Топ-события пятницы: Кубок Гагарина, РПЛ, плей-офф НБА и возвращение Формулы-1

За чем следить 1 мая: «Крылья» — «Спартак» и дерби «Локомотив» — «Динамо», Разин против Гатиятулина, «Миннесота» — «Даллас» в Кубке Стэнли!

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: проход дальше или решающая игра?

«Нью-Йорк» после победы в домашнем матче повёл в серии с «Атлантой» со счётом 3-2. На очереди важнейшая шестая игра, в которой «Никс» либо пройдут во второй раунд, либо доведут дело до решающей седьмой встречи. Будет очень горячо на паркете «Хоукс»!

🏒 2:30: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: смогут ли Кирилл Капризов и Ко сделать последний шаг в серии?

Российский нападающий Кирилл Капризов выступает в НХЛ с 2020 года. За это время «Уайлд» пять раз пробивались в плей-офф, однако выйти во второй раунд в эпоху российского форварда в американском клубе пока так и не получилось. Каждый раз «дикари» находятся в борьбе – и каждый раз чего-то не хватает (3-4 в 2021 году, 2-4 в 2022-м, 2-4 в 2023-м как раз с «Далласом» и 2-4 в 2025-м). Получится ли разрушить эту тенденцию? Для этого нужно сделать последний шаг в серии.

🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: ещё один подвиг Эмбиида или же конец серии?

В пятой игре серии Эмбиид впервые появился на паркете в плей-офф и сразу набрал 33 очка и восемь передач, чем помог «Филадельфии» одержать победу. «Бостон» оказался не готов к такому повороту. На очереди шестая игра, удастся ли Джоэлу снова удивить соперника или же «кельты» закроют все вопросы и отправятся во второй раунд?

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: Йокич и Ко не дрогнут?

Эдвардс и Дивинченцо получили травмы и больше не помогут «Миннесоте». «Денвер» воспользовался ситуацией и забрал пятый матч на домашнем паркете. Без двух лидеров «волки», естественно, смотрелись слабее своих возможностей. Готовы ли Йокич и его банда перевести противостояние в решающую седьмую игру?

🏒 5:00: «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: продолжат ли Коннор Макдэвид и Ко поход за Кубком?

В нынешнем сезоне в НХЛ точно сменится чемпион. Это стало понятно после того, как обладатель двух последних Кубков Стэнли «Флорида Пантерз» не сумела квалифицироваться в плей-офф, завершив участие в сезоне уже после регулярного чемпионата. В двух последних сезонах оппонентом «пантер» по финальной серии неизменно становился «Эдмонтон Ойлерз», который сейчас всё ещё находится в одном поражении от вылета из плей-офф. В этом году «Анахайм Дакс» впервые за девять лет одержал победу в матче плей-офф НХЛ. Однако на этом крайне локальном достижении команда Джоэля Кенневилля не остановилась. «Утки» выиграли три матча подряд, максимально приблизив Коннора Макдэвида и Ко к раннему отпуску. Последний матч остался за канадским коллективом, который теперь всё равно уступает в серии 2-3. Каким получится шестой матч?

⚽️ 14:30: «КАМАЗ» — «Спартак» Кострома, Первая лига, 32-й тур

Интрига: кто победит в матче соперников из топ-6 Первой лиги?

Обе команды входят в топ-6 в Первой лиге. И те и другие ещё сохраняют теоретические шансы на попадание в первую четвёрку. «КАМАЗ» одержал две победы подряд, а в последних шести турах пропустил всего три мяча. «Спартак» потерпел всего одно поражение в пяти прошлых встречах. В первом круге соперники поделили очки (1:1). Любопытно, что и те и другие забили ещё до свистка на перерыв.

🏒 15:00: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, плей-офф КХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: сможет ли коллектив Разина сравнять счёт в серии?

Третий матч полуфинала Кубка Гагарина сложился в пользу хозяев льда. Казанские хоккеисты на домашней площадке одержали довольно уверенную победу, вернув себе преимущество в серии (2-1). Смогут ли уральцы второй раз подряд восстановить равенство или команда Анвара Гатиятулина окажется в шаге от выхода в финал?

⚽️ 17:00: «Крылья Советов» — «Спартак» Москва, РПЛ, 28-й тур

Интрига: справится ли «Спартак» с соперником из нижней части таблицы?

«Крылья Советов» на прошлой неделе приятно удивили своих болельщиков — обыграли в Самаре «Локомотив» (2:0). Через несколько дней клуб утвердил Сергея Булатова в статусе главного тренера команды (до этого он был и. о.). Правда, волжане находятся в зоне стыковых встреч. «Спартак» решает свои задачи — команда Хуана Карлоса Карседо бьётся за бронзовые медали. Пока «Спартак» находится на четвёртом месте, но до третьего — всего одно очко. «Крылья» дважды обыграли соперника в трёх предыдущих матчах РПЛ в Самаре.

⚽️ 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, РПЛ, 28-й тур

Интрига: сколько мячей забьют участники столичного дерби?

Московское дерби пройдёт в первый день мая. «Локомотив» всё ещё занимает третье место, но отрыв от «Спартака» составляет одно очко. «Динамо», по сути, уже ни на что не претендует в чемпионате. После дерби команда Ролана Гусева поедет в Краснодар на важнейший ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом круге московские команды порадовали результативностью — «Локомотив» обыграл соперника со счётом 5:3. Увидим ли мы нечто похожее на этот раз?

🏎 23:30: Формула-1, 6-й этап, Гран-при Майами, спринт-квалификация

Интрига: кому пошла на пользу длинная пауза?

Пятинедельный перерыв в сезоне Формулы-1, вызванный отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, наконец позади. За это время все команды подготовили серьёзные пакеты обновлений и по максимуму изучили опыт первых гонок, чтобы понять, как идеально использовать новые силовые установки. По сути, в Майами нас ждёт рестарт сезона, и именно пятничная спринт-квалификация принесёт первые намётки, кому же пауза пошла на пользу и как сезон пойдёт дальше, – тем интереснее за ней будет наблюдать.