Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 3 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «МЮ» — «Ливерпуль», Кубок Гагарина, финал МиДи, Формула-1 и РПЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 мая 2026 года
Комментарии
Горячее 3 мая: бои с нашими в PFL, плей-офф НБА и Единой лиги, Кубок Стэнли, Синнер против Зверева, матчи «Реала», «Краснодара» и «Милана»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:15: «Интер» Майами — «Орландо Сити», МЛС

03 мая 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Орландо Сити
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: новый матч чемпионов МЛС

«Интер Майами» после 10 встреч сезона МЛС занимает шестое место в общей таблице. А в Восточной конференции команда идёт второй. Дела у действующего чемпиона складываются хорошо. Впереди — домашняя игра с «Орландо Сити». Сколько мячей Лео Месси положит не самому статусному сопернику?

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, седьмой матч

03 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сенсация от андердога?

Никто не ждал от «Филадельфии» такой прыти в плей-офф. Клуб добрался до седьмого решающего матча, когда уже после первого было понятно, насколько силён «Бостон». Но серия полностью поменялась после возвращения в строй Эмбиида. Сумеют ли Тейтум с Брауном вывести свой клуб во второй раунд или же нас ждёт невероятная сенсация?

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

03 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Свечников против Мичкова

Первый раунд ещё не закончился, а уже стартует второй — для НХЛ это обычная практика. Начинается этот этап с пары, где есть явный фаворит. «Каролина» очень уверенно прошла «Оттаву», вообще не дав атаке «сенаторов» себя проявить. А «Филадельфия» пусть и одолела «Питтсбург», но все сильные стороны команды Рика Токкета у «ураганов» получается делать ещё лучше, а более опытный и звёздный состав — у команды Рода Бриндамора.

👊 5:00: Магомед Магомедов — Леандро Иго, PFL Sioux Falls

*Время боя может измениться и будет уточнено

Магомед Магомедов — Леандро Иго
03 мая 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Не началось

Интрига: вернётся ли россиянин на победную тропу?

Магомед Магомедов — один из самых известных российских бойцов ММА. Выступает давно, когда-то в ACB побеждал Петра Яна, претендовал на титул чемпиона Bellator, но в PFL всё не так гладко. В октябре прошлого года Магомедов бился с Серхио Петтисом, экс-чемпионом Bellator. Бой находился под контролем россиянина, однако во втором раунде он пропустил локоть с разворота и был наглухо нокаутирован. Теперь Магомед возвращается и будет биться с Леандро Иго. У бразильца 2-2 в последних четырёх боях, звёзд с неба он не хватает. Отличная возможность для Магомедова снова вернуться на победную тропу и выстроить путь к титульному бою в PFL.

👊 5:30: Ренан Феррейра — Сергей Билостенный, PFL Sioux Falls

*Время боя может измениться и будет уточнено

Ренан Феррейра — Сергей Билостенный
03 мая 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Не началось

Интрига: российский тяжеловес против бывшего чемпиона PFL

Ренан Феррейра совсем недавно был практически на пике, одержав победу в Гран-при PFL. Там в финале огромный бразилец победил нокаутом россиянина Дениса Гольцова. После этого Феррейра получил большой бой с Фрэнсисом Нганну и проиграл, затем уступил Вадиму Немкову в поединке за титул чемпиона PFL. Теперь будет биться с Сергеем Билостенным. Талантливый россиянин в последнем бою нокаутировал экс-бойца UFC Карла Уильямса, а теперь готовится ворваться в титульную гонку через Феррейру.

👊 6:30: Гаджи Рабаданов — Александр Чизов, PFL Sioux Falls

*Время боя может измениться и будет уточнено

Гаджи Рабаданов — Александр Чизов
03 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Не началось

Интрига: Рабаданов попытается ворваться в титульную гонку

С 2021 по 2025 год Гаджи Рабаданов выдал серию из 12 побед, попутно выиграв сезон Гран-при PFL в лёгком весе в 2024 году, и вышел в финал в 2025-м. В решающем поединке россиянин проиграл Альфи Дэвису, и победная серия оборвалась. Тем не менее Рабаданов – высоко в рейтингах, и одна-две победы вернут его в гонку. Для начала надо разобраться с бойцом из Латвии Александром Чизовым. Тот идёт на серии из трёх побед, хороший вызов для Гаджи.

🏀 12:00: «Енисей» — ЦСКА, плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, третий матч

03 мая 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы выйдут в полуфинал?

