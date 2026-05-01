Две отставки, новое мем-интервью Скоропупова, «Кубань» ждёт технарь. Главное в ФНЛ

А ещё в Хабаровске вдохновились легендарным промо АПЛ из начала 2010-х.

Неделя в Футбольной национальной лиге, как всегда, подарила много новостей. Есть тренерские перестановки и гениальные цитаты из футбольного подвала. Всё самое интересное – в дайджесте «Чемпионата».

Поддубский ушёл из «СКА-Хабаровск»

Хабаровчане решили расстаться с главным тренером Алексеем Поддубским. Команда не побеждает в Лиге Pari с начала марта. Серия без побед длится уже девять матчей. Окончательно сломалась оборона – в двух последних играх СКА разгромно уступил костромскому «Спартаку» (0:3) и «Шиннику» (0:3). Клуб откатился на 14-е место в чемпионате.

Оставшиеся встречи сезона команда проведёт под руководством ассистента Поддубского – Михаила Семёнова. Это временное решение, параллельно клуб уже ищет нового главного тренера.

По информации журналиста Сергея Ильёва, некоторые футболисты пытались убедить руководство сохранить Поддубского до конца сезона. Специалисту, который всю тренерскую карьеру провёл в Хабаровске, могут предложить другую роль в структуре клуба.

«Волгарь» расстался с Юхневичем

У «Волгаря» всё грустно: команда идёт на предпоследнем месте в «Золоте» Leon-Второй лиги «А» – набрали всего девять очков из 30 возможных. Хотя осенью были вторыми после «Велеса». Очевидно, сейчас остаётся только борьба за потенциальные стыки. Отставка тренера напрашивалась – дальше без Юрия Юхневича.

Артём Булойчик возглавит «Акрон»?

Главный тренер «Шинника» Артём Булойчик может сменить клуб. По информации «РБ-Спорт», специалист входит в шорт-лист «Акрона» на случай возможной отставки Заура Тедеева.

Пока речь идёт только о предварительном интересе — до конкретных переговоров дело не дошло. Булойчик работает в Ярославле с апреля 2025 года. Сейчас «Шинник» занимает восьмое место в Первой лиге – беспроигрышная серия команды составляет уже девять матчей.

Впрочем, «Акрон» не подтверждает эту информацию об интересе. «Команда находится на ключевом отрезке сезона и сосредоточена на решении задачи по продолжению выступления в РПЛ. Удивительно видеть такого рода инсайды после победы команды в Калининграде. «Акрон» не занимается подобным поиском — эта информация не соответствует действительности. Штаб Заура Тедеева в штатном режиме готовит команду к домашней игре с «Краснодаром», — сообщили в «Акроне» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

«Кубань» пропустит выезд во Владивосток

Слухи о потенциальном пропуске матча с «Динамо-Владивосток» ходили уже давно, теперь они подтвердились на деле. По слухам, у «Кубани» просто нет денег на перелёт. Причем штраф за срыв встречи в этом случае даже выгоднее. 30 апреля клуб выступил с официальным заявлением и указал, что не сможет выехать на игру из-за «технических причин».

Клуб не оплатил авиабилеты, из-за чего бронь сорвалась. Альтернативные варианты на нужные даты не нашлись. Ситуацию усугубил перенос следующего матча с «Динамо-2»: календарь стал плотнее, и поездка на Дальний Восток оказалась слишком затратной. «Чемпионату» удалось получить комментарий по ситуации от Андрея Ещенко.

Андрей Ещенко главный тренер «Кубани» «Не могу ничего сказать, потому что официально мне и игрокам ничего не говорили. Если клуб сделал официальное заявление, тогда спрашивайте у клуба. Почему мы не летим на матч с «Динамо-Владивосток»? Надо сначала пообщаться с руководством. Значит, есть какие-то аргументы».

В клубе подчёркивают, что это вынужденная и разовая мера и дальше команда планирует продолжить участие в сезоне по расписанию. Можно поздравить «Динамо-Владивосток» с тремя набранными очками.

Скоропупов из «Урала-2» – гений послематчевых интервью

Полузащитник «Урал-2» Илья Скоропупов забил первый гол в профессиональной карьере в матче с «Ижевском» (2:0). И сразу выдал новое вирусное интервью.

Илья Скоропупов игрок «Урала-2» «Эмоции от игры? Очень-очень рад. Дудухнул хорошо. История: батя на охоте подстрелил гуся. И пишет: «Посвящаю этого гуся тебе». Я говорю: «Ладно, тогда с меня гол». И вот я тоже дудухнул. Прибил гуся немножко. Хотели победить. Мы ещё ни разу не побеждали. Вот первый раз победили. Классно. Нас переигрывали в первом тайме? Да не переигрывали. Просто дудух-дадах. Просто взрослые мужики дудух-дадах, а мы пытались не дудух-дадах, но получилось дудух-дадах. Настрой на следующие – игры такой же, как и на все предыдущие. Пошлю отца на охоту? Да. Главное, на охоту, и никуда больше».

Ранее Скоропупов уже становился героем медиа благодаря фразе «боооже, какой футбол». Сейчас к этому добавился и результат на поле — 23-летний игрок укрепляет свои позиции в профессиональном футболе и параллельно остаётся одним из самых обсуждаемых персонажей ФНЛ.

В Хабаровске объединили АПЛ и Первую лигу

Помните промо АПЛ под трек Fire от группы Kasabian? Пресс-служба «СКА-Хабаровск» переделала культовое промо чемпионата Англии. Ролик вышел накануне матча 32-го тура с «Уфой».

Сила нейросетей – как и в оригинале, можно разглядеть тонкие отсылки к каждой команде. Самый колоритный образ – тульские пряники с логотипом «Арсенала». Впрочем, тут все зрители найдут что-то интересное. Заодно вспомнят ламповые времена английской Премьер-лиги.