Лютая борьба за выход в РПЛ. Полные расклады для «Факела», «Родины» и «Урала»

Финал Лиги PARI получится жарким. Хотя ещё в начале марта никто не ожидал подобного. «Факел» дома разобрался с «Уралом» (1:0) и, казалось, прибил интригу. Команда Олега Василенко после 22-го тура опережала «Урал» на 10 очков. А «Родину» – на 12! В итоге воронежцы растеряли всё своё преимущество. Конкуренты же полезли вверх. Сейчас расклад такой:
- «Факел» на первом месте с 61 очком;
- «Родина» (59) – на втором;
- «Урал» (58) – на третьем.
В гонку мог залезть ещё и «Ротор» Дмитрия Парфёнова, однако волгоградцы потеряли очки в домашней игре с «Волгой» (0:0). До топ-2 уже не дотянут, поэтому остаётся только борьба за попадание в стыковые матчи. А мы считаем расклады в битве за прямые путёвки в РПЛ и за золотые медали.
- «Факел» – четыре тура подряд без побед, впереди битва с Ташуевым
- «Родина» – быстрый футбол, но есть проблемы с психологией
- «Урал» – неожиданная перезагрузка от Василия Березуцкого
- Что будет в случае равенства очков?
«Факел» – четыре тура подряд без побед, впереди битва с Ташуевым
Календарь: «Енисей» (дома), «СКА-Хабаровск» (дома), «Волга» (в гостях)
Весной «Факел» лишь 11-й в Первой лиге по количеству очков (13 из 30 возможных). Тревогу бьёт даже губернатор Воронежской области Александр Гусев. Вот что он написал у себя на странице в соцсетях после поражения во встрече с «Чайкой» (0:2) в 29-м туре:
«Думаю, футболисты и руководство клуба обязаны извиниться перед болельщиками. Дело даже не в результатах двух последних матчей. Дело – в отношении к тому, чем ребята занимаются профессионально. В том, что они показывали на поле. Если «Факел» претендует на лидерство, на повышение в классе, такая игра, конечно, недопустима».
Кстати, именно после поста Гусева свою работу в прошлом году потерял Игорь Шалимов, с которым «Факел» заходил в сезон. Сейчас некоторые фанаты клуба говорят, что при Шалимове было даже хорошо. Мол, при нём играли от обороны, умели держать результат. От любви до ненависти – один шаг. С Василенко воронежцы действительно вышли на первое место по владению мячом (58%). Правда, с голами совсем туго – 39 мячей за 31 тур. По этому показателю делят шестое место с тульским «Арсеналом».
В первой части сезона у «Факела» была лучшая оборона в чемпионате. Команда пропускала меньше всех (11 голов в 21 матче) и накопила наименьшие цифры по xGA (ожидаемые пропущенные голы). Весной показатели заметно хуже. Воронежцы 11-е по пропущенным мячам – 11 голов в 10 матчах (уже повторили результаты осенней части). По допущенным xG «Факел» на весеннем отрезке уступает «Ротору», «Спартаку» и «Торпедо». Причём и по ожидаемым голам (10,84) должен был пропустить около 11 мячей. То есть о невезении говорить не приходится.
Атака тоже сломалась. Весной «Факел» – пятый по xG, но лишь 12-й по голам. Седьмой по голевым моментам, однако 14-й по их реализации. Первый по количеству ударов по воротам и последний (!) по проценту попаданий в створ.
Жёстко просел в качестве лучший бомбардир лиги Белайди Пуси – всего два гола в 10 матчах, лидерство по упущенным голевым моментам (10) в команде. Позволил себя догнать в гонке снайперов Амуру Калмыкову из костромского «Спартака». Приехавший из чемпионата Косова форвард Аксель Гнапи не лучше – один гол в тех же 10 матчах. В моменте он даже проиграл конкуренцию Максиму Турищеву, правда, после 1+1 с «Шинником» вернулся в старт.
Синдром сбитого прицела поразил вообще всех, кто в прошлом сезоне устраивал шоу. Мераби Уридия – ни одного реализованного из пяти голевых моментов. Николай Гиоргобиани – 0/4. Равиль Нетфуллин выдал чудовищную серию ударов, где лишь 1 из 20 попал в створ.
В отдельных матчах спасал только Турищев, которого Василенко планировал отпустить в зимнее трансферное окно. 24-летний форвард неплохо проявил себя на сборах и остался в «Факеле». Его дубль принёс победу во встрече с тульским «Арсеналом» (2:1). Также Турищев спас ничью с «Торпедо» (2:2) – «Факел» забил вдесятером. А на последних секундах Максим головой вынес мяч с ленточки после удара Кирилла Гоцука. Без Турищева был бы совсем мрак.
