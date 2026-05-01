Топ-матчи субботы: ЦСКА — «Зенит» в РПЛ, Кубок Гагарина, Мирра в финале Мадрида, НХЛ и НБА

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: выбьет ли «Монреаль» Демидова из плей-офф Кучерова и Василевского?

«Тампа» неожиданно оказалась на краю пропасти. «Лайтнинг» проиграли три из пяти матчей и теперь могут покинуть розыгрыш Кубка Стэнли. Каждая встреча оказывается очень напряжённой, а судьбу решает всего один гол. Впрочем, вряд ли кто-то ставил на «Канадиенс» – а они в шаге от того, чтобы отправить в отпуск одного из лучших хоккеистов лиги Никиту Кучерова и одного из лучших вратарей НХЛ Андрея Василевского. Получится ли это у команды Ивана Демидова?

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: будет ли магия?

«Орландо» уже удивил в этом плей-офф, потому что мало кто ждал от команды такой игры с лучшей командой Востока «Детройтом». «Мэджик» остаётся сделать один последний шаг для выхода во второй раунд. Правда, «Пистонс» вряд ли намерены отступать. Увидим ли мы седьмую игру или серия подойдёт к концу?

🏀 2:30 «Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: будет ли седьмой матч?

До сих пор команды в этой серии побеждали лишь на домашнем паркете. «Кливленд» пока впереди со счётом 3-2, но на очереди встреча в Канаде, где «Торонто» чувствует себя как рыба в воде. Седьмой матч или «Кавальерс» идут дальше в плей-офф?

🏒 2:30: «Бостон Брюинз» — «Баффало Сэйбрз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: совершит ли «Баффало» сенсацию?

«Сэйбрз» 15 лет не видели плей-офф, а теперь находятся всего в одной победе от второго раунда. Конечно, мало кто мог предвидеть такой исход, если учитывать, что «клинкам» в соперники достался мощный и опытный «Бостон». Тем не менее «Баффало» доказал, что готов удивлять и одерживать громкие победы. Но согласятся ли с этим «Брюинз»?

🏀 4:30: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

Интрига: «ракеты» приблизятся к истории?

Ещё ни одной команде в истории НБА не удавалось выиграть серию в плей-офф, когда клуб потерпел три поражения кряду. «Хьюстон» после трёх неудач постепенно двигается к намеченной цели, победив в двух играх подряд. Сумеют ли Леброн с Ривзом закончить сезон для «Рокетс» или же «Лейкерс» ждёт решающий седьмой матч?

🎱 12:00: Марк Аллен — У Ицзэ, ЧМ-2026, 1/2 финала

Интрига: кто впервые в карьере пробьётся в финал чемпионата мира?

Опыт и молодость бьются за первый в карьере выход в решающий матч ЧМ. И для 40-летнего Аллена, и для 22-летнего Ицзе эта встреча – отличный шанс добраться до вершины. Марк, конечно, мечтает собрать «Тройную корону» – для этого ему как раз не хватает титула чемпиона мира. Ну а У просто хочет стать одним из самых молодых обладателей этого трофея. Развязка обещает быть очень интересной. И в любом случае в финале чемпионата мира сыграет новичок.

⚽️ 14:00: «Динамо» Махачкала — «Ростов», РПЛ, 28-й тур

Интрига: важнейший матч за сохранение прописки

Ростовчане неожиданно завязли в борьбе за выживание. Всему виной лишь одна победа весной. Махачкалинское «Динамо» в случае победы обгонит их в таблице из-за статистики личных встреч, поскольку в первом круге команды расписали ничью. За дагестанцев говорит и тренерская история: Вадим Евсеев обыгрывал «Ростов» пять раз за семь попыток, тогда как Джонатан Альба не побеждал махачкалинцев ни разу за пять матчей. Ну и фактор домашней поляны тоже в копилку. Ростовчанам точно будет непросто.

🏆🥊 14:00*: Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто уйдёт абсолютным чемпионом мира?

