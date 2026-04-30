У «Реала» точно будет новый тренер. 7 вариантов для Переса

Сменив в январе Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа не смог стать для «Реала» новым Зинедином Зиданом. Именитый француз возглавил мадридцев посреди сезона-2015/2016 и выиграл Лигу чемпионов. Да и навязал чемпионскую борьбу «Барселоне». Теперь же команда отстала от «Барсы» аж на 11 очков и вылетела уже в четвертьфинале ЛЧ.
Последний трофей «Реал» брал в декабре 2024 года, когда разобрался с мексиканской «Пачукой» в финале Международного кубка. И за новым пойдёт с другим тренером: это понятно и по результатам клуба, и по тому, что писал The Athletic о «потерянной» Арбелоа раздевалке. Но кто же им станет? Инсайдов хватает. А что думаете вы? Давайте подскажем Флорентино Пересу лучшую кандидатуру.
Юрген Клопп
Как писал журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль, в «Реале» считают главными претендентами на должность тренера Жозе Моуринью и Юргена Клоппа. Но если в случае португальца уговаривать не потребуется, с немцем всё куда сложнее. Близкий друг Юргена рассказывал OKDiario, как тот настолько утомился в «Ливерпуле», что «считал дни, чтобы покинуть Англию». Последние полтора года Клопп работает директором по международным связям в системе «Ред Булл»: никакого тебе стресса и выгорания – красота. И смысл что-либо менять?
Инсайдер Фабрицио Романо отмечал, как «Реал» ждёт первого шага со стороны Клоппа. Да, именно с такой формулировкой: «У Юргена определённо есть большие поклонники в руководстве мадридцев, его по-настоящему ценят. Но в клубе считают, что инициатива должна исходить от самого Клоппа – действительно ли он хочет вернуться к ежедневной работе. «Реалу» нужно это понять, прежде чем сказать: «Ладно, мы идем за Клоппом». Пока эту ситуацию конкретной считать нельзя».
В As уверены, что немецкий специалист вообще пока не хочет возвращаться к интенсивной клубной работе и настроен сперва потренировать сборную Германии. Возможно, это и к лучшему, ведь в «Реале» не умеют ждать, а Клоппу понадобилось время на создание великих команд в дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Да и другой любитель контрпрессинга в Мадриде уже провалился. Плюс с готовыми звёздами Юрген не работал, делая их таковыми сам. Но как же любопытно выглядел бы такой союз!
Зинедин Зидан
«Не ладятся дела – зовём Зинедина Зидана», – такая стратегия принесла «Реалу» 11 трофеев в два захода. Говорят, в одну реку дважды не войдёшь. А если трижды? На самом деле, вариант не самый реалистичный. Всё-таки Зидан давно мечтал возглавить сборную Франции, а летом её покинет Дидье Дешам. Но вдруг ЗиЗу передумает? Уж кто-кто, а Флорентино Перес умеет уговаривать.
В том же El Mundo писали, что мадридцы вновь не прочь обратиться к проверенному варианту: с громким именем и успехами международного масштаба, способным способен справиться со звёздами и угомонить их эго. Издание называло ЗиЗу главным фаворитом руководства мадридцев и в то же время отмечало, что отказ короля ЛЧ возвращаться выглядит окончательным. Фабрицио Романо говорил о том же.
Что ж, возможно, сейчас информация действительно актуальна. Только вместо лишних слов просто приведём инсайд El Pais от 10 марта 2019 года: Зидан отказался от возвращения в «Реал». Что было после? На следующий день Зинедин возглавил мадридцев во второй раз. Если Зизу видит, что «Реалу» больно, он приходит и делает ему хорошо. Кто знает, возможно, так будет и теперь?
