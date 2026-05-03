«Енисей» и Сергей Ташуев разваливают Первую лигу. Есть даже свой Холанд! Видео

Единственный заход «Енисея» в Премьер-Лигу – сезон-2018/2019 c Дмитрием Аленичевым. Тогда заняли последнее место и улетели обратно в ФНЛ. Клуб гремел в соцсетях (бывший пресс-атташе Станислав Меркис теперь работает главным редактором цифровых медиа РФС), но по игре был не так хорош – всего четыре победы за сезон.

С тех пор «Енисей» всего раз приблизился к возвращению в элиту – в сезоне-2022/2023 вышли в стыки с четвёртого места и уступили «Факелу» (0:1 дома и 0:2 – на выезде). В начале 2024-го команду возглавил Андрей Тихонов. Но и он не справился с задачей выхода в Мир РПЛ. А ведь такая цель действительно была озвучена на официальном уровне.

По итогам осенней части текущего чемпионата «Енисей» оказался на 13-м месте, в трёх очках от зоны вылета. Тихонова убрали. В итоге красноярцы выбили джекпот – позвали Сергея Ташуева, который весной набрал 23 очка из 30 возможных. Столько же за 10 туров оформила только «Родина» Хуана Диаса. «Енисей» запрыгнул на седьмую строчку. Как так?

Идеальная работа на сборах

Состав «Енисея» – всего лишь 13-й в Лиге Pari по общей стоимости (€ 6,28 млн – по оценке Transfermarkt). При этом руководство Красноярского края реально хочет видеть команду в РПЛ. Так что нельзя сказать, что Ташуев приехал на всё готовое. У «Енисея» есть отличные игроки, однако осенью команда повалилась вниз не из-за плохого ростера. Были большие проблемы с травмами + Тихонов как будто эмоционально и идейно выдохся (это было заметно по многим послематчевым интервью). Приход Ташуева стал долгожданной перезагрузкой.

Сергей Курманов комментатор матчей ФНЛ «Ташуев очень аккуратно работает с футболистами «Енисея». Нашёл с ними контакт. Снял напряжение и растворил депрессию, которой веяло от команды за километр. Радикальных изменений в игровом рисунке нет. У меня были большие сомнения в этом назначении именно со стратегической точки зрения, поскольку за последние 15 лет Ташуев мало где отработал больше одного года. Но в тактическом разрезе этот союз выглядит перспективным. Ташуев ставит яркий и атакующий футбол. Игрокам «Енисея» подходит такой стиль. Команда реально кайфует от своей игры. Прибавили очень многие».

На зимних сборах в Турции «Енисей» провёл 10 матчей. Ташуев оценил обстановку – отказался от трансферных перестановок и сделал упор на физику. «Есть ребята, – рассказывал тренер для официального сайта ФНЛ. – Я когда команду просматривал, мне показалось, что какой-то усреднённый состав. Такой, без ярких личностей. Но я всегда говорю, что надо пощупать самому. Сейчас поработал, и оказалось, что картина совсем другая».

Впрочем, новички всё равно приехали. Например, крайне полезным оказался трансфер 21-летнего Никиты Шершова из «Акрона». Воспитанник «Зенита» сейчас закрывает позицию правого защитника и помогает команде с лимитом (в Первой лиге на поле всегда должен быть футболист в возрасте до 21 года). Также приехали Родион Печура из «Кубани» и Азер Алиев, который прошёл через академию «Енисея» и сыграл за клуб почти сотню встреч. Однако они получили травмы и в весну зашли в скомканном состоянии.

В первой части сезона у «Енисея» не было стабильной схемы. В какой-то момент Тихонов отошёл от 4-3-3 и начал использовать 3-4-3 и 3-5-2. Ташуев сразу сделал выбор в пользу 4-2-3-1 – передвинул 33-летнего Егора Иванова на позицию «десятки» и сформировал опорную зону из Амира Батырева (опорник «Енисея» и уроженец Торонто) и Артёма Погосова. В интервью журналисту Сергею Ильёву тренер «Енисея» подробно раскрыл суть своей новой полузащиты:

Сергей Ташуев главный тренер «Енисея» «Когда посмотрел команду, то сразу сказал спортдиректору Михаилу Комкову — Иванову в 33 тяжело отрабатывать без мяча. Не люблю эти слова box-to-box, люблю, когда нормально говорят. Играть «восьмёрку» преуспевая в атаке и помогая обороне, Иванову сложно. Может, ему не хватает качеств, например, Олейникова, который очень быстрый и мобильный. Но, учитывая уровень интеллекта Егора — это как раз то, что мне надо. И что важно, он прошёл все сборы, делает большой объём. Зачем креативного футболиста заставлять пахать от штрафной до штрафной? Он мне здесь важнее. Погосов и Батырев на сборах в связке не играли, но пошли травмы, и они вписались в состав. Молодцы! В современном футболе постоянно ищу для ребят примеры — вылетать из глубины на свежести даже эффективнее. Подняв Егора, мы получили двух хороших центральных хавбеков для Первой лиги».

База весеннего «Енисея» – сумасшедшая физика. По интенсивности высокого прессинга (в пересчёте на количество передач соперника по отношению к оборонительным действиям) красноярцы уступают только «Факелу», костромскому «Спартаку», «Волге» и «Родине». Можно оценить, как работает этот инструмент. Вот гол Андрея Мазурина из матча «Енисея» с «Челябинском» (3:0). Накрыли соперника в опорной зоне и сразу же конвертировали это в результат:

«Енисей» – одна из лучших команд весеннего отрезка по забитым голам (22 в 10 матчах). Уступают только «Родине» (24), которая вчера добавила три мяча во встрече с «Черноморцем» (3:1). Ташуев любит разгромы – 4:1 с «Чайкой», 3:0 с «Челябинском», 4:0 – с «Соколом». Ещё можно вспомнить выездные 4:2 с «Уралом» – «Енисей» включился в концовке при 1:2 и отгрузил три мяча за 15 минут.

