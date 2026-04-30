«Говорят, мы с Аршавиным даже бегаем одинаково». В «Зените» заиграл юный воспитанник

Даниил Кондаков дебютировал за «Зенит» осенью 2025 года и уже этой весной стал полноценным игроком обоймы. В начале апреля 18-летний футболист столкнулся с первым серьёзным разочарованием — не реализовал пенальти в послематчевой серии в кубковой встрече со «Спартаком». Неудача не подкосила юношу: уже через 10 дней он организовал победный гол в ворота махачкалинского «Динамо», а ещё через неделю вышел в стартовом составе против «Ахмата». В интервью «Чемпионату» Даниил рассказал о выступлении за главную команду «Зенита», доверительных отношениях с Аршавиным и советах Семака.

«Отец — неотъемлемая часть моей карьеры»

— Какое у тебя первое футбольное воспоминание?

— Первые воспоминания связаны с отцом, потому что он был футболистом. Я всё время проводил на футболе. Однажды сказал папе, что хочу заниматься. Мы в этот момент были на поле, поэтому он предложил: «Подойди к тренеру и спроси, возьмёт ли тебя». Так я и пришёл в футбол.

— Отец сильно повлиял на выбор карьеры?

— Нет, он никогда не заставлял меня становиться футболистом. Просто мне это нравилось. Сейчас отец — неотъемлемая часть моей карьеры. Мы с ним каждый день на связи. Он смотрит все матчи, говорит, где нужно прибавлять и какие моменты можно улучшить, советует не сомневаться в своих действиях.

— Ты начал футбольный путь в курском «Авангарде», в котором твой отец провёл всю карьеру. В команде к тебе относились по-особенному?

— Играй я в основной команде, наверное, было бы особое отношение. Но я был ребёнком, поэтому ничего такого не ощущал. Просто все знали, чей я сын. Разве что от тренера больше доставалось — им как раз мой папа был (улыбается).

— Его пример мотивировал?

— Да, конечно, он во всём для меня пример. Мне даже бывает неловко, когда папа говорит, что я в каких-то моментах его уже превзошёл. Всегда отвечаю: «У тебя большая карьера, а я только начинаю играть в футбол».

— А из звёзд футбола на кого равнялся?

— Во дворе все мальчишки делились на Месси и Роналду. Мне всегда нравился Криштиану. Я восхищался его трудолюбием и тем, как он работал над собой.

«Даже в клубе не ожидали, что мы можем выиграть Молодёжную лигу»

— Почему ты не задержался в «Краснодаре»?

— Я приехал туда с папой. Он должен был получить работу, однако произошло недопонимание. Сразу ему сказал: «Пап, я с тобой приехал, поэтому готов с тобой уехать».

— Но вариант с «Зенитом» был и до «Краснодара»?

— Да, сначала был «Зенит». На турнире в Петербурге я играл против команды из клубной академии. После даже прошёл просмотр в клубе, однако приехал в Краснодар во многом из-за отца, чтобы дать продолжение его тренерской карьере. Но там не сложилось, поэтому я вернулся в «Зенит».

— Как тебя приняли в Петербурге?

— Шикарно. Со многими я уже был знаком и поддерживал общение, так что адаптация прошла легко. Многие просто не могли поверить, что я приехал. Только когда начал с ними тренироваться, к ребятам пришло осознание.

— С Вадимом Шиловым сразу сдружились?

— После возвращения сблизился с ним. Он мне сразу сказал: «Вовремя одумался. Если бы чуть позже приехал, я бы с тобой не общался» (улыбается).

— Его недавняя травма тебя сильно потрясла?

— Я был на тренировке, на которой Вадик порвал «кресты». Сильно расстроился из-за этого, попытался поддержать. Сказал ему: «Если что-то нужно, дай знать, я постараюсь сделать». Сейчас мы проводим меньше времени вместе, но всегда разговариваем, когда бываю на базе. Уверен, что Вадик восстановится. У него всё для этого есть, и он вернётся ещё лучше, чем был.

— Вы вместе зажгли в Молодёжной лиге в прошлом сезоне. Путь к историческому золоту оказался непростым?

