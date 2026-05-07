Главная звезда «Крыльев» созрела для топ-клубов РПЛ. Какие варианты у Олейникова?

Удивительный факт: к 27 годам Иван Олейников сыграл в Мир РПЛ всего 100 матчей. Есть ещё 38 в Fonbet Кубке России и 68 – в Лиге PARI, но до лучших примеров ему далеко. При этом летом россиянин, вероятно, станет одним из самых востребованных лотов на рынке. Причин на это несколько, в том числе чисто футбольные. Весенняя часть сезона-2025/2026 – одна из лучших в карьере полузащитника. И за это надо сказать спасибо в том числе Сергею Булатову: под его руководством Олейников уже забил три гола – два, например, ЦСКА и «Локомотиву». На это, естественно, обращают внимание представители других клубов и понимают – футболиста надо забирать.

Ещё одна причина – финансовая. На фоне очевидного роста цен на отечественных игроков Олейников остаётся относительно доступным. Transfermarkt оценивает его всего в € 1,5 млн, а действующий контракт с «Крыльями» у него до лета 2027 года. То есть придётся накинуть паспортную надбавку, дать хорошие личные условия и подписывать соглашение. Тем более сам Иван не против сменить клуб – подтверждение этому мы получили зимой, когда игрок общался с «Локо». А «Крылья» точно готовы заработать на лидере. Ведь клуб отныне живёт по средствам – следовательно, трансферные поступления необходимы.

Столь резкий прогресс Олейникова слегка удивляет. У него был крепкий прошлый сезон в Самаре, когда командой ещё рулил Игорь Осинькин. 22 выхода в стартовом составе – 6+3 в личной статистике. Это, кстати, лучшее сезонное достижение в карьере. Но потом Осинькин покинул клуб, а его сменил Магомед Адиев. Если учитывать совместный опыт работы в «Ахмате», казалось, что симбиоз между тренером и игроком сложится. Однако не вышло.

Идеи Адиева никак не совмещались с футболом Олейникова. Хотя тренер искренне пытался, особенно с конца сентября по середину ноября, когда Иван выходил относительно регулярно. Адиев не скрывал, что конструкция схемы, где Олейников по сути является свободным художником, выбрана как раз под игрока. И тренер рассчитывал, что футболист станет лидером и будет делать разницу. Итог – пять поражений и две ничьих на вышеуказанном отрезке. И Олейников снова оказался на скамейке запасных.

Весной ситуация особо не изменилась. А в стартовый состав Иван полноценно вернулся уже после увольнения Адиева. Естественно, самого Олейникова спросили об этом, но полузащитник опроверг какое-либо недопонимание с предыдущим тренером: «Сейчас мы играем в другой футбол, более атакующий. У нас больше возникает моментов и шансов забить гол», – сказал он. Хотя сам футбол действительно стал чуть другим – особенно живее оказалось в атакующей линии – роль самого Ивана не изменилась.

Позицию Олейникова по-прежнему сложно идентифицировать. Уже при Булатове он поиграл на разных флангах, в центре атаки и, естественно, в роли десятки. Универсализм – чуть ли не главная фишка футболиста. Ему и правда неважно, где выходить. Но, вероятно, важно не быть привязанным к конкретной позиции. Это даёт свободу, которой, судя по всему, не хватало при Адиеве, у которого впереди более дисциплинированный футбол и меньше фантазии. Для самого игрока это плюс, однако для потенциальных покупателей может восприниматься как минус. Потому что мы до сих пор точно не понимаем, в какой роли Олейников действительно максимально эффективен. А пробовать его по разным позициям в больших клубах едва ли захотят.

При этом тот же «Локомотив» ещё зимой был готов забрать парня, который на тот момент в Самаре уже являлся скорее игроком ротации. «Чемпионат» сообщал, что клубы даже договорились о сделке, однако проблемы возникли с личными условиями. Полузащитник надеялся на зарплату в 5 млн рублей в месяц, но московский клуб оказался не готов столько платить. При этом параллельно шли переговоры с «Рубином», но и они, как понимаете, тоже не завершились трансфером.

Вернётся ли летом «Локомотив» к кандидатуре Олейникова? Такой сценарий возможен. Однако сейчас для этого, вероятно, нужны продажи. Потому что весной Зелимхан Бакаев и Александр Руденко окончательно зарекомендовали себя как игроки основы на флангах, в центре есть Алексей Батраков, на лавке – Сергей Пиняев и Никита Салтыков. Так что вариант с Олейниковым едва ли приоритетен.

То же самое относится к «Зениту», где роли в середине расписаны. У «Спартака» нет альтернативы Эсекьелю Барко, как и вскоре не будет для Пабло Солари (ведь Тео Бонгонда летом покинет команду). Плюс Олейникова – российский паспорт. У «Спартака» в атакующей линии нет соответствующих опций. При этом, по сообщениям Ивана Карпова, к игроку проявляет интерес «Краснодар», речь идёт о сумме трансфера в районе € 3 млн. Если учитывать короткую обойму чемпиона, переход выглядит логичным. Есть ещё и ЦСКА, чьим воспитанником Иван является. Но и там клубу стоит определиться, кто возглавит команду со следующего сезона.

