«Арсенал» и «Атлетико» всё-таки забили друг другу в полуфинале ЛЧ. Угадайте как

Формально полуфиналы ЛЧ не влияют друг на друга. Так и есть в плане результата, но не для восприятия болельщиков. После безумия в матче «ПСЖ» и «Баварии» многие ждали унылую игру в Мадриде, где встречались «Атлетико» и «Арсенал». Предчувствия если и оправдались, то не полностью.

Опасные моменты во встрече всё-таки были. И первый остался за «Арсеналом». На шестой минуте Мадуэке продрался по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, однако Инкапье пробил выше ворот. «Атлетико» ответил ударом Альвареса с дуги штрафной – Райя потащил. И буквально в следующей атаке едва не забил Эдегор, но его в центре штрафной накрыл Кардозо.

В середине тайма игру пришлось прервать на две с половиной минуты, потому что Дьёкерешу прилетело локтем в нос. Причём нападающего ударил свой же партнёр – Мадуэке. Если что, по воротам он тоже бил. И даже получалось близко к голу, однако в первом тайме забить удалось не ему. Дьёкереш заработал пенальти – почувствовал небольшой толчок в спину от Ганцко и рухнул. А затем сам же форвард мощнейшим образом пробил с 11 метров. Мяч прошёл буквально между рук вратаря.

«Атлетико» солидно начал второй тайм. Сначала Альварес пробил со штрафного, и получилось буквально в сантиметрах от девятки. Затем хозяева ударили три раза за три секунды. В том эпизоде Лукман вышел практически один на один и неплохо приложился, но Райя отбил перед собой, а затем дважды добивал Гризманн.

Ну а на 54-й минуте мяч попал в руку Уайту рикошетом от его же ноги. В Англии это точно не был бы фол, однако в Лиге чемпионов другие нормы судейства. Как и днём ранее в похожей ситуации, VAR позвал арбитра к монитору, и тот указал на «точку». С 11 метров Альварес не оставил шансов Райе.

После этого «Атлетико» не стал сбавлять и провёл ещё серию атак. В одной из них Гризманн зарядил в крестовину, в другом эпизоде уже Лукман был близок к голу. Казалось, что второй гол хозяев назревал, но тут внезапно пенальти заработал «Арсенал». Вышедший на замену Эзе успел проткнуть мяч и подставиться под ногу Ганцко. Защитник «Атлетико» был близок ко второму «привезённому» пенальти, однако его спас VAR, который в третий раз призвал судью к монитору. В результате решение было пересмотрено, и «Арсенал» упустил отличную возможность выиграть матч.

Концовка осталась, скорее, за гостями, которые выглядели свежее. «Арсенал» атаковал больше, но без явных голевых моментов. Встреча так и закончилась со счётом 1:1 и без голов с игры. В этой паре ещё тоже ничего не ясно. Ответный матч в Лондоне состоится 5 мая.