— Да, очень. Во-первых, в нас никто не верил до начала сезона. Даже в клубе не ожидали, что можем выиграть. Однако мы хорошо начали, оторвались от преследователей. Потом мы с Шилом ушли — я в «Зенит-2», а он больше в основу — и команда растеряла преимущество. Когда вернулись в молодёжку в сентябре, нам сказали: «Поиграйте в своё удовольствие». Но мы выиграли сложные игры, показали характер — думаю, не каждый отыгрался бы с 0:2 против «Рубина». И стали чемпионами.

— Ты и во Второй лиге успел поиграть. Какая она изнутри?

— На самом деле, очень тяжёлая. Думаю, временами даже тяжелее Премьер-Лиги, потому что там больше единоборств, чем футбола. В РПЛ же играют более мастеровитые футболисты, они не бегают сломя голову — думают на поле. Но во Второй лиге я провёл 15 матчей и считаю это хорошим опытом.

«Семак просит не задирать нос и работать»

— Ты привлекаешься к играм основной команды более полугода, но полноценным игроком обоймы стал после зимних сборов. За счёт чего это стало возможным?

— Я продолжил много работать, потому что понимал: надо догонять остальных футболистов и учиться у них. Хорошо провёл товарищеские матчи — думаю, это сыграло большую роль. На протяжении всех сборов старался выполнять требования, а под конец уже адаптировался и стал играть ещё лучше.

— Кто больше всех помог адаптироваться?

— Все помогали. Понятно, что старшие товарищи могут и поругать, если что-то сделал не так, но всё равно все стараются поддержать. Наверное, больше всего общаюсь с Нуриком Алипом. Он нас с Шилом взял под крыло. Нурик тоже был молодым в «Кайрате», поэтому понимает, что это такое. Он наш хороший друг.

Луис Энрике, Даниил Кондаков и Джон Джон Фото: Анна Мейер/ФК «Зенит»/ТАСС

— Александр Анюков считает, что молодым футболистам очень важно расти рядом с сильными легионерами. Согласен с этим мнением?

— Да, я поддерживаю Александра Геннадьевича. Очень полезно тренироваться рядом с такими футболистами. Ты подмечаешь детали, учишься по мелочам. И, даже играя на тренировках против них, многому можешь научиться.

— Как центральный полузащитник на что смотришь в игре Вендела или Педро?

— Мне сразу сказали, чтобы я не пытался копировать игру, потому что у меня свои сильные качества. Но я всё равно стараюсь смотреть, как они действуют в разных ситуациях, и перенимаю какие-то детали.

— Какие отношения сложились с Сергеем Богдановичем?

— Доверительные. Благодарю за то, что он даёт мне шансы. Он всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать. А я, выходя на поле, показываю, что готов трудиться.

— Каким тебе запомнился дебют в стартовом составе в Кубке против «Оренбурга»?

— На предыгровой тренировке Сергей Богданович сказал нам с Шилом: «Будете играть с первых минут». Я удивился и обрадовался одновременно. Нам сказали играть спокойнее и получать удовольствие: после этого стало намного проще атаковать. Мы провели хороший матч.

«Аршавин говорит: «Вам всё дано. Просто играйте»

— Аршавин недавно заметил, что ты похож на него, а Шилов — на Кержакова. Льстит такое сравнение?

— Нет, мы уже не раз об этом слышали от него. Андрей Сергеевич нам постоянно говорит: «Просто играйте. Вам всё дано. Болельщики ждут и верят в вас. Я вижу, что вы можете быть такими же, как мы с Кержаковым».

— Сам замечаешь сходства?

— Мне тяжело сравнивать, потому что мы на разных позициях. Но есть определённое сходство в плане понимания игры. Аршавин часто соглашается с моим мнением, когда обсуждаем тот или иной эпизод. А в академии многие говорят, что мы даже бегаем одинаково.

Андрей Аршавин / Даниил Кондаков Фото: «Чемпионат»/ФК «Зенит»

— Он о тебе часто тепло отзывается.

