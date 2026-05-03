«Барса» зарешала в самой концовке — голом между ног вратарю. До чемпионства меньше суток?

«Реалу» для этого нужно потерять очки с «Эспаньолом». Или всё решится в «класико»?

Каталонцы продолжают существовать без Ламина Ямаля и Рафиньи. И если испанец выбыл до конца сезона, то бразилец наконец попал в заявку на матч. Правда, на поле так и не появился, а наблюдал за игрой со скамейки. Зато в атаке опять нашлось место одновременно и Руни Барджи, и Дани Ольмо, и Фермину Лопесу, а в центре нападения вышел Роберт Левандовски. По сравнению с прошлым туром у «Барсы» случилась лишь одна замена – вместо дисквалифицированного за пятую жёлтую Жюля Кунде появился Эрик Гарсия.

Честно говоря, первый тайм получился не особо весёлым. Моментов с обеих сторон было маловато. У «Барсы» можно отметить разве что удар Левандовского на 10-й минуте. Поляк примерно с линии штрафной зарядил выше ворот. «Осасуна» создала чуть больше: уже на шестой минуте претендовала на пенальти за накладку со стороны Жоау Канселу, но повтор показал, что португалец сначала сыграл в мяч.

Пожалуй, лучший момент тайма случился на 36-й минуте. Анте Будимир убежал в контратаку, протащив мяч от центральной линии прямо до чужой штрафной. А там нападающий с лёгкостью раскачал Пау Кубарси и проткнул мяч в ворота, однако удар пришёлся в штангу.

Судья ничего не добавил к первому тайму и даже увёл команды на перерыв, когда на секундомере было 44.55. Тот случай, когда самое яркое осталось на трибуне – фанаты «Осасуны» подготовили перформанс из красных плашек на весь стадион. А вот во втором тайме игра стала поживее.

На 50-й минуте у Ольмо был отличный шанс открыть счёт. Полузащитник бил с лёта практически с линии вратарской – прямо перед воротами. Удар пришёлся в ухо защитнику «Осасуны» Алехандро Катене. В целом давление «Барселоны» чувствовалось, потому что игра постоянно шла на половине поля хозяев. В первые 25 минут второго тайма владение гостей держалось на уровне 77%, хотя опасных моментов могло быть и побольше.

На 62-й минуте у «Барсы» случилась тройная замена: вместо Гави, Барджи и Ольмо вышли Френки де Йонг, Ферран Торрес и Маркус Рашфорд. Англичанин пробил по воротам первым же касанием – буквально через пару секунд после выхода на поле. После замен Фермин ушёл с левого фланга атаки на более привычную позицию в центр. Хотелось увидеть в деле Рафинью. Всё-таки ничейный счёт вполне предполагал выход бразильца. Только вот на 75-й минуте Педри так получил в колено, что желание увидеть Рафинью несколько ослабло. Что касается испанца, то ему потребовались медицинская помощь и заморозка, однако полузащитник смог продолжить игру.

На 81-й минуте каталонцы наконец забили. Рашфорду дали предостаточно времени, чтобы он поднял голову, подождал и навесил в штрафную точно на Левандовского. Поляк сыграл на опережение и головой забил свой 13-й мяч в этом чемпионате. И практически сразу «Барса» отличилась снова – проникающая передача низом от Фермина и удар Феррана между ног вратарю.

Забавно, что под конец встречи проснулись и хозяева. На 88-й минуте забил вышедший на замену Рауль, который после навеса с фланга оказался неприлично одинок в самом центре штрафной «Барсы» – 1:2. С таким счётом «Барселона» выиграла 10-й матч подряд в Ла Лиге. Команда Ханс-Дитера Флика может стать чемпионом уже спустя сутки, если «Реал» не сможет победить в этом туре «Эспаньол». Если же мадридцы выиграют, то «Барселона» получит шанс оформить чемпионство через неделю в «класико».