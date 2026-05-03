Капитан «МЮ» делает нечто особенное. И мы даже не осознаём насколько

А может ли лучший игрок чемпионата выступать в команде, которая даже не борется за титул? В АПЛ последние пять сезонов лучшим признавали именно футболиста из чемпионской команды. Хотя до этого три года подряд индивидуальную награду забирали игроки, не добравшиеся до первого места в таблице.

Сезон-2017/2018: Мохамед Салах (четвёртое место)

Сезон-2018/2019: Вирджил ван Дейк (второе место)

Сезон-2019/2020: Кевин Де Брёйне (второе место)

Сезон-2020/2021: Рубен Диаш (чемпион)

Сезон-2021/2022: Кевин Де Брёйне (чемпион)

Сезон-2022/2023: Эрлинг Холанд (чемпион)

Сезон-2023/2024: Фил Фоден (чемпион)

Сезон-2024/2025: Мохамед Салах (чемпион)

Тенденция очевидная. Вполне можно допустить, что, если «Сити» заберёт чемпионство в этом году, лучшим признают Райана Шерки, а если «Арсенал» – то Габриэла или Деклана Райса. Однако логика подсказывает, что награда персональная – и нет такого, что она гарантированно уходит представителю команды, которая набрала больше всех очков. Именно поэтому хочется выделить Гранита Джаку, который шикарно выглядит в «Сандерленде»!

Гранит Джака Фото: George Wood/Getty Images

Ладно, шучу. Текст не про него, как вы поняли из заголовка. Хотя швейцарец действительно проводит великолепный сезон и стал ключевой фигурой в команде, которая сильно превзошла ожидания.

Речь, само собой, про Бруну Фернандеша из «МЮ». Одного из немногих футболистов, кого чаще называют по имени, чем по фамилии. А как раз называть приходится часто. Мало кто играет настолько стабильно. В предыдущих пяти сезонах минимум по 35 матчей в АПЛ. Да и в нынешнем, видимо, будет столько же. В отличие от тех же Шерки и Габриэла. Да и сам перформанс у португальца стабильнее на протяжении сезона. В то время как Шерки почти не играл в начале чемпионата, а Габриэл, наоборот, зажигал именно в первом круге.

Бруну Фернандеш и Габриэл Магальяйнс Фото: Arsenal FC via Getty Images

Бруну близок к тому, чтобы побить рекорд АПЛ по ассистам. Сейчас у него 19 голевых передач. Лишь на одну больше было у Анри в сезоне-2002/2003 и Де Брёйне в сезоне-2019/2020. В этом чемпионате осталось четыре тура. «МЮ» встретится с «Ливерпулем», «Сандерлендом», «Ноттингем Форест» и «Брайтоном». Есть шансы на обновление рекорда. Тем более что после ухода Рубена Аморима и назначения Майкла Кэррика главным тренером «МЮ» полузащитник стал играть ближе к атаке. По состоянию на сегодня у Бруну больше всех в АПЛ передач в финальную треть.

771 – Бруну Фернандеш («МЮ»)

718 – Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

692 – Флориан Вирц («Ливерпуль»)

690 – Эллиот Андерсон («Форест»)

646 – Энцо Фернандес («Челси»)

Правда, передачи в финальную треть – это ещё далеко не создание голевого момента. В подавляющем большинстве случаев это не создание моментов вообще. В этом плане показательнее, сколько футболисты создают big chance (больших шансов), то есть действительно опасных моментов. И вот здесь Бруну – просто в космосе.

Моменты, созданные Бруну Фернандешем Фото: Скриншот

На этом графике изображены 112 big chance. Из них 19 – ассисты, а 93 – моменты, которые упустили партнёры. По размеру линий видно, насколько длинными были эти пасы. Ближайший преследователь по этому показателю создал почти в два раза меньше больших шансов: 59 – у Райса, 58 – у Собослаи, 57 – у Вирца (информация – Opta).

