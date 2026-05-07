В каких турах клубы РПЛ становились чемпионами? Проверьте память с помощью теста!

«Зенит» и «Краснодар» ведут напряжённую борьбу за чемпионский титул. Вперёд выходят то одни, то другие, а до конца турнира осталось провести всего два тура. И, скорее всего, решаться всё будет в последнем. Не самое частое явление в РПЛ, но мы (с радостью) к нему привыкаем. А пока подготовили для вас тест по тому, когда определялся чемпион в предыдущие годы. За точку отсчёта взяли сезон-2011/2012 — он был переходным после перемещения на систему «осень-весна».

С того момента трофей РПЛ брали «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Ваша задача — вспомнить, в каких турах это произошло. Где-то будет очень легко. Например, все наверняка помнят, в каком туре чемпионом стал «Краснодар». А вот с более ранними годами могут возникнуть сложности. Если, конечно, у вас не потрясающая память.

