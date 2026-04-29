«Я вижу судейские решения в пользу «Краснодара». Самое острое в РПЛ глазами Моссаковского

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский пришёл в подкаст «Премьер-лига несправедливости». Вместе с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским они обсудили основные события как 27-го тура Мир РПЛ, так и нашего футбола в целом. Вы можете посмотреть видеоверсию подкаста, а в этом тексте мы собрали основные высказывания гостя.

О песне «РПЛ — моя любовь»

– Это была идея Лёхи Ковалёва, который тогда работал в РПЛ. И мы оперативно всё сделали. Сидели в домашней студии с Виталием Виноградовым и накидали бит на компьютере. Взяли его из заставки РПЛ и переложили на лёгкий, кринжовый мотив. Немного помогла Камиля Харисова, которая записала вокальную партию. Сделали очень быстро, с лёгким стёбом. И это пошло жить самостоятельно.

О «Крыльях» и будущем Булатова

– «Крылья» здорово используют пространство и свои моменты. С «Локо» был важный матч для Сергея Булатова. Там интересная конфигурация, которая заставляет задуматься. Виталий Панов приезжает из «Амкала» в Самару помощником. На играх с ЦСКА и «Ахматом» он был без контракта. А потом подписал соглашение до лета 2027 года. Сам Булатов же получает контракт только до конца этого сезона. Это заставляет задуматься: Панов отказался от «Амкала» ради роли помощника? Или возможны какие-то вариации и метаморфозы? Думаю, у Виталия Николаевича с руководством состоялся разговор, который предусматривает не только роль помощника.

Они наверняка рассматривают варианты на случай, если Самара останется, попадёт в стыковые матчи или вылетит напрямую. Но в любом случае конфигурация нестандартная и любопытная, как будет работать штаб «Крыльев». Для Булатова игра с «Локо» была определяющей. Утверждать его на фоне поражения, возможно, и не стали бы. Но «Локомотив» провалил матч – это их традиция проседать весной.

О «Локомотиве» и возможном приходе Черчесова

– Правильно вспомнить связь Ротенберга и Черчесова. Борис Борисович мог стать генеральным директором «Локомотива» раньше, чем это случилось в итоге. И как раз тогда обсуждалось, что свободный на тот момент Черчесов может зайти в клуб. Многие называют Станислава Саламовича следующим тренером «Спартака», но, на мой взгляд, вероятность того, что он возглавит «Локомотив», не меньше. Хотя уверен, что в следующий сезон клуб войдёт с Галактионовым, а Ульянов (спортивный директор. – Прим. «Чемпионата») останется.

В Самаре было возбуждение из-за слов Тимура Гурцкая, который заявил, что спортивного директора будут смещать. Думаю, функции Гильерме будут расширяться и свой фронт работы он получит. А учитывая его целеустремлённость, он будет расти как функционер. Но Ульянов, полагаю, тоже останется. У него контракт до конца календарного года.

Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О «Пари НН» и увольнении Шпилевского

– Мне жаль, что эта отставка произошла. Он мог дать Нижнему и нашему футболу больше. Внутренние процессы в клубе и в нём самом этого не позволили. На мой взгляд, Шпилевский не смог подружиться с местом, где он находится, и с самим собой в этой роли. Он так себя и не поборол. Плюс недооценка уровня лиги. Думаю, игроки не всегда были готовы принимать его идеи. Тренер должен чётко понимать, с каким составом он работает, и адаптировать свои требования. Со Шнапцева нельзя требовать как с Роберто Карлоса или с Коледина – как с Марсело.

А в итоге он выпускает Калинского, которого сам же зачехлил. Шпилевский всё равно к этому пришёл. Жизнь расставляет всё на свои места. При этом нельзя не говорить о хорошем: раскрылся Сефас, развивался Каледин, который летом окажется в ЦСКА. Можно ещё перечислять футболистов, которые выглядели хорошо. Бывают отставки, которые зреют. А в случае со Шпилевским делать этого не стоило. Думаю, теперь он стал дальше от приглашения в топ-клуб.

