Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реал Мадрид, кто будет новым тренером, варианты: Клопп, Моуринью, Почеттино, Нагельсман, Скалони, Зидан, Дешам, 30 апреля 2026

У «Реала» точно будет новый тренер. 7 вариантов для Переса
Георгий Илющенко
Лучшие кандидаты на пост тренера «Реала»
Клопп? Дешам? Или чемпион мира Скалони? Выбираем лучшую кандидатуру.

Сменив в январе Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа не смог стать для «Реала» новым Зинедином Зиданом. Именитый француз возглавил мадридцев посреди сезона-2015/2016 и выиграл Лигу чемпионов. Да и навязал чемпионскую борьбу «Барселоне». Теперь же команда отстала от «Барсы» аж на 11 очков и вылетела уже в четвертьфинале ЛЧ.

Последний трофей «Реал» брал в декабре 2024 года, когда разобрался с мексиканской «Пачукой» в финале Международного кубка. И за новым пойдёт с другим тренером: это понятно и по результатам клуба, и по тому, что писал The Athletic о «потерянной» Арбелоа раздевалке. Но кто же им станет? Инсайдов хватает. А что думаете вы? Давайте подскажем Флорентино Пересу лучшую кандидатуру.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кого вы хотите видеть тренером «Реала»
Юрген Клопп
1 место

Юрген Клопп

Как писал журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль, в «Реале» считают главными претендентами на должность тренера Жозе Моуринью и Юргена Клоппа. Но если в случае португальца уговаривать не потребуется, с немцем всё куда сложнее. Близкий друг Юргена рассказывал OKDiario, как тот настолько утомился в «Ливерпуле», что «считал дни, чтобы покинуть Англию». Последние полтора года Клопп работает директором по международным связям в системе «Ред Булл»: никакого тебе стресса и выгорания – красота. И смысл что-либо менять?

Инсайдер Фабрицио Романо отмечал, как «Реал» ждёт первого шага со стороны Клоппа. Да, именно с такой формулировкой: «У Юргена определённо есть большие поклонники в руководстве мадридцев, его по-настоящему ценят. Но в клубе считают, что инициатива должна исходить от самого Клоппа – действительно ли он хочет вернуться к ежедневной работе. «Реалу» нужно это понять, прежде чем сказать: «Ладно, мы идем за Клоппом». Пока эту ситуацию конкретной считать нельзя».

В As уверены, что немецкий специалист вообще пока не хочет возвращаться к интенсивной клубной работе и настроен сперва потренировать сборную Германии. Возможно, это и к лучшему, ведь в «Реале» не умеют ждать, а Клоппу понадобилось время на создание великих команд в дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Да и другой любитель контрпрессинга в Мадриде уже провалился. Плюс с готовыми звёздами Юрген не работал, делая их таковыми сам. Но как же любопытно выглядел бы такой союз!

Зинедин Зидан
2 место

Зинедин Зидан

«Не ладятся дела – зовём Зинедина Зидана», – такая стратегия принесла «Реалу» 11 трофеев в два захода. Говорят, в одну реку дважды не войдёшь. А если трижды? На самом деле, вариант не самый реалистичный. Всё-таки Зидан давно мечтал возглавить сборную Франции, а летом её покинет Дидье Дешам. Но вдруг ЗиЗу передумает? Уж кто-кто, а Флорентино Перес умеет уговаривать.

В том же El Mundo писали, что мадридцы вновь не прочь обратиться к проверенному варианту: с громким именем и успехами международного масштаба, способным способен справиться со звёздами и угомонить их эго. Издание называло ЗиЗу главным фаворитом руководства мадридцев и в то же время отмечало, что отказ короля ЛЧ возвращаться выглядит окончательным. Фабрицио Романо говорил о том же.

Что ж, возможно, сейчас информация действительно актуальна. Только вместо лишних слов просто приведём инсайд El Pais от 10 марта 2019 года: Зидан отказался от возвращения в «Реал». Что было после? На следующий день Зинедин возглавил мадридцев во второй раз. Если Зизу видит, что «Реалу» больно, он приходит и делает ему хорошо. Кто знает, возможно, так будет и теперь?

