«Моя история со «Спартаком» закончилась». Чернов — о победе над «бывшими» и своём будущем

А также о предстоящем кубковом дерби не чужих ему клубов, Хуане Карседо, борьбе за выживание и 100-м матче.

«Крылья Советов» открывали 28-й тур РПЛ матчем со «Спартаком» и преподнесли сенсацию, выиграв — 2:1. Корреспондент «Чемпионата» поговорил с защитником Никитой Черновым, выступающим в Самаре по аренде от «Спартака». Обсудили победу волжан над красно-белыми, будущее Никиты, борьбу за выживание и предстоящее дерби в финале Пути регионов Кубка России.

— Какие впечатления остались от матча со «Спартаком»?

— Думаю, ребята понимали, что придётся много бегать без мяча. Мы такая команда, которая тоже любит играть в атаку, играть с мячом. По сути, «Спартак» не давал нам ничего создать, но какие-то выбегания были. Всё, что было — реализовали. И Серёга [Песьяков] потащил. Поэтому довольны.

— Песьяков последние две игры прямо в порядке!

— Последние две игры у нас все в порядке (улыбается).

— Не слишком часто вы высказывали недовольство Карасёву?

— В целом нормальное судейство было. Где надо — свистели. С пенальти хорошо разобрались (улыбается). Не было моментов, которые у нас вызвали бы недовольство. Понятно, что когда команда проигрывает… Спартаковцы больше к судье обращались. Может быть, мы где-то время тянули, ещё какие-то футбольные хитрости применяли. Но это всё равно футбол. Нам очки позарез нужны. Каждое очко на счету. Хорошо, что так получилось.

— «Крыльям» очки в борьбе за выживание нужнее, чем «Спартаку» — в «бронзовой» гонке?

— Я думаю, что да. Думаю, «Спартак» свои очки ещё наберёт (улыбается).

— Как тебе вообще «Спартак» Карседо?

— Когда не находишься в команде, тяжело судить. По словам ребят и визуальным впечатлениям, ребята находятся в приподнятом настроении. Все довольны. Играют сильнейшие. Ребята — молодцы! Думаю, они сейчас показывают лучший футбол. Нет каких-то спадов. Играют в свой футбол постоянно.

— «Спартак» много упустил осенью. Почему у команды не получается выдать стабильный сезон?

— У «Спартака» всегда то взлёты, то падения. Может проиграть какой-то команде… Я помню нашу первую игру с «Оренбургом». Когда нападающий соперника убегает на 30-й секунде один на один. Были игры, когда укатываешь каких-то топов. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с психологией, может, какая-то ментальность. Мы всегда играли на победу, от себя.

— Твой контракт со «Спартаком» подходит к концу, как и аренда в «Крыльях». Есть понимание, что дальше?

— Пока разговоров никаких нет. Хочу максимально хорошо закончить этот сезон. Дальше отдохнуть – и будем смотреть, созваниваться с агентом, что-то думать. Хочется приносить пользу команде.

— Какой?

— Пока не знаю, какой, но хочется. Какой-нибудь (улыбается).

— История со «Спартаком» завершена?

— Думаю, что да. Не то что думаю — я знаю, что да. Все новости читают. Спортивный директор «Спартака» уже всё сказал, что они в целом не заинтересованы. Хочется по максимуму приносить пользу здесь, в «Крыльях». Если всё хорошо пройдёт, то игра с «Акроном» станет 100-й для меня. Хочется уйти на мажорной ноте или остаться. Не знаю. Там уже будем разговаривать.

— Как бы ты охарактеризовал своё время в «Спартаке»? Что не получилось?

— У меня всё получилось. Когда я только приходил в «Спартак», болельщики или люди, приближённые к клубу, как-то скептически относились. Думаю, своей игрой я доказал, что хорошо представлял «Спартак». Те игры, которые были отведены, играл по максимуму. Отдавал всё, что мог. Пускай люди, которые видят всё со стороны, сами говорят за меня. Я ни одного плохого слова не услышал от болельщиков. Наоборот, только хорошее.

— Нет чувства, что сделал меньше, чем мог?

— Есть такое, безусловно. Как ребята говорят — лёгкая недосказанность осталась. Но нужно гордиться тем, что было, какой этап был. Приятно, когда с ребятами встречаешься, они вспоминают тебя хорошим словом. Так же и с болельщиками. Ты же знаешь, что я живу рядом со стадионом «Спартака». От болельщиков ни одного плохого слова в мой адрес не было. Все довольны и желают всего самого наилучшего.

— У «Спартака» впереди дерби с ЦСКА. Обе команды тебе не чужие.

— Я буду болеть за красивый футбол. Пускай сыграют, как «ПСЖ» с «Баварией». Думаю, всем будет приятно. Наверное, переживать где-то больше в душе буду за «Спартак». Всё-таки моя последняя команда. Эмоции до конца не улеглись. И знакомых больше в «Спартаке». Все ребята знакомые, со всеми хорошо общаемся. Даже вчера все подходили, разговаривали. В ЦСКА из тех, с кем играл, всего один-два человека осталось.

Никита Чернов (в ЦСКА и в «Спартаке») Фото: «Чемпионат»

— Видел высказывания, что Челестини сравнивают с Абаскалем. Есть сходства?

— Все вещи читаю. Но я не в коллективе. Ничего не знаю. Когда общался с футболистами ЦСКА, эту тему не обсуждали. Главное, чтобы у них всё было хорошо и ребята без травм играли. А поле уже расставит всё на свои места. Кто лучше на данный момент, тот и выигрывает. Все решения, которые были, принимаются на благо команды. Люди же не глупые. Наверное, просто не везёт где-то. Очки свои недобирают.

— Но чтобы не везло всю весну, разве может быть так?

— Может, почему нет (смеётся)? Конечно, может. Нам же не везёт. Сейчас повезло, а до этого — нет (смеётся).

— Есть ощущение, что борьба за выживание для «Крыльев» закончится благополучно?

— Я бы не сказал. Думали, что после «Локомотива» выдохнем. Потом выигрывают «Оренбург», «Акрон». Поэтому трудно сказать. Последние три с половиной года у меня не было борьбы за выживание. А теперь очень интересно даже.

— В этом году она особенно острая.

— Сейчас ещё «Ростов» подвис тоже. «Оренбургу» в прошлом туре проиграли. Поэтому ждём их у себя в гости (улыбается). Пускай пониже будут. А там посмотрим.

— Так с «Ростовом» вы обе встречи уже сыграли.

— Я имею в виду, что пускай тоже немножко внизу побудут (смеётся). Если не хотят выигрывать, то мы заберём или кто-то другой заберёт. Сейчас важные игры — каждая за шесть очков. Будем стараться. Если «Ростов» не хочет забирать своё, другие заберут.