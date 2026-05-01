Бурный старт 28-го тура РПЛ! Играют «Спартак», «Локомотив» и «Динамо»! LIVE

Сегодня, 1 мая, состоятся две встречи 28-го тура МИР РПЛ. «Крылья Советов» примут «Спартак», а московское «Динамо» приедет в гости к «Локомотиву».

У «Спартака» нет глобальных задач на остаток сезона. Даже третье место вряд ли можно будет всерьёз рассматривать как успех – ведь оно абсолютно ничего не даёт команде Хуана Карседо. Так, больше пища для размышления в контексте захода на новый сезон с новыми задачами. «Крылья Советов» же бьются за сохранение места в элите – пока ситуация тяжёлая, команда по итогам сезона может оказаться и в безопасности, и в зоне стыков, и в зоне вылета. Последний раз самарцы обыгрывали спартаковцев в 2023 году.

«Локомотив» при Михаиле Галактионове в очередной раз проваливается весной. Хоть какие-то шансы на чемпионство сменились борьбой за третье место. Грустно, но ожидаемо. «Динамо» же вообще ничего не нужно, кроме самоощущения, что команда с Роланом Гусевым выздоровела и готова к большим свершениям уже в следующем сезоне. Тот момент, когда над одними довлеет важность результата, а над другими не нависает вообще ничего. В первом круге команды сыграли 5:3 с гостевой победой железнодорожников. Снова ожидаем праздник футбола?