Шансов у «Енисея» не так много на то, чтобы одолеть ЦСКА, но где, если не дома, это делать? Армейцы очень сильны, что и показали две предыдущие игры в серии. Удастся ли красноярцам навязать борьбу или же мы увидим лёгкий проход москвичей в полуфинал?

🏒 14:00: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: определится ли финалист уже завтра?

Казанский клуб сенсационно для многих ведёт в серии 3-1, хотя весь год о команде Анвара Гатиятулина почти не говорили. «Барсы» нивелируют скорость соперника тем, что они крупнее и жёстче, а лидеры лучшей команды регулярки пока молчат. Получится ли у команды Андрея Разина на домашнем льду зацепиться за серию и сделать шаг к камбэку?

⚽️ 14:30: «Сочи» — «Оренбург», РПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сочи» окончательно лишится шансов на спасение?

«Сочи» находится в тяжёлом положении. За три тура до финиша команда на шесть очков отстаёт от спасительного 14-го места. Чтобы рассчитывать на стыки, южанам нужно ни разу не уступить на финише и ждать осечек «Пари НН» и махачкалинского «Динамо». «Оренбург» же идёт на 13-й строчке и борется за выход из зоны стыков. В предстоящем матче «Сочи» может окончательно лишиться шансов на спасение. А «Оренбург» — усложнить себе задачу по сохранению места в РПЛ без стыковых встреч.

🏀 15:00: «Бетсити Парма» — «Локомотив-Кубань», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, третий матч

03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: конец серии или пермяки поборются?

«Парма» в этом сезоне подарила огромное количество сенсаций. Правда, в плей-офф пока не получается совсем — два поражения подряд. В домашнем «Молоте» клуб играет совсем по-другому, и это знают буквально все. «Локомотив-Кубань» сумеет справиться с давлением и закончить серию прямо здесь и сейчас?

🏆🎾 15:00*: Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд, Мадрид, пары, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

03 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд

Интрига: реабилитируется ли Мирра Андреева за поражение в парном финале Мадрида?

Мирра Андреева проиграла в одиночном финале грунтового «тысячника» в Мадриде, но у юной россиянки будет шанс всё-таки завоевать трофей в воскресенье — в паре с Дианой Шнайдер. Противостоять нашему дуэту будут вторые номера посева — Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд. Эти пары ранее уже встречались дважды, и оба раза россиянки уступили — в полуфинале Australian Open — 2025 и на групповой стадии Итогового турнира WTA в Эр-Рияде-2025.

⚽️ 16:00: «Сассуоло» — «Милан», Серия А, 35-й тур

03 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Милан» останется в топ-3?

«Милан» сражается за попадание в Лигу чемпионов. Пока что всё складывается успешно: третье место в таблице и отрыв в шесть очков от пятой строчки. Также важно не пропустить вперёд исторического соперника — «Ювентус» (опережают на три очка). В предстоящем туре миланцы едут в гости к «Сассуоло» (10-е место). Непростой соперник, который в первом круге отнял очки на «Сан-Сиро» (2:2).

⚽️ 17:00: «Акрон» — «Краснодар», РПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» станет ближе к золоту РПЛ?

У «Краснодара» простая задача: три победы на финише — и команда снова станет чемпионом. В следующем туре южане едут в гости к «Акрону». Тольяттинцы пока что располагаются даже вне зоны стыков и ощущают себя в относительной безопасности. Но это не значит, что «Краснодару» будет легко. Наоборот, команда Заура Тедеева сделает всё, чтобы отнять очки и облегчить себе жизнь.

⚽️ 17:30: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» догонит «МЮ» по очкам?

Редкий случай за последние годы, когда «Манчестер Юнайтед» может финишировать выше «Ливерпуля» в АПЛ. Сейчас манкунианцы на три очка опережают принципиального соперника. А если команда Майкла Кэррика одолеет мерсисайдцев дома, то отрыв увеличится вдвое. Тогда итоговое третье место будет на 90% будет забронировано за «МЮ». Впрочем, оба клуба с огромной вероятностью квалифицируются в Лигу чемпионов. В очной игре важнее просто огорчить давнего врага.

🏆 🎾 18:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Зверев (Германия, 2), Мадрид, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Интрига: продлит ли Синнер фантастическую серию титулов на «Мастерсах»?

