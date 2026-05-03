«Привозище» вратаря «МЮ»! Подарили «Ливерпулю» камбэк — пришлось геройствовать Майну

Вот мы и оказались в ситуации, когда букмекеры называют «МЮ» фаворитом в матче с «Ливерпулем». Оно и понятно – «Юнайтед» идёт выше в таблице и играл дома. К тому же можно вспомнить, что у гостей выбыли оба форварда (Исак и Экитике) плюс вингер Салах. В результате в центре нападения вышел Гакпо, а на правом фланге атаки – Фримпонг.

Уже на шестой минуте «МЮ» начал подтверждать статус фаворита. После навеса с углового Робертсон выбил мяч из штрафной. На подборе оказался Кунья, который сначала пробил правой ногой, однако его удар заблокировали, а затем – тут же левой. На этот раз мяч зашёл в ворота после небольшого рикошета от ягодицы Мак Аллистера.

И практически сразу хозяева забили снова. Бруну сделал головой скидку на Шешко, но вратарь «Ливерпуля» немного коснулся мяча и лишил португальца 20-го ассиста. Правда, судя по всему, Шешко в этом случае коснулся мяча рукой – тот отлетел в ворота буквально от ногтей форварда. VAR рассматривал эпизод, однако решил, что касание рукой было слишком микроскопическим, чтобы увидеть здесь явную и очевидную ошибку – 2:0.

Гол Беньямина Шешко Фото: Кадр из трансляции

«Ливерпуль» смог ответить разве что ударом Гакпо с дуги штрафной, когда мяч прошёл рядом со штангой. А следом Бруну должен был забивать третий мяч хозяев, но его удар из самого центра штрафной пришёлся чуть-чуть мимо ворот. «МЮ» в первом тайме значительно меньше владел мячом (38% против 62%), однако создавал лучшие моменты в контратаках.

В перерыве «МЮ» пришлось заменить Шешко (видимо, из-за повреждения) и выпустить Амада, который отправился на правый фланг атаки. И именно с его обреза началась голевая атака «Ливерпуля». Собослаи подхватил мяч у центрального круга, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол. Особо без вопросов к вратарю «Юнайтед». В отличие от следующего эпизода.

Неудачный пас Сенне Ламменса Фото: Кадр из трансляции

Ламменс отдал неудачный пас, обрезавшись прямо у своих ворот. Два паса в касание от Мак Аллистера и Собослаи, а затем Гакпо забил в пустые ворота. Две грубые ошибки «МЮ» – и счёт стал равным. При этом моментов у хозяев хватало тоже. Бруну мог уже в этом матче установить новый рекорд по ассистам, но во втором тайме после передач португальца Мбемо попал в штангу, а Каземиро – точно в руки вратарю.

В такой ситуации победный гол мог прийти к любой команде. В какой-то момент Ламменсу пришлось тащить удар практически в упор. Однако забили в результате хозяева. После неудачного выноса мяча от Мак Аллистера вторым темпом атаки набежал Майну и пробил точно в угол. Вратарь «Ливерпуля» даже не стал прыгать, хоть удар шёл из-за штрафной – 3:2.

Гол Кобби Майну Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Эта победа позволила «МЮ» оторваться на 12 очков от шестого места. Таким образом, команда гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов сезона-2026/2027. Что касается «Ливерпуля», он может уже этим вечером опуститься на пятую строчку, если «Астон Вилла» наберёт хотя бы одно очко во встрече с «Тоттенхэмом».

Напоследок скажем, что в этот день на «Олд Траффорд» должен был присутствовать бывший тренер «МЮ» 84-летний Алекс Фергюсон. Однако ему стало плохо на стадионе, и он был вынужден уехать в больницу в качестве меры предосторожности. Sky Sports сообщает, что тренер находится в сознании.