Матч-центр
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 30 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Лига Европы, Мирра в Мадриде, «Авангард» — «Локо», плей-офф НБА и НХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 апреля 2026 года
Яркое 30 апреля: «Тампа» — «Монреаль», «Лейкерс» против «Хьюстона», «Ноттингем» — «Астон Вилла», а также полуфиналы Лиги конференций!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Интрига: конец для лидера Востока?

«Детройт» выиграл Восточную конференцию с отрывом от остальных. Правда, регулярный чемпиона не плей-офф — и «Орландо» это доказал. «Мэджик» преподнесли сюрприз и ведут у фаворита со счётом 3-1. У «Пистонс» больше нет права на ошибку. Удастся удержаться на плаву или конец сезона?

Безумный эпизод в плей-офф НБА! Мощно вколотили через центрового — тот рухнул на паркет
🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Пока что это противостояние является самым напряжённым во всём первом раунде – в трёх случаях матчи уходили в дополнительное время, а ещё одна встреча завершилась за 60 минут с разницей в одну шайбу. При этом в серии прямо сейчас равенство, и предсказать победителя кажется как минимум трудной задачей. Возможно, шестая игра поможет её немного облегчить.

Кучеров сравнялся с великим Ягром! И двумя гениальными передачами принёс победу «Тампе»
🏀 2:30: «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Мало кто мог представить после двух уверенных побед «Кливленда» в первых матчах, что «Торонто» заберёт две домашние игры и сравняет счёт в серии (2-2). Серия снова переезжает в Кливленд, где «Кавальерс» ещё не уступали в плей-офф. Сумеет ли фаворит порадовать болельщиков?

Вембаньяма переписал историю плей-офф. Легендарный О'Нил не сдержался и вынес вердикт
🏒 2:30: «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Интрига: сможет ли «Питтсбург» перевести серию в седьмой матч?

Многие уже ждали свип, но сначала «пингвины» умудрились забрать победу в гостях, а затем сократили отставание до минимума и в домашней игре. Теперь серия снова переезжает в Филадельфию, и можно гарантировать, что подопечных Дэна Мьюза там будет ждать невероятно враждебная обстановка. Поможет ли это «лётчикам» оформить выход во второй раунд или же нас ждёт семиматчевое противостояние?

«Эта игра для него слишком сложна». Кажется, у Мичкова снова проблемы в «Филадельфии»
🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Интрига: получится ли у «рыцарей» вновь выйти вперёд в серии?

Подопечные Джона Тортореллы начали этот плей-офф с победы, но последующие два поражения поставили их в крайне затруднительное положение. «Юта» едва не забрала и третью, отыгравшись со счёта 3:0, однако в овертайме «Голден Найтс» всё-таки смогли обезопасить себя от помещения на грань вылета. Пятый матч снова пройдёт на их площадке – смогут ли «рыцари» воспользоваться преимуществом родных трибун?

Камбэк с 0:3 оказался напрасным! «Вегас» всё же добил «Юту» в сумасшедшем триллере
🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Интрига: «Лейкерс» выдут во второй раунд?

«Лейкерс» не удалось беспрепятственно пройти «Хьюстон», так как «ракеты» забрали четвёртый матч серии. Есть огромная вероятность, что на паркет вернётся Остин Ривз, который должен помочь Леброну Джеймсу и остальным шагнуть во второй раунд. Удастся ли, тем более «Рокетс» будут снова без Дюранта?

Тревожный прогноз. «Лейкерс» почти прошли «Хьюстон», но о Дончиче, кажется, можно забыть
🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Интрига: «Локомотив» сравняет счёт в серии?

Дела у железнодорожников после первого периода третьего матча были откровенно плохи – «Авангард» вёл в две шайбы и готовился забирать третью победу в серии. Однако действующие чемпионы смогли перевернуть игру и сократить отставание в этом полуфинале. Чтобы восстановить равновесие, наверняка придётся придумать что-то ещё – смогут ли Боб Хартли и его штаб подобрать ещё одни ключи к успеху?

«Локомотив» раскочегарился! Устроил грандиозный камбэк и затащил победу в Омске
🎾 17:00*: Хейли Баптист (США, 30) — Мирра Андреева (Россия, 9), Мадрид, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (ж). 1/2 финала
30 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: пробьётся ли Мирра Андреева в первый финал на грунтовом «тысячнике»?

