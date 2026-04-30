Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Расписание спортивных матчей 1 мая 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: Кубок Гагарина, РПЛ, плей-офф НБА и возвращение Формулы-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 1 мая 2026 года
За чем следить 1 мая: «Крылья» — «Спартак» и дерби «Локомотив» — «Динамо», Разин против Гатиятулина, «Миннесота» — «Даллас» в Кубке Стэнли!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 1 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проход дальше или решающая игра?

«Нью-Йорк» после победы в домашнем матче повёл в серии с «Атлантой» со счётом 3-2. На очереди важнейшая шестая игра, в которой «Никс» либо пройдут во второй раунд, либо доведут дело до решающей седьмой встречи. Будет очень горячо на паркете «Хоукс»!

Статистика плей-офф НБА
Разбор прошлой игры:
«Нью-Йорк» сделал шаг к новому раунду. Но серию с «Атлантой» лучше не затягивать
🏒 2:30: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли Кирилл Капризов и Ко сделать последний шаг в серии?

Российский нападающий Кирилл Капризов выступает в НХЛ с 2020 года. За это время «Уайлд» пять раз пробивались в плей-офф, однако выйти во второй раунд в эпоху российского форварда в американском клубе пока так и не получилось. Каждый раз «дикари» находятся в борьбе – и каждый раз чего-то не хватает (3-4 в 2021 году, 2-4 в 2022-м, 2-4 в 2023-м как раз с «Далласом» и 2-4 в 2025-м). Получится ли разрушить эту тенденцию? Для этого нужно сделать последний шаг в серии.

Статистика плей-офф НХЛ
В прошлом матче россиянин поставил грандиозный клубный рекорд:
Великий рекорд Капризова! «Миннесота» — в шаге от второго раунда
🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ещё один подвиг Эмбиида или же конец серии?

В пятой игре серии Эмбиид впервые появился на паркете в плей-офф и сразу набрал 33 очка и восемь передач, чем помог «Филадельфии» одержать победу. «Бостон» оказался не готов к такому повороту. На очереди шестая игра, удастся ли Джоэлу снова удивить соперника или же «кельты» закроют все вопросы и отправятся во второй раунд?

Статистика плей-офф НБА
Как Эмбиид влиял на игру:
«Бостон» дал слабину в ключевой момент. Джоэл Эмбиид оставил пятый матч за «Филадельфией»
🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич и Ко не дрогнут?

Эдвардс и Дивинченцо получили травмы и больше не помогут «Миннесоте». «Денвер» воспользовался ситуацией и забрал пятый матч на домашнем паркете. Без двух лидеров «волки», естественно, смотрелись слабее своих возможностей. Готовы ли Йокич и его банда перевести противостояние в решающую седьмую игру?

Статистика плей-офф НБА
Камбэк реален:
«Денвер» ещё жив. Йокич всё ближе к камбэку в серии с «Миннесотой»
🏒 5:00: «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
01 мая 2026, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжат ли Коннор Макдэвид и Ко поход за Кубком?

В нынешнем сезоне в НХЛ точно сменится чемпион. Это стало понятно после того, как обладатель двух последних Кубков Стэнли «Флорида Пантерз» не сумела квалифицироваться в плей-офф, завершив участие в сезоне уже после регулярного чемпионата. В двух последних сезонах оппонентом «пантер» по финальной серии неизменно становился «Эдмонтон Ойлерз», который сейчас всё ещё находится в одном поражении от вылета из плей-офф. В этом году «Анахайм Дакс» впервые за девять лет одержал победу в матче плей-офф НХЛ. Однако на этом крайне локальном достижении команда Джоэля Кенневилля не остановилась. «Утки» выиграли три матча подряд, максимально приблизив Коннора Макдэвида и Ко к раннему отпуску. Последний матч остался за канадским коллективом, который теперь всё равно уступает в серии 2-3. Каким получится шестой матч?

