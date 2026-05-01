Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 2 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи субботы: ЦСКА — «Зенит» в РПЛ, Кубок Гагарина, Мирра в финале Мадрида, НХЛ и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 2 мая 2026 года
Комментарии
Мощное 2 мая: «Балтика» — «Рубин» и Махачкала — «Ростов», игры «ПСЖ», «Арсенала» и «Барсы», снукер, бой Иноуэ — Накатани, волейбол и Ф-1!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 2 мая в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выбьет ли «Монреаль» Демидова из плей-офф Кучерова и Василевского?

«Тампа» неожиданно оказалась на краю пропасти. «Лайтнинг» проиграли три из пяти матчей и теперь могут покинуть розыгрыш Кубка Стэнли. Каждая встреча оказывается очень напряжённой, а судьбу решает всего один гол. Впрочем, вряд ли кто-то ставил на «Канадиенс» – а они в шаге от того, чтобы отправить в отпуск одного из лучших хоккеистов лиги Никиту Кучерова и одного из лучших вратарей НХЛ Андрея Василевского. Получится ли это у команды Ивана Демидова?

Статистика плей-офф НХЛ
Куч тащит свою команду как может:
Кучеров сравнялся с великим Ягром! И двумя гениальными передачами принёс победу «Тампе»
🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли магия?

«Орландо» уже удивил в этом плей-офф, потому что мало кто ждал от команды такой игры с лучшей командой Востока «Детройтом». «Мэджик» остаётся сделать один последний шаг для выхода во второй раунд. Правда, «Пистонс» вряд ли намерены отступать. Увидим ли мы седьмую игру или серия подойдёт к концу?

Статистика плей-офф НБА
Вот это дуэль лидеров!
Мощнейшая дуэль в плей-офф НБА. Банкеро и Каннингем выбили по 45 очков!
🏀 2:30 «Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли седьмой матч?

До сих пор команды в этой серии побеждали лишь на домашнем паркете. «Кливленд» пока впереди со счётом 3-2, но на очереди встреча в Канаде, где «Торонто» чувствует себя как рыба в воде. Седьмой матч или «Кавальерс» идут дальше в плей-офф?

Статистика плей-офф НБА
Обзор пятого матча:
«Это неуважение». В «Торонто» резко высказались о Хардене после поражения от «Кливленда»
🏒 2:30: «Бостон Брюинз» — «Баффало Сэйбрз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: совершит ли «Баффало» сенсацию?

«Сэйбрз» 15 лет не видели плей-офф, а теперь находятся всего в одной победе от второго раунда. Конечно, мало кто мог предвидеть такой исход, если учитывать, что «клинкам» в соперники достался мощный и опытный «Бостон». Тем не менее «Баффало» доказал, что готов удивлять и одерживать громкие победы. Но согласятся ли с этим «Брюинз»?

Статистика плей-офф НХЛ
Смотрим текущие расклады:
Какими будут четвертьфиналы Кубка Стэнли? Текущие расклады на данный момент
🏀 4:30: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, шестой матч

Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ракеты» приблизятся к истории?

Ещё ни одной команде в истории НБА не удавалось выиграть серию в плей-офф, когда клуб потерпел три поражения кряду. «Хьюстон» после трёх неудач постепенно двигается к намеченной цели, победив в двух играх подряд. Сумеют ли Леброн с Ривзом закончить сезон для «Рокетс» или же «Лейкерс» ждёт решающий седьмой матч?

Статистика плей-офф НБА
Леброн и Ко отдают инициативу:
«Лейкерс» с Леброном близки к историческому провалу. Неужели серия будет проиграна с 3-0?
🎱 12:00: Марк Аллен — У Ицзэ, ЧМ-2026, 1/2 финала

Интрига: кто впервые в карьере пробьётся в финал чемпионата мира?

Опыт и молодость бьются за первый в карьере выход в решающий матч ЧМ. И для 40-летнего Аллена, и для 22-летнего Ицзе эта встреча – отличный шанс добраться до вершины. Марк, конечно, мечтает собрать «Тройную корону» – для этого ему как раз не хватает титула чемпиона мира. Ну а У просто хочет стать одним из самых молодых обладателей этого трофея. Развязка обещает быть очень интересной. И в любом случае в финале чемпионата мира сыграет новичок.