Мирра Андреева впервые в карьере оказалась в полуфинале грунтового «тысячника», и теперь, чтобы пробиться в первый подобный финал, ей необходимо справиться с американкой Хейли Баптист, уже наделавшей много шума в Мадриде. Она последовательно убрала из сетки Жасмин Паолини (восьмой номер посева), Белинду Бенчич (11) и Арину Соболенко (1). Мирра и Хейли ранее уже встречались однажды — на Уимблдоне-2025 верх одержала россиянка — 6:1, 6:3. Победительница новой встречи далее сразится за титул либо с Анастасией Потаповой, либо с кем-то из пары Марта Костюк — Линда Носкова.

Россиянка попытается справиться с американкой Хейли Баптист:
«У Мирры будет наисложнейший матч». Выйдет ли Андреева в свой первый финал Мадрида?
«У Мирры будет наисложнейший матч». Выйдет ли Андреева в свой первый финал Мадрида?

🎦 ⚽️ 22:00: «Брага» — «Фрайбург», плей-офф Лиги Европы, 1/2 финала, первый матч

Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Не начался
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Интрига: кто приблизится к званию неожиданного финалиста?

Ни «Брага», ни «Фрайбург». Никто из этой пары не считался одним из фаворитов Лиги Европы. А в итоге одна из команд сыграет в финале. Португальцы в невероятном стиле прошли «Бетис»: «горели» на выезде 0:2 и в ответ забили четыре гола. Немцы же вообще испепелили «Сельту» с общим перевесом 6:1. Вот и нет у нас испанского полуфинала. Предсказать здесь что-либо невозможно. Просто наслаждайтесь футболом.

Не перешёл в «Зенит» и «Спартак», а теперь разрывает! У Саласара огненный сезон в «Браге»
⚽️ 22:00: «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла», плей-офф Лиги Европы, 1/2 финала, первый матч

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Интрига: Эмери подтвердит статус короля ЛЕ?

Говорим «Унаи Эмери» – подразумеваем «король Лиги Европы». Да, с «Арсеналом» он проиграл финал. Но сначала туда ещё нужно было выйти. Зато с «Севильей» и «Вильярреалом» испанский тренер поднимал этот трофей суммарно четыре раза. Настанет пятый юбилейный? Недооценивать «Ноттингем Форест», впрочем, не нужно ни в коем случае. Да, команда торчит в АПЛ на 16-м месте. Но ещё она не проигрывала аж с начала марта. Плюс накидала девять голов за два последних тура Премьер-лиги: 4:1 с «Бёрнли», 5:0 – с «Сандерлендом». Эмери, страшно?

Топ-5 тренеров по выводам команд в полуфинал еврокубков
⚽️ 22:00: «Шахтёр» — «Кристал Пэлас», плей-офф Лиги конференций, 1/2 финала, первый матч

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Интрига: англичане не испытают проблем?

Или продлят серию без побед? «Кристал Пэлас» не может победить вот уже три матча. Но не стоит придавать плохим результатам большое значение: уступить «Фиорентине» 1:2 после домашних 3:0 вовсе не зазорно, да и в АПЛ «Ливерпулю». Ничья с «Вест Хэмом», который всеми силами цепляется за сохранение прописки, – тоже в пределах нормы. А вот если случится неудача и теперь, к Оливеру Гласнеру возникнут вопросы. Он же хочет забрать еврокубок перед уходом? Вот и проверим.

Камбэк года «Баварии», успех «Тоттенхэма», «Сити» в шаге от трофея. Главное в еврофутболе
⚽️ 22:00: «Райо Вальекано» — «Страсбург», плей-офф Лиги конференций, 1/2 финала, первый матч

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Не начался
Страсбург
Страсбург, Франция
Интрига: команды снова потревожат нервы?

«Райо Вальекано» едва не упустил преимущество 3:0 над греческим АЕКом. Но всё-таки забил в ответном матче после трёх пропущенных голов. «Страсбург» же сподобился на разгромный камбэк: после 0:2 с «Майнцем» размазал соперника во Франции (4:0). Оба предстоящих соперника умеют делать красиво. Значит, в их личной встрече ждём двойную красоту.

Два грандиозных камбэка, Эмери снова царит, а у Николича — драма после 3:0. Жара в ЛЕ и ЛК
