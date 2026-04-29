Звёзды травмируются перед ЧМ — недавно вылетели ещё пятеро. Кто успеет восстановиться?

Разбираемся, кто получил травму давно, кто — в прошедшие пару недель и когда ждать возвращения некоторых игроков.

До старта чемпионата мира 2026 года остаётся всего полтора месяца. На турнире мечтают сыграть все футболисты, чьи сборные прошли квалификацию. Но получится не у всех Вдвойне обидно тех, кто пропустит турнир из-за травмы. А таких звёзд, к сожалению, становится всё больше.

Кто уже точно пропустит чемпионат мира

Эдер Милитао, Родриго и Эстевао (Бразилия)

Минус три сразу у сборной Бразилии. Родриго выбыл ещё в начале марта: повредил крестообразные связки во встрече с «Хетафе». Вингер вышел на замену во втором тайме, почувствовал боль уже через несколько минут, но доиграл встречу. Уже после медики констатировали разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска правой ноги. Примерный срок восстановления – 10 месяцев. Так что Родриго на поле мы вряд ли увидим до конца 2026 года.

Эстевао травмировался дважды за короткий срок: сначала вингер «Челси» повредил подколенное сухожилие в феврале и пропустил около месяца. Затем вернулся, принял участие в трёх встречах АПЛ и матче Кубка Англии с «Порт Вейлом». Но 18 апреля уже спустя 16 минут после старта игры с «Манчестер Юнайтед» покинул поле. Эстевао получил мышечную травму после удара по воротам и тут же попросил замену. По данным The Athletic, у вингера выявлена тяжёлая степень повреждения задней поверхности бедра.

Последним из бразильцев травмировался Эдер Милитао. Защитник уже третий сезон страдает из-за повреждений: дважды он разрывал крестообразные связки, а последним травмировал бицепс бедра. После тяжёлого восстановления бразилец вернулся, но в конце апреля сломался в матче Примеры с «Алавесом». Милитао подстраивался под удар, неудачно приземлился на газон и попросил замену. Спустя день «Реал» сообщил о травмы двуглавой мышцы бедра левой ноги – рецидив старого повреждения.

Фабрицио Романо сообщил, что Эдер пропустит ЧМ-2026. Он перенёс операцию в Финляндии, а в строй вернётся только в октябре. Примечательно, что в декабре 2025-го бразильцу решили не делать операцию, а лечить консервативно. Теперь же другого выбора не осталось.

Эдер Милитао защитник сборной Бразилии «Все, кто меня знает, в курсе, насколько я предан делу и как усердно работаю, чтобы поддерживать себя в отличной физической форме, но, к сожалению, мне нужно беречь своё тело, чтобы уверенно играть за «Реал» Мадрид и сборную. Всем, кто присылал мне слова любви и поддержки, я искренне благодарен. А также всем, кто рядом со мной — моей семье, детям, жене — знайте, что борьба продолжается, потому что лучшее ещё впереди».



Хави Симонс (Нидерланды)

23-летний полузащитник пропустит чемпионат мира из-за повреждения крестообразных связок. Игрок «Тоттенхэма» травмировался во встрече 34-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Симонс оказался на газоне после борьбе с защитником соперника Уго Буэно. Хави всё понял сразу: на глазах появились слёзы, а поле он покинул на носилках. Позже «Тоттенхэм» сообщил, что у игрока разорвана крестообразная связка правого колена.

Конечно, повреждение – огромный удар по амбициям нидерландца и надеждам сыграть на ЧМ-2026. «Говорят, жизнь жестока, и сегодня я чувствую себя именно так. Мой сезон внезапно закончился, и я просто пытаюсь это осмыслить. Честно говоря, я убит горем.

Всё, чего я хотел, это бороться за свою команду, и теперь возможность делать это отнята у меня… вместе с чемпионатом мира. Потребуется время, чтобы смириться с этим, но я буду продолжать быть лучшим товарищем по команде, каким только могу быть. Теперь я пойду по этому пути, ведомый верой, силой, стойкостью, убеждённостью, отсчитывая дни до возвращения на поле», — написал Симонс в соцсетях.

