Народная таблица РПЛ. Как вы хотите, чтобы завершился сезон?

До завершения сезона МИР РПЛ осталось всего три тура. Скоро мы узнаем обладателей золота, серебра и бронзы, участников стыковых матчей и пару неудачников, вылетающих в Лигу Pari (Первую лигу). А кого бы вы хотели видеть чемпионом России?
Предлагаем вам смоделировать итоговую таблицу чемпионата. В этом рейтинге представлены все 16 клубов. Ваша задача — распределить их по местам. Пишите в комментариях, почему та или иная команда заслуживает симпатий или антипатий болельщиков.
В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Краснодар»
Место: 1-е
Очки: 60
Матчи до конца сезона: «Акрон» (г), «Динамо» М (г), «Оренбург» (д).
«Спартак»
Место: 4-е
Очки: 48
Матчи до конца сезона: «Крылья Советов» (г), «Рубин» (д), «Динамо» Мх (г).
ЦСКА
Место: 6-е
Очки: 45
Матчи до конца сезона: «Зенит» (д), «Пари НН» (г), «Локомотив» (д).
«Динамо» М
Место: 8-е
Очки: 38
Матчи до конца сезона: «Локомотив» (г), «Краснодар» (д), «Балтика» (г).
«Локомотив»
Место: 3-е
Очки: 49
Матчи до конца сезона: «Динамо» М (д), «Балтика» (д), ЦСКА (г).
«Балтика»
Место: 5-е
Очки: 46
Матчи до конца сезона: «Рубин» (д), «Локомотив» (г), «Динамо» М (д).
«Акрон»
Место: 10-е
Очки: 27
Матчи до конца сезона: «Краснодар» (д), «Ростов» (д), «Крылья Советов» (г).
«Ростов»
Место: 11-е
Очки: 27
Матчи до конца сезона: «Динамо» Мх (г), «Акрон» (г), «Зенит» (д).
«Крылья Советов»
Место: 13-е
Очки: 26
Матчи до конца сезона: «Спартак» (д), «Оренбург» (г), «Акрон» (д).
«Пари НН»
Место: 15-е
Очки: 22
Матчи до конца сезона: «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Рубин» (г).
«Рубин»
Место: 7-е
Очки: 39
Матчи до конца сезона: «Балтика» (г), «Спартак» (г), «Пари НН» (д).
«Оренбург»
Место: 12-е
Очки: 26
Матчи до конца сезона: «Сочи» (г), «Крылья Советов» (д), «Краснодар» (г).
«Сочи»
Место: 16-е
Очки: 18
Матчи до конца сезона: «Оренбург» (д), «Зенит» (г), «Ахмат» (д).
«Динамо» Мх
Место: 14-е
Очки: 24
Матчи до конца сезона: «Ростов» (д), «Ахмат» (г), «Спартак» (д).
«Ахмат»
Место: 9-е
Очки: 32
Матчи до конца сезона: «Пари НН» (д), «Динамо» Мх (д), «Сочи» (г).
«Зенит»
Место: 2-е
Очки: 59
Матчи до конца сезона: ЦСКА (г), «Сочи» (д), «Ростов» (г).