В гонке — 13 клубов! Расклады в борьбе за титул, бронзу и спасение перед 28-м туром РПЛ

За три тура до финиша Мир Российской Премьер-Лиги интриг предостаточно! Продолжается борьба как за титул и бронзу, так и за выживание. Без глобальных задач сезон заканчивают только три клуба – «Рубин», московское «Динамо» и «Ахмат». Остальные же ещё находятся в гонке.

Перед возобновлением сезона РПЛ в конце февраля мы делали масштабное превью, а в одном из пунктов оценивали календарь участников. И для большей объективности использовали специальный коэффициент. Позже он использовался при сравнении календарей претендентов на золото и бронзу. Теперь же мы снова возвращаемся к коэффициенту за три тура до конца чемпионата. И предлагаем посмотреть, у каких клубов финиш получится наиболее трудным.

16 команд РПЛ мы поделили на четвёрки, где матч с командой из топ-4 оценивается в четыре балла сложности, игра с клубами с пятого по восьмое место – в три балла, с 9-го по 12-е – в два балла, с 13-го по 16-е – в один балл. За игру дома мы вычитали 0,5 балла от сложности соперника, а за матч на выезде – добавляли половину балла.

Претенденты на титул

«Краснодар»: ключевые битвы с «Динамо» и выезд к Дзюбе. Коэффициент сложности календаря – 7,5

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Действующий чемпион занимает первое место в РПЛ за три тура до финиша. Отрыв от «Зенита» – одно очко. Если «Краснодар» одержит три победы, то гарантирует себе второе золото подряд. Хотя набрать девять очков будет не так-то просто. В 28-м туре южане едут в гости к борющемуся за выживание «Акрону». Далее – домашний матч с московским «Динамо» в Fonbet Кубке России и следом выезд к команде Ролана Гусева в РПЛ. Самая тяжёлая и ключевая встреча на финише. А в 30-м туре «Краснодар» примет «Оренбург».

3 мая, «Акрон» — «Краснодар»

11 мая, «Динамо» — «Краснодар»

17 мая, «Краснодар» — «Оренбург»

«Зенит»: гостевой матч с ЦСКА и повторение финиша сезона-2023/2024. Коэффициент сложности календаря – 6,5

Игроки «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» находится в роли догоняющего. Команда Сергея Семака отстаёт от «Краснодара» на одно очко. Поэтому три победы не гарантируют петербуржцам титул – обязательно нужна осечка конкурента. У «Зенита» календарь чуть проще в сравнении с краснодарским. Да, впереди выезд к ЦСКА. Но команда Фабио Челестини находится в кризисе, поэтому «Зенит» способен увезти три очка из Москвы. Далее – домашний матч с «Сочи» (16-е место) и заключительная встреча сезона с «Ростовом» в гостях. Как и в сезоне-2023/2024, петербуржцы могут стать чемпионами в матче с ростовчанами.

2 мая, ЦСКА — «Зенит»

10 мая, «Зенит» — «Сочи»

17 мая, «Ростов» — «Зенит»

Претенденты на бронзу

«Локомотив»: два дерби и матч с «Балтикой». Коэффициент сложности календаря – 8,5

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» в последних пяти турах одержал всего одну победу. Команда Михаила Галактионова остаётся в топ-3, но только на одно очко опережает «Спартак». Ещё и календарь в оставшихся турах не самый приятный. Все соперники – из топ-8. Хотя матчи состоятся в Москве, два из них – дома. Сначала «Локо» примет «Динамо» Ролана Гусева, далее важная встреча с «Балтикой» (конкурент за бронзу). А закроет сезон команда Михаила Галактионова выездным дерби с ЦСКА. «Локомотиву» с учётом календаря «Спартака» нельзя проигрывать. Иначе задача по финишу в тройке будет провалена.

1 мая, «Локомотив» — «Динамо» Москва

10 мая, «Локомотив» — «Балтика»

17 мая, ЦСКА — «Локомотив»

«Спартак»: самый лёгкий финиш среди претендентов на бронзу. Коэффициент сложности календаря – 5,5

Хуан Карлос Карседо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» благодаря хорошей весне с Хуаном Карлосом Карседо вплотную приблизился к третьему месту. И календарь на финише у команды куда легче, чем у «Локо». Сначала «Спартак» сыграет на выезде с «Крыльями Советов» – одним из самых удобных соперников за последние годы (6 побед в 8 матчах с 2021-го). Затем москвичей ждёт дерби с ЦСКА за право выйти в Суперфинал Кубка России. А в последних двух турах РПЛ «Спартак» примет дома «Рубин» и отправится в гости к махачкалинскому «Динамо». У казанцев задач на финише нет, а дагестанцы борются за выживание. Да, с командой Вадима Евсеева точно придётся помучиться. Но цена победы – вероятная бронза.

