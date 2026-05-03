Сегодня «Интер» станет чемпионом, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?

Победа «Интера» в Серии А неизбежна. Она может быть официально оформлена уже в эти выходные. Если миланцы дома обыграют «Парму» (а это весьма вероятно), можно будет ни на кого не оглядываться – титул будет взят! А если в своих матчах потеряют очки «Наполи» и «Милан», «Интеру» для гарантии первого места хватит даже ничьей.

Впрочем, когда именно команда Кристиана Киву оформит титул – в ближайшем туре или чуть позже – это всего лишь деталь. Главное – Серию А «Интер» точно забирает. А может забрать ещё и Кубок Италии. После эпического камбэка с «Комо» в полуфинале (к 69-й минуте «Интер» «горел» 0:2, но в итоге победил 3:2 в основное время) команда Киву в финале сыграет с «Лацио». В отдельной встрече возможно всё, однако на бумаге, «Интер», конечно, фаворит.

У «нерадзурри» рисуется «золотой» дубль, но оценить их сезон однозначно всё равно трудно. С одной стороны, победа в Серии А и возможная победа в Кубке с тренером, который до этого сезона на взрослом уровне отработал всего 13 матчей, это сильно. Особенно если учитывать, что назначали этого тренера довольно экстренно.

В конце прошлого сезона «Интер» с Симоне Индзаги претендовал на три трофея – Серия А, Кубок Италии и Лига чемпионов. А в итоге не взяли ни одного. В финале ЛЧ вообще получили убийственные 0:5 от «ПСЖ». По словам Индзаги, если бы «Интер» выиграл Лигу чемпионов, он бы остался. Однако в итоге тренер отправился за новым опытом в Саудовскую Аравию, и «Интеру» пришлось быстро искать ему замену.

Симоне Индзаги после финала ЛЧ с «ПСЖ» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Киву не был единственным вариантом. Писали про Сеска Фабрегаса и Роберто Де Дзерби. Но в итоге назначили Киву. Он долго работал в системе «Интера» с командами разных возрастов. Плюс хорошо показал себя в «Парме»: принял команду в феврале 2025-го, быстро поставил игру и уберёг от вылета.

В «Интере» Киву не стал ломать то, что построил Индзаги. Не хочется говорить про багаж – всё это ерунда. Но факт в том, что Киву получил уже готовую и выстроенную команду и постарался её модернизировать. У «Интера» вновь сохранилась преемственность: когда-то Индзаги принял готовую команду Антонио Конте и сделал её ещё лучше, а теперь Киву принял готовую команду Индзаги и адаптировал под себя. В частности, в этом сезоне «Интер» стал менее вертикальным, чем раньше. Мяч начал чаще ходить поперёк, в атаке команда позволяет себе быть более степенной. Это не всегда приносит результат, однако Киву над этим работает, таково его видение.

Что ещё важно – Киву запустил процесс обновления команды. Хотя в первую очередь этот процесс, конечно, запустило время. Лидеры «Интера» не молодеют, некоторые из них уже в преклонном футбольном возрасте. Но если Индзаги ещё мог в полной мере на них опираться, то Киву – уже нет.

Функции Генриха Мхитаряна в первой части сезона отдали Петару Сучичу. А затем, когда у хорвата случился спад формы (примерно на стыке 2025-го и 2026-го), те же функции забрал Пётр Зелиньски. Поляк заиграл так здорово, что в недавнем интервью Симоне Индзаги отдельно отметил: «Он ведь пришёл именно при мне, я захотел видеть его в «Интере». Однако если при Индзаги Зелиньски был, по сути, резервистом, то при Киву стал полноценным и важным игроком основы, классно дополнив Николо Бареллу и Хакана Чалханоглу в центре поля.

Также «Интер» освежил центр обороны. Франческо Ачерби при всех его плюсах уже 38. Он по-прежнему важен и даёт качество, но тянуть весь сезон и играть каждую неделю ему трудно. На позиции центрального защитника, где всегда играл Ачерби, Киву попробовал Янна Биссека. Ранее немец играл крайнего центрального в тройке, а Киву сдвинул его в самый центр. Рядом с Алессандро Бастони и Мануэлем Аканджи получилось неплохо.

Янн Биссек Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Впрочем, летом «Интер» наверняка пойдёт как минимум за одним центральным защитником. А может, и за двумя. Ветеран ведь не только Ачерби, но и Стефан де Врей. Нужны новые люди, моложе и свежее. Пишут, например, об интересе миланцев к Тарику Мухаремовичу из «Сассуоло». Им вообще интересуются все топы Серии А.

Плюс есть ещё один фактор, который может усложнить потенциальный трансфер. 50% от суммы перехода «Сассуоло» должен будет отдать «Ювентусу», воспитанником которого является Мухаремович. Соответственно, чтобы побольше оставить себе, «Сассуоло» будет заламывать ценник по максимуму.

Тарик Мухаремович Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Однако вернёмся к Киву. Главный фундамент лидерства «Интера» в Серии А – стабильность в матчах с командами ниже классом. Там миланцы запылесосили максимум очков. Но что с встречами с топ-соперниками? С командами из нынешней топ-4 («Наполи», «Милан», «Ювентус») «Интер» одержал всего одну победу. И та получилась скандальной и, что называется, с душком.

Дома «Интер» победил «Ювентус» – когда Бастони в конце первого тайма симулировал, оказавшись рядом с Пьером Калюлю. Вторую жёлтую должен был получить сам Бастони, но судья показал вторую жёлтую Калюлю. И даже в большинстве «Интер» еле-еле выиграл. Ещё и пропустить умудрились. Но в итоге – 3:2. Зелиньски забил победный на 90-й минуте.

