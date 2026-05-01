Народная таблица РПЛ: как должен завершиться сезон-2025/2026 – голосование, Краснодар, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо — Чемпионат

Народная таблица РПЛ. Как вы хотите, чтобы завершился сезон?
Анатолий Романов
Народная таблица РПЛ
Расставьте команды от первого до 16-го места.

До завершения сезона МИР РПЛ осталось всего три тура. Скоро мы узнаем обладателей золота, серебра и бронзы, участников стыковых матчей и пару неудачников, вылетающих в Лигу Pari (Первую лигу). А кого бы вы хотели видеть чемпионом России?

Предлагаем вам смоделировать итоговую таблицу чемпионата. В этом рейтинге представлены все 16 клубов. Ваша задача — распределить их по местам. Пишите в комментариях, почему та или иная команда заслуживает симпатий или антипатий болельщиков.

А помните, за кого голосовали перед началом сезона?
Народная таблица РПЛ сезона-2025/2026. Как бы вы хотели, чтобы завершился сезон?
Рейтинг
Народная таблица РПЛ сезона-2025/2026. Как бы вы хотели, чтобы завершился сезон?

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: народная таблица РПЛ сезона-2025/2026:
Фото: Чистова Катерина, «Чемпионат»
1 место

«Краснодар»

Место: 1-е

Очки: 60

Матчи до конца сезона: «Акрон» (г), «Динамо» М (г), «Оренбург» (д).

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
2 место

«Спартак»

Место: 4-е

Очки: 48

Матчи до конца сезона: «Крылья Советов» (г), «Рубин» (д), «Динамо» Мх (г).

Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»
3 место

ЦСКА

Место: 6-е

Очки: 45

Матчи до конца сезона: «Зенит» (д), «Пари НН» (г), «Локомотив» (д).

Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»
4 место

«Динамо» М

Место: 8-е

Очки: 38

Матчи до конца сезона: «Локомотив» (г), «Краснодар» (д), «Балтика» (г).

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
5 место

«Локомотив»

Место: 3-е

Очки: 49

Матчи до конца сезона: «Динамо» М (д), «Балтика» (д), ЦСКА (г).

Фото: РИА Новости
6 место

«Балтика»

Место: 5-е

Очки: 46

Матчи до конца сезона: «Рубин» (д), «Локомотив» (г), «Динамо» М (д).

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
7 место

«Акрон»

Место: 10-е

Очки: 27

Матчи до конца сезона: «Краснодар» (д), «Ростов» (д), «Крылья Советов» (г).

Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»
8 место

«Ростов»

Место: 11-е

Очки: 27

Матчи до конца сезона: «Динамо» Мх (г), «Акрон» (г), «Зенит» (д).

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
9 место

«Крылья Советов»

Место: 13-е

Очки: 26

Матчи до конца сезона: «Спартак» (д), «Оренбург» (г), «Акрон» (д).

Фото: ФК «Пари НН»
10 место

«Пари НН»

Место: 15-е

Очки: 22

Матчи до конца сезона: «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Рубин» (г).

Фото: ФК «Рубин»
11 место

«Рубин»

Место: 7-е

Очки: 39

Матчи до конца сезона: «Балтика» (г), «Спартак» (г), «Пари НН» (д).

Фото: ФК «Оренбург»
12 место

«Оренбург»

Место: 12-е

Очки: 26

Матчи до конца сезона: «Сочи» (г), «Крылья Советов» (д), «Краснодар» (г).

Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»
13 место

«Сочи»

Место: 16-е

Очки: 18

Матчи до конца сезона: «Оренбург» (д), «Зенит» (г), «Ахмат» (д).

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
14 место

«Динамо» Мх

Место: 14-е

Очки: 24

Матчи до конца сезона: «Ростов» (д), «Ахмат» (г), «Спартак» (д).

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
15 место

«Ахмат»

Место: 9-е

Очки: 32

Матчи до конца сезона: «Пари НН» (д), «Динамо» Мх (д), «Сочи» (г).

Фото: Разина Елена, «Чемпионат»
16 место

«Зенит»

Место: 2-е

Очки: 59

Матчи до конца сезона: ЦСКА (г), «Сочи» (д), «Ростов» (г).

