«Интересно, а куда мы доедем в итоге?» Почему «Балтика» перестала побеждать в РПЛ

Трёх очков не видели с марта, но всё ещё в гонке за бронзой. Всё нормально или есть проблемы?

Парадокс борьбы за третье место в том, что можно не находиться в победном графике, но всё равно претендовать на медали. «Балтика» как раз из числа этих команд. 21 марта они в последний раз побеждали в Мир РПЛ. Тогда уже без дисквалифицированного Андрея Талалаева закинули четыре мяча «Сочи», и казалось, что тенденция продолжится. Тем более календарь не выглядел убийственным. В тот момент калининградцы отставали от третьего места на два очка и в головах некоторых точно были основными кандидатами на то, чтобы сдвинуть «Локомотив».

Однако вместо побед мы увидели четыре ничьих подряд: с Махачкалой, «Пари НН», «Краснодаром» и «Ахматом». Причём в двух из этих матчей балтийцы вели до добавленного времени, но упускали победу. Талалаева почти всё это время не было на скамейке, однако он появлялся в публичном поле и уверял: всё по плану, ничего страшного не происходит. Да, не получается выигрывать, но на то есть причины. В начале апреля одну из этих причин он видел в международной паузе: клуб отпустил нескольких игроков в сборные, а приехали они в разном состоянии. Для штаба это стало проблемой, которую не удалось полноценно решить.

Однако ничьи продолжались. А перед встречей с «Акроном», где команда проиграла всего в третий раз в чемпионате (и впервые – на своём поле), главный тренер даже выдал философский трактат с аналогиями и глубиной. Нечастое явление, но вам наверняка понравится.

Андрей Талалаев главный тренер «Балтики» «Мы как дети, которые ездят на четырёхколёсном велосипеде, проехали стабильно Первую лигу, а нам говорят: давайте по инерции подтолкнём вас и сразу — на велосипедную трассу. Мы на том же велосипеде фигачим дальше, пришли к зиме — мы наверху. Вроде всех удивляет, а мы получаем удовольствие и катим дальше, несильно отставая от лидеров. Зимой продали пару важных деталей, весной убрали маленькие колёса для стабильности, мы дальше едем, думаем, как бы усложнить. Давайте попробуем без Хиля с Бориско сыграть и Чивича убрать. Смотришь, а две с половиной игры опять едем. Мне интересно, а куда мы доедем в итоге? Мы до конца будем в этой гонке? На двухколёсном велосипеде, без запчастей. Честно, нам в кайф».



Но именно во встрече с «Акроном», да ещё и на своём поле, велосипед подбили. А «Балтика» провела, возможно, худший матч в сезоне. «Акрон» на протяжении всей встречи ни в чём не уступал сопернику. Один гол забил из мини-офсайда, а второй уже признали легитимным. Однако вернёмся к главному вопросу: куда пропали победы?

Первое: если мы верим Талалаеву (почему бы и нет?), мартовская пауза реально отразилась на команде. Впервые в истории клуб отпустил в сборные сразу шесть игроков – Бориско, Бевеева, Петрова, Гассама, Хиля и Ковалёва. Работа шла без них, и это явно непривычный сюжет. Глобальная идея игры Талалаева – в выполнении каждым игроком конкретных функций. Подтверждает тезис продажа Сауся – основного игрока, которого легко заменили. Но когда столько футболистов надолго выпадает из тренировочного процесса, это не может не сказаться.

Андрей Талалаев и игроки «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

Второе: травмы лидеров. Бориско вылетел после встречи с Махачкалой, а Кукушкин пока не так надёжен: шесть пропущенных голов в четырёх матчах. При Бориско весной было только четыре в пяти. Хиль травмировался в первом тайме встречи с «Пари НН». А это лучший бомбардир команды с 13 голами. Теперь мы знаем, что он точно не сыграет до конца сезона. Основной защитник Филин вылетел с «крестами». По Чивичу сроков нет, но на него тоже не могут рассчитывать с 24-го тура. Плюс локальные проблемы у других, которые тоже отражаются на составе. Возвращаясь к первому пункту: каждая потеря для команды, которая сыгрывалась в конкретных сочетаниях, – проблема. И подобрать оперативно замену проблематично.

Третье: судейская работа. Андрей Талалаев через публичные выступления частенько поддушивает судей. Вы можете помнить его речи после двух матчей с «Зенитом», после «Акрона» тоже было горячо. Главный тренер заявил, что понимал: с этим арбитром (Иналом Танашевым) будет тяжело. Хотя эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов назвал работу судьи «нормальной» и снизил оценку только за назначенный пенальти.

Плюс мы не можем забывать про фактор оверперформансов, которых хватало в первой части сезона. Бесконечно они продолжаться не могли. Рано или поздно должно было что-то сломаться. Однако неприятно, если это случилось сейчас. Потому что финиш сезона у команды Талалаева не из простых. Сначала – домашняя игра с «Рубином», который всего раз проиграл весной. Потом – выезд к «Локомотиву», где уже окончательно сформируются медальные шансы балтийцев, и домашняя игра с «Динамо». Если Талалаев сможет выдать идеальный финиш в такой ситуации, то, естественно, снова получит заслуженную похвалу. Если нет – смажет впечатления от сезона. Ведь ещё зимой говорили о чемпионской гонке, а в итоге можно вылететь даже из топ-6.