Статистика плей-офф НХЛ
В прошлом матче Подколзин помог канадскому клубу избежать вылета из ПО:
Подколзин в огне! Вновь забил и спас «Эдмонтон» от краха
⚽️ 14:30: «КАМАЗ» — «Спартак» Кострома, Первая лига, 32-й тур

Россия — Лига PARI . 32-й тур
01 мая 2026, пятница. 14:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Спартак Кс
Кострома
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче соперников из топ-6 Первой лиги?

Обе команды входят в топ-6 в Первой лиге. И те и другие ещё сохраняют теоретические шансы на попадание в первую четвёрку. «КАМАЗ» одержал две победы подряд, а в последних шести турах пропустил всего три мяча. «Спартак» потерпел всего одно поражение в пяти прошлых встречах. В первом круге соперники поделили очки (1:1). Любопытно, что и те и другие забили ещё до свистка на перерыв.

Турнирная таблица Первой лиги
Кто попадёт в РПЛ напрямую?
Лютая борьба за выход в РПЛ. Полные расклады для «Факела», «Родины» и «Урала»
🏒 15:00: «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск, плей-офф КХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2026, пятница. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли коллектив Разина сравнять счёт в серии?

Третий матч полуфинала Кубка Гагарина сложился в пользу хозяев льда. Казанские хоккеисты на домашней площадке одержали довольно уверенную победу, вернув себе преимущество в серии (2-1). Смогут ли уральцы второй раз подряд восстановить равенство или команда Анвара Гатиятулина окажется в шаге от выхода в финал?

Статистика Кубка Гагарина
Каким был третий матч полуфинала Кубка Гагарина?
Такой «Ак Барс» не остановить! «Металлург» проиграл уже второй матч в полуфинале КХЛ
⚽️ 17:00: «Крылья Советов» — «Спартак» Москва, РПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Спартак» с соперником из нижней части таблицы?

«Крылья Советов» на прошлой неделе приятно удивили своих болельщиков — обыграли в Самаре «Локомотив» (2:0). Через несколько дней клуб утвердил Сергея Булатова в статусе главного тренера команды (до этого он был и. о.). Правда, волжане находятся в зоне стыковых встреч. «Спартак» решает свои задачи — команда Хуана Карлоса Карседо бьётся за бронзовые медали. Пока «Спартак» находится на четвёртом месте, но до третьего — всего одно очко. «Крылья» дважды обыграли соперника в трёх предыдущих матчах РПЛ в Самаре.

Турнирная таблица РПЛ
Читаем интервью с бывшим тренером «Спартака»:
«Глушаков орал: кто такой этот Довбня?!» Экс-тренер «Спартака», который всегда был в тени
Эксклюзив
⚽️ 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, РПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьют участники столичного дерби?

Московское дерби пройдёт в первый день мая. «Локомотив» всё ещё занимает третье место, но отрыв от «Спартака» составляет одно очко. «Динамо», по сути, уже ни на что не претендует в чемпионате. После дерби команда Ролана Гусева поедет в Краснодар на важнейший ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом круге московские команды порадовали результативностью — «Локомотив» обыграл соперника со счётом 5:3. Увидим ли мы нечто похожее на этот раз?

Турнирная таблица РПЛ
Дерби посмотрят в Бразилии:
Трансляции РПЛ вернутся на бразильское ТВ спустя четыре года матчем «Локомотив» — «Динамо»

🏎 23:30: Формула-1, 6-й этап, Гран-при Майами, спринт-квалификация

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
01 мая 2026, пятница. 23:30 МСК
Не началось

Интрига: кому пошла на пользу длинная пауза?

Пятинедельный перерыв в сезоне Формулы-1, вызванный отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, наконец позади. За это время все команды подготовили серьёзные пакеты обновлений и по максимуму изучили опыт первых гонок, чтобы понять, как идеально использовать новые силовые установки. По сути, в Майами нас ждёт рестарт сезона, и именно пятничная спринт-квалификация принесёт первые намётки, кому же пауза пошла на пользу и как сезон пойдёт дальше, – тем интереснее за ней будет наблюдать.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как изменили правила за время перерыва:
В Формуле-1 изменили правила уже после начала сезона. Организаторы признали ошибку?