О шансах «Спартака» на чемпионство в следующем сезоне

– Точно не надо спешить. В случае «Спартака» это особенно актуально. Что им нужно для борьбы за титул? Нападающий? Что тогда делать с Ливаем Гарсией – большим приобретением, которое сделал спортивный директор? Это вопрос. Сейчас за этим «Спартаком» интересно смотреть, но мы не знаем, что будет дальше. Если всё будет поступательно, то бороться за титул они будут. В начале зимы пришёл главный тренер, при нём команда здорово проводит весну. Нужно подождать лета и нового сезона. Интересно, как клуб отработает на трансферном рынке. По мне, им нужен нападающий. Костя Генич говорит, что «Спартаку» необходим Даку. Я совершенно согласен. Наверняка в трансферных листах есть опции из Южной Америки. Если «Спартак» пойдёт за нападающим, то признает, что покупка Ливая – ошибка.

О «Краснодаре» в чемпионской гонке

– «Краснодар» ещё может отдать чемпионство. Многое будет зависеть от матча с «Динамо». Как и в предыдущие два года. Много говорят об арбитрах. Я вижу некоторые судейские решения в пользу «Краснодара». Рука Оласы, пенальти на Кордобе, удаление Педро – это спорные эпизоды. Не верю в теории заговора и системность, однако такие разговоры не могут не появляться. В том числе потому, что к «Краснодару» стали иначе относиться. Сильных не любят. А они – главные претенденты на чемпионство. И прошли путь от Золушки до колдуньи Бастинды.

Отношение к «Краснодару» поменялось, но и клуб поменялся. Там теперь другая ментальность. Мягкотелость ушла, пришли прагматичность и взросление. Там нет молодых игроков – они разве что сидят на скамейке. Уйти из «Краснодара» лидерам стало сложнее. В контексте их борьбы за титул мы упираемся в два матча: ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – «Краснодар». При этом, учитывая проблемы команды Мурада Мусаева, сложности у них могут возникнуть в любом матче.

Мурад Мусаев и игроки «Краснодара» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О шансах «Зенита»

– Мне бросается в глаза, что «Зенит» этот сезон проводит куда спокойнее с точки зрения менеджмента, работы в инфопространстве. Сейчас на уровне клуба – тишина. Это более конструктивная политика. То, как ведёт себя в инфополе клуб, не может не сказываться на команде. Сейчас у них всё хорошо: Вендел вышел на проектные мощности и выглядит здорово, Соболев весной не оставляет вопросов, попали с трансфером Джона Джона, Глушенков в хорошей форме. «Зенит» смог мобилизоваться в концовке, но сейчас всё в руках «Краснодара».

О возможном увольнении Челестини из ЦСКА

– Мне кажется, вопрос об увольнении Челестини сейчас даже не стоит. При этом красные линии уже пройдены. Фарш этой весны… Его назад не прокрутишь. Клуб не рассматривает вопрос продолжения работы с Фабио после окончания сезона. Не верю, что ЦСКА уже договорился с кем-то о замене. Клуб проехал станцию, на которой один из участников мог сойти. Решение требовалось, и в этом был бы смысл. Неприятное, сложное, дорогое решение. ЦСКА похож на лодку, которую несёт по волнам и болтает.

Тяжело свыкнуться с мыслью, что всё так быстро развалилось. ЦСКА не отважился на отставку. Сейчас смысла уже нет. Всё очень плотно по календарю. А после «Спартака» в Кубке сезон может закончиться. Не думаю, что у ЦСКА сейчас достаточно ресурса перевернуть сезон. Фабио попытался многое замкнуть на себе, но всё не замыкается. Однако ответственность тренеру стоит разделить со спортивным блоком.