Симонсу не позавидуешь – вытащил «Тоттенхэм» в игре с «Брайтоном» прекрасным дальним ударом, но Дансо «привёз» в добавленное время. Был лучшим в матче с «Вуверхэмптоном» – и такая травма. Уходя из «Лейпцига», Хави вряд ли ждал борьбы за выживание и пропуск ЧМ.

Такуми Минамино (Япония)

Минамино травмировался ещё в декабре 2025 года. В матче 1/32 финала Кубка Франции с «Осером» японец повредил левое колено. Обследование выявило разрыв передней крестообразной связки. В некоторых случаях футболисты успевают восстановиться за полгода. Поэтому у японца есть призрачный шанс успеть к чемпионату мира. Но даже если Минамино окаежтся доступен для матчей, то игровой тонус будет неоптимальным. Однако для 35-летнего вингера предстоящий ЧМ, вероятно, последний шанс поехать на главный международный турнир. Поэтому риск может быть оправдан.

Мохаммед Кудус (Гана)

Ещё один футболист «Тоттенхэма» с проблемами. Впервые Кудус травмировал бедро ещё в январе. К апрелю ганец вернулся к тренировкам с общей группой и… получил рецидив. Лондонцы сообщили, что Мохаммед снова травмировал бедро и игроку может потребоваться операция. Пока что информации о хирургическом вмешательстве не поступало. Есть призрачный шанс поездки Кудуса на ЧМ-2026. Но куда вероятнее, что даже если полузащитник и отправится на турнир, то тут же травмируется снова.

Хоакин Паничелли (Аргентина)

Паничелли проводил прорывной сезон: забил 20 мячей за «Страсбург», дебютировал за сборную Аргентины, и у него были хорошие шансы поехать на чемпионат мира. Параллельно интерес к игроку проявляли топ-клубы. Сказка! Только оборвалась она стремительно. Вдвойне обиднее, что травмировался Хоакин в марте на тренировке сборной Аргентины. Нападающий порвал «кресты» во второй раз за три года и пропустит не только ЧМ-2026, но и первую часть сезона-2026/2027.

«Иногда не совсем понимаю, как работает эта штука – несправедливость. Сейчас мне предстоит пережить один из самых трудных моментов в жизни, но впереди ещё много целей. Жизнь задолжала мне мечты, которые предстоит осуществить. И она не даст их мне просто так, я буду бороться за них. Спасибо всем за проявление любви», – написал Паничелли после получения травмы.

Кстати, у нападающего плохая генетика в плане коленей. Его папа – Херман Паничелли – завершил профессиональную карьеру в 27 лет из-за тяжёлой травмы колена. Надеемся, что у Хоакина всё сложится куда лучше.

Уго Экитике (Франция)

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике травмировался без контакта: в середине первого тайма матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» на «Энфилде» он неудачно оттолкнулся от газона. После этого француз упал на газон и держался за ахилл, после чего покинул поле на носилках. Сразу же картинка вызвала плохие предчувствия. И позже они подтвердились – Экитике порвал ахиллово сухожилие. Очень тяжёлая и коварная травма, срок восстановления – около девяти месяцев.

Экитике вернётся к игре только в 2027 году. Естественно, он пропускает чемпионат мира.

Уго Экитике нападающий сборной Франции «Это тяжело, может быть, даже несправедливо… Но я благодарен, что это происходит со мной здесь, среди вас. Я не один. Ваша сила и ваша любовь будут моей движущей силой. До скорой встречи, «Энфилд».



Также Экитике выложил в соцсети сгенерированное ИИ фото, на котором он плачет рядом с разбитым Кубком мира.

Серж Гнабри (Германия)

Вингер сборной Германии и «Баварии» травмировался на тренировке. По информации Sky Deutschland, Гнабри сломался на занятии перед матчем Бундеслиги со «Штутгартом» и пропустит три-четыре месяца. «Бавария» сообщила, что Серж порвал приводящую мышцу бедра.

«Последние несколько дней были непростыми. Что касается мечты о чемпионате мира, то, к сожалению, для меня она разбилась вдребезги. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома. Теперь пора сосредоточиться на восстановлении и возвращении к предсезонной подготовке», — написал Гнабри в соцсетях.