Жозе Моуринью
The Athletic со ссылкой на многочисленные источники утверждает, что Перес видит новым тренером «Реала» именно Жозе. И плевать, что придётся отстегнуть «Бенфике» отступные около € 3 млн евро – они будут действовать в течение десяти дней после финального матча сезона. В клубе есть противники приглашения Моуринью. Только Флорентино хочет всё решать сам: уже доверился генеральному директору Хосе Анхелю Санчесу относительно Хаби Алонсо и «обжёгся» на этом.
Минус очевиден. Португалец давно не тренировал гранды мирового уровня и вот уже восемь лет как переключился с «Интеров» и «Манчестер Юнайтед» на «Бенфики» и «Фенербахче». Лига конференций 2021/2022 с «Ромой» – хорошо. Однако других достижений у Моуринью за последние годы нет. С другой стороны, как раз Жозе в начале 2010-х прервал длительный застой мадридцев, когда они всё время спотыкались в 1/8 финала ЛЧ. Выиграл Ла Лигу, Кубок и суперкубок Испании.
Жозе точно в состоянии приструнить капризных звёзд в раздевалке: Винисиус и генерал Килиан Мбаппе, халява закончится. А сам Мбаппе и не против, лайкнув пост о возможном назначении португальца. Сейчас к футболистам «Реала» есть вопросы по самоотдаче, а Моуринью будет настраивать их на любой матч как на войну. Да и пример возвращения Карло Анчелотти перед глазами: папа Карло тоже считался «сбитым лётчиком» и работал в «Эвертоне». Напомнить, что случилось далее? Два чемпионства и два трофея ЛЧ.
Дидье Дешам
«Нужно уметь сказать «стоп», – с такими словами Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции после ЧМ-2026. Хосеп Педрероль из El Chiringuito указывал, что чемпион мира находится в шорт-листе «Реала» сразу после Юргена Клоппа и Жозе Моуринью. А в RMC Sport дополняли: «Кандидатура Дешама ценится высоко по нескольким причинам. Во-первых, это сильный лидер, что тот доказал во всех командах, где работал. Во-вторых, он имеет опыт больших побед. Также у него доверительные отношения с ключевыми игроками сборной Франции из «Реала» – прежде всего с Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени».
Последние 14 лет Дешам возвращал величие сборной Франции. Долгий срок. Но и на клубном уровне он пошуметь очень даже успел: делал чемпионом Франции «Марсель» и почти добился того же с «Монако», сенсационно поднимал тех же монегасков в финал Лиги чемпионов. Да и «Ювентус» с урезанным количеством очков из Серии В легко выводил – тоже какое-никакое, но достижение. Авторитета у Дидье хоть отбавляй – в том числе за счёт мощной игровой карьеры. Да и звёздами управлять он умеет.
Экс-защитник «Марселя» Эрик де Меко уверен: «У Дидье будет масса вариантов. Все топ-клубы и ведущие сборные будут заинтересованы в нём. Дешам – это синоним побед. Его интересуют только победы. Он делает всё, чтобы выиграть. И выигрывает».
Другой вопрос, что эффективность – не значит эффектность. Футбол Дешама крайне прагматичен и заточен на результат. Да и на клубном уровне специалист всё-таки давно не работал. Но и тактическим догматиком его назвать сложно. В случае «Реала» это даже плюс.
Юлиан Нагельсман
The Athletic указывал, что «Реал» после неудачи с Хаби Алонсо в ближайшем будущем точно больше не обратится к молодому спецу. И даже приводил конкретные имена: не стоит ждать приглашения Сеска Фабрегаса и Юлиана Нагельсмана. Но в то же время Хосе Феликс Диас и As уверяли, что Жозе Моуринью и тренер сборной Германии предложили свои услуги мадридцам. А почему бы клубу действительно не рассмотреть вариант с немцем?
Слухи вокруг приглашения Нагельсмана в Мадрид кружат давно. Ещё в 2021 году тот не скрывал, что они его точно не расстраивают: «Определённо, это не самое плохое, что можно прочесть. Но также мне известно, что в газетах не всегда пишут вещи, соответствующие действительности». В Relevo вообще утверждали, что Юлиан находится на радаре «Реала» с 2018 года. То есть с 30 лет. Да, Нагельсман молод. Тем не менее тренирует он на высоком уровне уже давно, то есть на нехватку опыта тут не сослаться.