— Да, между нами хорошие отношения. Я могу Андрею Сергеевичу написать в любой момент. И он мне иногда пишет, интересуется делами, спрашивает, буду ли я играть в конкретном матче. Когда бываю в академии, почти всегда с ним вижусь. У нас есть свои шутки и приколы, мы можем посмеяться. Наверное, это непривычно для игроков академии — некоторые даже боятся к Аршавину подойти.

— В Петербурге с особым трепетом относятся к своим воспитанникам. Чувствуешь дополнительную ответственность из-за этого?

— Я просто знаю, что должен играть, показывать уровень, а болельщики всегда поддержат — мы это чувствуем. Вон Вадик забил, и трибуны скандировали его фамилию. Когда узнают, что ты воспитанник, отношение сразу меняется. Иногда пишут в соцсетях: «Молодцы, трудитесь, и всё будет хорошо». Приятно чувствовать такую поддержку. Недавно нам показывали фильм: «Зенит» навсегда». Там были кадры празднования чемпионства в городе, как команда ехала в автобусе и болельщики встречали её на улицах. Хотел бы и сам испытать эти чувства. Кино, кстати, классное и сериал тоже — всем рекомендую!

— Но ты отдаёшь себе отчёт, насколько тяжело закрепиться в основе?

— Да, это трудно. Однако до сборов у меня было одно понимание, сейчас оно уже изменилось. Я знаю, что шанс мне дадут — нужно им просто воспользоваться. И тут уже всё зависит от меня. Если буду показывать необходимый уровень футбола, уверен, буду играть.

Мне кажется, сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая. А если посмотреть на число наших воспитанников в РПЛ, думаю, это реальный показатель.

— Есть страх не оправдать доверие тренерского штаба?

— Нет. А чего бояться? Я, наоборот, получаю удовольствие, когда выхожу играть за «Зенит». Хочется просто приносить пользу команде и доказывать своё право на место в составе.

— Как справляешься с ошибками?

— В детстве очень много переживал. Папа даже ругался: «Так нельзя, ты выпадаешь из игры». Когда вырос, в голове что-то перестроилось, стал проще относиться. Иногда после матча могу спросить что-то у папы, иногда Тимощук подходит какие-то моменты обсудить. Но я понимаю, что в основной команде нет времени расстраиваться. Даже когда меня выпускают на 10 минут, надо успеть что-то за них сделать.

— Нереализованный пенальти в матче со «Спартаком» не стал ударом?

— Я понимал, что ошибся тогда и просто должен продолжать работать. Хочу сказать большое спасибо команде — меня все поддержали, никто не остался в стороне. Это было очень важно для меня. Однако я сам должен был разобраться в этой ситуации — это опыт. Главное, что в следующих матчах смог реабилитироваться и помочь команде.

Даниил Кондаков в матче со «Спартаком» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Есть желание в будущем попробовать силы в Европе?

— Сейчас все мысли о «Зените». Да, наверное, в будущем захочу попробовать себя в английском или испанском чемпионате. Французский тоже хорош как переходный.

— Ты удивительно спокойно выглядишь на флеш-интервью. Это врождённая уверенность или приобретённая?

— Я вообще не приверженец много разговаривать. Даже на сборах попросил Сергея Богдановича по возможности оградить меня от интервью. Не хочу лишней огласки — думаю, на данном этапе мне это просто не нужно. Но если задают вопросы, стараюсь отвечать. Нет смысла волноваться.

«Мне нравится Ремарк»

— Ты успеваешь хорошо учиться. Откуда такая тяга к учёбе?

— Думаю, это из-за воспитания. Родители говорили в детстве: «Футбол футболом, но получать знания и развиваться тоже нужно». Моя сестра тоже всегда хорошо училась. Для многих школа — отягощение, а я спокойно могу туда прийти, поучиться. Сейчас вот к экзаменам готовлюсь. Буду сдавать русский, профильную математику и биологию.

— Как удаётся совмещать футбол со школой?

— Хочу сказать большое спасибо нашей школе в академии. Они идут нам навстречу, составляют расписание, чтобы было легче учиться. Сейчас я ещё занимаюсь с репетиторами.

— А как у тебя с изучением языков?

