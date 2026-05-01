Самый быстрый гол ЛК, Эмери уступил из-за смешного пенальти. Жара в полуфиналах еврокубков

А ещё драма с забитым мячом на 90+2-й минуте в Португалии.

В Лигах Европы и Конференций вслед за ЛЧ тоже прошли первые полуфинальные матчи. Все разом, чтобы вы прочитали общий дайджест вместо отдельных отчётов. Получилось, как и всегда, событийно. Хоть и не везде.

Что там в Лиге Европы

«Брага» не реализовала пенальти, но всё же добила «Фрайбург» на 90+2-й минуте

Тыкназ – вполне говорящая фамилия. Потому что на восьмой минуте турецкий опорник «Браги» затаился за спиной Линхарта, постелился в подкате и тыкнул ногой после прострела Гомеса с правого края. Но у «Фрайбурга» есть Бесте с Грифо. Они-то вскоре и убежали в контратаку формата «два в одного». Первый отдал под расстрел второму, и всё, без шансов.

Неприятности португальцев на этом не закончились: пришлось вынужденно и быстро менять Орту на Доржелеса. Судьба вернула должок: Линхарт под конец первого тайма завалил Лагербильке в своей штрафной, а вернувшийся после травмы Саласар… не пробил Атуболу с пенальти! Немецко-нигерийский вратарь прыгнул вправо и потащил.

Что стало бы определяющим действием, поскольку во втором тайме долго обходилось без голов. Но…

На 90+2-й минуте Карвальо беспрепятственно дали пробить чуть ближе чем с линии штрафной. Атуболу отбил перед собой, и уже упомянутый Доржелес подоспел на добивание. Весьма драматично.

«Ноттингем» переиграл «Виллу» из-за смешного пенальти

Унаи Эмери – король Лиги Европы. Неудивительно, что именно его «Астон Вилла» создала первый интересный момент: Тилеманс потревожил Ортегу на ближней девятке. Однако Мартинесу пришлось геройствовать даже больше: Жезус чуть дальше линии вратарской бил с закидушки Гиббс-Уайта в касание. Как аргентинец здесь среагировал и остановил мяч на ленточке? Если оценить его выражение лица, не понял и он сам.

Мартинес после суперспасения Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме Онана потянул заднюю поверхность бедра и уступил место на поле Богарду. Уоткинс бил в упор с заброса Роджерса и попал прямо в успевшего поднять руку Ортегу. Динь вот тоже сыграл рукой. Только есть нюанс: он же не вратарь.

Получилось максимально забавно: француз зачем-то по-волейбольному поднял руки под прострел Хатчинсона, рассчитывая, что мяч ушёл за пределы поля, и «привёз» пенальти. Вуд пальнул в девятку и воспользовался шансом. Такое не берётся. На том и закончили.

Что там в Лиге конференций

«Шахтёр» пропустил от «Пэлас» быстрейший гол в истории турнира

«Кристал Пэлас» вообще не запарился над раскачкой и забил на 22-й секунде. Ну а что, зачем тянуть? Вот и новый рекорд Лиги конференций! Матета выиграл верх и покатил на правый край штрафной, а Сарр ворвался туда и без сопротивления поразил низом дальний угол.

«Шахтёр» тоже не стеснялся бегать в атаку: к 20-й минуте даже набрал превосходство 6:3 по количеству ударов, владел мячом 73% времени. Но именно голевых моментов не хватало. Что ж, стоило отдохнуть в перерыве, как на 47-й минуте Очеретько воткнул с углового после скидки головой Элиаса!

Следом Ризнык повторил момент славы Мартинеса, среагировав на удар в упор Сарра. Как и на добивание Матета. Далее француз укрепил собственное невезение и угодил в штангу. И всё же давление сработало: на 58-й минуте Камада выиграл подбор и примерно с 11 метров засадил с лёта между ног Ризныку. Напоследок англичане реализовали контратаку с помощью вышедшего на замену Ларсена. Есть комфортное преимущество перед ответной встречей.

«Райо» хватило одного гола для победы над «Страсбургом»

Про первый тайм этого матча можно уверенно констатировать: он состоялся. На двоих за него соперники общими усилиями организовали 0,46 ожидаемого гола и ни разу не попали в створ. «Райо Вальекано» атаковал острее, но поначалу без феерии. И всё-таки реализовал угловой на 54-й минуте: Журавски, он же Алемао, исхитрился кивнуть затылком с подачи Паласона.

Соперники совместно получили девять жёлтых карточек (4:5). «Страсбург» точно будет недоволен судейством, поскольку на 79-й минуте Омобамиделе рухнул возле чужих ворот: даже по повтору сложно судить, попал ли ему по голове высоко поднятой ногой Лежён. VAR не усмотрел нарушения. Но результат в любом случае справедлив: испанский клуб смотрелся гораздо сильнее, о чём говорит хотя бы соотношение ударов – 24:5.