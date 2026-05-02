«Балтика» продлила печальную серию в РПЛ. Ход Талалаева с кепкой опять не сработал. Видео

Даку забил за «Рубин» впервые в году, а команда из Калининграда не побеждает уже на протяжении шести туров.

«Рубин» приехал в гости к «Балтике» на матч 28-го тура Мир РПЛ. Голов было мало, а результат устроил болельщиков казанской команды.

«Балтика» забыла, как побеждать в РПЛ. Пять предыдущих туров — четыре ничьих и одно поражение. Плюс команда понесла несколько значимых потерь в последнее время. Вратарь Никита Бориско, защитник Александр Филин и лучший бомбардир команды Брайан Хиль оказались в списке травмированных. «Рубин» выдал другую серию — восемь встреч без поражений в РПЛ. На этом отрезке команда Франка Артиги пропустила всего два мяча.

Место в воротах «Балтики» занял не Иван Кукушкин, а Егор Любаков. Для 26-летнего голкипера матч стал дебютным на уровне РПЛ. В стартовый состав вернулись Элдар Чивич (сыграл впервые с 24-го тура) и Юрий Ковалёв (третий выход в основе на встречу чемпионата в этом сезоне). Впереди вышел Чинонсо Оффор, который появился в старте впервые с сентября 2025 года. «Рубин» сыграл без дисквалифицированного защитника Игора Вуячича, поэтому капитанская повязка досталась Мирлинду Даку.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев провёл первые минуты матча в солнцезащитных очках и кепке с надписью «Чемпионы». Если тренер хотел как-то эмоционально воздействовать на своих или чужих игроков, то важно было помнить, что с «Зенитом» в Фонбет Кубке России это не сработало – калининградцы уступили (0:1). Артига же выглядел в этом плане гораздо скромнее. «Матч ещё не начался, а очки у Талалаев уже есть», — пошутил комментатор Дмитрий Шнякин. «Балтике» хватило 25 секунд для создания первого момента. Оффор бил головой с линии вратарской — мяч пролетел выше створа.

В целом первый тайм получился далеко не самым интересным и событийным. Запомнился редкий по исполнению аут Мингияна Бевеева. Фланговый защитник «Балтики» кинул мяч со своей половины поля так, что тот даже не вернулся на поле. Пришлось бросать ещё раз — получилось успешнее. Плюс было неприятное падение Константина Нижегородова, но, к счастью, обошлось без травмы. А ещё травмированный Хиль заряжал на фанатском секторе болельщиков «Балтики».

Хозяева чуть не забили в свои ворота. Мяч срезался с ноги Чивича, опустился за шиворот Любакова, однако прошёл мимо створа. Повезло? Да, но через минуту «Рубин» открыл счёт с этого самого углового. Назми Грипши навесил, а Мирлинд Даку на ближней штанге головой вонзил мяч под перекладину. Оффор проиграл борьбу албанцу на стандарте.

Ранее Даку забил всего один мяч в 12 предыдущих встречах РПЛ. Первый гол албанца в 2026 году! Любопытно, что после результативного удара легионер сыграл в «камень, ножницы, бумага» с опытным Олегом Ивановым. Первые два раунда завершились вничью, в третьем победил запасной футболист. Через пару минут в кадре мелькнул Талалаев — уже без очков.

К перерыву казанская команда нанесла всего два удара, один — в створ. На первой же минуте второго тайма Любаков прочувствовал на себе накладку пошедшего в прессинг Ильи Рожкова. Тяжёлый дебют для голкипера. Рожков же за излишнюю агрессию схватил жёлтую карточку. К слову, в перерыве Талалаев снял с игры Андрея Менделя и Максима Петрова. Вместо них появились Иван Беликов и Николай Титков соответственно.

На 58-й минуте Евгений Ставер по-настоящему вступил в игру — справился с непростым дальним ударом Чивича. А позднее Элдар оставил «Балтику» вдесятером — сорвал потенциальный выход Руслана Безрукова один на один с вратарём. Тренерский штаб хозяев уже готовил замену боснийца, но немного не успел.

Через пару минут после этого «Рубин» остался без Даку — Мирлинда унесли с поля на носилках. Впрочем, казанский клуб сохранил необходимый результат. Обе команды продолжили свои серии в РПЛ. «Балтика» по-прежнему не побеждает, «Рубин» — не проигрывает. Команда Талалаева осталась на пятом месте (отставание от третьей строчки составляет четыре очка), команда Артиги — на седьмом.