Удаление Калюлю в матче «Интер» — «Ювентус» Фото: Marco Canoniero/Getty Images

Матчи с большими соперниками – проблема Киву. Она проявилась и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. «Интер» на классе обыграл «Аякс», «Славию», «Юнион» и «Кайрат», однако затем подряд уступил «Атлетико», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Поражения получились разными. Решающий гол в матче с «Атлетико» «Интер» пропустил на 90+3-й минуте. С «Ливерпулем» была равная игра, но в конце второго тайма дали смешнейший пенальти на Флориане Вирце – и Доминик Собослаи его реализовал. «Арсеналу» проиграли без шансов.

В итоге «Интер» не попал в топ-8, пришлось играть дополнительный раунд плей-офф – и там случился «Будё-Глимт». При всех восторгах – абсолютно заслуженных – в адрес норвежцев большой командой их не назовёшь никак. По возможностям и ресурсам они уступают «Интеру» тысячекратно. А на поле не просто не уступили, а полностью переиграли миланцев. «Интер» был унижен и за полярным кругом, и на «Джузеппе Меацца».

Скудетто и, возможно, Кубок Италии – это прекрасно. Но всё же оценивать сезон «Интера» без Лиги чемпионов нельзя. А в Лиге чемпионов – провал. Ранний вылет, причём от скромнейшего андердога. Ещё раз: «Будё-Глимт» – невероятные красавцы и герои, навсегда вошли в историю, их заслуг никто не умаляет. Однако на провале «Интера» акцент нужно делать не меньший, чем на героизме «Будё».

Трофеев у «Интера», кстати, могло быть и больше. Был ведь ещё и Суперкубок Италии. Однако в полуфинале с «Болоньей» Киву решил провести ротацию. В старте не вышли ни Лаутаро Мартинес, ни Чалханоглу, ни Аканджи. Лаутаро в итоге появился со скамейки, Чалханоглу и Аканджи не вышли вообще. Закончилось тем, что «Интер» проиграл по пенальти.

Сезон насыщенный, встреч очень много. Конечно, ротация неизбежна, лидерам нужно давать отдых. Но это точно нужно делать, когда ты в двух матчах от титула? И ты – новый тренер, который ранее на взрослом уровне не выигрывал ничего. Наверное, «Интер» мог победить «Болонью» и разбавленным составом. Но в итоге не победил. Так что задавать Киву вопросы о необходимости ротации в этом матче вполне уместно.

«Интер» проиграл «Болонье» в Суперкубке Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Ещё один важный вопрос – хоть уже и не к Киву – касается среды, в которой «Интер» обитает в Серии А в этом сезоне. Были моменты, когда «Наполи» и «Милан» дышали миланцам в спину. Но в целом реальной конкуренции «Интер» фактически не почувствовал.

Антонио Конте, как всегда, сдал с появлением Лиги чемпионов. Плюс в какой-то момент на «Наполи» обрушилось дикое количество травм. В итоге команда не вышла в плей-офф ЛЧ (не попали в топ-24!). А что касается Серии А – в топ-4, «Наполи», конечно, финиширует, однако от борьбы за скудетто команда отвалилась сильно заранее.

Макс Аллегри и его «Милан», наоборот, не были отягощены Лигой чемпионов и прекрасно пользовались этим в Серии А. К старту второго круга «россонери» находились рядом с «Интером» в таблице. Однако затем «Милану» стало не хватать состава – начали заканчиваться силы. Команда Аллегри начала терять очки, а «Интер» в это время продолжал обдирать соперников классом ниже и ушёл в отрыв.

К слову, за умение брать «свои» очки «Интер» нужно хвалить. Это важнейшее качество чемпионской команды. Пускай с большими матчами проблема – но против тех, кто слабее, команда Киву осечек почти не допускает.

«Ювентус» и «Аталанта» завалили сезон уже в начале неудачными тренерскими назначениями. Когда пришли Лучано Спаллетти и Раффаэле Палладино, стало гораздо лучше. Но ни о какой борьбе за скудетто говорить уже не приходилось. «Комо», каким бы симпатичным ни был, к чемпионской борьбе пока не готов. А «Рома» с Джан Пьеро Гасперини более-менее стабильно набирала очки в первой части сезона, однако затем увязла в конфликтах, которые прямо сейчас пытается распутать.

И, кстати, «Рому» «Интер» одолел дважды. У себя дома – просто уничтожил 5:2! Можно ли считать матчи с «Ромой» «большими» – каждый пускай решает сам. Но в любом случае победа на «Меацца» получилась очень яркой.

Для нынешнего «Интера» с его силой и ресурсом, да ещё и на фоне таких проблемных конкурентов победа в Серии А – это базовый минимум. Недооценивать эту победу, конечно, не нужно. «Интер» и Киву – молодцы. Но и переоценивать тут нечего. «Интер» по большому счёту взял своё. Вот если бы не взял, вопросы были бы большие. А так – молодцы, результат есть.

Тем не менее что за тренер Киву, всё равно понятно не до конца. Вероятно, следующий сезон ответит на этот вопрос конкретнее. Хочется, чтобы борьба за титул Серии А была более конкурентной, чем в этом сезоне. Плюс нет сомнений, что от «Интера» и Киву будут гораздо больше требовать в Лиге чемпионов. Ещё одного «Будё-Глимт» допустить никак нельзя.