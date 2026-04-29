Топ-матчи четверга: Лига Европы, Мирра в Мадриде, «Авангард» — «Локо», плей-офф НБА и НХЛ

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: конец для лидера Востока?

«Детройт» выиграл Восточную конференцию с отрывом от остальных. Правда, регулярный чемпиона не плей-офф — и «Орландо» это доказал. «Мэджик» преподнесли сюрприз и ведут у фаворита со счётом 3-1. У «Пистонс» больше нет права на ошибку. Удастся удержаться на плаву или конец сезона?

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Пока что это противостояние является самым напряжённым во всём первом раунде – в трёх случаях матчи уходили в дополнительное время, а ещё одна встреча завершилась за 60 минут с разницей в одну шайбу. При этом в серии прямо сейчас равенство, и предсказать победителя кажется как минимум трудной задачей. Возможно, шестая игра поможет её немного облегчить.

🏀 2:30: «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Мало кто мог представить после двух уверенных побед «Кливленда» в первых матчах, что «Торонто» заберёт две домашние игры и сравняет счёт в серии (2-2). Серия снова переезжает в Кливленд, где «Кавальерс» ещё не уступали в плей-офф. Сумеет ли фаворит порадовать болельщиков?

🏒 2:30: «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: сможет ли «Питтсбург» перевести серию в седьмой матч?

Многие уже ждали свип, но сначала «пингвины» умудрились забрать победу в гостях, а затем сократили отставание до минимума и в домашней игре. Теперь серия снова переезжает в Филадельфию, и можно гарантировать, что подопечных Дэна Мьюза там будет ждать невероятно враждебная обстановка. Поможет ли это «лётчикам» оформить выход во второй раунд или же нас ждёт семиматчевое противостояние?

🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: получится ли у «рыцарей» вновь выйти вперёд в серии?

Подопечные Джона Тортореллы начали этот плей-офф с победы, но последующие два поражения поставили их в крайне затруднительное положение. «Юта» едва не забрала и третью, отыгравшись со счёта 3:0, однако в овертайме «Голден Найтс» всё-таки смогли обезопасить себя от помещения на грань вылета. Пятый матч снова пройдёт на их площадке – смогут ли «рыцари» воспользоваться преимуществом родных трибун?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: «Лейкерс» выдут во второй раунд?

«Лейкерс» не удалось беспрепятственно пройти «Хьюстон», так как «ракеты» забрали четвёртый матч серии. Есть огромная вероятность, что на паркет вернётся Остин Ривз, который должен помочь Леброну Джеймсу и остальным шагнуть во второй раунд. Удастся ли, тем более «Рокетс» будут снова без Дюранта?

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: «Локомотив» сравняет счёт в серии?

Дела у железнодорожников после первого периода третьего матча были откровенно плохи – «Авангард» вёл в две шайбы и готовился забирать третью победу в серии. Однако действующие чемпионы смогли перевернуть игру и сократить отставание в этом полуфинале. Чтобы восстановить равновесие, наверняка придётся придумать что-то ещё – смогут ли Боб Хартли и его штаб подобрать ещё одни ключи к успеху?

🎾 17:00*: Хейли Баптист (США, 30) — Мирра Андреева (Россия, 9), Мадрид, 1/2 финала

Интрига: пробьётся ли Мирра Андреева в первый финал на грунтовом «тысячнике»?

Мирра Андреева впервые в карьере оказалась в полуфинале грунтового «тысячника», и теперь, чтобы пробиться в первый подобный финал, ей необходимо справиться с американкой Хейли Баптист, уже наделавшей много шума в Мадриде. Она последовательно убрала из сетки Жасмин Паолини (восьмой номер посева), Белинду Бенчич (11) и Арину Соболенко (1). Мирра и Хейли ранее уже встречались однажды — на Уимблдоне-2025 верх одержала россиянка — 6:1, 6:3. Победительница новой встречи далее сразится за титул либо с Анастасией Потаповой, либо с кем-то из пары Марта Костюк — Линда Носкова.

🎦 ⚽️ 22:00: «Брага» — «Фрайбург», плей-офф Лиги Европы, 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто приблизится к званию неожиданного финалиста?

Ни «Брага», ни «Фрайбург». Никто из этой пары не считался одним из фаворитов Лиги Европы. А в итоге одна из команд сыграет в финале. Португальцы в невероятном стиле прошли «Бетис»: «горели» на выезде 0:2 и в ответ забили четыре гола. Немцы же вообще испепелили «Сельту» с общим перевесом 6:1. Вот и нет у нас испанского полуфинала. Предсказать здесь что-либо невозможно. Просто наслаждайтесь футболом.

⚽️ 22:00: «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла», плей-офф Лиги Европы, 1/2 финала, первый матч

Интрига: Эмери подтвердит статус короля ЛЕ?

Говорим «Унаи Эмери» – подразумеваем «король Лиги Европы». Да, с «Арсеналом» он проиграл финал. Но сначала туда ещё нужно было выйти. Зато с «Севильей» и «Вильярреалом» испанский тренер поднимал этот трофей суммарно четыре раза. Настанет пятый юбилейный? Недооценивать «Ноттингем Форест», впрочем, не нужно ни в коем случае. Да, команда торчит в АПЛ на 16-м месте. Но ещё она не проигрывала аж с начала марта. Плюс накидала девять голов за два последних тура Премьер-лиги: 4:1 с «Бёрнли», 5:0 – с «Сандерлендом». Эмери, страшно?

⚽️ 22:00: «Шахтёр» — «Кристал Пэлас», плей-офф Лиги конференций, 1/2 финала, первый матч

Интрига: англичане не испытают проблем?

Или продлят серию без побед? «Кристал Пэлас» не может победить вот уже три матча. Но не стоит придавать плохим результатам большое значение: уступить «Фиорентине» 1:2 после домашних 3:0 вовсе не зазорно, да и в АПЛ «Ливерпулю». Ничья с «Вест Хэмом», который всеми силами цепляется за сохранение прописки, – тоже в пределах нормы. А вот если случится неудача и теперь, к Оливеру Гласнеру возникнут вопросы. Он же хочет забрать еврокубок перед уходом? Вот и проверим.

⚽️ 22:00: «Райо Вальекано» — «Страсбург», плей-офф Лиги конференций, 1/2 финала, первый матч

Интрига: команды снова потревожат нервы?

«Райо Вальекано» едва не упустил преимущество 3:0 над греческим АЕКом. Но всё-таки забил в ответном матче после трёх пропущенных голов. «Страсбург» же сподобился на разгромный камбэк: после 0:2 с «Майнцем» размазал соперника во Франции (4:0). Оба предстоящих соперника умеют делать красиво. Значит, в их личной встрече ждём двойную красоту.