«Спартак» огрёб в Самаре вслед за «Локомотивом»! Но Ахметов без сознания — жуть

В ноябре 2012 года Хуан Карседо приезжал в Самару в роли помощника Унаи Эмери. «Спартак» тогда раскромсал «Крылья Советов» (5:0). Теперь Карседо уже сам возглавляет спартаковцев и открывал 28-й тур Мир РПЛ в той же локации. Исход получился совсем иным!

Сергей Булатов выпустил в старте сразу четверых номинальных полузащитников. Просто Костанца вышел справа в обороне под Рассказовым. Вернулся после дисквалификации Бабкин. Карседо же поднял в основу Солари и заодно приберёг не совсем здорового Маркиньоса: слева в атаке оказался Жедсон.

«Спартак» заметно больше контролировал мяч, но пропускал опасные вылазки самарцев по левому флангу. Одна такая закончилась забегом и не слишком острым ударом Олейникова. А вот Бабкин убрал мяч под себя и нарвался на зацеп от Барко. Костанца был рад и на 13-й минуте сильно пробил с пенальти влево. Максименко угадал направление удара – и всё равно не дотянулся.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов дал комментарий «Чемпионату» и согласился с Сергеем Карасёвым – 11-метровый справедлив: «Правильное решение. Барко совершил фол по неосторожности против Бабкина, жёлтая карточка здесь не нужна. Занимая хорошую позицию, Карасёв самостоятельно назначил 11-метровый удар. Несложный эпизод, если арбитр правильно располагается».

И да, «Спартак» слишком часто пропускает с пенальти. Уже седьмой раз за последние 10 туров. Непозволительно много.

Фол Барко на Бабкине Фото: Кадр из трансляции

Поведя в счёте, самарцы сели в оборону. «Спартак» им особых сложностей всё равно не создавал. Владение на уровне 72% не помогало. За первые 30 минут москвичи восемь раз коснулись мяча в чужой штрафной. При этом нанесли всего один удар, и то Умяров лишь слегка размял Песьякова. Для Наиля, кстати, этот матч стал 200-м за «Спартак». Всего лишь в 25 лет.

Далее «Спартак» всё-таки раскочегарился. Литвинов умеет забивать красиво. Однако иногда ему не везёт. Руслан принял слабый вынос Рассказова и из-за штрафной эстетски закрутил в дальний угол, попав в штангу. Ещё два неплохих шанса упустил Солари. Во-первых, слишком высоко замкнул с лёта прострел Барко. Во-вторых, бил в упор и попал в Чернова. Причём во втором случае ассистировавший аргентинцу Денисов накрутил сразу двоих.

«Крылья» совсем потеряли контригру и всё-таки додержали результат до перерыва. Дальше легче им не становилось. Денисову не хватило сантиметров, чтобы подправить закидушку Литвинова. Та всё равно летела в ворота, и Песьякову пришлось реагировать. Как и на добивание Солари с близкого расстояния вслед за попыткой Жедсона.

37-летний вратарь самарцев и дальше тащил как в лучшие годы. Прямо как в прошлом победном туре с «Локомотивом». Но даже он не спас от гола Угальде на 64-й минуте! Дмитриев только сменил Жедсона, как тут же вывел партнёра к воротам мимо сразу троих соперников. Манфред вторым касанием отправил мяч в дальний угол и забил в РПЛ впервые с 25 октября. Кошмарная серия позади. Далее нападающий вообще оформил дубль. Только Карасёв свистнул ещё до удара, зафиксировав фол на Витюгове.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Без не совсем футбольных вещей, увы, тоже не обошлось. Ву и вышедший на замену Ахметов крайне болезненно столкнулись головами. Ильзат ещё в полёте потерял сознание и жутко рухнул лицом в газон, а спартаковский защитник рассёк голову до крови. Полузащитник «Крыльев» провёл на поле 15 минут. Однако главное, что он в итоге пришёл в себя. Его увезли со стадиона на скорой помощи. Здоровья!

Ахметова унесли на носилках Фото: Кадр из трансляции

Партнёры поддержали Ахметова и на 78-й минуте организовали контратаку при спартаковском навале после углового. Печенин в соло продрался вперёд, видел забегавшего слева Рассказова и всё равно предпочёл пробить сам. Получилось! С двойным рикошетом от Зобнина и Денисова мяч залетел в ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Даже восемь добавленных минут не помогли «Спартаку» сравнять счёт: «Крылья» во многом за счёт реакции Песьякова держались намертво – и выстояли. Пусть Максименко и прибегал в чужую штрафную.

Самарцы взлетели сразу на 10-е место и по итогам тура гарантированно обезопасят себя от прямого вылета, если «Пари НН» проиграет в Грозном «Ахмату». «Спартак» же рискует потерять четвёртую строчку и отпустить ещё дальше «Локомотив»: у того плюс одно очко и дерби с «Динамо» впереди.