Ключевая игра «Зенита» и лидеры «Краснодара» на карточках. Интриги тура РПЛ

У «Спартака» — тяжёлый выезд. А ещё — реванш самого голевого матча сезона, удобный соперник Евсеева и камбэк тренера после медиафутбола.

В Мир РПЛ ещё ничего не понятно: ни кто станет чемпионом, ни кто займёт третье место, ни кто вылетит и сыграет в стыках. Круто, что с такими вводными мы подходим уже к 28-му туру. Вот какие интриги он содержит: традиционно показываем расписание и мониторим, что там с травмами и дисквалификациями.

На пятницу вынесено два матча. Первый – в Самаре между «Крыльями Советов» и «Спартаком». «Крылышки» окончательно утвердили главным тренером Сергея Булатова. Как минимум до конца сезона, так что ему ещё предстоит доказать свою незаменимость. Яркая победа над «Локомотивом», ничья пусть даже с проблемным, но ЦСКА – повод сохранить штаб точно был.

Оба этих успеха случились в Самаре. Здесь и кроется большое испытание для «Спартака»: меньше «Крыльев» (два раза) дома проигрывали только «Зенит», «Локо» (по нулям) и «Балтика» (однажды). Причём самарцы оба раза уступили ещё до октября, то есть очень давно. Да и в Самаре за последнюю пятилетку у соперников по две победы. «Крылышки» пока торчат в зоне стыков – с мотивацией проблем не будет. С другой стороны, это же «Спартак» – на него всегда настраиваются по-особенному. Возможно, в четвёртом туре подряд забьёт Иван Олейников?

С Хуаном Карседо красно-белые в девяти матчах РПЛ одержали шесть побед. Отличный показатель. Интересно, помнит ли испанец, как он в роли помощника Унаи Эмери 3 ноября 2012 года ценил разгром самарцев (5:0)? Дисквалифицированных здесь нет, а вот кто рискует пропустить следующий тур из-за перебора карточек: Амар Рахманович, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Николай Рассказов и Химми Марин у «Крыльев», Даниил Денисов и Наиль Умяров – у «Спартака». Первым потом проводить важнейшую игру с «Оренбургом», а вторым – принимать «Рубин».

Далее пройдёт московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо». Динамовцев куда больше интересует успех в Фонбет Кубке России. Но между ответным матчем с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ и игрой с «Локо» – целых шесть дней, так что активную ротацию ждать едва ли стоит. Не сказать, что оба предстоящих соперника держат прекрасную форму: у «Локомотива» две победы в последних девяти встречах всех турниров, у «Динамо» – три. Тем не менее команде Михаила Галактионова пока хватает осенних запасов, чтобы идти в топ-3.

К слову, о тренере «Локо». Его результаты во встречах с «Динамо» – полная непредсказуемость: четыре победы, по три ничьих и поражения. Причём все три раза он уступил с московским клубом, а не с «Ахматом» или «Пари НН». А помните великолепие первого круга? «Локомотив» забрал три очка, а команды порадовали восемью голами (5:3). Там, правда, играло безбашенное «Динамо» Валерия Карпина. Как будет при Ролане Гусеве?

Тут дисквалифицированные тоже отсутствуют. А вот список потенциально забаненных за перебор жёлтых весомый. У «Локо» это Алексей Батраков, Зелимхан Бакаев, Максим Ненахов (если поправится), Жерзино Ньямси и Егор Погостнов. У «Динамо» – Бителло, Иван Сергеев, Рубенс, Максим Осипенко, Роберто Фернандес и Александр Кутицкий (для этого нужно сыграть впервые с 8 марта). Первым следом принимать «Балтику» и решать судьбу бронзы. Вторым – соперничать с «Краснодаром» и определять обладателей золота.

Субботнюю программу откроют в Каспийске махачкалинское «Динамо» и «Ростов». Дончане неожиданно ввязались в разборку за сохранение прописки в РПЛ: спасибо всего одной победе весной. Дагестанцы с 14-го места отстают от них в таблице всего лишь на три очка. Есть отличная возможность догнать и перегнать конкурента за счёт преимущества по личным встречам, ведь в Ростове-на-Дону команды оформили мировую.

