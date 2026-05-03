Топ-матчи понедельника: АПЛ, Кубок Гагарина, «Колорадо» — «Миннесота» и плей-офф НБА

Начинаем неделю со спорта: игры «Сити» и «Челси», Первая лига, Захарян в Ла Лиге, битва «Авангарда» и «Локо», а также «Уралмаш» — «Зенит»!

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, седьмой матч

Интрига: кто станет соперником «Баффало» во втором раунде?

Это единственная серия в первом раунде, которая растянулась на семь встреч. Хотя «молнии» могли и не дожить до этого момента – если бы не Андрей Василевский, всё могло закончиться ещё в Монреале. Но решающему матчу быть, и быть ему на арене «Лайтнинг». Ждём достойный финал великолепного противостояния – и последнего участника второго раунда.

🏀 2:30: «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс», плей-офф НБА, 1/8 финала, седьмой матч

Интрига: тенденция или сенсация?

В этой серии каждая из команд забирала домашние матчи. Решающая седьмая игра пройдёт в Кливленде, где хозяева чувствуют себя великолепно. Правда, этот плей-офф уже подарил нам сенсацию с проходом «Филадельфии» и вылетом «Бостона». Может быть, и «Торонто» удивит?

🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: как скажется долгий перерыв на «Колорадо»?

«Эвеланш» максимально быстро решили свои вопросы в первом раунде, выбив «Лос-Анджелес» за минимальное количество матчей. А вот «дикари» после серии с «Далласом» находямся в лучшем тонусе – им потребовалось шесть игр для первого с 2015 года прохода в следующую стадию. «Эвеланш» отдыхали почти на неделю дольше – будет ли это фактором в первой встрече?

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: сможет ли «Локомотив» перевести серию в седьмую встречу?

«Ак Барс» после победы в Магнитогорске уже ждёт соперника по финалу Кубка Гагарина. Решить этот вопрос с первой попытки у «Авангарда» не получилось – подопечные Ги Буше получили мощную оплеуху в гостях, проиграв со счётом 4:0. Теперь «ястребы» попробуют закрыть серию дома – или же команда Боба Хартли подарит нам ещё один матч в Ярославле?

⚽️ 17:00: «Челси» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 35-й тур

Интрига: прервёт ли «Челси» серию поражений?

«Челси» хоть и вышел в финал Кубка Англии, однако дела в АПЛ идут не очень. Пять поражений подряд, закономерное увольнение Росеньора, казалось, должны возыметь положительный эффект. Но об этом мы узнаем как раз в понедельник. «Ноттингем» набрал ход и не проигрывает уже девять матчей, шесть из них – в чемпионате. Есть кадровые потери, однако едва ли они принципиально отразятся на игре. Так что лондонцам будет нелегко прервать неудачную серию, но если не сделать это с командой из нижней части таблицы, то когда ещё?

⚽️ 17:00: «Урал» — «Шинник», Первая лига, 32-й тур

Интрига: приблизится ли «Урал» к РПЛ?

«Урал» не проигрывает с марта, а сейчас и вовсе выдал серию из трёх побед. Команда явно хочет заскочить в РПЛ без стыковых матчей. А если учитывать неудачную серию «Факела», шансы на это есть. Сейчас команда отстаёт от второго места на три очка, но в оставшихся встречах нужны только победы. «Шинник» при этом тоже на ходу. Всего одно поражение в 2026 году от «Родины», а в последних четырёх турах они выбили 10 очков из 12. Так что без борьбы точно не сдадутся. Тем более за шесть последних туров ярославцы пропускали только от «Факела». Ждём ничью?

🏀 17:30: «Уралмаш» — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: питерцы шагнут в полуфинал?

«Зенит» вышел вперёд в серии (2-1) после победы в третьем матче в Екатеринбурге. «Уралмаш» хорошо смотрелся вплоть до заключительной четвёртой четверти. Команда в решающие минуты выключилась и не могла набрать очков. Сумеют ли уральцы продлить противостояние или же питерцы окажутся в полуфинале?

⚽️ 19:30: «Арсенал» Тула — «Ротор», Первая лига, 32-й тур

Интрига: «Ротор» уже готовится к стыковым матчам?

При Дмитрии Парфёнове команда из Волгограда и правда выглядит здорово. Об этом говорят и результаты – в последних шести встречах у неё пять побед. Поэтому, даже если вдруг ситуация изменится, волгоградцы с высокой долей вероятности примут участие в стыковых матчах. Ведь ближайшие преследователи – «КАМАЗ» и костромской «Спартак» – не прошли лицензирование. Поэтому все мысли сейчас явно о будущем. «Арсенал» в нынешнем состоянии едва ли способен доставить проблемы. Команда застряла в районе 10-14-го места и оттуда уже не выберется. А в следующем сезоне в Туле наверняка будет другой тренер.

⚽️ 22:00: «Эвертон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 35-й тур

Интрига: «Эвертон» не сможет остановить «Сити»?

Команда Хосепа Гвардиолы сыграет в АПЛ впервые за две недели. Всё дело в участии «МС» в Кубке Англии и выходе в его финал. Мотивация понятная: до конца сезона нужно набирать максимум очков и брать чемпионский титул. Правда, и «Эвертон» не лишён мотивации. Теоретически ещё может заскочить в еврокубки. Однако в последнее время дела в АПЛ не очень. Последняя победа была в марте, а два последних матча завершились поражениями. И если учитывать, как «Сити» умеет забирать своё в нужный момент, сомнений в удачном для фаворитов результате почти нет.

⚽️ 22:00: «Севилья» — «Реал Сосьедад», Примера, 34-й тур

Интрига: «Севилья» выберется из зоны вылета?

Дела у команды Луиса Гарсии Пласы плохи. Команда опустилась в зону прямого вылета, а в последних шести встречах у неё пять поражений. В том числе от прямых конкурентов. Если «Севилья» не хочет оказаться в Сегунде, надо набирать очки. Тем более делать это в матче с «Реалом Сосьедад», который, по сути, лишён мотивации. Победа в Кубке уже обеспечила сан-себастьянцам место в еврокубках, так что упираться в чемпионате нет большого смысла. Хоть и до топ-6 всего одно очко.