Окладников идёт на рекорд Первой лиги

Про Иванова, который в 10 турах оформил 4+1 по «гол+пас», уже было выше. Но главной ударной силой «Енисея» стал 26-летний форвард Андрей Окладников. Он родился и вырос в Канске – в небольшом городе в Красноярском крае. В 2020-м попал в систему «Енисея». Через пару лет прорвался в основу – забивал в Первой лиге и в итоге перешёл в «Черноморец» за € 250 тыс. перед началом сезона-2024/2025. В Новороссийске не закрепился в основе и вернулся обратно.

В первой части текущего чемпионата Окладников забил всего два мяча в 19 играх. Редко появлялся в старте – Тихонов гораздо больше доверял Луке Ратковичу и Астемиру Хашкулову. При Ташуеве фактурный (рост 185 см) нападающий превратился в зверя – 9+2 по «гол+пас» в 10 матчах! Окладников забивает уже в пяти турах подряд. Как раз есть ещё три встречи, чтобы повторить достижение Ивана Сергеева, который весной 2021-го выдал серию из восьми туров с голами.

«Что я сделал с Окладниковым? – рассказал Ташуев в интервью Сергею Ильёву. – Во-первых, не я сделал. Футболисты делают себя сами. Он вошёл в структуру игры. Бывает, смотришь на игрока – не какой-то там дриблёр, и скорость не сумасшедшая… Но Окладников разумный, трудолюбивый. И самое важное, что есть в футболе – у него очень хорошее взаимодействие с партнёрами. Симбиоз качеств. А когда складывается база, то ты и раскрываешься. Ну и мы своей подготовкой ему помогаем».

У Окладникова весной залетает практически всё – девять голов при 5,18 xG. Реализация голевых моментов – 75% (9 из 12). Помогает партнёрам в подыгрыше и стягивает на себя внимание защитников. Чем-то похож на Артёма Дзюбу – и даже на Эрлинга Холанда. Выше уже был гол Мазурина – Окладников как раз отдал голевую передачу. А вот как Андрей продавливает чужую оборону сам:

Надёжная оборона во главе с Эммерсоном

«Енисей» весной пропустил всего лишь семь мячей. Меньше – только у «Ротора» с «Шинником» (по шесть). Основная пара центральных защитников – 22-летний Ян Цесь (прошёл через академии «Зенита» и «Динамо») и 30-летний Эммерсон (одессит с конголезскими корнями). Снимают весь верх благодаря антропометрии – рост Цеся 194 см, у Эммерсона – 195 см. Атаки низом «Енисей» рубит за счёт контрпрессинга и мобильности опорной зоны.

На флангах обороны бегают Шершов (справа) и 34-летний Александр Масловский (слева). Постоянно поддерживают атаки и включаются в отборы на чужой половине поля. Ворота защищает Егор Шамов – вы можете его помнить по играм за «Арсенал» в РПЛ. У него 77% отражённых ударов весной.

Также помогают вингеры, которые дисциплинированно пашут без мяча – это Мазурин и Александр Надольский. Оба при этом продуктивны в атаке (4+2 по «гол+пас» на двоих в 10 турах) – прибавили весной вместе со всеми. «Сильный сезон от Надольского, – говорит комментатор Сергей Курманов. – Очень добавил по сравнению с предыдущими. Он и при Тихонове смотрелся неплохо, но весной выглядит ещё сильнее. Надольский – один из главных кровеносных сосудов комбинационной игры «Енисея». Продвижение мяча, обостряющие передачи – всё про него».

Ну и самое главное – у «Енисея» наконец-то есть стабильный состав. В отдельных матчах помогает скамейка – всегда могут выйти универсальные Андреа Чуканов и Артур Гилязетдинов. Редко ломаются лидеры. «Скрытыми невоспетыми героями «Енисея» являются сотрудники медицинского штаба, а также тренеры, отвечающие за фитнес, – продолжает Сергей Курманов. – Видно, что команда заложила прочный фундамент функциональной готовности во время зимних сборов. А самое главное – команда перестала страдать от парадоксального травматизма, который регулярно выкашивал её состав до зимней паузы».

Сегодня «Енисей», который уже глобально не решает какие-либо задачи (клуб не подавал документы на лицензию РФС-1) может напрямую вмешаться в чемпионскую гонку. Сейчас за золотые медали в Первой лиге сражаются сразу три команды – «Факел», «Родина» и «Ротор».

Красноярцы отправились в Воронеж. Ташуев встретится с бывшей командой. Сергей Абуезидович работал с «Факелом» в сезоне-2023/2024. «Месяц назад, посмотрев на календарь, подумал: приедем в Воронеж, сыграем в хороший футбол, – рассказал Ташуев в интервью Сергею Ильёву. – А теперь получается, что для них это чуть ли не матч года. Не ожидал, что «Факел» растеряет такой резерв очков. Это откладывает отпечаток. Для трёх лидеров каждая игра на вес золота. А для нас это обычная игра, ничего особенного. Будем стараться обыграть команду в других майках. «Факел» это или нет – какая разница? Да, я работал в Воронеже, но где я только уже не работал».

Если так пойдёт дальше, то в следующем сезоне «Енисей» уже сам будет на месте «Факела» или около того. Впрочем, многое зависит от самого Ташуева – у него контракт до конца сезона-2026/2027. Возможно, уже летом снова позовут в РПЛ. Но пока есть время – наслаждаемся «Енисеем».