Главная интрига – скажет ли Вадим Евсеев что-нибудь огненное после матча. И если да, сколько выдаст философского. Но если без шуток, тренер здорово перестроил махачкалинцев. А ещё у него прекрасная статистика с «Ростовом»: пять побед при двух поражениях. Получается бескомпромиссное противостояние. А вот Джонатан Альба, напротив, никогда не побеждал дагестанское «Динамо»: две ничьих плюс три поражения.

Статистика усугубится? Или дисквалификации Джемала Табидзе с Миро помешают этому? В следующем туре «Динамо» бодаться с «Ахматом», а на грани бана находятся Гамид Агаларов, Джавад, Никита Глушков и Абдулпаша Джабраилов. У «Ростова» перед ещё одним ключевым выездом (к «Акрону») на карточках «висят» Андрей Лангович и Роналдо.

Далее «Балтику» в Калининграде проверит «Рубин». Именно в такой формулировке, поскольку балтийцам крайне сложно на финише сезона. В предыдущем туре они впервые уступили дома. Причём «Акрону», который не побеждал с ноября. Андрей Талалаев не зря сравнивал свою команду с велосипедом, которому приходится докатывать на финиш без нескольких важных запчастей. Травмированы самый «сухой» вратарь лиги Максим Бориско и один из лучших бомбардиров Брайан Хиль, последние несколько матчей пропустил Элдар Чивич. Теперь ещё и капитан Александр Филин страдает от разрыва «крестов».

Прямо сейчас у «Балтики» худшая серия в сезоне с пятью встречами без побед. И тут в гости пожалует «Рубин», который при Франке Артиге здорово портит жизнь командам из верхней части таблицы: победили «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо», скатали нули с ЦСКА. Впрочем, казанцам тоже не поможет лидер – карточек перебрал Игор Вуячич. Непонятно, что с Дарданом Шабанхаджаем: он то играет, то нет. Но его здорово замещает на левом краю Руслан Безруков.

Что по возможным дисквалификациям? У «Балтики» перед выездом к «Локо» в группе риска Сергей Варатынов, Иван Беликов и Николай Титков. У «Рубина» перед матчем в Москве со «Спартаком» на грани бана Егор Тесленко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов и уже упомянутый Шабанхаджай.

На вечер субботы точно ничего не планируйте. В Москве состоится главный матч чемпионской гонки для «Зенита» – с ЦСКА. Далее петербуржцам принимать, вполне вероятно, уже обречённый «Сочи» и гостить у «Ростова» – по статусности и близко не то. Армейцам на четвёртый день после разборки двух столиц биться в финале Пути регионов Кубка России со «Спартаком». Дерби для них куда важнее: там всё-таки реальные шансы забрать трофей. Ротация вполне ожидаема. Однако поможет ли она Сергею Семаку?

За последние 11 официальных встреч в этом противостоянии «Зенит» в основное время победил всего лишь два (!) раза. И то в одном случае всё равно вылетел по пенальти после ответного кубкового матча. Тем более, как бы весной ни барахлил ЦСКА, у него в РПЛ одно поражение в шести последних турах. Да и Лусиано Гонду точно не прочь огорчить бывшую команду.

Александр Соболев после 25 туров говорил, что у «Зенита» пять финалов. А потом петербуржцы скатали нули с «Локомотивом» и потеряли едва добытое лидерство. У «Краснодара» попроще календарь («Акрон», «Динамо», «Оренбург») и очко преимущества над зенитовцами. Если те вновь оступятся в Москве, Мураду Мусаеву можно будет заранее вешать на шею ещё одну золотую медаль.

Что касается травм и дисквалификаций, ЦСКА до конца сезона лишился Игоря Акинфеева с Мойзесом. Проблемы со здоровьем есть у Милана Гаича и Матвея Лукина. Только в середине мая должен вернуться Кирилл Глебов. У «Зенита», возможно, как раз поправится Густаво Мантуан. Зато есть большой список на грани бана: Вендел, Джон Джон, Соболев, Вильмар Барриос, Ванья Дркушич и как раз Мантуан. У армейцев же перед выездом в Нижний Новгород – только Жоао Виктор.

