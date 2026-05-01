«МЮ» — «Ливерпуль» и ещё 13 топ-матчей выходных, которые нельзя пропустить

Первый уикенд мая порадует нас несколькими интересными матчами в ведущих европейских лигах. «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» — тут всё понятно. А что ещё? В АПЛ продолжается чемпионская гонка, во Франции и Германии пройдут важные встречи в борьбе за места в зоне Лиги чемпионов. «Барселона» при определённом раскладе может стать чемпионом Примеры, а «Интер» — Серии А. Мы отобрали любопытные матчи, а ваша задача — распределить их по местам в зависимости от интереса.
«Комо» — «Наполи»: суббота, 2 мая, 19:00 мск
Интрига: «Наполи» снова не справится с командой Фабрегаса?
У обеих команд осталась мотивация на заключительные туры. «Наполи» бьётся за второе место — пока команда Антонио Конте справляется с этим. С другой стороны, «Милан» находится всего в двух очках позади. А ещё южане пока не обеспечили себе попадание в Лигу чемпионов. Да, вероятность, что «Наполи» выкинут из топ-4, минимальная, но она всё же есть. «Комо» — главное открытие нынешнего сезона в Серии А. Скорее всего, команда Сеска Фабрегаса завершит сезон в зоне еврокубков, но ведь можно и на топ-4 замахнуться. Сейчас «Комо» отстаёт от первой четвёрки на три очка. Кстати, «Наполи» ни разу не обыграл соперника в трёх прошлых матчах.
«Арсенал» — «Фулхэм»: суббота, 2 мая, 19:30 мск
Интрига: «Арсенал» снова обыграет удобного соперника?
«Арсенал» ждёт лондонское дерби между двумя полуфинальными матчами Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты всё ещё возглавляет таблицу АПЛ, но «Манчестер Сити» отстаёт всего на три очка при одной встрече в запасе. «Фулхэму» тоже нужны очки — он рубится за место в еврокубках. Столичный клуб располагается на 10-й строчке в таблице, но до шестой — всего два очка. «Фулхэм» забил в пяти гостевых матчах с «Арсеналом» в АПЛ. Звучит неплохо, не правда ли? Однако есть гораздо более печальная статистика для «Фулхэма». Он ни разу не обыграл «Арсенал» в гостях в чемпионате Англии — семь ничьих, 23 поражения. Прервёт ли «Фулхэм» ужасную серию?
«Байер» — «РБ Лейпциг»: суббота, 2 мая, 19:30 мск
Интрига: сколько мячей забьют претенденты на место в зоне Лиги чемпионов?
«Лейпциг» одержал пять побед подряд в чемпионате Германии и закрепился на третьем месте в таблице. Шансы на сохранение места в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона достаточно высокие, однако команда ещё не решила эту задачу. «Байер» рубится за топ-4 и пока занимает шестую строчку. Но до четвёртого места — два очка. Так что предстоящая игра важна для обеих команд. В первом круге «Лейпциг» не справился с «Байером» (1:3), а теперь у него есть возможность взять реванш в Леверкузене. Рассчитываем на результативный футбол — в пяти прошлых встречах соперники регулярно забивали не меньше четырёх мячей на двоих.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: воскресенье, 3 мая, 17:30 мск
Интрига: «Ливерпуль» во второй раз в сезоне проиграет принципиальному сопернику?
Помните, как весной 2023 года «Ливерпуль» раскатал принципиального соперника на «Энфилде»? 0:7 — этот счёт наверняка приходит в кошмарные сны фанатов «Манчестер Юнайтед». Интересно, что после этого мерсисайдцы одержали всего одну победу в шести матчах с командой из соседнего графства (города разделяют примерно 60 км). В этом сезоне «МЮ» уже прихлопнул соперника на выезде (2:1). Если вы давно не смотрели в таблицу, то, возможно, вас удивит положение команд. «МЮ» занимает третье место, «Ливерпуль» — четвёртое. Но если мерсисайдцы победят, то догонят соперника по очкам и обойдут по дополнительным показателям.
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»: воскресенье, 3 мая, 21:00 мск
Интрига: команда Эмери приблизит соперника к вылету из АПЛ?
