Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Крылья Советов – Спартак, Локомотив – Динамо Москва, прямая онлайн-трансляция матчей 28-го тура РПЛ, где смотреть, 1 мая 2026

Бурный старт 28-го тура РПЛ! Играют «Спартак», «Локомотив» и «Динамо»! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
28-й тур РПЛ
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 1 мая, состоятся две встречи 28-го тура МИР РПЛ. «Крылья Советов» примут «Спартак», а московское «Динамо» приедет в гости к «Локомотиву».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Не начался
Спартак М
У «Спартака» нет глобальных задач на остаток сезона. Даже третье место вряд ли можно будет всерьёз рассматривать как успех – ведь оно абсолютно ничего не даёт команде Хуана Карседо. Так, больше пища для размышления в контексте захода на новый сезон с новыми задачами. «Крылья Советов» же бьются за сохранение места в элите – пока ситуация тяжёлая, команда по итогам сезона может оказаться и в безопасности, и в зоне стыков, и в зоне вылета. Последний раз самарцы обыгрывали спартаковцев в 2023 году.

01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Не начался
Динамо М
«Локомотив» при Михаиле Галактионове в очередной раз проваливается весной. Хоть какие-то шансы на чемпионство сменились борьбой за третье место. Грустно, но ожидаемо. «Динамо» же вообще ничего не нужно, кроме самоощущения, что команда с Роланом Гусевым выздоровела и готова к большим свершениям уже в следующем сезоне. Тот момент, когда над одними довлеет важность результата, а над другими не нависает вообще ничего. В первом круге команды сыграли 5:3 с гостевой победой железнодорожников. Снова ожидаем праздник футбола?

Полное погружение
В гонке — 13 клубов! Расклады в борьбе за титул, бронзу и спасение перед 28-м туром РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android