Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Арсенал — Фулхэм — 3:0, обзор матча АПЛ, 2 мая 2026, голы: Букайо Сака, дубль Виктора Дьёкереша, статистика, подробности

Лучший тайм «Арсенала» в 2026 году! Крупно обыграли «Фулхэм», чему не рады в «Сити»
Григорий Телингатер
Отчёт «Арсенал» — «Фулхэм» — 3:0
Комментарии
Разговоры о скучном футболе «канониров» на пару дней утихнут.

Это был день, когда «Арсенал» решил удивить. Сначала – составом. И ладно, Мартин Эдегор не попал даже в заявку на матч. Была информация, что у него повреждение. Неожиданностью, скорее, стало, что вместо Мартина Субименди в центре поля вышел Майлз Льюис-Скелли. Воспитанник «Арсенала» был хорош в прошлом сезоне, однако в нынешнем чемпионате Англии лишь третий раз появился в старте.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Дьёкереш – 9'     2:0 Сака – 40'     3:0 Дьёкереш – 45+4'    

Ещё одно удивление – сам футбол «Арсенала». Команда, которую весь сезон критикуют за скуку, на этот раз выдала свой лучший первый тайм в 2026 году, а возможно, и вообще в этом чемпионате. За первые 45 минут «Арсенал» создал больше, чем за несколько встреч.

Уже на девятой минуте хозяева открыли счёт. С помощью перепасовок создали пространство для Букайо Саки. Тот получил мяч, накрутил нападающего Рауля Хименеса (ему пришлось остаться на краю защиты после розыгрыша штрафного), а затем последовал прострел вдоль ворот. Виктор Дьёкереш сыграл на опережение и забил в фактически пустые ворота. Уже при счёте 1:0 случился эпизод, который не попадёт в обзор матча, но он достаточно уникальный. Вратарь Давид Райя сделал подкат на чужой половине поля. В том числе это показывало, насколько смело располагались на поле хозяева, даже ведя в счёте.

Подкат Райи

Подкат Райи

Фото: Кадр из трансляции

Второй гол «Арсенала» – обратная комбинация. Уже Дьёкереш отдал ассист на Саку, а тот пробил в ближний угол. Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено (отыграл более 100 матчей в АПЛ за «Арсенал») не справился, хотя там не было рикошета. А уже в компенсированное к первому тайму время Дьёкереш оформил дубль, точно пробив головой после навеса от Леандро Троссарда. Если бы «Арсеналу» ещё чуть повезло, он мог бы забивать ещё больше в первом тайме. Гол Риккардо Калафьори отменили из-за офсайда. Эберечи Эзе и Габриэл могли делать по дублю каждый.

После перерыва вышел Нони Мадуэке вместо Саки. Игра чуть успокоилась. Хотя «Арсенал» ещё какое-то время продолжил смотреться лучше соперника. На 57-й минуте Дьёкереш мог делать хет-трик, однако запорол выход один на один. Вскоре после этого ушёл с поля, уступив место Габриэлу Жезусу. Бразилец мог забивать практически сразу же, но плохо принял мяч в чужой штрафной.

Габриэл Жезус в окружении соперников

Габриэл Жезус в окружении соперников

Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

На 81-й минуте Калафьори почти отличился после навеса с углового. Его удар с нескольких метров потащил Лено, причём отбил головой. Впрочем, по ударам во втором тайме «Арсенал» ощутимо уступил «Фулхэму» – 4:8 – и даже немного по владению – 45% против 55%. И всё же итоговый счёт, как и сама игра, должны порадовать Микеля Артету.

Важно, что получилась именно крупная победа. Вполне вероятно, что чемпион в этом сезоне будет определяться по дополнительным показателям – забитым и пропущенным мячам. Теперь у «Арсенала» разница на четыре гола лучше, чем у «Сити», у которого ещё две встречи в запасе.

Человек, который проводит свои последние матчи в АПЛ:
Каземиро — роскошный даже в 34 года! Как «МЮ» дальше жить без него?
Каземиро — роскошный даже в 34 года! Как «МЮ» дальше жить без него?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android