Экстренное увольнение тренера не сработало. «Ахмат» прибил «Нижний» за пять минут!

Дебют у Гаранина не сложился. Садулаев прервал аномальную серию, а у Касинтуры — гол из футзала.

Заключительный матч 28-го тура Мир РПЛ прошёл с участием «Ахмата» и «Пари НН». Команда Станислава Черчесова прервала серию без побед в турнире.

«Пари НН» приехал в Грозный с новым главным тренером. Алексей Шпилевский покинул должность после поражения от «Спартака» в прошлом туре, и его место занял Вадим Гаранин. Задача тяжёлая — сохранить в РПЛ команду, которая не побеждала шесть туров. «Ахмат», ЦСКА, «Рубин» — соперники, с которыми «Пари НН» сразится под руководством Гаранина. В Грозном, как вы понимаете, уже сыграли.

«Ахмат» подходил к матчу с серией из пяти встреч без побед в чемпионате России. Но команда обеспечила себе спокойную концовку за счёт того, что набрала немало очков на других отрезках. В стартовый состав «Ахмата» вернулся Гиорги Шелия — он не был там в РПЛ с ноября 2025 года. Вадим Ульянов сломался в прошлом туре, поэтому тренерскому штабу пришлось вносить коррективы.

В первой половине запомнился «привоз» Никиты Медведева. Вратарь «Пари НН» оказался первым на мяче, но неловко выбил его прямо в Лечи Садулаева. Перед атакующим футболистом «Ахмата» был пустой створ, однако Никита Каккоев подстраховал голкипера. Чуть позже Максим Самородов классно закрутил со штрафного с острого угла — мяч пролетел рядом с дальней штангой.

«Ахмат» приблизил «Пари НН» к вылету из РПЛ Фото: ФК «Ахмат»

На 36-й минуте Медведев отмазался за ошибку. Самородов оказался один на один с голкипером после паса Георгия Мелкадзе, однако Никита оставил футболиста сборной Казахстана без гола. Гости ответили перед перерывом. Лука Тичич здорово подключился к атаке и пробил в падении — мяч едва не влетел в дальний угол. Тот случай, когда «Ахмату» реально повезло. Впрочем, первый тайм в целом прошёл с преимуществом грозненской команды.

«Ахмат» решил все вопросы в начале второго тайма. Сначала мы увидели первый гол Садулаева в нынешнем чемпионате. Да, Лечи до матча с «Пари НН» в этом сезоне забивал только в Фонбет Кубке России (один раз). Сергей Пряхин прострелил, а мяч через рикошет от соперника дошёл до Садулаева. Лечи не оставил Медведеву никаких шансов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через пять минут «Пари НН» устроился на 0:2. Эгаш Касинтура сделал всё чётко — избежал офсайда, удрал от защитников, убрал одним движением Илью Кирша, вторым — Медведева и отправил мяч в створ. Замечательная техника — как будто из футзала! Девятый гол лучшего бомбардира «Ахмата» в этом сезоне РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Что показал в ответ «Пари НН»? Ренальдо Сефас бил уже после того, как нарушил правила на Усмане Ндонге. Впрочем, Шелия справился с ударом легионера гостей. А чуть позже всё тот же Ндонг в последний момент заблокировал попытку Адриана Бальбоа, который находился перед воротами «Ахмата».

Запомнилось смелое решение Гаранина. В перерыве он выпустил на поле молодого Артёма Сидоренко, а потом поменял его ближе к концу встречи. Неприятный момент для 19-летнего футболиста. В целом матч прошёл под контролем грозненской команды, и её победа оказалась вплоне заслуженной. Пряхин мог забивать третий, но Медведев справился с ударом внешней стороной стопы.

«Ахмат» прервал серию без побед, а «Пари НН» остался на предпоследней строчке в таблице РПЛ. И без того непростая задача Гаранина стала ещё сложнее. В первой встрече при новом тренере нижегородская команда ничем не впечатлила. С такой игрой будет тяжело рассчитывать на сохранение места в РПЛ.