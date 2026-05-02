Лучший тайм «Арсенала» в 2026 году! Крупно обыграли «Фулхэм», чему не рады в «Сити»

Это был день, когда «Арсенал» решил удивить. Сначала – составом. И ладно, Мартин Эдегор не попал даже в заявку на матч. Была информация, что у него повреждение. Неожиданностью, скорее, стало, что вместо Мартина Субименди в центре поля вышел Майлз Льюис-Скелли. Воспитанник «Арсенала» был хорош в прошлом сезоне, однако в нынешнем чемпионате Англии лишь третий раз появился в старте.

Ещё одно удивление – сам футбол «Арсенала». Команда, которую весь сезон критикуют за скуку, на этот раз выдала свой лучший первый тайм в 2026 году, а возможно, и вообще в этом чемпионате. За первые 45 минут «Арсенал» создал больше, чем за несколько встреч.

Уже на девятой минуте хозяева открыли счёт. С помощью перепасовок создали пространство для Букайо Саки. Тот получил мяч, накрутил нападающего Рауля Хименеса (ему пришлось остаться на краю защиты после розыгрыша штрафного), а затем последовал прострел вдоль ворот. Виктор Дьёкереш сыграл на опережение и забил в фактически пустые ворота. Уже при счёте 1:0 случился эпизод, который не попадёт в обзор матча, но он достаточно уникальный. Вратарь Давид Райя сделал подкат на чужой половине поля. В том числе это показывало, насколько смело располагались на поле хозяева, даже ведя в счёте.

Второй гол «Арсенала» – обратная комбинация. Уже Дьёкереш отдал ассист на Саку, а тот пробил в ближний угол. Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено (отыграл более 100 матчей в АПЛ за «Арсенал») не справился, хотя там не было рикошета. А уже в компенсированное к первому тайму время Дьёкереш оформил дубль, точно пробив головой после навеса от Леандро Троссарда. Если бы «Арсеналу» ещё чуть повезло, он мог бы забивать ещё больше в первом тайме. Гол Риккардо Калафьори отменили из-за офсайда. Эберечи Эзе и Габриэл могли делать по дублю каждый.

После перерыва вышел Нони Мадуэке вместо Саки. Игра чуть успокоилась. Хотя «Арсенал» ещё какое-то время продолжил смотреться лучше соперника. На 57-й минуте Дьёкереш мог делать хет-трик, однако запорол выход один на один. Вскоре после этого ушёл с поля, уступив место Габриэлу Жезусу. Бразилец мог забивать практически сразу же, но плохо принял мяч в чужой штрафной.

На 81-й минуте Калафьори почти отличился после навеса с углового. Его удар с нескольких метров потащил Лено, причём отбил головой. Впрочем, по ударам во втором тайме «Арсенал» ощутимо уступил «Фулхэму» – 4:8 – и даже немного по владению – 45% против 55%. И всё же итоговый счёт, как и сама игра, должны порадовать Микеля Артету.

Важно, что получилась именно крупная победа. Вполне вероятно, что чемпион в этом сезоне будет определяться по дополнительным показателям – забитым и пропущенным мячам. Теперь у «Арсенала» разница на четыре гола лучше, чем у «Сити», у которого ещё две встречи в запасе.