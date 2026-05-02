Разгар 28-го тура РПЛ! ЦСКА — «Зенит», «Балтика» — «Рубин» и Евсеев против «Ростова». LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 2 мая, состоятся три встречи 28-го тура Мир РПЛ. Махачкалинское «Динамо» примет «Ростов», «Рубин» приедет в гости к «Балтике», а в Москве встретятся ЦСКА и «Зенит».

Вадим Евсеев неплохо начал в махачкалинском «Динамо», однако в последних турах команда потеряла слишком много очков и опустилась в зону стыковых матчей. «Ростов» провалил пару встреч и оказался в неприятном положении, когда упасть в те же стыки можно в любой момент. В первом круге дагестанцы на выезде победили 2:0. А как будет теперь?

В минувшем туре «Балтика» впервые в сезоне уступила дома – триумфатором оказался «Акрон» (1:0). Теперь же команда Андрея Талалаева принимает в Калининграде «Рубин» – одну из лучших команд весеннего отрезка РПЛ по очкам. Казанцам, по сути, ничего уже в нынешнем сезоне не нужно, однако никто не отменял другой важный момент: Франк Артига прямо сейчас демонстрирует, что выбрали его в Татарстане не случайно и что в следующем сезоне он должен продолжить работу с командой.

В альтернативной реальности это мог быть матч за чемпионство. Но ЦСКА и Фабио Челестини завалили вторую часть сезона. Однако для «Зенита» это всё равно важнейшая игра – в случае потери очков отрыв от «Краснодара» по итогам тура может оказаться практически фатальным. Для армейцев же эта игра – возможность вернуться в борьбу за третье место и доказать себе, что в нынешнем сочетании они ещё способны на большие дела.