Одна из главных интриг заключительного отрезка сезона в АПЛ: отправится ли «Тоттенхэм» в Чемпионшип? За четыре тура до финиша лондонская команда находится в зоне вылета, а до спасительного места — два очка. В прошлом туре «Тоттенхэм» справился на выезде с «Вулверхэмптоном» (1:0), который уже официально вылетел из АПЛ. И это, внимание, первая победа столичного клуба в чемпионате в 2026 году. Как вам такое? «Астон Вилла» рубится и в АПЛ, и в Лиге Европы. Пока команда Унаи Эмери находится на пятом месте в чемпионате, но почти наверняка окажется в Лиге чемпионов на новый сезон. Не забываем, что у Англии будет как минимум пять клубов в турнире. «Тоттенхэм» одержал восемь побед в 10 предыдущих матчах АПЛ с «Астон Виллой» в Бирмингеме.
«Хоффенхайм» — «Штутгарт»: суббота, 2 мая, 16:30 мск
Интрига: кто приблизит себя к путёвке в Лигу чемпионов?
Важнейшая игра с точки зрения распределения мест в зоне Лиги чемпионов. Обе команды набрали по 57 очков за три тура до финиша. «Штутгарт» занимает четвёртое место в таблице, «Хоффенхайм» — пятое. А ведь совсем рядом ещё и «Байер» (55 очков). Четвёртое место даёт право сыграть в ЛЧ, пятое — нет. По крайней мере, пока. У Германии ещё есть шанс сделать так, чтобы у страны было пять клубов в Лиге чемпионов. Три прошлых матча с участием «Хоффенхайма» и «Штутгарта» завершились вничью. Если они снова поделят очки, то очень порадуют «Байер».
«ПСЖ» — «Лорьян»: суббота, 2 мая, 18:00 мск
Интрига: «ПСЖ» сделает существенный шаг к чемпионскому титулу?
Если лучший клуб Европы справится дома с командой из середины таблицы, то приблизит себя к очередному чемпионскому титулу. На этой неделе «ПСЖ» провёл крышесносный матч в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4). Хватит ли команде Луиса Энрике эмоций после такой зарубы? Интересно, что «ПСЖ» одержал только одну победу в четырёх прошлых встречах с «Лорьяном». Более того, парижане ни разу не обыграли соперника в двух предыдущих матчах на «Парк де Пренс» (0:0, 1:3). Нас же в первую очередь интересует, выйдет ли Матвей Сафонов в стартовом составе «ПСЖ».
«Осасуна» — «Барселона»: суббота, 2 мая, 22:00 мск
Интрига: «Барса» сделает ещё один шаг к чемпионству?
Каталонская команда может стать чемпионом Испании по итогам ближайшего тура. Правда, тут не всё зависит от «Барселоны». За пять туров до конца турнира лидер опережает «Реал» на 11 очков. Кто-то верит, что команда Ханс-Дитера Флика упустит такое преимущество? Даже фанаты «Реала» уже наверняка смирились с тем, что трофей снова достанется «Барсе». Если каталонская команда обыграет «Осасуну», то станет чемпионом при условии, что «Реал» потеряет очки на следующий день. В прошлом сезоне у «Барсы» возникли проблемы в Памплоне — там она проиграла со счётом 2:4. «Осасуна» бьётся за место в еврокубках, поэтому ей очень нужны очки.
«Сассуоло» — «Милан»: воскресенье, 3 мая, 16:00 мск
Интрига: «Милан» ни разу не обыграет соперника в сезоне?
Неделю назад «Милан» потерял очки с «Ювентусом» (0:0) — унылая, надо сказать, была игра. Да ещё и бедолага Лука Модрич получил удар головой в лицо и покинул поле с огромной гематомой. Из-за этого результата «Милан» потерял второе место в таблице — «Наполи» обошёл его на два очка. «Сассуоло» находится на 10-м месте — ему уже не грозит вылет из элитного дивизиона. В первом круге соперники порадовали результативным футболом, а «Милан» остался без победы (2:2). В двух прошлых матчах на поле «Сассуоло» соперники делили очки (3:3 и 0:0). К слову, «Милан» не уступал там с 2016 года.
«Интер» — «Парма»: воскресенье, 3 мая, 21:45 мск
Интрига: станет ли «Интер» чемпионом в 35-м туре?