Другой вопрос – будет ли Юлиан авторитетом для капризного Винисиуса и компании? В «Баварии» специалист, как писали немецкие СМИ, конфликтовал с Мануэлем Нойером. С другой стороны, если Нагельсман сам обратился в «Реал», значит, готов к таким трудностям. Вот другие слова Юлиана из 2021-го: «Вполне естественно, что я хотел сделать шаг вперёд после «Хоффенхайма», однако тот шаг не должен был стать самым высоким из всех возможных». Теперь он, видимо, созрел.
Маурисио Почеттино
Авторитетный The Athletic видит одним самых сильных кандидатов действующего тренера сборной США и отмечает, что Флорентино Перес всегда высоко ценил Маурисио Почеттино. Контракт аргентинца с американцами истекает после ЧМ-2026. Он утверждал, что никаких переговоров с «Реалом» не вёл. Однако было бы странно услышать от него иное перед важнейшим турниром. Один будущий тренер мадридцев, Хулен Лопетеги, так уже сделал – и не повёз на ЧМ-2018 сборную Испании.
As указывал: услуги Почеттино предложили мадридцам. Журналист COPE Мигель Анхель Диас даже заявил, что Маурисио станет новым главным тренером «Реала»: «Думаю, назначат Почеттино. «Мадрид» после завершения чемпионата не станет долго ждать и объявить об этом». Аргентинец построил великолепный «Тоттенхэм»: боролся с ним за чемпионство и выходил в финал ЛЧ. «Челси» при нём тоже сделал шаг вперёд, пусть и не такой явный. А в «ПСЖ» эпохи шейхов чемпионство упускал и Карло Анчелотти – такое случается и с легендами.
OKDiario и El Mundo Почеттино в список соискателей тоже поместили. А COPE выдал инсайд, якобы мадридцы не рассматривают кандидатуру Моуринью, зато вторым фаворитом на должность (после Юргена Клоппа) считается Маурисио. Вот его свежие слова: «Всему своё время. В футболе всё всегда зависит от времени. Футбол приводит туда, куда захочет он, а не туда, куда хочешь ты». Знаете, где он их произнёс? В мадридском аэропорту Барахас.
Лионель Скалони
Как кажется, самый сюрреалистичный вариант. Да, Лионель Скалони – действующий чемпион мира. Только вот на клубном уровне тренер сборной Аргентины вообще не работал. Разве что ассистировал в «Севилье» Хорхе Сампаоли. Совпадением по национальному признаку, как в случае Дидье Дешама и множества французов в команде, тоже не пахнет. В «Реале», наоборот, хватает бразильцев, тогда как аргентинец только один. И то далёкий от лидерских позиций Франко Мастантуоно.
Тем не менее журналист COPE Маноло Лама уверен – мадридцы уже ведут с Лионелем прямые переговоры, его высоко котирует лично Флорентино Перес: «Уверяю вас, «Реал» связался со Скалони. «Мадрид» изучает множество тренеров, но точно контактировал с главным тренером сборной Аргентины. Думаю, Перес хочет увидеть всё, прежде чем принять решение». Другие источники вроде El Mundo подтверждают эту заинтересованноть мадридцев.
El Desmarque написал: «Скалони выразил желание остаться в сборной Аргентины, но не спешит с подписанием нового контракта. Продолжение работы на нынешней должности является для него приоритетом, но он рассматривает и другие варианты». Бывший футболист «Реала» и сборной Испании Иполито Ринкон вот считает, что Лионель – прекрасный кандидат: «Нужно пригласить тренера, который, возможно, не будет соответствовать философии Переса. Я бы пригласил Клоппа или Скалони, особенно если второй станет чемпионом мира. У других тренеров нет необходимой харизмы».