Жозе Моуринью
3 место

Жозе Моуринью

The Athletic со ссылкой на многочисленные источники утверждает, что Перес видит новым тренером «Реала» именно Жозе. И плевать, что придётся отстегнуть «Бенфике» отступные около € 3 млн евро – они будут действовать в течение десяти дней после финального матча сезона. В клубе есть противники приглашения Моуринью. Только Флорентино хочет всё решать сам: уже доверился генеральному директору Хосе Анхелю Санчесу относительно Хаби Алонсо и «обжёгся» на этом.

Минус очевиден. Португалец давно не тренировал гранды мирового уровня и вот уже восемь лет как переключился с «Интеров» и «Манчестер Юнайтед» на «Бенфики» и «Фенербахче». Лига конференций 2021/2022 с «Ромой» – хорошо. Однако других достижений у Моуринью за последние годы нет. С другой стороны, как раз Жозе в начале 2010-х прервал длительный застой мадридцев, когда они всё время спотыкались в 1/8 финала ЛЧ. Выиграл Ла Лигу, Кубок и суперкубок Испании.

Жозе точно в состоянии приструнить капризных звёзд в раздевалке: Винисиус и генерал Килиан Мбаппе, халява закончится. А сам Мбаппе и не против, лайкнув пост о возможном назначении португальца. Сейчас к футболистам «Реала» есть вопросы по самоотдаче, а Моуринью будет настраивать их на любой матч как на войну. Да и пример возвращения Карло Анчелотти перед глазами: папа Карло тоже считался «сбитым лётчиком» и работал в «Эвертоне». Напомнить, что случилось далее? Два чемпионства и два трофея ЛЧ.

Дидье Дешам
4 место

Дидье Дешам

«Нужно уметь сказать «стоп», – с такими словами Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026. Хосеп Педрероль из El Chiringuito указывал, что чемпион мира находится в шорт-листе «Реала» сразу после Юргена Клоппа и Жозе Моуринью. А в RMC Sport дополняли: «Кандидатура Дешама ценится высоко по нескольким причинам. Во-первых, это сильный лидер, что тот доказал во всех командах, где работал. Во-вторых, он имеет опыт больших побед. Также у него доверительные отношения с ключевыми игроками сборной Франции из «Реала» – прежде всего с Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени».

Последние 14 лет Дешам возвращал величие сборной Франции. Долгий срок. Но и на клубном уровне он пошуметь очень даже успел: делал чемпионом Франции «Марсель» и почти добился того же с «Монако», сенсационно поднимал тех же монегасков в финал Лиги чемпионов. Да и «Ювентус» с урезанным количеством очков из Серии В легко выводил – тоже какое-никакое, но достижение. Авторитета у Дидье хоть отбавляй – в том числе за счёт мощной игровой карьеры. Да и звёздами управлять он умеет.

Экс-защитник «Марселя» Эрик де Меко уверен: «У Дидье будет масса вариантов. Все топ-клубы и ведущие сборные будут заинтересованы в нём. Дешам – это синоним побед. Его интересуют только победы. Он делает всё, чтобы выиграть. И выигрывает».

Другой вопрос, что эффективность – не значит эффектность. Футбол Дешама крайне прагматичен и заточен на результат. Да и на клубном уровне специалист всё-таки давно не работал. Но и тактическим догматиком его назвать сложно. В случае «Реала» это даже плюс.

Юлиан Нагельсман
5 место

Юлиан Нагельсман

The Athletic указывал, что «Реал» после неудачи с Хаби Алонсо в ближайшем будущем точно больше не обратится к молодому спецу. И даже приводил конкретные имена: не стоит ждать приглашения Сеска Фабрегаса и Юлиана Нагельсмана. Но в то же время Хосе Феликс Диас и As уверяли, что Жозе Моуринью и тренер сборной Германии предложили свои услуги мадридцам. А почему бы клубу действительно не рассмотреть вариант с немцем?

