Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Интер — Парма — 2:0, обзор матча 35-го тура Серии А, голы: Тюрам, Мхитарян, Лаутаро Мартинес, чемпионство, подробности, 3 мая 2026

«Интер» — чемпион Италии! Взяли титул досрочно и в крайне символичном матче для Киву
Кирилл Закатченко
«Интер» — «Парма» — 2:0, обзор матча

Мхитарян добил «Парму» после выхода на замену.

Чемпионская гонка в Серии А официально завершена. 3 мая мы узнали, кто стал победителем турнира.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Парма
Парма
1:0 Тюрам – 45+1'     2:0 Мхитарян – 80'    

У «Интера» появился шанс стать чемпионом уже в 35-м туре. Что для этого нужно было? Не проиграть дома «Парме». Задача выглядела не слишком сложной, если учитывать положение соперника в таблице. «Парма» добилась главного — сохранила место в Серии А на будущий сезон. Кстати, сейчас командой руководит 30-летний тренер Карлос Куэста, который ранее был ассистентом Микеля Артеты в «Арсенале».

Пост главного тренера «Интера» занимает Кристиан Киву. Тот самый, который трижды побеждал с клубом в Серии А как футболист и был частью команды Жозе Моуринью, бравшей Лигу чемпионов. Любопытно, что в прошлом сезоне Киву сохранил «Парму» в элитном дивизионе итальянского футбола. И вот спустя год он получил возможность стать чемпионом Италии в матче с бывшим клубом.

Подводим итоги работы Киву в первом сезоне в «Интере»:
Сегодня «Интер» станет чемпионом, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?

Первый тайм, как и предполагалось, прошёл с преимуществом «Интера». Правда, бросилось в глаза, что хозяева играли в каком-то лайтовом режиме. Нет, они, конечно, создали несколько моментов у ворот соперника, но в целом складывалось ощущение, что «Интер» действует далеко не на максимуме своих возможностей. При этом Ян Зоммер редко вступал в игру до перерыва.

У «Интера» ушло 10 минут на создание первого по-настоящему голевого момента. Реактивный Дензел Думфрис опередил защитника и пробил головой рядом со штангой. А потом Николо Барелла сочно зарядил в перекладину, после чего вратарь «Пармы» Дзион Судзуки выгреб мяч рукой из-под ног Маркуса Тюрама. Французу не хватило буквально одного шага, чтобы опередить голкипера.

Но Тюрам всё-таки забил до перерыва — и сделал это уже в добавленное время. Маркус открылся на грани офсайда и вторым касанием уложил мяч в дальний угол — на этот раз Судзуки не спас. Важная деталь: Тюрам забил в пятой встрече Серии А подряд. Пресс-служба «Интера» утверждает, что француз стал вторым игроком клуба в эру начисления трёх очков за победу (с середины 1990-х годов), который добился такого результата. Первым был легендарный нападающий Кристиан Вьери.

Маркус Тюрам Подробнее

После такого было мало опасений, что «Интер» перенесёт чемпионские празднования на следующий тур. В первой половине второго тайма команда Киву спокойно всё контролировала, хотя и не била по воротам соперника. На 67-й минуте румын снял с игры и Тюрама, и Алессандро Бастони, и Петра Зелиньского. Зато на поле появился Лаутаро Мартинес. Для лучшего снайпера Серии А это была всего лишь вторая игра в чемпионате с 14 февраля. Аргентинец пропустил немало времени из-за травмы.

Выход новых футболистов взбодрил игру «Интера». Генриху Мхитаряну не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть прострел с фланга, а Думфрис из убойной позиции запустил мяч на трибуны. Но давление «Интера» всё-таки привело ко второму голу. И его сделали вышедшие на замену игроки. Лаутаро покатил на Мхитаряна, а Генриху оставалось не промахнуться по пустому углу.

«Интер» обыграл «Парму» и стал чемпионом Италии

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

После этого праздновали не только болельщики на трибунах, но и футболисты «Интера» на скамейке. На 90-й минуте Давиде Фраттези, казалось, сделал счёт 3:0, однако Судзуки остановил мяч на ленточке. Система определения взятия ворот показала, что гола не было.

Миланский клуб стал чемпионом Италии в 21-й раз, Киву — в первый как главный тренер (это в целом его первый трофей). У «Интера» есть шанс сделать «золотой» дубль. 13 мая команда проведёт финал Кубка Италии с «Лацио». Кстати, перед этим «Интер» сыграет со столичным клубом в Серии А (9 мая).

