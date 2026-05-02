«Первые минуты шокировали». Ярчайшая встреча Семака и Челестини задолго до тренерства

В 2003-м нынешние тренеры «Зенита» и ЦСКА играли за сборные России и Швейцарии. Вспоминаем, как это было.

ЦСКА и «Зенит» подходят к матчу 28-го тура Мир РПЛ в абсолютно разном состоянии. Московская команда не побеждает в чемпионате на протяжении четырёх туров, а соперник не проигрывает в турнире почти два месяца. Плюс топ-клубы РПЛ сейчас решают разные задачи. Нынешние тренеры команд — Фабио Челестини и Сергей Семак — пересекались друг с другом один раз, ещё когда были футболистами. Это произошло больше 20 лет назад.

Базель — приятное место для сборной России. Именно там команда переписала историю — впервые пробилась в полуфинал чемпионата Европы. Это было в 2008-м, а пятью годами ранее российские футболисты приехали в Базель на матч квалификации Евро-2004. Перед отбором команда узнала имя нового главного тренера. Олег Романцев покинул пост после ЧМ-2002, и его место занял Валерий Газзаев.

Швейцария, Ирландия, Албания, Грузия — соперники сборной России по отбору. Победитель группы напрямую квалифицировался на Евро, а вторая команда отправлялась в стыки. Сборная России отлично стартовала — одолела Ирландию (4:2) и Албанию (4:1). Во втором матче двушку сопернику отгрузил Семак. Встреча с Грузией вышла скандальной — в конце первого тайма на стадионе в Тбилиси внезапно погасло освещение. Каким было решение УЕФА? Назначили переигровку на следующий год.

Сборная России неудачно начала 2003-й. В марте уступили албанцам (1:3), а апреле — грузинам (0:1). 0 очков в двух матчах с потенциально самыми слабыми командами группы — крайне неутешительный результат. В июне россияне прилетели в Базель. Швейцарцы на тот момент возглавляли группу с восемью очками. Ни одного поражения в четырёх турах — хороший первый круг для команды Якоба Куна.

Россия набрала шесть очков, Албания — пять, Грузия и Ирландия — по четыре. Очень высокая плотность! Базель — город, где в составе сборной России дебютировал Василий Березуцкий. Защитник наблюдал за встречами с Албанией и Грузией со скамейки, но в Швейцарии его поставили в стартовый состав. Карьера Василия в сборной в итоге растянулась на 101 игру.

Сборная России перед матчем со Швейцарией в 2003 году Фото: Ben Radford/Getty Images

В Базеле на поле вышли и Семак с Челестини. Первый играл в группе атаки вместе с Денисом Поповым (его выход в основе удивил многих), второй — в опорной зоне сборной Швейцарии. Гости провалили стартовый отрезок и устроились на 0:2 к 15-й минуте. Первый пропущенный гол — следствие ошибки Сергея Овчинникова. Вратарь сборной России среагировал на удар Хакана Якина, однако не удержал мяч, чем и воспользовался Александер Фрай.

Овчинников после матча признал, что совершил ошибку: «Мой гол — и добавить к этому нечего. Хотел, что называется, погасить удар, однако мяч неудачно отскочил от рук. Перенервничал, наверное, — напряжение-то какое было! Перед серьёзными матчами всегда переживаешь. Но это нормально».

Прошло всего две минуты, и мяч во второй раз оказался в воротах Овчинникова. Контратака швейцарцев завершилась тем, что Фрай превратил пас Хакана Якина в голевой. А защитники гостей просто забыли нападающего. Начало встречи для сборной России — хуже не придумаешь. Казалось, третьего подряд поражения в отборе не избежать.

Надежду на успешный результат вернул Сергей Игнашевич — замкнул головой навес Ролана Гусева со штрафного. И это спустя всего восемь минут после второго гола Фрая! К слову, Гусев провёл в Базеле очень приличный матч — нынешний тренер «Динамо» в 2003-м нередко создавал остроту на правом фланге. А вот Попов и Семак были малозаметны до перерыва. Неудивительно, что на второй тайм вышел Дмитрий Сычёв, который поменял Дениса.

