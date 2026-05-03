Кордоба был в ярости из-за судьи! Но «Краснодар» по классике дожал — и снова первый! Видео

«Зенит» вчера обыграл в Москве ЦСКА и временно вскарабкался на первое место с двухочковым перевесом. У «Краснодара» не было альтернатив победе над «Акроном». Тольяттинцы удивили расстановкой и выставили трёх центральных защитников. И не притормозили фаворита, хотя долго держались!

Кордоба выныривал на дальней штанге под прострел Батчи и чуть-чуть не дотянулся. В остальном «Акрон», хоть и куда реже владел мячом (плюс-минус на 30%), в атаке поначалу смотрелся не менее изобретательно. Особенно краснодарцев напрягали прорывы Беншимола. Один из таких Тормена, похоже, завершил с фолом вблизи штрафной. Хотя судья Буланов его не свистнул.

Не наказал он гостей и в другой ситуации, когда мяч в штрафной Агкацева попал в руку Черникова. Но та была прижатой, так что по делу. За первые 25 минут соперники общими усилиями накопили 0,29 ожидаемого гола. 0,26 из них – акроновские.

Совсем недавно, в пятницу, Самара принимала матч «Крыльев» со «Спартаком». Поле осталось не в лучшем состоянии: Кордоба даже бегал за его пределы переобуваться. Ему это особо не помогало. «Краснодару» совсем не давали пространства. Тот нанёс в первом тайме шесть ударов. И четыре из них «Акрон» заблокировал. В копилку и пять краснодарских офсайдов на том же отрезке.

На старте второй половины Батчи и Кривцову всё-таки дали пробить с лёта из удобных позиций. Те не воспользовались шансами. Но не Кордоба на 53-й минуте! Хотя Оласа не оставил ему выбора прострелом на пустые ворота. Буланов, впрочем, увидел в обоюдной борьбе Кордобы с Бокоевым нарушение колумбийца. Гол отменили. Следуя такой логике, возможно, нужно было бы обнулить половину голов Кордобы. Он ведь всё время в борьбе.

Хотя экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов в комментарии «Чемпионату» согласился с коллегой: «Гол «Краснодара» отменён правильно. Изначально и Кордоба, и Бокоев применяли руки в борьбе. Но последнее действие было за игроком «Краснодара» – он правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счёт чего и выиграл позицию. Буланов видеть этого не мог, так что правильное вмешательство VAR в лице Иванова».

Отмена гола Кордобы

Дзюба вскоре покинул поле из-за травмы. А «Краснодар» нашёл, чем крыть плотную оборону «Акрона», и стал использовать множество закидушек под забегание то Кордобы, то Батчи, то Кривцова. Джон и Эдуард упустили неплохие моменты. Параллельно Гонсалес получил лишнюю жёлтую и теперь пропустит игру с «Динамо».

На 72-й минуте Кордоба всё-таки забил вновь, и этот гол отменить никак не могли! Сперцян воспользовался неудачным выносом Неделчяру и забросил на Кордобу. А Джон с острого угла прошил Гудиева.

После этого Агкацева впервые побеспокоили: Бокоев коварным кивком головы. Сперцян не забывал отрабатывать в обороне, помешав пробить в упор Пестрякову. Боселли мог заруинить интригу, однако попал в перекладину. «Краснодар» в любом случае победил и вернул себе первое место. Осталось обыграть в Москве не самое мотивированное «Динамо» и «Оренбург» дома. «Акрон» же остался 12-м.