И всё же оторваться от «Спартака» у команды Галактионова не вышло. Не помог даже Сёмин, посетивший Черкизово впервые за пять лет.

Защитник-бомбардир «Динамо» снова блеснул в дерби. Но как же «поплыли» после гола «Локо»!

«Локомотив» после поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» (1:2) мог на четыре очка оторваться от конкурента в борьбе за бронзу. Команда Михаила Галактионова в матче 28-го тура Мир РПЛ принимала московское «Динамо». Дерби получилось напряжённым. А результат вряд ли на 100% устроил хозяев.

Самая интересная новость по составам – появление в старте вингера «Локо» Сергея Пиняева. Первое в нынешнем сезоне! Бо́льшую часть дистанции 21-летний футболист был травмирован и восстанавливался. Затем выходил на поле только на замену во втором тайме. Теперь – основа в дерби с «Динамо».

У гостей же второй тур подряд с первых минут играл Милан Майсторович. Серб только-только восстановился после серьёзной травмы колена, полученной ещё в сентябре 2024-го. Пару раз Майсторович страдал от рецидивов, но в итоге преодолел проблемы и вернулся на поле.

Ещё одна важная новость пришла до встречи. Легендарный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин посетил стадион клуба впервые за пять лет. При таком важном госте футболисты были обязаны выложиться на 100%.

Первый тайм дерби получился непростым для обеих команд. «Локомотив» и «Динамо» владели мячом равное количество времени, перетянуть инициативу никому не удавалось. Это сказалось и на острых моментах. За 45 минут вспоминается разве что срезка в свои ворота от Максима Осипенко. Однако вратарь «Динамо» Курбан Расулов среагировал и не позволил мячу влететь в створ.

Важнейший эпизод – травма Сесара Монтеса. Мексиканский защитник получил повреждение, отбирая мяч у Константина Тюкавина. В итоге игрок «Локо» пострадал сам – Михаилу Галактионову на 22-й минуте пришлось выпускать Жерзино Ньямси. Потеря: в последних пяти турах Сесар забил два из трёх голов «Локо». Оборона хозяев тут же просела. Печальный итог ухода Монтеса проявился уже спустя пару минут. Бителло навесил с углового, а Николас Маричаль оторвался от оппонентов и головой вколотил мяч в створ ворот хозяев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Кстати, Маричаль – ещё один защитник-бомбардир. За весну уругваец отличился уже в четвёртый раз: до этого оформил дубль с ЦСКА (4:1) и забил в 25-м туре «Пари НН» (1:1).

«Локомотив» же не придумал ответ до перерыва. Хотя команда не уступала «Динамо» в плане игры. Хозяева особенно усердствовали в создании моментов на правом фланге, где оборонялся Майсторович. Серб всё ещё не в оптимальной форме, а «Локо» пытался воспользоваться этим.

В паузу Галактионов решился на изменения – Бакаев вышел вместо Пиняева. И уже на старте второго тайма перестановка оправдала себя. На 54-й минуте Зелимхан ускользнул от Майсторовича, прострелил на Дмитрия Воробьёва, а тот катнул на Батракова. Алексей же нашёл передачей Артёма Карпукаса, который расстрелял правый угол ворот «Динамо». Кстати, всего за 30 секунд до этого по трансляции показали Сёмина!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Удивительно, как «Динамо» в моменте «поплыло». Тут же «Локомотив» мог выйти вперёд: в следующей атаке Бакаев отдал на Воробьёва, который ударил в штангу. На добивании первым оказался Александр Руденко, но его не самый сильный удар остановил Осипенко. Счёт остался равным, однако симптом для гостей тревожный. Ролан Гусев отреагировал тут же, заменив Майсторовича на Дмитрия Скопинцева.

Далее началась «душная» игра. Старания много – моментов мало. «Локомотив» в целом с начала апреля не блещет в атаке (три гола в пяти турах), «Динамо» же после резвого весеннего старта снова вернулось к нестабильности. Хорошие матчи сменяются плохими. И сегодня, скорее, был второй вариант.

Один из самых острых моментов в концовке случился на 85-й минуте. Лукас Вера вырезал опаснейший пас на Никиту Салтыкова, вингер уже готовился пробить, но в последний момент мяч в подкате выбил Ярослав Гладышев. На большее команды не хватило. «Динамо» даже не помогло численное большинство: в концовке травмировался Николай Комличенко, а замен у Галактионова больше не было. Итог – 1:1.

«Локомотив» увеличил отрыв от «Спартака» до двух очков, хотя мог сделать его более серьёзным. А ещё дал шанс «Балтике» приблизиться вплотную. Важно, что в следующем туре командам предстоит очная встреча в Москве. Где, возможно, и решится судьба бронзы. «Динамо» же 7 мая ждёт ключевая игра сезона – ответный гостевой матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (первый матч – 0:0).