Чемпион мира из Китая уже сложил полномочия:
«Проклятие Крусибла» сработало снова! Уже 46 лет чемпионы не могут его обойти
«Проклятие Крусибла» сработало снова! Уже 46 лет чемпионы не могут его обойти

⚽️ 14:00: «Динамо» Махачкала — «Ростов», РПЛ, 28-й тур

Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: важнейший матч за сохранение прописки

Ростовчане неожиданно завязли в борьбе за выживание. Всему виной лишь одна победа весной. Махачкалинское «Динамо» в случае победы обгонит их в таблице из-за статистики личных встреч, поскольку в первом круге команды расписали ничью. За дагестанцев говорит и тренерская история: Вадим Евсеев обыгрывал «Ростов» пять раз за семь попыток, тогда как Джонатан Альба не побеждал махачкалинцев ни разу за пять матчей. Ну и фактор домашней поляны тоже в копилку. Ростовчанам точно будет непросто.

Турнирная таблица РПЛ
Формируем таблицу РПЛ на основе вашего мнения:
Народная таблица РПЛ. Как вы хотите, чтобы завершился сезон?
Рейтинг
🏆🥊 14:00*: Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Наоя Иноуэ
Не началось
Дзюнто Накатани

Интрига: кто уйдёт абсолютным чемпионом мира?

В Токио на арене «Tokyo Dome» пройдёт один из главных поединков года в профессиональном боксе. Действующий абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе, второй номер рейтинга P4P Наоя Иноуэ в седьмой раз поставит на кон все пояса. В соперниках — другой непобеждённый японец Дзюнто Накатани, занимающий седьмую строчку рейтинга P4P. У обоих рекорд 32-0, на двоих больше 50 нокаутов, один покорил четыре весовые категории, другой — три и пробует взять пояса в четвёртом дивизионе. Битва за величие и статус легенды.

Следим за главными событиями турнира:
Иноуэ vs Накатани: битва за статус абсолютного чемпиона! Все четыре пояса на кону. LIVE
Live
⚽️ 16:30: «Балтика» — «Рубин», РПЛ, 28-й тур

Балтика
Калининград
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Балтика» окончательно выпадет из гонки за бронзу?

«Балтика» не побеждает в последних пяти турах РПЛ. Команда Андрея Талалаева опустилась на пятое место и отстаёт от топ-3 уже на три очка. Если калининградцы в предстоящей встрече не одержат победу над «Рубином», то о перспективах борьбы за бронзу наверняка можно забыть.

Турнирная таблица РПЛ
Андраде может сменить Калининград на Санкт-Петербург:
Зачем вообще «Зениту» Андраде? Главные вопросы к возможному трансферу защитника «Балтики»
🎱 16:30: Шон Мёрфи — Джон Хиггинс, ЧМ-2026, 1/2 финала

Интрига: кто сильнее в битве титанов?

И Мёрфи, и Хиггинс становились чемпионами мира, но было это довольно давно. Шон взял трофей ещё юношей – в 2005-м, а после этого проиграл три финала. Джон же последний раз праздновал победу в 2011-м, а потом тоже трижды оставался вторым. Близость очередного финала щекочет звёздам мирового снукера нервы. Никто из них, конечно, не сказал своего последнего слова. Этой весной оба играют здорово, и каждый реально может пополнить коллекцию своих трофеев.

Хиггинс на этом ЧМ уже выбил Ронни О’Салливана:
Звездопад на ЧМ-2026 по снукеру. Ронни О'Салливан даже не стал доигрывать свой матч
Звездопад на ЧМ-2026 по снукеру. Ронни О’Салливан даже не стал доигрывать свой матч

🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, пятый матч

Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: действующий чемпион сложит свои полномочия?

«Локомотив» подходил к полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с небольшим преимуществом. Всё-таки действующий чемпион КХЛ! Однако реальность оказалась куда более жестокой по отношению к железнодорожникам. «Авангард» выиграл три из четырёх матчей и теперь находится в одном шаге от финала. «Локомотив» завершит сезон уже в этой встрече?