— С детства с репетиторами учил английский, поэтому база есть. Могу поговорить с иностранцами, знающими язык, что-то объяснить им. Сейчас хочу сдать ЕГЭ и, возможно, начать изучать испанский. Не знаю, доберусь ли до этого, но некоторые слова уже выучил.

— Любишь читать?

— В последнее время тяжело читать, потому что всё своё время трачу на подготовку к экзаменам. А вообще, мне нравится Ремарк. Читал «Три товарища» и «Жизнь взаймы». Хочу теперь прочесть «Триумфальную арку» и «Ночь в Лиссабоне» — многие советовали.

— Куда планируешь идти после окончания школы?

— Буду поступать в университет имени Лесгафта — на футбольного тренера или спортивного менеджера. Понимаю, что футбол занимает очень много времени и совмещать в полном объёме будет тяжело.

Даниил Кондаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В шутку говорю родителям: «Если бы не спорт, стал бы каким-нибудь айтишником»

— Если бы не футбол, чем бы ты занимался?

— Думаю, всё равно был бы связан со спортом — нравятся многие виды. Например, всегда очень любил хоккей. Если есть возможность, с радостью готов поиграть. В последнее время паделом увлёкся. Когда был в Курске, очень много играл в него с семьёй. А вообще, родителям в шутку говорю: «Если бы не спорт, стал бы каким-нибудь айтишником — большие деньги зарабатывал бы».

— Кстати, какое у тебя отношение к деньгам?

— Хочу сказать спасибо родителям — благодаря им не трачу деньги на что попало, очень бережно к ним отношусь. Мама подсказывает, куда лучше вложить, чтобы просто так не лежали. Стараюсь прислушиваться. Даже перед дорогостоящей покупкой всегда звоню маме, спрашиваю, нужно ли мне это.

— Откладываешь на что-нибудь?

— Хочу в первую очередь квартиру себе купить. Понятно, что пока тяжело, но потихоньку коплю.

— Ты упомянул сестру. Какие у вас отношения?

— Прекрасные. В детстве мы немного общались, потому что ей было не особо интересно со мной маленьким. Она всё время училась, получала знания, а я гулял и бегал во дворе. Когда подрос, мы стали гораздо ближе. Сейчас можем всё друг другу рассказать. Она часто приезжает в Петербург, проводим время вместе.

— Какую музыку слушаешь перед матчами, чтобы настроиться на игру?

— Всё слушаю по настроению: старые песни, современные, иностранные, могу русский рэп включить. Иногда сам удивляюсь своим предпочтениям. В последнее время нравится песня Александра Розенбаума «Зенит». Добавил её, теперь часто слушаю.

— Какие человеческие качества ты в себе ценишь больше всего?

— Я достаточно добрый и отзывчивый. Стараюсь быть со всеми дружелюбным, помогать, если меня о чём-то просят. Но мне тяжело говорить о себе — лучше спросить других.

— О чём больше всего мечтаешь?

— Мечтаю, чтобы родители и все родственники были живы и здоровы. Чтобы у меня не было никаких травм и в спорте всё получилось. Хочу радовать родителей и всех, кто за меня переживает.

— Какую цель поставил себе на ближайший год?

— Раньше была цель хотя бы выходить на замену в «Зените» — потихоньку стал этого добиваться. Сейчас уже хочу обрести опыт и бороться за основной состав. Для этого нужно продолжать учиться и постоянно работать над собой.

«Есть цель в будущем попасть в национальную команду»

— Ты дебютировал за молодёжную сборную в матче с Узбекистаном. Какие эмоции испытал?

— Очень рад был сыграть и поучаствовать в голах. Мы провели качественный матч против хорошего соперника. Получил удовольствие от игры.

Даниил Кондаков Фото: РФС

— С Александром Тарасовым и Матвеем Бардачёвым говорили в сборной о «Зените»?

— Да, разговаривали. Матвей сейчас в аренде в «Урале», поэтому спрашивал, будет ли он возвращаться. Ребята интересовались, как дела в нашей академии. Пожелали продолжать трудиться.

— Уже задумываешься о вызове в национальную команду?

— Наверное, каждый футболист мечтает об этом. У меня тоже есть цель в будущем попасть в национальную команду — это мечта, честь и большая ответственность.