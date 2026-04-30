Тренеры нашли дыру в футбольных правилах. 4 способа, как бороться с ложными тайм-аутами

В последнее время в футболе всё более явно зияет дыра в правилах. Речь про тактические тайм-ауты. Так в Англии называют случаи, когда вратарь симулирует травму, чтобы у тренера было время собрать у скамейки футболистов и дать им указания по игре. Если медицинскую помощь оказывают полевому, то он обязан затем покинуть поле, чтобы его команда продолжила играть в меньшинстве (30 секунд по правилам АПЛ, а на ЧМ-2026 будет уже 60 секунд). А вот без вратарей матч не возобновляется. Мы уже разбирали, как эта уловка работает в Чемпионшипе.

С тех пор тактическим тайм-аутом пользовались и в АПЛ. В одном из матчей «Манчестер Сити» на газон упал Доннарумма и дал возможность партнёрам пообщаться со скамейкой. После игры тренер «Лидса» Фарке возмущался из-за этого эпизода, а Гвардиола утверждал, что искренне верил в повреждение своего вратаря. На днях состоялся уже другой матч «Лидса» (на этот раз с «Челси»). И случился точно такой же эпизод.

Вратарь «Челси» Роберт Санчес Фото: Rob Newell — CameraSport via Getty Images

Вратарь «Челси» Роберт Санчес Фото: Cameron Smith — The FA/The FA via Getty Images

Всё выглядело так, будто уже никто ничего и не скрывает. На 60-й минуте «Челси» вёл в счёте (1:0), но соперник давил и заработал опасный штрафной. Вратарь Санчес ни с кем не сталкивался, чтобы получить травму, а просто присел на газон и схватился за ногу. Пауза в матче составила 2 минуты 45 секунд.

Забавно, что «Лидс» ответил своей хитростью. Полузащитник Ампаду отправился к скамейке соперников подслушивать, что тренер «Челси» говорит игрокам. В какой-то момент полузащитник встал буквально в 20 сантиметрах от Макфарлейна. Всё это привело к стычке. Опорник хозяев Лавиа агрессивно выталкивал Ампаду от того места, где собрались футболисты «Челси». Макфарлейну пришлось буквально шептать на ухо своим игрокам, прикрывая рот.

Полузащитник «Лидса» Итан Ампаду у скамейки «Челси» Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Тренер «Лидса» показательно разводил руками. Матч так и закончился со счётом 1:0. Само собой, тренера «Челси» журналисты спросили об этом эпизоде на пресс-конференции, и он ответил: «Мы воспользовались возможностью, чтобы донести нужную информацию до футболистов».

The Athletic отмечает, что эту хитрость использовал и «Арсенал», а ещё на неё жаловались в женском футболе. Эксперт издания по судейству Грэм Скотт (экс-арбитр АПЛ) дал понять, что здесь не может быть претензий к рефери: «Судьям говорят, что они не врачи. Не им судить о травмах. Можно с уверенностью сказать, что если судья заставит игрока подняться на ноги, то вот тогда футболист и получит настоящую травму. Так что судьи не могут ничего сделать. Это проблема, которую должна решать игра, а не судьи».

Джанлуиджи Доннарумма (справа внизу) Фото: Shaun Brooks — CameraSport via Getty Images

IFAB, который отвечает за правила в футболе, в последние годы создаёт всё больше ограничений для футболистов, которые тянут время. Однако именно с тайм-аутами за счёт симуляций вратарей тяжело что-то придумать. Ведь голкипера не отправишь за бровку на 30 секунд или минуту, потому что без него фактически невозможно играть в футбол. И всё же с дырой в правилах что-то необходимо делать. Один из журналистов The Athletic после декабрьского матча между «Лидсом» и «Сити» утверждал, что если тайм-ауты не получается запретить, то их нужно легализовать. Хотя по состоянию на сегодня непохоже, чтобы IFAB пошёл этим путём. По информации BBC, обсуждается четыре варианта решения проблемы.

Вариант 1. Раз без вратаря играть нельзя, уйти с поля на одну минуту будет обязан полевой игрок. Капитан команды или кто-то на выбор тренера – здесь тоже остаётся пространство для обсуждений. На собраниях IFAB первый вариант называли логичным продолжением существующих норм. Сомнения заключались в том, что для тренеров может быть выгоден такой размен – совещание с футболистами стоимостью в одну минуту игры в меньшинстве.

Вариант 2. Всё то же самое, но полевой игрок будет обязан уйти на две минуты. В такой редакции инициировать совещание за счёт симуляции вратаря тренерам уже рискованнее. Однако здесь возникает другая проблема. Две минуты игры в меньшинстве – такое может отпугнуть действительно травмированных футболистов от обращения за медицинской помощью. Нужно понимать, что вратари могут и на самом деле получать повреждения.

Собрание IFAB Фото: McQuillan — FIFA/FIFA via Getty Images

Вариант 3. Просто запретить футболистам подходить к скамейке, когда вратарю оказывают медицинскую помощь. Причём эта идея уже применяется в женском чемпионате США и Канады. Там футболистки должны оставаться на своих местах или собираться в центре поля, если вратарю оказывают медицинскую помощь. Если же вратаря вынуждены заменить в эту же паузу, то запрет на приближение к скамейке снимается.

Вариант 4. Гибридная модель, совмещающая первый и третий варианты. Если вратарю потребовалась помощь врачей, футболисты не имеют права подходить к скамейке, а затем полевой игрок минуту не может участвовать в матче.

IFAB пока не пришёл к согласию по этому правилу. Лигам предложат провести испытания в течение сезона-2026/2027. Чемпионат Англии среди женщин вызвался принять участие в тестировании. IFAB рассмотрит результаты в марте 2027 года, и тогда может быть выбрано конкретное решение, которое включат в правила всех лиг с сезона-2027/2028.