«Мы всегда придерживались игры, которую совершенствовали. Против любых соперников создавали моменты, но нам не всегда удавалось забить. Некоторые матчи играли откровенно неудачно. Давно уже не смотрим за нашими соперниками. Мы сейчас в ситуации, где всё зависит только от нас. Выводы по скомканной весне будем делать по окончании сезона. Сейчас все мысли команды и клуба о том, чтобы выигрывать каждый матч».
Катастрофа для «Факела» действительно началась только в последних матчах. После сборов воронежцы выглядели солидно – победили «Урал» (1:0), увеличили отрыв. «Ротору» (0:1) проиграли по всем статьям, не ожидав такого бесшабашного футбола от банды Дмитрия Парфенова – тот случай, когда соперник удивил качеством.
А вот ничьих с «Черноморцем» (0:0) и «КАМАЗом» (0:0) просто не должно было случиться – в обоих матчах «Факел» создал уйму моментов (19 суммарно), не допустив опасности у своих ворот. Здесь и пропала уверенность игроков.
После встречи с «Родиной» (1:3), где москвичи «убили» команду Василенко буквально за полчаса, воронежцы поехали в Подольск и уступили «Чайке» (0:2). «Тройник» всем командам Первой лиги даётся непросто. Однако у игроков «Факела» не получались элементарные вещи – передачи шли в аут, возникли проблемы с подборами. Владение стало стерильным.
К последним трём турам воронежцы подходят в чудовищном состоянии. Хороших новостей две. Первая – две встречи «Факел» проведёт на домашнем стадионе. Вторая – в старт вернётся вратарь Даниил Фролкин, который в осенней части был основным. Игорь Обухов был удалён в игре с «Торпедо» и освободил место в рамке.
Есть и плохие новости. Следующая встреча – с «Енисеем», одной из лучших команд весны. Сергей Ташуев набрал 23 очка из 30 возможных. А тут ещё и противостояние с бывшей командой.
Затем – депрессивный после отставки Алексея Поддубского «СКА-Хабаровск». И финиш с «Волгой», которая уже не раз отбирала очки у топов. Худший календарь для лидера Первой лиги!
«Родина» – быстрый футбол, но есть проблемы с психологией
Календарь: «Черноморец» (в гостях), «Челябинск» (дома), «Арсенал» (в гостях)
У команды Хуана Диаса совсем другое положение. «Родина» делит с «Енисеем» звание лучшей команды весны с 23 очками в 10 матчах. Картина могла бы быть ещё лучше, но вмешался «тройник».
Сначала «Родина» отдала все силы в матче с «Волгой» (0:0), так и не пробив Егора Бабурина. Затем москвичи неожиданно без шансов уступили «Ротору» (0:2) и потерпели первое за 18 игр поражение. Встречу с «Уфой» (1:0) вытащили вдесятером на характере. После удаления Артёма Мещанинова (капитана команды и основного защитника) игра пошла на встречных курсах, и в итоге «Родину» спас Артём Максименко, забивший на последних секундах.
При этом глобального спада нет. «Родина» на дистанции всего сезона – самая играющая команда в лиге. Лучшая атака весны – вторая по голам (22) и лучшая по голевым моментам (в среднем по четыре за игру).
Хуан Диас ищет план под каждого соперника и меняет «Родину» по ходу матчей. Против «Факела» помогли быстрые атаки (3:1). После неудачного начала раскатали «Чайку» (5:2). С «Уфой» Диас перестроил команду на 4-4-1 после удаления, сделав свежего Максименко «магнитом» под забросы и навесы.
Главный креативщик «Факела» Никола Гиоргобиани весной находится под плотным присмотром соперником и не показывает свой привычный уровень. А вот перуанский плеймейкер Йорди Рейна сохранил прошлогодний тонус – стал лидером Первой лиги по количеству голевых передач (9).
В первой части сезона форвард Иван Тимошенко был малоэффективен, зато весной выдал голевую серию из пяти матчей. В опорной зоне по-прежнему подчищает Руслан Фищенко. Всё так же неожиданно врывается в штрафную из глубины Андрей Егорычев. С болячками наконец-то расправился Магомедхабиб Абдусаламов (6+4 в сезоне).
Даже приехавший зимой парагваец Теодоро Арсе, несмотря на травму на сборах, в итоге отдал уже две голевые передачи в пяти матчах – именно он выполнил подачу на Максименко в концовке встречи с «Уфой».
Из трёх претендентов на первое место у «Родины» самая крепкая и стабильная вратарская позиция. Сергей Волков держит высокую планку. У него 76% отраженных ударов и 31 сейв (по этому показателю Волков уступает только Семёну Фадееву из «Чайки»).
Что дальше? Календарь, казалось бы, простой. Однако в следующем туре «Родина» играет на выезде против мотивированного «Черноморца», который сражается с «Уфой» за выживание. Следующие соперники – «Челябинск» и «Арсенал» – уже фактически завершили сезон. Возможный подводный камень – дисквалификация Мещанинова, которому нет полноценной замены.