Статистика Кубка Гагарина
Как омичи разобрались с ярославцами?
«Авангард» в шаге от финала Кубка Гагарина! Омск грамотно раскатал «Локомотив»
Видео
⚽️ 18:00: «ПСЖ» — «Лорьян», Лига 1, 32-й тур

ПСЖ
Париж
Не начался
Лорьян
Лорьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ещё один шаг «ПСЖ» к золоту Лиги 1

«ПСЖ» в эконом-режиме идёт к чемпионству во Франции. Команда Луиса Энрике за четыре матча до финиша на шесть очков опережает «Ланс». Впереди — домашняя встреча с «Лорьяном». Не самый тяжёлый соперник, поэтому с учётом ответного полуфинала ЛЧ с «Баварией» парижане наверняка выйдут в смешанном составе. Но даже так «ПСЖ» обязан набирать три очка и становиться ближе к золоту.

Турнирная таблица Лиги 1
В середине недели мы посмотрели великий матч:
ПЯТЬ — ЧЕТЫРЕ! «ПСЖ» и «Бавария» выдали лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. Видео
🏀 18:00: «Уралмаш» — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, третий матч

Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто захватит инициативу в серии?

«Зенит» сначала проиграл дома «Уралмашу», но затем исправился и сравнял счёт в серии (1-1). В Екатеринбурге никому не бывает просто, потому что уральцы поддерживают свою команду от начала и до конца. Это важнейшая игра, которая, возможно, станет ключевой. Кому достанется победа?

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Чем запомнилась вторая игра:
«Зенит» сделал работу над ошибками. «Уралмаш» был не похож на себя
🏆🎾 18:00*: Мирра Андреева (Россия, 9) — Марта Костюк (Украина, 26), Мадрид, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Интрига: завоюет ли Мирра Андреева свой крупнейший титул на грунте?

Мирра Андреева впервые в карьере пробилась в финал грунтового «тысячника», попутно установив несколько рекордов по достижениям среди юных теннисисток за всю историю. Россиянке только на днях исполнилось 19 лет, а у неё в активе уже есть финалы турниров WTA-1000 на харде и грунте. Чтобы завоевать столь престижный трофей, Мирре осталось справиться в решающем матче с украинкой Мартой Костюк. Девушки уже однажды пересекались на корте — в 1/4 финала Брисбена-2026 сильнее оказалась Марта. Как бы ни закончился финал Мадрида, Андреева в ближайший понедельник поднимется на седьмое место в рейтинге WTA.

WTA-1000. Мадрид. Турнирная сетка
Андреева уже установила множество рекордов на «тысячнике»:
Мирру ждёт украинка в финале Мадрида. Костюк взяла 11 матчей подряд и непобедима на грунте
⚽️ 19:00: «Комо» — «Наполи», Серия А, 35-й тур

Комо
Комо
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Наполи» оформит выход в ЛЧ?

«Наполи» занимает второе место в Серии А за четыре тура до финиша. «Комо» — пятый с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов. В предстоящем очном матче неаполитанцы могут оформить выход в ЛЧ (если «Рома» также потеряет очки). А «Комо» же в случае осечки может критично отпустить вперёд «Ювентус».

Статистика Серии А
Необычный поступок от Гилмора!
Полузащитник «Наполи» установил статую Марадоны у себя во дворе. Видео
Истории
⚽️ 19:00: ЦСКА — «Зенит», РПЛ, 28-й тур

ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» не позволит «Краснодару» уйти в отрыв?

«Зенит» за три тура до конца сезона всего на одно очко отстаёт от «Краснодара». Чемпионская интрига живёт. И чтобы она осталась «острой», команде Сергея Семака важно победить в гостях ЦСКА. Иначе есть риск отстать от краснодарцев на приличное расстояние всего за два тура до финиша. А при определённых исходах есть шанс завершить уикенд в статусе лидера!

Турнирная таблица РПЛ
Основные расклады за три тура до финиша:
В гонке — 13 клубов! Расклады в борьбе за титул, бронзу и спасение перед 28-м туром РПЛ
🏐 19:00: «Зенит» СПб — «Локомотив», мужская Суперлига, серия за третье место, пятый матч

Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Новосибирск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто заберёт бронзовые медали?

Чемпион уже известен, а вот «бронзовая» серия ещё продолжается. Последний матч сезона Суперлиги. «Зенит» играет дома, «Локомотив» же окрылён после успеха в четвёртой встрече. Команды в этой серии играют волнами, словно по очереди включаясь. Кто окажется сильнее в решающий момент?

