Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Расписание спортивных матчей 4 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: АПЛ, Кубок Гагарина, «Колорадо» — «Миннесота» и плей-офф НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 мая 2026 года
Начинаем неделю со спорта: игры «Сити» и «Челси», Первая лига, Захарян в Ла Лиге, битва «Авангарда» и «Локо», а также «Уралмаш» — «Зенит»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 4 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, седьмой матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет соперником «Баффало» во втором раунде?

Это единственная серия в первом раунде, которая растянулась на семь встреч. Хотя «молнии» могли и не дожить до этого момента – если бы не Андрей Василевский, всё могло закончиться ещё в Монреале. Но решающему матчу быть, и быть ему на арене «Лайтнинг». Ждём достойный финал великолепного противостояния – и последнего участника второго раунда.

Статистика плей-офф НХЛ
Победитель матча встретится с одним из главных откровений сезона:
Такого не было 19 лет! «Баффало» — во втором раунде плей-офф
🏀 2:30: «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс», плей-офф НБА, 1/8 финала, седьмой матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: тенденция или сенсация?

В этой серии каждая из команд забирала домашние матчи. Решающая седьмая игра пройдёт в Кливленде, где хозяева чувствуют себя великолепно. Правда, этот плей-офф уже подарил нам сенсацию с проходом «Филадельфии» и вылетом «Бостона». Может быть, и «Торонто» удивит?

Статистика плей-офф НБА
Один из фаворитов уже вылетел из плей-офф:
Впервые в истории «Бостон» отдал серию, ведя 3-1. «Филадельфия» вышла в следующий раунд
🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
04 мая 2026, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как скажется долгий перерыв на «Колорадо»?

«Эвеланш» максимально быстро решили свои вопросы в первом раунде, выбив «Лос-Анджелес» за минимальное количество матчей. А вот «дикари» после серии с «Далласом» находямся в лучшем тонусе – им потребовалось шесть игр для первого с 2015 года прохода в следующую стадию. «Эвеланш» отдыхали почти на неделю дольше – будет ли это фактором в первой встрече?

Статистика плей-офф НХЛ
«Дикари» подпишут российского ветерана?
Стали известны три клуба НХЛ, которые могут подписать Малкина этим летом

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, шестой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
04 мая 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Локомотив» перевести серию в седьмую встречу?

«Ак Барс» после победы в Магнитогорске уже ждёт соперника по финалу Кубка Гагарина. Решить этот вопрос с первой попытки у «Авангарда» не получилось – подопечные Ги Буше получили мощную оплеуху в гостях, проиграв со счётом 4:0. Теперь «ястребы» попробуют закрыть серию дома – или же команда Боба Хартли подарит нам ещё один матч в Ярославле?

Статистика плей-офф КХЛ
Как стал известен первый финалист:
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина! Казань выиграла безумный решающий матч
Видео
⚽️ 17:00: «Челси» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 35-й тур

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Челси» серию поражений?

«Челси» хоть и вышел в финал Кубка Англии, однако дела в АПЛ идут не очень. Пять поражений подряд, закономерное увольнение Росеньора, казалось, должны возыметь положительный эффект. Но об этом мы узнаем как раз в понедельник. «Ноттингем» набрал ход и не проигрывает уже девять матчей, шесть из них – в чемпионате. Есть кадровые потери, однако едва ли они принципиально отразятся на игре. Так что лондонцам будет нелегко прервать неудачную серию, но если не сделать это с командой из нижней части таблицы, то когда ещё?

Турнирная таблица АПЛ
Как «Челси» вышел в финал Кубка:
«Челси» вышел в финал, даже убрав главного тренера. Правда, пострадали кудри Кукурельи
⚽️ 17:00: «Урал» — «Шинник», Первая лига, 32-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига Pari . 32-й тур
04 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Шинник
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли «Урал» к РПЛ?