Янник Синнер достиг фантастической отметки — четыре победы подряд на «Мастерсах». Он был чемпионом Парижа-2025, Индиан-Уэллса-2026, Майами-2026 и Монте-Карло-2026, а теперь добрался до решающего матча в Мадриде. Противостоять итальянцу будет немец Александр Зверев. Теннисисты ранее встречались 13 раз, и счёт — 9-4 в пользу Янника. Он выиграл последние восемь поединков, включая полуфинал недавнего Монте-Карло.

⚽️ 19:30: «Ахмат» — «Пари НН», РПЛ, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

03 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Пари НН» зацепится за шанс на спасение?

«Пари НН» сменил Алексея Шпилевского на Вадима Гаранина. Но поможет ли перестановка тренеров? Команда за три тура до финиша находится в зоне вылета и на два очка отстаёт от махачкалинского «Динамо». А до 12-й строчки (избегает стыков) — уже вовсе пять очков. Впереди у нижегородцев гостевой матч с «Ахматом». Набрать три очка будет трудно. Но Вадиму Гаранину предстоит чем-то удивлять Станислава Черчесова. Иначе спастись в РПЛ будет проблематично.

⚽️ 21:00: «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 35-й тур

03 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тоттенхэм» станет ближе к вылету?

«Тоттенхэм» находится в четырёх турах от вылета. Сейчас лондонцы занимают 18-е место, на два очка отставая от «Вест Хэма». У обеих команд непростой календарь на финише. Например, «Тоттенхэму» в предстоящем туре нужно набирать очки в гостях с «Астон Виллой». Бирмингемцы идут в топ-5 и на 90% попадут в Лигу чемпионов. Впрочем, команда Унаи Эмери параллельно выступает в Лиге Европы, где её ждёт ответный матч полуфинала с «Ноттингем Форест» (первая игра — 0:1). Именно в этом шанс «Тоттенхэма»: сейчас «Астон Вилла» больше думает о еврокубке, поэтому на игру АПЛ может выйти в смешанном составе.

⚽️ 21:45: «Интер» Милан — «Парма», Серия А, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Парма
Парма
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер» станет чемпионом Италии?

«Интер» в случае победы над «Пармой» станет чемпионом Италии. Да даже поражение при определённых раскладах окажется «золотым» для команды Кристиана Киву. Уже нет сомнений, что именно «нерадзурри» станут чемпионами. Но всё же хочется порадоваться на своём поле вместе с домашними трибунами. Поэтому «Интеру» необходимо без проблем разобраться с середняком Серии А.

⚽️ 22:00: «Эспаньол» — «Реал» Мадрид, Примера, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Эспаньол» поможет врагам из «Барсы» стать чемпионом?

За пять туров до финиша «Реал» уступает «Барселоне» 11 очков. Если команда Флика одержит победу в своём матче, а мадридцы потеряют очки, то каталонцы станут чемпионами досрочно. Ирония в том, что помочь «Барсе» может злейший враг — «Эспаньол». Клубы из Каталонии — идеологические соперники по дерби. Впрочем, «Эспаньол» ещё не обеспечил себе сохранение места в Примере. Поэтому для них приоритетнее думать о себе, чем о вынужденной помощи «Барсе».

🏀 22:30: Детройт Пистонс — Орландо Мэджик, плей-офф НБА, 1/8 финала, седьмой матч

03 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «поршни» способны на чудо возвращение?

Седьмой матч! Этим уже всё сказано — всё или ничего. «Детройт» отыгрался с 1:3 и морально перехватил инициативу в серии, но «Орландо» нельзя списывать со счетов. Кто пройдёт во второй раунд?

🏎 23:00: Формула-1, шестой этап, Гран-при Майами, гонка

Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

Интрига: настоящий рестарт сезона — или нет?

«Мерседес» убедительно захватил лидерство на старте сезона Формулы-1, однако «Феррари» и особенно «Макларен» контратаковали новинками после пятинедельной паузы и угрожают доминированию «Серебряных стрел». Так можно ли говорить, что Гран-при Майами – это настоящий рестарт сезона или борьбу за победы и дальше будут вести Антонелли и Расселл из «Мерседеса»? И как сработают многочисленные поправки в правила, принятые перед Гран-при? На все вопросы ответит гонка вечером в воскресенье.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как изменили правила по ходу сезона:
В Формуле-1 изменили правила уже после начала сезона. Организаторы признали ошибку?
В Формуле-1 изменили правила уже после начала сезона. Организаторы признали ошибку?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android