«Сочи» и «Оренбург» развлекут зрителей воскресным днём. В апреле сочинцы выдали три победы кряду и заставили хоть и на самую малость, но поверить в их спасение. Только поражение от московского «Динамо» практически всё перечеркнуло. До зоны стыков – шесть очков. При этом с махачкалинским «Динамо» у команды Игоря Осинькина мировая в личных встречах, а это главный параметр при равенстве в таблице. Второй – количество побед. Здесь тоже паритет. Ситуация практически безвыходная.

Вполне вероятно, прощание с «Сочи» состоится уже по итогам 28-го тура. «Оренбург» ведь на ходу: победил в двух последних матчах, за весь апрель уступил только «Локомотиву». Ильдар Ахметзянов катапультировал оренбуржцев выше зоны стыков. В таблице колоссальная плотность, так что на юг России прилетят за тремя очками. Кстати, Осинькин даже с учётом периода в «Крыльях» переигрывал предстоящего соперника всего дважды за 15 попыток.

Вдобавок за сочинцев не сыграют забаненные Александр Солдатенков и Артём Макарчук. Перед выездом в Санкт-Петербург на карточках «висят» Кирилл Кравцов и Антон Зиньковский. «Оренбургу» далее соперничать с «Крыльями», поэтому получать карточки крайне нежелательно Хорди Томпсону, Фахду Муфи, Ираклию Квеквескири и Алексею Татаеву. Последний, правда, и так пропустил три недавних тура.

Предпоследними в 28-м туре сойдутся «Акрон» и «Краснодар». Артём Дзюба после 2:3 с «Динамо» констатировал: «Мы прокляты». Упущенная победа над махачкалинскими динамовцами лишь усилила то рассуждение. Но затем тольяттинцы сделали то, чего ранее никому в этом сезоне не удавалось: обыграли в Калининграде «Балтику». Неужели теперь команда Заурбека Тедеева заодно подставит подножку и чемпионам? Да, сейчас она на 10-й строчке. Однако зона стыков совсем рядышком – в одном очке. Расслабляться точно рано.

«Краснодар» же устроит только победа. И для него есть приятный факт – хуже «Акрона» дома выступает лишь «Сочи» (10 очков против восьми за 13 встреч). Ну а сами «быки» – лидеры по выездным результатам: 26 очков против 22 у «Локо» и 21 у «Зенита». И добивочка: Мурад Мусаев выиграл все три матча у тольяттинцев с общим перевесом 8:2. С другой стороны, в них и перед прошлым туром мало кто верил. А вон оно как получилось.

Со стороны оценят мастерство «Краснодара» дисквалифицированный Диего Коста и травмированные Дуглас Аугусто с Виктором Са. Но без последних двух Мусаев обходится уже давненько. Выезд к «Динамо» рискуют пропустить два суперассистента – Эдуард Сперцян и Джованни Гонсалес. Что вполне может стать икс-фактором в чемпионской гонке. «Акрону» далее принимать «Ростов». Аккуратнее придётся действовать Стефану Лончару, Йомару Роче и Хетагу Хосонову. Боливиец, впрочем, не играет с середины апреля.

И напоследок «Ахмат» проверит, чем последние полтора года занимался в медиафутболе Вадим Гаранин. Специалист не тренировал в РПЛ три с половиной года, да и тот опыт с «Сочи» удачным точно не назовёшь: Гаранина убрали через пять месяцев. Теперь Вадиму нужно спасать «Пари НН»: минус два очка от зоны стыков и минус четыре – от локации прямого сохранения прописки. Алексей Шпилевский не раз приближался к отставке, однако почему его уволили именно сейчас? Ответить на этот вопрос трудно.

Грозненцы, если судить по положению в таблице, наименее мотивированы на бодрый финиш сезона: минус шесть очков от восьмого места и плюс пять – от 10-го. Нужды убиваться за результат точно нет. Сыграет ли это на руку «Пари НН»? У нижегородцев всего две выездные победы за 13 туров, если не учитывать как бы домашние, однако по факту гостевые матчи в начале сезона при ремонте собственной арены. А иной результат их не устроит.

Турпал-Али Ибишев дисквалифицирован. Основной вратарь грозненцев Вадим Ульянов травмирован до конца сезона. Приём махачкалинского «Динамо» в следующем туре под вопросом для маэстро Георгия Мелкадзе, а также Келиану. Нижегородцам потом принимать ЦСКА. У них на карточках «висят» ураганный Ренальдо Сефас плюс Адриан Бальбоа и Даниил Лесовой.