В Токио на арене «Tokyo Dome» пройдёт один из главных поединков года в профессиональном боксе. Действующий абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе, второй номер рейтинга P4P Наоя Иноуэ в седьмой раз поставит на кон все пояса. В соперниках — другой непобеждённый японец Дзюнто Накатани, занимающий седьмую строчку рейтинга P4P. У обоих рекорд 32-0, на двоих больше 50 нокаутов, один покорил четыре весовые категории, другой — три и пробует взять пояса в четвёртом дивизионе. Битва за величие и статус легенды.

⚽️ 16:30: «Балтика» — «Рубин», РПЛ, 28-й тур

Интрига: «Балтика» окончательно выпадет из гонки за бронзу?

«Балтика» не побеждает в последних пяти турах РПЛ. Команда Андрея Талалаева опустилась на пятое место и отстаёт от топ-3 уже на три очка. Если калининградцы в предстоящей встрече не одержат победу над «Рубином», то о перспективах борьбы за бронзу наверняка можно забыть.

🎱 16:30: Шон Мёрфи — Джон Хиггинс, ЧМ-2026, 1/2 финала

Интрига: кто сильнее в битве титанов?

И Мёрфи, и Хиггинс становились чемпионами мира, но было это довольно давно. Шон взял трофей ещё юношей – в 2005-м, а после этого проиграл три финала. Джон же последний раз праздновал победу в 2011-м, а потом тоже трижды оставался вторым. Близость очередного финала щекочет звёздам мирового снукера нервы. Никто из них, конечно, не сказал своего последнего слова. Этой весной оба играют здорово, и каждый реально может пополнить коллекцию своих трофеев.

🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: действующий чемпион сложит свои полномочия?

«Локомотив» подходил к полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с небольшим преимуществом. Всё-таки действующий чемпион КХЛ! Однако реальность оказалась куда более жестокой по отношению к железнодорожникам. «Авангард» выиграл три из четырёх матчей и теперь находится в одном шаге от финала. «Локомотив» завершит сезон уже в этой встрече?

⚽️ 18:00: «ПСЖ» — «Лорьян», Лига 1, 32-й тур

Интрига: ещё один шаг «ПСЖ» к золоту Лиги 1

«ПСЖ» в эконом-режиме идёт к чемпионству во Франции. Команда Луиса Энрике за четыре матча до финиша на шесть очков опережает «Ланс». Впереди — домашняя встреча с «Лорьяном». Не самый тяжёлый соперник, поэтому с учётом ответного полуфинала ЛЧ с «Баварией» парижане наверняка выйдут в смешанном составе. Но даже так «ПСЖ» обязан набирать три очка и становиться ближе к золоту.

🏀 18:00: «Уралмаш» — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, третий матч

Интрига: кто захватит инициативу в серии?

«Зенит» сначала проиграл дома «Уралмашу», но затем исправился и сравнял счёт в серии (1-1). В Екатеринбурге никому не бывает просто, потому что уральцы поддерживают свою команду от начала и до конца. Это важнейшая игра, которая, возможно, станет ключевой. Кому достанется победа?

🏆🎾 18:00*: Мирра Андреева (Россия, 9) — Марта Костюк (Украина, 26), Мадрид, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Мирра Андреева свой крупнейший титул на грунте?

Мирра Андреева впервые в карьере пробилась в финал грунтового «тысячника», попутно установив несколько рекордов по достижениям среди юных теннисисток за всю историю. Россиянке только на днях исполнилось 19 лет, а у неё в активе уже есть финалы турниров WTA-1000 на харде и грунте. Чтобы завоевать столь престижный трофей, Мирре осталось справиться в решающем матче с украинкой Мартой Костюк. Девушки уже однажды пересекались на корте — в 1/4 финала Брисбена-2026 сильнее оказалась Марта. Как бы ни закончился финал Мадрида, Андреева в ближайший понедельник поднимется на седьмое место в рейтинге WTA.

⚽️ 19:00: «Комо» — «Наполи», Серия А, 35-й тур

Интрига: «Наполи» оформит выход в ЛЧ?

«Наполи» занимает второе место в Серии А за четыре тура до финиша. «Комо» — пятый с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов. В предстоящем очном матче неаполитанцы могут оформить выход в ЛЧ (если «Рома» также потеряет очки). А «Комо» же в случае осечки может критично отпустить вперёд «Ювентус».