Под вопросом — сразу несколько звёзд. А Мбаппе и Ямаль могут подойти к турниру не в оптимальной форме

Большая группа звёзд получила травмы за прошедшие пару недель. К счастью, все с большой вероятностью успеют восстановиться к ЧМ-2026. Хотя исключать худший расклад всё равно нельзя. Например, Килиан Мбаппе травмировался в последнем матче «Реала» с «Бетисом». Француз попросил замену на 80-й минуте и держался за ногу. Позже пресс-служба мадридцев сообщила, что форвард травмировал заднюю поверхность левого бедра.

Marca отметила, что Мбаппе пропустит матч Примеры с «Эспаньолом», но постарается вернуться к «класико». Однако ESPN выступил с более мрачным прогнозом: Килиан может не выйти на поле до конца сезона. Хотя к чемпионату мира лидер сборной Франции наверняка восстановится, но вопрос – в какой форме подойдёт к турниру.

Ещё одна неприятная травма приключилась с Ламином Ямалем. Вингер получил повреждение, исполняя пенальти во встрече с «Сельтой». Он рухнул на газон и уже не смог продолжить матч. «Барса» сообщила, что 18-летний игрок разорвал мышцу задней поверхности бедра. Ожидается, что Ямаль пропустит конец сезона, но будет готов к ЧМ-2026. И тут есть нюанс.

По данным Diario Sport, «Барса» обсудила травму Ямаля с физиотерапевтами Раулем Мартинесом и Фернандо Галаном, ранее работавшими в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), чтобы составить план для восстановления. Приоритет каталонцев — надлежащее восстановление Ямаля с учётом рисков рецидива при подобных травмах.

В «Барсе» не хотят форсировать возвращение Ламина. Во избежание рисков Ямаль может пропустить первые встречи сборной Испании на групповом этапе с Кабо-Верде и Саудовской Аравией. И вернуться только к игре с Уругваем, чтобы в оптимальной форме подойти к плей-офф.

В последней встрече «Милана» с «Ювентусом» травму получил «железный» Лука Модрич. Хорват столкнулся головами с Мануэлем Локателли: итальянец обошёлся без последствий, а вот Лука пострадал серьёзно. У Модрича – двойной перелом скуловой кости. 40-летний полузащитник точно пропустит концовку сезона. «Милан» сообщил, что хорват уже перенёс операцию на скуловой кости. Хотя на чемпионате мира Модрич всё равно должен сыграть. Правда, весь турнир придётся провести в защитной маске.

Ещё один разрыв мышцы задней поверхности бедра случился у Мохамеда Салаха. Египтянин травмировался в матче «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» во втором тайме. Директор сборной Египта Ибрагим Хассан сообщил, что Мо выбыл из строя до конца сезона: «У него разрыв мышцы задней поверхности бедра, ему потребуются четыре недели на восстановление». Получается, Салах больше не сыграет за «Ливерпуль». Обиднейший конец великой истории. Хотя к ЧМ-2026 вингер должен восстановиться.

Также от травм пострадали сразу два футболиста сборной Турции – Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу. Первый получил стандартное для последнего времени повреждение мышцы задней поверхности бедра и выбыл до конца сезона. Чалханоглу же травмировал камбаловидную мышцу левой ноги и также вряд ли выйдет на поле до ЧМ-2026. Но на турнире в США, Мексике и Канаде мы должны увидеть обеих звёзд турецкой сборной.

Наконец, в подвешенном состоянии находится Кристиан Ромеро. Это касается как возможного вылета его «Тоттенхэма» в Чемпионшип, так и участия защитника на ЧМ-2026. Он травмировался в матче 32-го тура АПЛ с «Сандерлендом»: столкнулся со своим же вратарём Антонином Кински и повредил колено. Кристиан покинул поле в слезах на 70-й минуте.

Как сообщил журналист ESPN Argentina Мартин Аревало, восстановление Ромеро займёт пять-восемь недель. При этом ожидается, что аргентинец может присоединиться к сборной на чемпионате мира. Хотя с учётом сроков возвращения на турнире он вряд ли будет в оптимальной форме.