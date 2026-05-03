Чудеснейший хет-трик Кравцова! Как же «Сочи» цепляется за шанс на спасение. Видео

К 28-му туру Мир РПЛ у нас не было ни одной команды, которая гарантированно вылетела. А после поражения Махачкалы от «Ростова» борьба за 14-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах, обострилась ещё сильнее. И многое решалось как раз в Сочи. Команда Игоря Осинькина прервала серию из трёх побед, когда уступила «Динамо» в Москве. Однако всё ещё сохраняла математические шансы спастись. Но для этого требовалось побеждать «Оренбург», у которого своя история. У уральцев две победы подряд, однако всё равно место в зоне стыков, откуда команда хотела бы выбраться. Так что гостям требовалось то же самое – победа. Следовательно, нас гарантированно ждала увлекательная и бескомпромиссная игра.

Игорь Осинькин едва ли мог удивить коллегу выбором состава. Весной он сформировал обойму окончательно и менял стартовый состав в редких исключениях. У «Оренбурга» мы снова отмечаем выход на поле 18-летнего Ивана Иващенко, занявшего место в тройке обороны, а также появление Гедеона Гузины, который забил победный в Ростове-на-Дону. Игра началась с контроля хозяев. Впрочем, оренбуржцы не возражали. Они наверняка рассчитывали на быстрые контрвыпады, а контроль мяча им был ни к чему. В первые минуты гости несколько раз добежали до чужой штрафной, однако без какой-либо опасности. А вскоре Богдану Овсянникову пришлось доставать мяч из сетки ворот.

Роман Ежов зацепился за мяч после выноса, скинул Кириллу Кравцову, полузащитник подработал и бахнул с 30 метров. Мяч опустился точно в угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Оренбуржцы явно не ожидали такого начала, поэтому оказались деморализованы. Соперник этим спокойно пользовался: контролировал мяч и продолжал напрягать оборону. На 20-й минуте Кирилл Заика классно простреливал, но никто из партнёров не поверил, что мяч пойдёт так далеко. Черноморцы продолжали давление, и казалось, что второй их гол близок.

В это время как у команды Ильдара Ахметзянова почти ничего не получалось. Единственный реальный шанс забить в первом тайме она упустила на 30-й минуте, когда Ду Кейрос прострелил в центр на Эмирджана Гюрлюка, но турок, оказавшись перед пустыми воротами, ударил мимо с близкого расстояния. Сразу после этого Ежов покинул поле из-за травмы, однако сочинцы долго не переживали и вскоре забили второй.

Руслан Магаль отправил мяч мяч в штрафную точно на Кравцова, тот качнул Евгения Болотова и по красивой траектории бахнул в дальний угол. Почти копия вчерашнего гола Луиса Энрике. Вышло красиво!

Естественно, не на такое рассчитывали оренбуржцы. Так что в перерыве Ахметзянов сделал две замены, выпустив Дамиана Пуэблу и Рената Голыбина. Команда ушла от схемы с тремя центральными защитниками, забрала инициативу и стала играть первым номером. Сочинцев это устраивало. Хозяева чётко понимали, что им нужно удержать преимущество. Моменты у гостей наконец-то стали появляться. На 53-й минуте Пуэбла обыгрался с Гузиной, классно бил, но мимо створа. А вскоре пас Ду Кейроса пролетел мимо трёх оренбуржцев, однако всё равно дошёл до Фахда Муфи. Его удар заблокировал Сергей Волков.

И когда казалось, что гости вот-вот забьют, они снова пропустили. И опять Кравцов! Кирилл обыгрался с Ильиным и шикарно зарядил из-под Болотова. Хет-трик, хоть до этого дня результативных действий в сезоне у хавбека не было.

Правда, уже через минуту «Оренбург» добился своего по привычной схеме. Хорди Томпсон навесил, а вышедший на замену Алешандре Жезус замкнул передачу. Всё прямо как в матче с «Пари НН».

Вскоре Кравцов мог делать покер, но попал в штангу. Жезус мог делать дубль, однако слишком здорово сыграл Марсело Алвес. Оренбуржцы скорее наиграли на ещё один гол, но едва ли заслужили даже ничью. Это тот редкий случай, когда матч сделало индивидуальное мастерство конкретного футболиста. Он, кстати, по информации «Чемпионата», летом может оказаться в «Локомотиве».

«Сочи» всё ещё в гонке за 14-е место. В онлайн-таблице они отстают от Махачкалы на три очка, а от «Пари НН» – всего на одно. «Оренбург» же остался 13-м. Спастись без зоны стыковых встреч будет непросто.