Статистика плей-офф мужской Суперлиги
Четвёртый матч для Новосибирска выдался почти идеальным:
«Неужели мы настолько слабые?» «Локо» победил «Зенит» и сравнял счёт в «бронзовой» серии
⚽️🎦 19:30: «Байер» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 32-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Байер
Леверкузен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «РБ Лейпциг» отцепит «Байер» от гонки за зону ЛЧ?

«Байер» отчаянно сражается за попадание в топ-4 по итогам сезона. Леверкузенцы всего на два очка отстают от «Штутгарта», поэтому шансы сохраняются. Однако в следующем туре «Байер» ждёт тяжёлый матч с «РБ Лейпциг». Клуб из восточной части Германии идёт третьим, и у него есть комфортный задел в пять очков над пятым местом. А в случае победы «Лейпциг» на 99% обеспечит себе участие в ЛЧ. «Байер» же только может окончательно потерять шансы. Даже победа не гарантирует ничего.

Турнирная таблица Бундеслиги
Звезду «РБ Лейпциг» хочет «Ливерпуль»:
Замена Салаху в «Ливерпуле» — игрок за € 100 млн с одним топ-сезоном. Кто такой Диоманд?
⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Фулхэм», АПЛ, 35-й тур

Арсенал
Лондон
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» не даст шансов «Манчестер Сити»?

«Арсенал» на три очка опережает «Манчестер Сити», имея при этом на матч больше. По разнице же мячей команда Пепа Гвардиолы лучше лондонцев. Однако «Сити» ещё нужно выиграть отложенную встречу. А пока что именно «Арсенал» лидирует в АПЛ. Если же команда Микеля Артеты разгромит «Фулхэм», то может остаться первой даже по потерянным очкам. Ведь при равенстве всё решает количество забитых мячей (пока что ситуация чуть лучше у «Сити»).

Турнирная таблица АПЛ
Итоги встречи «Арсенала» в ЛЧ:
«Арсенал» и «Атлетико» всё-таки забили друг другу в полуфинале ЛЧ. Угадайте как
Видео
⚽️ 20:00: «Метц» — «Монако», Лига 1, 32-й тур

Метц
Метц
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» окончательно лишится шансов на попадание в ЛЧ?

«Монако» проваливает финиш сезона: две ничьих и поражение в последних трёх турах. Из-за этого монегаски почти потеряли шансы на Лигу чемпионов. Отставание от топ-4 — шесть очков. Более того, «Монако» может остаться вообще без еврокубков. Сейчас команда Себастьена Поконьоли идёт седьмой. И в случае, если монегаски не разберутся с «Метцем» (18-е место), можно забыть об ЛЧ. И, вероятно, о Лиге Европы (минимум) тоже.

Турнирная таблица Лиги 1
Головин оказался в «Монако» из-за совета Дзагоева?
Дзагоев: Головин спрашивал перед ЧМ-2018: «Монако» или «Челси»? Ну и насоветовал

⚽️ 22:00: «Осасуна» — «Барселона», Примера, 34-й тур

Осасуна
Памплона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: потенциальный чемпионский матч для «Барсы»

«Барселона» идёт за вторым золотом подряд. Каталонцы на 11 очков опережают «Реал» за пять туров до финиша. Если же «Барса» обыграет «Осасуну», а мадридцы потеряют очки, то команда Ханс-Дитера Флика может стать чемпионом уже в эти выходные! Но памплонцы борются за выход в Лигу Европы и без боя «Барселоне» не сдадутся.

Турнирная таблица Примеры
Коллаборация с поп-певицей:
Фото
«Барселона» презентовала особую форму на матч с «Реалом»

🏎 23:00: Формула-1, шестой этап, Гран-при Майами, квалификация

Интрига: кто извлечёт из машины все 100%?

В ситуации, когда почти все команды Формулы-1 привезли в Майами обновления, очевидно, что далеко не все угадали с настройками уже к спринтерской части уикенда. Что ж, есть шанс всё исправить и поправить регулировки к основной квалификации – вот она и покажет истинный уровень всех команд на момент рестарта сезона! Какими окажутся отрывы впереди и кто возглавит среднюю группу? Вопросов хватает…

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Главные вопросы к рестарту чемпионата:
Опередит ли «Феррари» «Мерседес» и другие вопросы перед рестартом сезона Формулы-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android