«Урал» – неожиданная перезагрузка от Василия Березуцкого
Календарь: «Шинник» (дома), «КАМАЗ» (дома), «Черноморец» (в гостях)
Пора доставать бланк для извинений перед Василием Березуцким. Казалось, надежды на прямой выход «Урала» в РПЛ окончательно рухнули после поражения во встрече с «Родиной» (1:3), когда команда свалилась на третье место. Внезапная ничья с «Уфой» (0:0) лишь укрепила это ощущение.
Однако потом «Урал» внезапно «воскрес» во время «тройника» – прошёл его без потерь. 3:0 с «Соколом» и важнейшие победы в матчах с «Торпедо» (2:0) и «Челябинском» (2:1). Березуцкий перестроил команду на 4-2-3-1, которые превращаются в схему с тремя центральными защитниками при владении. Владислав Малькевич и Юрий Железнов занимают позиции латералей, Артём Мамин переходит на место правого крайнего в тройке.
Хотя переоценивать «Урал» не стоит. Средний набор очков хуже, чем при Мирославе Ромащенко (1,7 против 1,91). После зимы долго искали стабильность. Стартовали с одной победы в пяти матчах. Хуже того – проиграли прямым конкурентам. Ещё получили 2:4 во встрече с «Енисеем» Ташуева.
После неудачной серии Березуцкий переосмыслил расстановку и подтянул стандарты. Весной «Урал» забил пять голов после штрафных, угловых и аутов. Теперь в чужой штрафной зажигает капитан Силвие Бегич – огромный (197 см) хорватский центрдеф за 10 туров оформил 4+1 по системе «гол+пас».
Также вовремя вернулся в строй основной голкипер Александр Селихов. Весной он сыграл шесть матчей – четыре из них «на ноль». Выдал 95% отражённых ударов. Правда, в последней встрече с «Челябинском» получил прямую красную – побежал исправлять провал обороны и снёс соперника за пределами штрафной.
Отдельного упоминания заслуживает главный «джокер» лиги – 20-летний Никита Морозов. Или, как его называет Березуцкий, Уле-Гуннар Сульшер. Весной у Морозова уже пять голов после выходов на замену. В старт его пока не ставят, но Никите и без этого хорошо.
Однако есть и проблемы. Весной совсем пропал лучший бомбардир команды Мартин Секулич. Он хорош в подыгрыше и мелких фазах, но «Уралу» не хватает его результативных ударов. После зимних сборов 27-летний хорват выдал серию из девяти матчей без голов – забил только в последней игре с «Челябинском». С пенальти. Реализовал всего 1 из 13 голевых моментов.
По необъяснимым причинам совсем не играет Евгений Марков. В итоге голы размазаны между Бегичем, Ильёй Ишковым, Железновым, Романом Акбашевым и упомянутым выше Морозовым.
Весной «Урал» лишь седьмой по xG (15,13 – выше и «Родина», и «Факел») и шестой по xGa (11,43 – здесь хотя бы выше «Родины»). Третьи по количеству голов (18, после «Енисея» и «Родины») екатеринбуржцы только за счёт хорошей реализации моментов.
Одно оправдание у Березуцкого есть – зимой команда совсем не усилилась. Арендованный у азербайджанской «Зири» белорусский форвард Егор Богомольский до сих пор без голов – он не реализовал семь голевых моментов. Дмитрий Иванисеня не всегда показывает ожидаемый уровень. Арендованный у «Крыльев Советов» опорник лидирует в команде по голевым ошибкам (3). Пришлось форсировать восстановление Лео Кордейро – в итоге бразилец снова сломался.
Потери конкурентов вернули «Урал» в борьбу за прямой выход в РПЛ. Следующий матч – дома с «Шинником». Это лучше, чем в Ярославле, но у Артёма Булойчика крайне неуступчивая команда. Весной ярославцы стабильно набирают очки в гостях, идут на девятиматчевой серии без поражений, лучшие весной по «сухарям» (6). «Урал» сыграет без Селихова, ещё раньше из-за травмы вылетел Евгений Харин.
Дальше не лучше – упорный «КАМАЗ», тоже дома. В последнем туре – «Черноморец» на выезде. Вполне возможно, новороссийцы к тому моменту ещё сохранят шансы на выживание.
Что будет в случае равенства очков?
А что будет при равенстве очков у «Факела», «Родины» и «Урала»? Всё решат личные встречи. Всех обходит «Родина» (с «Уралом» – 1:2 и 3:1, с «Факелом» – 2:0 и 3:1). «Урал» же имеет преимущество перед «Факелом» (2:0 и 0:1). Так что воронежцам желательно решать свои вопросы без обострения положения в таблице. Воронежцев устроит только 100-процентный набор очков на финише.