⚽️ 19:00: ЦСКА — «Зенит», РПЛ, 28-й тур

Интрига: «Зенит» не позволит «Краснодару» уйти в отрыв?

«Зенит» за три тура до конца сезона всего на одно очко отстаёт от «Краснодара». Чемпионская интрига живёт. И чтобы она осталась «острой», команде Сергея Семака важно победить в гостях ЦСКА. Иначе есть риск отстать от краснодарцев на приличное расстояние всего за два тура до финиша. А при определённых исходах есть шанс завершить уикенд в статусе лидера!

🏐 19:00: «Зенит» СПб — «Локомотив», мужская Суперлига, серия за третье место, пятый матч

Интрига: кто заберёт бронзовые медали?

Чемпион уже известен, а вот «бронзовая» серия ещё продолжается. Последний матч сезона Суперлиги. «Зенит» играет дома, «Локомотив» же окрылён после успеха в четвёртой встрече. Команды в этой серии играют волнами, словно по очереди включаясь. Кто окажется сильнее в решающий момент?

⚽️🎦 19:30: «Байер» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 32-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «РБ Лейпциг» отцепит «Байер» от гонки за зону ЛЧ?

«Байер» отчаянно сражается за попадание в топ-4 по итогам сезона. Леверкузенцы всего на два очка отстают от «Штутгарта», поэтому шансы сохраняются. Однако в следующем туре «Байер» ждёт тяжёлый матч с «РБ Лейпциг». Клуб из восточной части Германии идёт третьим, и у него есть комфортный задел в пять очков над пятым местом. А в случае победы «Лейпциг» на 99% обеспечит себе участие в ЛЧ. «Байер» же только может окончательно потерять шансы. Даже победа не гарантирует ничего.

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Фулхэм», АПЛ, 35-й тур

Интрига: «Арсенал» не даст шансов «Манчестер Сити»?

«Арсенал» на три очка опережает «Манчестер Сити», имея при этом на матч больше. По разнице же мячей команда Пепа Гвардиолы лучше лондонцев. Однако «Сити» ещё нужно выиграть отложенную встречу. А пока что именно «Арсенал» лидирует в АПЛ. Если же команда Микеля Артеты разгромит «Фулхэм», то может остаться первой даже по потерянным очкам. Ведь при равенстве всё решает количество забитых мячей (пока что ситуация чуть лучше у «Сити»).

⚽️ 20:00: «Метц» — «Монако», Лига 1, 32-й тур

Интрига: «Монако» окончательно лишится шансов на попадание в ЛЧ?

«Монако» проваливает финиш сезона: две ничьих и поражение в последних трёх турах. Из-за этого монегаски почти потеряли шансы на Лигу чемпионов. Отставание от топ-4 — шесть очков. Более того, «Монако» может остаться вообще без еврокубков. Сейчас команда Себастьена Поконьоли идёт седьмой. И в случае, если монегаски не разберутся с «Метцем» (18-е место), можно забыть об ЛЧ. И, вероятно, о Лиге Европы (минимум) тоже.

⚽️ 22:00: «Осасуна» — «Барселона», Примера, 34-й тур

Интрига: потенциальный чемпионский матч для «Барсы»

«Барселона» идёт за вторым золотом подряд. Каталонцы на 11 очков опережают «Реал» за пять туров до финиша. Если же «Барса» обыграет «Осасуну», а мадридцы потеряют очки, то команда Ханс-Дитера Флика может стать чемпионом уже в эти выходные! Но памплонцы борются за выход в Лигу Европы и без боя «Барселоне» не сдадутся.

🏎 23:00: Формула-1, шестой этап, Гран-при Майами, квалификация

Интрига: кто извлечёт из машины все 100%?

В ситуации, когда почти все команды Формулы-1 привезли в Майами обновления, очевидно, что далеко не все угадали с настройками уже к спринтерской части уикенда. Что ж, есть шанс всё исправить и поправить регулировки к основной квалификации – вот она и покажет истинный уровень всех команд на момент рестарта сезона! Какими окажутся отрывы впереди и кто возглавит среднюю группу? Вопросов хватает…