1 мая, «Крылья Советов» — «Спартак»

11 мая, «Спартак» — «Рубин»

17 мая, «Динамо» Махачкала — «Спартак»

«Балтика»: три матча с клубами из топ-8. Коэффициент сложности календаря – 9,5

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Балтика» неудачно завершает сезон. В последних пяти турах калининградцы четыре раза сыграли вничью и уступили дома «Акрону» (первое домашнее поражение в чемпионате). Команда Андрея Талалаева на три очка отстаёт от «Локомотива», но у «Балтики» тяжёлый календарь. В заключительных турах калининградцы примут «Рубин» и московское «Динамо», а также сгоняют в гости к «Локо». И если в 29-м туре «Балтика» не одержит победу в Москве, то мечты о бронзе точно будут развеяны.

2 мая, «Балтика» — «Рубин»

10 мая, «Локомотив» — «Балтика»

17 мая, «Балтика» — «Динамо» Москва

ЦСКА: два домашних матча с топами и поездка в Нижний Новгород. Коэффициент сложности календаря – 8,5

Игроки ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Провальная весна ЦСКА: от претендента на золото команда регрессировала к аутсайдеру в борьбе за бронзу. Команда Фабио Челестини на четыре очка отстаёт от «Локомотива» и идёт шестой. Только чудо поможет ЦСКА финишировать в тройке. В 28-м туре москвичи примут борющийся за золото «Зенит». Затем – финал Пути регионов Кубка России со «Спартаком» на выезде и гостевая встреча РПЛ с «Пари НН», который будет отчаянно сражаться за выживание с новым тренером Вадимом Гараниным. А завершится чемпионат домашним дерби с «Локомотивом». В общем, проходных матчей у ЦСКА нет.

2 мая, ЦСКА — «Зенит»

11 мая, «Пари НН» — ЦСКА

17 мая, ЦСКА — «Локомотив»

Претенденты на стыки/вылет

«Акрон»: ни одного матча вне Самары. Коэффициент сложности календаря – 6*

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Акрон» благодаря победе в гостях над «Балтикой» поднялся на 10-е место. Хотя отрыв от зоны стыков всё равно составляет всего лишь одно очко. Поэтому команде Заура Тедеева нужно финишировать уверенно. Но впереди домашний матч с борющимся за золото «Краснодаром». Тут победить будет очень трудно. А вот дальше – интереснее. Сначала «Акрон» примет «Ростов» (сейчас у обеих команд по 27 очков), после чего в 30-м туре сыграет в Самаре с «Крыльями Советов» (*формально это выезд, но коэффициент не увеличивается, так как для «Акрона» это также домашний стадион). В общем, у тольяттинцев неплохие шансы избежать стыков.

3 мая, «Акрон» — «Краснодар»

11 мая, «Акрон» — «Ростов»

17 мая, «Крылья Советов» — «Акрон»

«Ростов»: две встречи с прямыми конкурентами. Коэффициент сложности календаря – 7,5

Илья Вахания Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Ростов» весной забуксовал. Всего одна победа и сближение с зоной стыков. Команда Джонатана Альбы лишь на одно очко опережает 13-е место. Но у ростовчан в предстоящих двух турах матчи с прямыми конкурентами. Южане отправятся в гости к махачкалинскому «Динамо» и «Акрону». Хорошие результаты позволят сохранить место в РПЛ. В 30-м туре «Ростов» примет «Зенит» – набрать очки будет проблематичнее.

