет «Родину» по ходу матчей. Против «Факела» помогли быстрые атаки (3:1). После неудачного начала раскатали «Чайку» (5:2). С «Уфой» Диас перестроил команду на 4-4-1 после удаления, сделав свежего Максименко «магнитом» под забросы и навесы.

Главный креативщик «Факела» Никола Гиоргобиани весной находится под плотным присмотром соперником и не показывает свой привычный уровень. А вот перуанский плеймейкер Йорди Рейна сохранил прошлогодний тонус – стал лидером Первой лиги по количеству голевых передач (9).

В первой части сезона форвард Иван Тимошенко был малоэффективен, зато весной выдал голевую серию из пяти матчей. В опорной зоне по-прежнему подчищает Руслан Фищенко. Всё так же неожиданно врывается в штрафную из глубины Андрей Егорычев. С болячками наконец-то расправился Магомедхабиб Абдусаламов (6+4 в сезоне).

Даже приехавший зимой парагваец Теодоро Арсе, несмотря на травму на сборах, в итоге отдал уже две голевые передачи в пяти матчах – именно он выполнил подачу на Максименко в концовке встречи с «Уфой».

Из трёх претендентов на первое место у «Родины» самая крепкая и стабильная вратарская позиция. Сергей Волков держит высокую планку. У него 76% отраженных ударов и 31 сейв (по этому показателю Волков уступает только Семёну Фадееву из «Чайки»).

Что дальше? Календарь, казалось бы, простой. Однако в следующем туре «Родина» играет на выезде против мотивированного «Черноморца», который сражается с «Уфой» за выживание. Следующие соперники – «Челябинск» и «Арсенал» – уже фактически завершили сезон. Возможный подводный камень – дисквалификация Мещанинова, которому нет полноценной замены.

«Урал» – неожиданная перезагрузка от Василия Березуцкого

Календарь: «Шинник» (дома), «КАМАЗ» (дома), «Черноморец» (в гостях)

Пора доставать бланк для извинений перед Василием Березуцким. Казалось, надежды на прямой выход «Урала» в РПЛ окончательно рухнули после поражения во встрече с «Родиной» (1:3), когда команда свалилась на третье место. Внезапная ничья с «Уфой» (0:0) лишь укрепила это ощущение.

Однако потом «Урал» внезапно «воскрес» во время «тройника» – прошёл его без потерь. 3:0 с «Соколом» и важнейшие победы в матчах с «Торпедо» (2:0) и «Челябинском» (2:1). Березуцкий перестроил команду на 4-2-3-1, которые превращаются в схему с тремя центральными защитниками при владении. Владислав Малькевич и Юрий Железнов занимают позиции латералей, Артём Мамин переходит на место правого крайнего в тройке.

Хотя переоценивать «Урал» не стоит. Средний набор очков хуже, чем при Мирославе Ромащенко (1,7 против 1,91). После зимы долго искали стабильность. Стартовали с одной победы в пяти матчах. Хуже того – проиграли прямым конкурентам. Ещё получили 2:4 во встрече с «Енисеем» Ташуева.

После неудачной серии Березуцкий переосмыслил расстановку и подтянул стандарты. Весной «Урал» забил пять голов после штрафных, угловых и аутов. Теперь в чужой штрафной зажигает капитан Силвие Бегич – огромный (197 см) хорватский центрдеф за 10 туров оформил 4+1 по системе «гол+пас».

Также вовремя вернулся в строй основной голкипер Александр Селихов. Весной он сыграл шесть матчей – четыре из них «на ноль». Выдал 95% отражённых ударов. Правда, в последней встрече с «Челябинском» получил прямую красную – побежал исправлять провал обороны и снёс соперника за пределами штрафной.

Отдельного упоминания заслуживает главный «джокер» лиги – 20-летний Никита Морозов. Или, как его называет Березуцкий, Уле-Гуннар Сульшер. Весной у Морозова уже пять голов после выходов на замену. В старт его пока не ставят, но Никите и без этого хорошо.

Однако есть и проблемы. Весной совсем пропал лучший бомбардир команды Мартин Секулич. Он хорош в подыгрыше и мелких фазах, но «Уралу» не хватает его результативных ударов. После зимних сборов 27-летний хорват выдал серию из девяти матчей без голов – забил только в последней игре с «Челябинском». С пенальти. Реализовал всего 1 из 13 голевых моментов.

По необъяснимым причинам совсем не играет Евгений Марков. В итоге голы размазаны между Бегичем, Ильёй Ишковым, Железновым, Романом Акбашевым и упомянутым выше Морозовым.

Весной «Урал» лишь седьмой по xG (15,13 – выше и «Родина», и «Факел») и шестой по xGa (11,43 – здесь хотя бы выше «Родины»). Третьи по количеству голов (18, после «Енисея» и «Родины») екатеринбуржцы только за счёт хорошей реализации моментов.

Одно оправдание у Березуцкого есть – зимой команда совсем не усилилась. Арендованный у азербайджанской «Зири» белорусский форвард Егор Богомольский до сих пор без голов – он не реализовал семь голевых моментов. Дмитрий Иванисеня не всегда показывает ожидаемый уровень. Арендованный у «Крыльев Советов» опорник лидирует в команде по голевым ошибкам (3). Пришлось форсировать восстановление Лео Кордейро – в итоге бразилец снова сломался.

Потери конкурентов вернули «Урал» в борьбу за прямой выход в РПЛ. Следующий матч – дома с «Шинником». Это лучше, чем в Ярославле, но у Артёма Булойчика крайне неуступчивая команда. Весной ярославцы стабильно набирают очки в гостях, идут на девятиматчевой серии без поражений, лучшие весной по «сухарям» (6). «Урал» сыграет без Селихова, ещё раньше из-за травмы вылетел Евгений Харин.

Дальше не лучше – упорный «КАМАЗ», тоже дома. В последнем туре – «Черноморец» на выезде. Вполне возможно, новороссийцы к тому моменту ещё сохранят шансы на выживание.

Что будет в случае равенства очков?

А что будет при равенстве очков у «Факела», «Родины» и «Урала»? Всё решат личные встречи. Всех обходит «Родина» (с «Уралом» – 1:2 и 3:1, с «Факелом» – 2:0 и 3:1). «Урал» же имеет преимущество перед «Факелом» (2:0 и 0:1). Так что воронежцам желательно решать свои вопросы без обострения положения в таблице. Воронежцев устроит только 100-процентный набор очков на финише.