Швейцарцы едва не забили сразу после перерыва, после чего сборная России перехватила инициативу. Вышедший на замену Пётр Быстров мог сравнивать счёт в день дебюта за национальную команду, а потом вратарь сборной Швейцарии Йорг Штиль среагировал на удар Семака головой после навеса Гусева. Далее наступила 66-я минута.

Испанский арбитр Артуро Дауден Ибаньес углядел нарушение в штрафной площади швейцарцев. По мнению судьи, Рафаэль Вики прихватил Игоря Яновского — пенальти. Это решение очень возмутило швейцарцев. А вот Яновский после встречи подчеркнул, что фол был: «Чувствовал, что меня держат сзади. Соперник, нарушая правила, не давал мне добраться до мяча, хотя я изо всех сил пытался пробить головой. Судья находился рядом и всё видел. Принять решение, наверное, ему помогло и то, что я упал».

Сергей Семак в матче со швейцарцами в 2003 году Фото: Ben Radford/Getty Images

К мячу подошёл Гусев, после чего неожиданно передал его Игнашевичу. Швейцарцы тем временем прессовали арбитра, но тот сохранил первоначальное решение в силе. Игнашевич сделал всё чётко — мощным ударом вонзил мяч под перекладину. Единственный случай в истории, когда Сергей сделал дубль в футболке сборной России.

«Я настраивался нанести удар, как вдруг подошёл Игнашевич: дай, мол, пробью, — объяснял после игры Гусев. — Он, как мне показалось, был очень уверен в себе. Я и сам неуверенности не испытывал, однако к тому времени очень устал. Поэтому решил не искушать судьбу. Правильно сделал, ведь Сергей пробил очень удачно».

В оставшееся до финального свистка время швейцарцы были ближе к победе, однако Овчинников обломал все их планы. Голкипер дважды среагировал на удары с близкого расстояния. Можно сказать, что отмазался за ошибку в начале встречи. У России тоже был свой шанс, однако Сычёв не взял игру на себя, а отдал на Семака. Швейцарские защитники опередили будущего тренера «Зенита», а Дмитрий после матча отметил, что в этом эпизоде ему не хватило сил.

В концовке хозяева ушли от принципов фэйр-плей. В качестве мишени выбрали Евгения Алдонина — ему досталось и от Фрая, и от Хакана Якина. Испанская бригада судей уходила с поля под усиленной полицией охраной. Местные фанаты не стеснялись — швыряли в арбитров всё, что попадалось под руку. После игры тренер сборной Швейцарии Кун и местная пресса обвинили Ибаньеса в нарушении принципов честной игры. По их мнению, арбитр после финального свистка поднял руку вверх, как бы приветствуя итоговый результат.

«Первые 15 минут игры шокировали нас, но к 20-й мы сумели выровнять ход матча, — утверждал Газзаев. — Сборная России могла набрать три очка, но могла и уступить. Ничья стала закономерным итогом встречи».

Это был предпоследний матч Газзаева на посту тренера сборной России. В августе 2003-го команда уступила Израилю (1:2) в товарищеской встрече, после чего состоялась кадровая перестановка. Место главного тренера занял Георгий Ярцев. Под его руководством сборная России набрала семь очков в трёх оставшихся матчах отбора. Команда поделила очки в Ирландии (1:1), после чего обыграла Швейцарию (4:1) и Грузию (3:1).

Фабио Челестини в составе сборной Швейцарии Фото: VCG via Getty Images

Челестини принял участие и во второй встрече, которая состоялась в Москве. А вот Семака не было в составе сборной России. После ухода Газзаева Сергея не вызывали в национальную команду вплоть до 2005 года. Сборная России заняла второе место в отборочной группе Евро-2004, после чего прошла в стыках Уэльс (0:0, 1:0) с той самой нетленной цитатой Вадима Евсеева.

На чемпионате Европы ни Россия, ни Швейцария не вышли из группы. Челестини появился на поле во встречах с Хорватией (0:0) и Англией (0:3), а вот за игрой с французами (1:3) смотрел со скамейки. После этого Фабио не вызывали в сборную до 2007 года — тогда он провёл четыре товарищеских матча и завершил карьеру в национальной команде. Семак съездил на успешный для сборной России Евро-2008, а последнюю встречу за неё провёл в 2010-м.