2 мая, «Динамо» Махачкала — «Ростов»

11 мая, «Акрон» — «Ростов»

17 мая, «Ростов» — «Зенит»

«Оренбург»: отличные шансы на спасение без стыков. Коэффициент сложности календаря – 6,5

Игроки «Оренбурга» Фото: ФК «Оренбург»

«Оренбург» после побед над «Пари НН» и «Ростовом» выпрыгнул из зоны вылета аж на 12-е место. Хотя команда Ильдара Ахметзянова опережает «Крылья Советов» только по дополнительным показателям. Чтобы остаться в РПЛ без стыков, оренбуржцам нужно побеждать ещё. Благо календарь у команды не самый трудный. Да, в 30-м туре «Оренбург» едет в гости к «Краснодару» – тут трудно рассчитывать на очки. Но до этого команда встретится с «Сочи» (в гостях) и «Крыльями Советов» (дома). Тут вполне можно набрать четыре-шесть очков.

3 мая, «Сочи» — «Оренбург»

10 мая, «Оренбург» — «Крылья Советов»

17 мая, «Краснодар» — «Оренбург»

«Крылья Советов»: встречи со «Спартаком» и двумя соседями. Коэффициент сложности календаря – 8*

Иван Олейников Фото: ФК «Крылья Советов»

Назначение Сергея Булатова главным тренером дало положительный импульс «Крыльям Советов». Самарцы преобразились и по игре теперь не выглядят удручающе. А домашняя победа над «Локомотивом» позволила подняться на 13-е место. «Крылья» уступают «Оренбургу» только по дополнительным показателям. Важнейший очный матч предстоит командам в 29-м туре: именно тогда один из клубов может решить задачу по спасению. Помимо этого, самарцы примут «Спартак» и «Акрон» (*без уменьшения коэффициента, так как «Акрон» также проводит домашние матчи в Самаре). С москвичами набрать хотя бы очко будет непросто, но в двух других встречах «Крылья» могут решить свою судьбу самостоятельно.

1 мая, «Крылья Советов» — «Спартак»

10 мая, «Оренбург» — «Крылья Советов»

17 мая, «Крылья Советов» — «Акрон»

«Динамо» Махачкала: «Спартак» отправит команду Евсеева в стыки или Первую лигу? Коэффициент сложности календаря – 7,5

Вадим Евсеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Атакующий футбол Вадима Евсеева не так сильно помогает «Динамо», как хотелось бы клубу. В последних шести турах команда набрала всего три очка и опустилась на 14-е место. До прямого вылета два очка, как и до спасительной 12-й строчки. Два ближайших матча решат для Махачкалы многое. Сначала дагестанцы примут «Ростов», далее – выезд к «Ахмату». Если не зацепиться в этих встречах за очки, то в 30-м туре со «Спартаком» (пусть и дома) будет невероятно трудно. А ещё сильно увеличится риск прямого вылета.

2 мая, «Динамо» Махачкала — «Ростов»

10 мая, «Ахмат» — «Динамо» Махачкала

17 мая, «Динамо» Махачкала — «Спартак»

«Пари НН»: смена тренера не поможет? Коэффициент сложности календаря – 8,5

Вадим Гаранин Фото: ФК «Пари НН»

«Пари НН» находится в тяжёлом положении. В последних шести турах команда набрала всего два очка, после чего руководство уволило Алексея Шпилевского. Спасать нижегородцев призван Вадим Гаранин. Получится ли у тренера оставить «Пари НН» в РПЛ? Календарь у нижегородцев самый трудный в сравнении с конкурентами. Команде предстоят выезды к «Ахмату» и «Рубину», а дома «Пари НН» сыграет с ЦСКА. Учитывая, что от зоны стыков клуб отстаёт на два очка, нижегородцам нужны минимум одна победа и ничья. Иначе спастись будет почти нереально.

3 мая, «Ахмат» — «Пари НН»

11 мая, «Пари НН» — ЦСКА

17 мая, «Рубин» — «Пари НН»

«Сочи»: надежда на чудеса. Коэффициент сложности календаря – 7,5

Игроки «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Будем откровенны: «Сочи» может спастись только в случае невероятного стечения обстоятельств. Нужно ещё большее чудо, чем победа «Лестера» в АПЛ-2015/2016. Сочинцы за три тура до финиша на шесть очков отстают от зоны стыков. Чтобы сравняться с махачкалинским «Динамо», нужны две победы и три поражения команды Вадима Евсеева. А также поражения «Пари НН». В общем, расклады тут лишь теоретические. В концовке сезона «Сочи» примет «Оренбург» и «Ахмат», а в 29-м туре отправится в гости к «Зениту». Но уже 3 мая сочинцы могут попрощаться с РПЛ по итогам встречи с оренбуржцами.