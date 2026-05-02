«Ростов» избежит даже стыковых матчей? Важнейшая победа в Махачкале

«Ростов» казался удобным соперником для Вадима Евсеева. Команды под его руководством побеждали дончан пять раз при двух поражениях. А если учитывать ситуацию для Махачкалы в таблице, победа им была необходима. Перед началом встречи махачкалинцы занимали 14-е место в таблице, а до зоны прямого вылета было всего два очка. У команды Джонатана Альбы ситуация чуть лучше, но до идеала далеко. «Ростов» находился на 12-й строчке, однако там всё слишком плотно. Никакой гарантии сохранения места в элите у клуба не было. Так что расслабляться точно рано. И в команде это хорошо понимали.

Махачкалинцы в этой встрече не могли рассчитывать на Табидзе и Миро. Так что Евсееву требовалось что-то придумывать. Он создал новую конструкцию впереди, отправив на позицию в атаке Мастури. При этом даже Агаларов остался в запасе. У дончан – всё куда более предсказуемо. Альба использовал сильнейших. По-другому с таким колючим и максимально мотивированным соперником быть не могло.

Первые минуты традиционно ушли на борьбу за инициативу. Причём она переходила от одних к другим. Дончане явно не собирались играть вторым номером, а динамовцы не создавали для этого достаточного давления. Зато мы наблюдали кучу ошибок в простых ситуациях. Тренеры явно были недовольны происходящим, но особо не знали, что делать. К середине тайма показалось, что к голу больше близки динамовцы. Несколько шансов было у Мастури после активных действий полузащиты. И когда казалось, что к мячу приближаются хозяева, они же и пропустили. Миронов навесил со штрафного, Волк зачем-то полетел на выход, однако в итоге мяч попал в Джапо, а от него залетел в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это явно вдохновило ростовчан. До конца тайма гости провели ещё несколько атак и были ближе к голу. Так что неудивительно, что в перерыве Евсеев сделал сразу две замены. Джавад и Джапо остались на скамейке, а на поле появились Агаларов и Магомедов. Махачкалинцы включились сразу и впервые в матче зажали соперника на их половине поля. Соперник почти не бегал на чужую половину. И это принесло результат.

На 57-й минуте Казарцев прервал встречу и побежал к монитору. Там после удара Магомедова мяч попал в руку Чистякова. Василий долго не думал и сообщил, что это пенальти. К мячу подошёл Агаларов и реализовал шанс.

Махачкалинцы на эмоциональном подъёме рванули забивать второй. Пошло много запросов на Агаларова, но без конкретики. С последним пасом было тяжело. Мяч катался у штрафной «Ростова», однако бо́льшая часть ударов блокировалась. А на 77-й минуте редкая атака дончан привела ко второму голу. Роналдо поймал мяч после высокой скидки, классно подстроился и бахнул в дальний угол.

Логично, что дальше в атаку побежали динамовцы. Однако ростовчане грамотно сбивали темп фолами, да и сами использовали время, чтобы полежать на газоне. Сулейманов даже получил за это жёлтую карточку. Шанс сравнять счёт был у Мастури, Но серьёзного навала у Махачкалы так и не случилось.

«Ростов» набрал 30 очков и, по сути, обеспечил себе место в РПЛ. Динамовцы приблизили для себя стыковые встречи. А в случае победы «Пари НН» они и вовсе окажутся в зоне прямого вылета.