Слухи вокруг приглашения Нагельсмана в Мадрид кружат давно. Ещё в 2021 году тот не скрывал, что они его точно не расстраивают: «Определённо, это не самое плохое, что можно прочесть. Но также мне известно, что в газетах не всегда пишут вещи, соответствующие действительности». В Relevo вообще утверждали, что Юлиан находится на радаре «Реала» с 2018 года. То есть с 30 лет. Да, Нагельсман молод. Тем не менее тренирует он на высоком уровне уже давно, то есть на нехватку опыта тут не сослаться.

Другой вопрос – будет ли Юлиан авторитетом для капризного Винисиуса и компании? В «Баварии» специалист, как писали немецкие СМИ, конфликтовал с Мануэлем Нойером. С другой стороны, если Нагельсман сам обратился в «Реал», значит, готов к таким трудностям. Вот другие слова Юлиана из 2021-го: «Вполне естественно, что я хотел сделать шаг вперёд после «Хоффенхайма», однако тот шаг не должен был стать самым высоким из всех возможных». Теперь он, видимо, созрел.

Маурисио Почеттино
6 место

Маурисио Почеттино

Авторитетный The Athletic видит одним самых сильных кандидатов действующего тренера сборной США и отмечает, что Флорентино Перес всегда высоко ценил Маурисио Почеттино. Контракт аргентинца с американцами истекает после ЧМ-2026. Он утверждал, что никаких переговоров с «Реалом» не вёл. Однако было бы странно услышать от него иное перед важнейшим турниром. Один будущий тренер мадридцев, Хулен Лопетеги, так уже сделал – и не повёз на ЧМ-2018 сборную Испании.

As указывал: услуги Почеттино предложили мадридцам. Журналист COPE Мигель Анхель Диас даже заявил, что Маурисио станет новым главным тренером «Реала»: «Думаю, назначат Почеттино. «Мадрид» после завершения чемпионата не станет долго ждать и объявить об этом». Аргентинец построил великолепный «Тоттенхэм»: боролся с ним за чемпионство и выходил в финал ЛЧ. «Челси» при нём тоже сделал шаг вперёд, пусть и не такой явный. А в «ПСЖ» эпохи шейхов чемпионство упускал и Карло Анчелотти – такое случается и с легендами.

OKDiario и El Mundo Почеттино в список соискателей тоже поместили. А COPE выдал инсайд, якобы мадридцы не рассматривают кандидатуру Моуринью, зато вторым фаворитом на должность (после Юргена Клоппа) считается Маурисио. Вот его свежие слова: «Всему своё время. В футболе всё всегда зависит от времени. Футбол приводит туда, куда захочет он, а не туда, куда хочешь ты». Знаете, где он их произнёс? В мадридском аэропорту Барахас.

Лионель Скалони
7 место

Лионель Скалони

Как кажется, самый сюрреалистичный вариант. Да, Лионель Скалони – действующий чемпион мира. Только вот на клубном уровне тренер сборной Аргентины вообще не работал. Разве что ассистировал в «Севилье» Хорхе Сампаоли. Совпадением по национальному признаку, как в случае Дидье Дешама и множества французов в команде, тоже не пахнет. В «Реале», наоборот, хватает бразильцев, тогда как аргентинец только один. И то далёкий от лидерских позиций Франко Мастантуоно.

Тем не менее журналист COPE Маноло Лама уверен – мадридцы уже ведут с Лионелем прямые переговоры, его высоко котирует лично Флорентино Перес: «Уверяю вас, «Реал» связался со Скалони. «Мадрид» изучает множество тренеров, но точно контактировал с главным тренером сборной Аргентины. Думаю, Перес хочет увидеть всё, прежде чем принять решение». Другие источники вроде El Mundo подтверждают эту заинтересованноть мадридцев.

El Desmarque написал: «Скалони выразил желание остаться в сборной Аргентины, но не спешит с подписанием нового контракта. Продолжение работы на нынешней должности является для него приоритетом, но он рассматривает и другие варианты». Бывший футболист «Реала» и сборной Испании Иполито Ринкон вот считает, что Лионель – прекрасный кандидат: «Нужно пригласить тренера, который, возможно, не будет соответствовать философии Переса. Я бы пригласил Клоппа или Скалони, особенно если второй станет чемпионом мира. У других тренеров нет необходимой харизмы».