Этот матч с высокой долей вероятности окажется для «Интера» чемпионским. Если он одолеет «Парму», то завоюет скудетто. Правда, существует вариант, при котором чёрно-синий клуб станет чемпионом ещё до выхода на поле. Это произойдёт, если «Наполи» проиграет, а «Милан» потеряет очки. «Парма» решила главную задачу на сезон — сохранила место в Серии А на новый сезон. Кстати, она сделала это под руководством 30-летнего тренера Карлоса Куэсты. Команда ни разу не проиграла в четырёх предыдущих матчах, а пару месяцев назад одолела «Милан» (1:0). Плюс весной отобрала очки у «Лацио» (1:1) и «Наполи» (1:1).
«Лион» — «Ренн»: воскресенье, 3 мая, 21:45 мск
Интрига: кто приблизит себя к Лиге чемпионов?
Франция будет представлена в Лиге чемпионов четырьмя клубами (речь о новом сезоне). Три точно сыграют в общем этапе, один окажется в квалификации. «Лион» и «Лилль» набрали по 57 очков, «Ренн» — 56, «Марсель» — 53. Представляете, какая мясорубка будет на финише? В предстоящем туре «Лион» примет дома «Ренн». Если хозяева победят, то значительно приблизят себя к ЛЧ. 4:1, 2:3, 3:1, 2:4 — результаты четырёх предыдущих встреч соперников на поле «Лиона». При таких цифрах предсказать победителя очень сложно. Но статистика намекает на то, что будет весело и результативно.
«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 3 мая, 22:00 мск
Интрига: отсрочит ли «Реал» чемпионство «Барселоны»?
По всей видимости, «Реал» проводит последние матчи под руководством Альваро Арбелоа. Судя по всему, в новый сезон мадридская команда войдёт с другим тренером. Сложно представить расклад, при котором «Реал» завершит чемпионат с трофеем. Впереди — поездка в Барселону. «Эспаньол» дважды обыгрывал соперника в трёх прошлых домашних матчах. «Реал» выйдет на поле, зная о результате встречи с участием «Барселоны». Есть вероятность, что команда Арбелоа сделает принципиального соперника чемпионом. Но если она справится с «Эспаньолом», то отсрочит итоговую победу «Барсы». А в следующем туре нас ждёт «эль класико».
«Хартс» — «Рейнджерс»: понедельник, 4 мая, 19:30 мск
Интрига: «Хартс» отдалит соперника от борьбы за чемпионство?
В шотландской лиге крышесносная интрига в борьбе за чемпионство. На него претендуют сразу три клуба — «Хартс» (73 очка), «Селтик» (70) и «Рейнджерс» (69). И вот в ближайшем туре первая команда турнира сыграет с третьей — звучит интригующе! В этом сезоне «Хартс» дважды прихлопнул «Рейнджерс», но в предыдущей встрече победа досталась футболистам из Глазго (4:2). Нынешний лидер чемпионата Шотландии не выигрывал турнир с далёкого 1960 года. Неужели «Хартс» прервёт длительную серию успехов «Селтика» и «Рейнджерс»? Или же команде всё-таки не хватит бензина на финишном отрезке?
«Эвертон» — «Манчестер Сити»: понедельник, 4 мая, 22:00 мск
Интрига: «Сити» в девятый раз подряд обыграет соперника на выезде в АПЛ?
«Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на три очка, однако у команды Хосепа Гвардиолы есть одна встреча в запасе. Второй клуб АПЛ выйдет на поле стадиона в Ливерпуле, уже зная, как сыграл конкурент. В этом году «Манчестер Сити» потерпел всего одно поражение в чемпионате Англии — не справился с «Манчестер Юнайтед» (0:2). После этого команда Гвардиолы набрала приличный ход и выдала серию из 11 матчей без поражений в турнире (семь побед, четыре ничьих). «Эвертон» оказался на 11-м месте в таблице, но у него всё ещё есть шансы на попадание в еврокубки. Впрочем, клуб из Ливерпуля ни разу не выиграл в трёх прошлых турах и пропустил в общей сложности шесть мячей. «Ман Сити» прекрасно чувствует себя в гостевых встречах с «Эвертоном» в АПЛ — восемь побед подряд.