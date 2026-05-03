Топ-матчи понедельника: АПЛ, Кубок Гагарина, «Колорадо» — «Миннесота» и плей-офф НБА

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 4 мая в Матч-центре
- 🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, седьмой матч
- 🏀 2:30: «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс», плей-офф НБА, 1/8 финала, седьмой матч
- 🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, шестой матч
- ⚽️ 17:00: «Челси» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 35-й тур
- ⚽️ 17:00: «Урал» — «Шинник», Первая лига, 32-й тур
- 🏀 17:30: «Уралмаш» — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, четвёртый матч
- ⚽️ 19:30: «Арсенал» Тула — «Ротор», Первая лига, 32-й тур
- ⚽️ 22:00: «Эвертон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 35-й тур
- ⚽️ 22:00: «Севилья» — «Реал Сосьедад», Примера, 34-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, седьмой матч
Интрига: кто станет соперником «Баффало» во втором раунде?
Это единственная серия в первом раунде, которая растянулась на семь встреч. Хотя «молнии» могли и не дожить до этого момента – если бы не Андрей Василевский, всё могло закончиться ещё в Монреале. Но решающему матчу быть, и быть ему на арене «Лайтнинг». Ждём достойный финал великолепного противостояния – и последнего участника второго раунда.
🏀 2:30: «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс», плей-офф НБА, 1/8 финала, седьмой матч
Интрига: тенденция или сенсация?
В этой серии каждая из команд забирала домашние матчи. Решающая седьмая игра пройдёт в Кливленде, где хозяева чувствуют себя великолепно. Правда, этот плей-офф уже подарил нам сенсацию с проходом «Филадельфии» и вылетом «Бостона». Может быть, и «Торонто» удивит?
🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч
Интрига: как скажется долгий перерыв на «Колорадо»?
«Эвеланш» максимально быстро решили свои вопросы в первом раунде, выбив «Лос-Анджелес» за минимальное количество матчей. А вот «дикари» после серии с «Далласом» находямся в лучшем тонусе – им потребовалось шесть игр для первого с 2015 года прохода в следующую стадию. «Эвеланш» отдыхали почти на неделю дольше – будет ли это фактором в первой встрече?
🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, шестой матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли «Локомотив» перевести серию в седьмую встречу?
«Ак Барс» после победы в Магнитогорске уже ждёт соперника по финалу Кубка Гагарина. Решить этот вопрос с первой попытки у «Авангарда» не получилось – подопечные Ги Буше получили мощную оплеуху в гостях, проиграв со счётом 4:0. Теперь «ястребы» попробуют закрыть серию дома – или же команда Боба Хартли подарит нам ещё один матч в Ярославле?
⚽️ 17:00: «Челси» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 35-й тур
Интрига: прервёт ли «Челси» серию поражений?
«Челси» хоть и вышел в финал Кубка Англии, однако дела в АПЛ идут не очень. Пять поражений подряд, закономерное увольнение Росеньора, казалось, должны возыметь положительный эффект. Но об этом мы узнаем как раз в понедельник. «Ноттингем» набрал ход и не проигрывает уже девять матчей, шесть из них – в чемпионате. Есть кадровые потери, однако едва ли они принципиально отразятся на игре. Так что лондонцам будет нелегко прервать неудачную серию, но если не сделать это с командой из нижней части таблицы, то когда ещё?
⚽️ 17:00: «Урал» — «Шинник», Первая лига, 32-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: приблизится ли «Урал» к РПЛ?
«Урал» не проигрывает с марта, а сейчас и вовсе выдал серию из трёх побед. Команда явно хочет заскочить в РПЛ без стыковых матчей. А если учитывать неудачную серию «Факела», шансы на это есть. Сейчас команда отстаёт от второго места на три очка, но в оставшихся встречах нужны только победы. «Шинник» при этом тоже на ходу. Всего одно поражение в 2026 году от «Родины», а в последних четырёх турах они выбили 10 очков из 12. Так что без борьбы точно не сдадутся. Тем более за шесть последних туров ярославцы пропускали только от «Факела». Ждём ничью?
🏀 17:30: «Уралмаш» — «Зенит», плей-офф Единой лиги, 1/4 финала, четвёртый матч
Интрига: питерцы шагнут в полуфинал?
«Зенит» вышел вперёд в серии (2-1) после победы в третьем матче в Екатеринбурге. «Уралмаш» хорошо смотрелся вплоть до заключительной четвёртой четверти. Команда в решающие минуты выключилась и не могла набрать очков. Сумеют ли уральцы продлить противостояние или же питерцы окажутся в полуфинале?
⚽️ 19:30: «Арсенал» Тула — «Ротор», Первая лига, 32-й тур
Интрига: «Ротор» уже готовится к стыковым матчам?
При Дмитрии Парфёнове команда из Волгограда и правда выглядит здорово. Об этом говорят и результаты – в последних шести встречах у неё пять побед. Поэтому, даже если вдруг ситуация изменится, волгоградцы с высокой долей вероятности примут участие в стыковых матчах. Ведь ближайшие преследователи – «КАМАЗ» и костромской «Спартак» – не прошли лицензирование. Поэтому все мысли сейчас явно о будущем. «Арсенал» в нынешнем состоянии едва ли способен доставить проблемы. Команда застряла в районе 10-14-го места и оттуда уже не выберется. А в следующем сезоне в Туле наверняка будет другой тренер.
⚽️ 22:00: «Эвертон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 35-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Эвертон» не сможет остановить «Сити»?
Команда Хосепа Гвардиолы сыграет в АПЛ впервые за две недели. Всё дело в участии «МС» в Кубке Англии и выходе в его финал. Мотивация понятная: до конца сезона нужно набирать максимум очков и брать чемпионский титул. Правда, и «Эвертон» не лишён мотивации. Теоретически ещё может заскочить в еврокубки. Однако в последнее время дела в АПЛ не очень. Последняя победа была в марте, а два последних матча завершились поражениями. И если учитывать, как «Сити» умеет забирать своё в нужный момент, сомнений в удачном для фаворитов результате почти нет.
⚽️ 22:00: «Севилья» — «Реал Сосьедад», Примера, 34-й тур
Интрига: «Севилья» выберется из зоны вылета?
Дела у команды Луиса Гарсии Пласы плохи. Команда опустилась в зону прямого вылета, а в последних шести встречах у неё пять поражений. В том числе от прямых конкурентов. Если «Севилья» не хочет оказаться в Сегунде, надо набирать очки. Тем более делать это в матче с «Реалом Сосьедад», который, по сути, лишён мотивации. Победа в Кубке уже обеспечила сан-себастьянцам место в еврокубках, так что упираться в чемпионате нет большого смысла. Хоть и до топ-6 всего одно очко.