Видение поля и умение выполнить точную передачу сделали капитана «МЮ» ключевым футболистом команды. Особенно в контратаках, когда есть большие свободные зоны за спинами защитников. Впрочем, при позиционной игре Бруну так же опасен. Если ему дают принять мяч, развернуться и поднять голову – это уже беда. В этом сезоне защита «Бёрнли» не сразу накрыла португальца, который открылся между линиями и выбрал лучший момент для проникающей передачи. Бруну отдал ассист строго в темп рывку Беньямина Шешко. Тому было удобно забивать в одно касание.

Ассист Бруну Фернандеша Фото: Кадр из трансляции

Но было бы несправедливо говорить только об ассистах. Бруну – это намного больше. Пожалуй, он – чемпион АПЛ по жестикуляциям. Много подсказывает руками, что заметно по трансляциям. Направляет партнёров и при владении, и при обороне. В каком-то смысле он уже играющий тренер. И это сразу чувствуют даже те, кто только-только появился в команде.

Амир Ибрагимов воспитанник «МЮ» «Мой любимый игрок «Манчестер Юнайтед» — Бруну. На данный момент это так. Он ко мне относится очень хорошо. Когда бы я ни пришёл тренироваться с первой командой, он со мной разговаривает, со мной дружит. Из-за этого у меня с другими игроками команды отношения очень хорошие. Бруну всегда подсказывает, помогает. Когда сменился тренер и пришёл Аморим, то и тактика команды поменялась. Я просто не понимал, где надо находиться на тренировке. А Бруну смотрел за «Спортингом» и подсказывал, куда бежать и что делать. Мне он очень нравится, как капитан и вообще игрок. Я сам капитан нашей юношеской команды. Тоже люблю подсказывать партнёрам и оставаться эмоциональным. Бруну разговаривает, он на поле громкий. Очень хороший капитан».

В январе The Athletic опубликовал необычный список. Главный человек в каждом клубе АПЛ: 20 команд – 20 фамилий. В большинстве случаев были указаны либо главный тренер (Хосеп Гвардиола – у «Сити», Микель Артета – у «Арсенала», Унаи Эмери – у «Виллы»), либо владельцы клубов (Тони Блум – у «Брайтона», Евангелос Маринакис – у «Форест», Мэттью Бенхэм – у «Брентфорда»). Что касается «МЮ», то ключевым человеком в этом проекте назвали Бруну Фернандеша.

Он мог бы играть в любом клубе мира. Хоть в мадридском «Реале». Легко представить, как он выцеливает передачи под рывочки Килиана Мбаппе и Винисиуса. Вместо этого Фернандеш остаётся верен команде, которая примерно через раз попадает в Лигу чемпионов. В последний выступила там так, что и вспоминать не хочется (четвёртое место в группе с «Баварией», «Галатасараем» и «Копенгагеном»). Да-да, последний раз «МЮ» играл в ЛЧ ещё при прошлом формате. В нынешнем сезоне команда вообще без еврокубков осталась. По всей видимости, это и позволило сейчас идти на третьей строчке в АПЛ.

Бруну Фернандеш Фото: Carl Recine/Getty Images

Долгие годы и по сей день уровень Бруну остаётся сильно выше среднего уровня команды. Тем удивительнее, что клуб был готов отпустить его прошлым летом (на тот момент ему было 30 лет). По словам капитана, ему было больно от такого отношения со стороны руководства. Хорошо, хоть Бруну не отстранили от состава на пару встреч за интервью, как это бывает в АПЛ.

Вообще, удивительно (и даже как-то бесчеловечно), что у такого игрока за карьеру набралось 0 чемпионств. Не брал ни с «МЮ», ни со «Спортингом»: и там и там – только кубки. У Стивена Джеррарда в «Ливерпуле» были и Кубок УЕФА, и легендарная победа в Лиге чемпионов. А Бруну дважды добирался до финала Лиги Европы, но в 2021-м «МЮ» уступил «Спортингу», а в 2025-м – «Тоттенхэму». Ещё и в сборной не застал победный Евро-2016, дебютировав в национальной команде лишь в 2017-м. В каком-то смысле Фернандеш – это Гарри Кейн до «Баварии». В том числе поэтому хочется, чтобы он установил новый рекорд АПЛ по ассистам и получил признание, которого заслуживает.