«Урал» не проигрывает с марта, а сейчас и вовсе выдал серию из трёх побед. Команда явно хочет заскочить в РПЛ без стыковых матчей. А если учитывать неудачную серию «Факела», шансы на это есть. Сейчас команда отстаёт от второго места на три очка, но в оставшихся встречах нужны только победы. «Шинник» при этом тоже на ходу. Всего одно поражение в 2026 году от «Родины», а в последних четырёх турах они выбили 10 очков из 12. Так что без борьбы точно не сдадутся. Тем более за шесть последних туров ярославцы пропускали только от «Факела». Ждём ничью?

Статистика Первой лиги
Что за волшебный клуб в Первой лиге?
«Енисей» и Сергей Ташуев разваливают Первую лигу. Есть даже свой Холанд! Видео
🏀 17:30: «Уралмаш» — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, четвёртый матч

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
04 мая 2026, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: питерцы шагнут в полуфинал?

«Зенит» вышел вперёд в серии (2-1) после победы в третьем матче в Екатеринбурге. «Уралмаш» хорошо смотрелся вплоть до заключительной четвёртой четверти. Команда в решающие минуты выключилась и не могла набрать очков. Сумеют ли уральцы продлить противостояние или же питерцы окажутся в полуфинале?

Статистика плей-офф Единой лиги
Яркий третий матч серии:
Ждали цепкой защиты, а удивили в атаке. Дуэт вывел «Зенит» вперёд в серии с «Уралмашем»
⚽️ 19:30: «Арсенал» Тула — «Ротор», Первая лига, 32-й тур

Россия — Лига PARI . 32-й тур
04 мая 2026, понедельник. 19:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ротор» уже готовится к стыковым матчам?

При Дмитрии Парфёнове команда из Волгограда и правда выглядит здорово. Об этом говорят и результаты – в последних шести встречах у неё пять побед. Поэтому, даже если вдруг ситуация изменится, волгоградцы с высокой долей вероятности примут участие в стыковых матчах. Ведь ближайшие преследователи – «КАМАЗ» и костромской «Спартак» – не прошли лицензирование. Поэтому все мысли сейчас явно о будущем. «Арсенал» в нынешнем состоянии едва ли способен доставить проблемы. Команда застряла в районе 10-14-го места и оттуда уже не выберется. А в следующем сезоне в Туле наверняка будет другой тренер.

Статистика Первой лиги
Самое важное из Первой лиги:
Две отставки, новое мем-интервью Скоропупова, «Кубань» ждёт технарь. Главное в ФНЛ
⚽️ 22:00: «Эвертон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Эвертон» не сможет остановить «Сити»?

Команда Хосепа Гвардиолы сыграет в АПЛ впервые за две недели. Всё дело в участии «МС» в Кубке Англии и выходе в его финал. Мотивация понятная: до конца сезона нужно набирать максимум очков и брать чемпионский титул. Правда, и «Эвертон» не лишён мотивации. Теоретически ещё может заскочить в еврокубки. Однако в последнее время дела в АПЛ не очень. Последняя победа была в марте, а два последних матча завершились поражениями. И если учитывать, как «Сити» умеет забирать своё в нужный момент, сомнений в удачном для фаворитов результате почти нет.

Турнирная таблица АПЛ
Как дела у главного конкурента?
Лучший тайм «Арсенала» в 2026 году! Крупно обыграли «Фулхэм» назло «Сити»
⚽️ 22:00: «Севилья» — «Реал Сосьедад», Примера, 34-й тур

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Севилья» выберется из зоны вылета?

Дела у команды Луиса Гарсии Пласы плохи. Команда опустилась в зону прямого вылета, а в последних шести встречах у неё пять поражений. В том числе от прямых конкурентов. Если «Севилья» не хочет оказаться в Сегунде, надо набирать очки. Тем более делать это в матче с «Реалом Сосьедад», который, по сути, лишён мотивации. Победа в Кубке уже обеспечила сан-себастьянцам место в еврокубках, так что упираться в чемпионате нет большого смысла. Хоть и до топ-6 всего одно очко.

Статистика Примеры
А что там у «Барсы»?
«Барса» зарешала в самой концовке — голом между ног вратарю. До чемпионства меньше суток?
