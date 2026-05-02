Метц — Монако. Прямая трансляция
ЦСКА — Зенит — 1:3, видеообзор матча 28-го тура РПЛ-2025/2026, 2 мая 2026, видео голов: Дивеев, Обляков, Соболев, Энрике

«Зенит» многогранно раскатал ЦСКА! А началось всё с правила бывших. Видео
Дмитрий Зимин
Отчёт ЦСКА — «Зенит» — 1:3
Команда Семака снова первая в РПЛ! Как минимум до матча «Краснодара».

ЦСКА неожиданно стал неудобным соперником для «Зенита». В последних 11 встречах у петербуржцев только две победы в основное время. Команда Фабио Челестини весной явно далека от лучшей версии себя, однако от статистики никуда не деться. Многие понимали: у петербуржцев больше мотивации, а москвичей через четыре дня ждёт матч в Фонбет Кубке России со «Спартаком». Однако всё это отошло на второй план, когда мы увидели стартовый состав. У ЦСКА он был основным. Минимальное количество ротации говорило только о том, что игра чемпионата им тоже важна. Хотя для «Зенита», наверное, была важнее.

1:0 Обляков – 5'     1:1 Дивеев – 30'     1:2 Соболев – 51'     1:3 Энрике – 60'    

Сергей Семак, естественно, выпустил всех лучших. Однако обращало на себя внимание одновременное присутствие на поле Максима Глушенкова и Луиса Энрике. Причём бразилец занял место на правом фланге, а россиянина отправили творить без привязки к конкретной позиции. Возможно, это стало причиной бесчисленных ударов. Только в первом тайме Максим четырежды прикладывался с разных позиций. Да и вообще казалось, что, как только мяч оказывается у него, единственной целью было пробить.

Но всё это началось примерно с 10-й минуты. До этого ЦСКА забил. Уже на второй минуте мяч после прострела Данила Кругового оказался в штрафной, а когда Дуглас Сантос собирался его выбить, то попал в выскочившего из ниоткуда Лусиано Гонду. Правило бывших начало работать в тот момент. Арбитр Танашев разобрался без помощи видеоассистентов. Иван Обляков подошёл к мячу, и хозяева повели в счёте.

После этого в первом тайме ЦСКА почти не было на поле. Всё по весенней классике, которая характеризуется нестабильностью и провальными отрезками. Очень быстро мяч перешёл под контроль соперника, и он начал душить. Неторопливо, но последовательно. Постепенно подбирался с мячом к штрафной, рассчитывал на удары Глушенкова либо на хороший розыгрыш стандартов.

На 21-й минуте петербуржцы упустили первый неплохой шанс, когда через себя бил Александр Соболев. Вскоре – новый выстрел Глушенкова, однако справился Владислав Тороп. А на 30-й минуте он уже был бессилен. Угловой – и мяч полетел точно на голову Игорю Дивееву. А потом – в ворота. Голкипер не справился.

Петербуржцы продолжали давить, но на перерыв команды ушли при счёте 1:1. Зато вскоре после возвращения на поле счёт изменился. Помог быстрый розыгрыш аута. Мяч долетел до Глушенкова, а тот сделал классный навес точно на голову Соболеву. Без особых шансов для вратаря.

Вскоре Челестини провёл первую замену, а Гонду получил жёлтую. На 60-й минуте зенитовцы, по сути, закончили игру. Два мяча ЦСКА в нынешнем состоянии и с понятной кубковой мотивацией едва ли мог отыграть. Снова один из героев – Глушенков. Он навесил в штрафную на Энрике, а тот элегантно обработал, посадил на пятую точку Милана Гаича и бахнул в дальний угол. Вышло и правда эстетично.

Как там дела у «Балтики»?
«Балтика» продлила печальную серию в РПЛ. Ход Талалаева с кепкой опять не сработал. Видео
Оставшиеся 30 минут стали формальностью. Правда, и на этом отрезке ближе к голу были петербуржцы, когда, например, Педро чуть не воспользовался ляпом Торопа. Или Глушенков выбегал один на один. ЦСКА же выглядел скорее безнадёжно – и потому заслуженно проиграл. Победа у сине-бело-голубых получилась многогранной – голы забивали на любой вкус.

«Зенит» в онлайн-таблице обогнал «Краснодар», однако завтра чемпион встречается с «Акроном». ЦСКА после серии из трёх ничьих уступил и остался на шестом месте. А «Рубин» – уже в трёх очках.

