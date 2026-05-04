Сборная 28-го тура РПЛ. Такой доминации, как у «Зенита» и «Крыльев», не было давно!

28-й тур Мир РПЛ – всё. Сенсаций хватало. Как и героев. Мы определили главных и поместили их в одну сборную по схеме 4-4-2. А возглавил бы её автор победы в наиболее статусном матче. И да, не удивляйтесь большому количеству игроков «Крыльев»: индивидуально и в сравнении с конкурентами они это заслужили.

Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»)

Сергею Песьякову 37 лет. Финал карьеры не за горами. Когда он случится, в Самаре точно будут грустить. Вратарь провёл очередную невероятную встречу, сделав пять спасений и пропустив от «Спартака» всего раз. Как добивание Пабло Солари с близкого расстояния не стало голевым, наверное, не понял и он сам. Классика для спартаковских болельщиков и уже мем для остальных: вратари против этого клуба выдают матчи всей жизни.

Центральный защитник: Николас Маричаль («Динамо» Москва)

У Маричаля уже четвёртый гол этой весной в РПЛ! Больше забили только Джон Кордоба, Александр Соболев и Константин Тюкавин. Но речь-то о центральном защитнике! Николас высоко выпрыгнул при угловом в дерби с «Локомотивом» и неотразимо кивнул головой. Соперникам его фишка знакома. Но поделать с ней они всё равно зачастую ничего не могут. Ещё у уругвайца три перехвата и девять выносов, четыре заблокированных удара и два попадания в створ.

Центральный защитник: Игорь Дивеев («Зенит»)

Игорь успевал делать разницу и в атаке, и в обороне. Бывало, он бил по воротам и несколько секунд спустя уже в подкате прерывал армейскую контратаку. Только за матч с ЦСКА Дивеев набрал три попадания в створ и один гол. После углового, разумеется. У обменянного на него Лусиано Гонду – столько же. Но за девять выходов весной в РПЛ. Нападающий из них, если что, – аргентинец. Кстати, именно он пытался перепрыгнуть Дивеева, когда тот забивал.

Левый защитник: Кирилл Печенин («Крылья Советов»)

Обороне «Крыльев Советов» было крайне непросто во встрече со «Спартаком». Обладатель «вкусной» фамилии с честью прошёл испытание, выиграв 8 из 11 единоборств внизу и три из пяти – вверху. Сделал девять выносов и три отбора, заработал два фола и отдал одну ключевую передачу. Ах да, ещё Печенин забил решающий гол, пробежав в соло через всё поле. Дебютный мяч в сезоне – и такой важный.

Правый защитник: Фернандо Костанца («Крылья Советов»)

Реализовать пенальти? Почему нет. Сделать два отбора, три перехвата и семь выносов? Да пожалуйста. Выиграть три единоборства из четырёх? Легко. На такие вопросы ответил Костанца, а экзамен принимал «Спартак». В марте Фернандо рассуждал в эфире «Матч Премьер»: «Скажу честно, смотря на команду и её состав, не понимаю, как мы можем упасть в Первую лигу. Уверен, что хорошо проведём заключительную часть сезона и не вылетим из РПЛ». Что ж, похоже, не обманул.

Центральный полузащитник: Сергей Бабкин («Крылья Советов»)

В матче со «Спартаком» мы узнали, что такое связка Ба-Ба. Бабкин забежал в штрафную и технично убрал мяч под себя, Барко – сфолил на нём. Голевая передача на Печенина – тоже заслуга Сергея. Как и по два отбора, перехвата и выноса плюс три выигранных единоборства из четырёх. Всё, с футболистами «Крыльев» в этой сборной тура закончили!

Центральный полузащитник: Кирилл Кравцов («Сочи»)

12 мая 2024 года. Именно в тот день Кравцов забил, затем устроив длительную голевую засуху. А вчера полузащитника прорвало в матче с «Оренбургом». Хет-трик! И близость покера, поскольку Кирилл заодно и в штангу попал. В мире компьютерных игр за такое обвинили бы в читерстве. Вот так прорвало! В истории «Сочи» позволить себе такое ранее могли только двое: Александр Кокорин в той самой встрече с ростовскими детьми и Маттео Кассьерра. Величие.

Левый полузащитник: Максим Глушенков («Зенит»)

Вообще, Глушенков не играет именно слева. Но туда он в матче с ЦСКА тоже смещался, поэтому слегка сменим ему позицию ради целостности сборной тура. Максим совсем не стеснялся лупить по воротам, нанеся шесть ударов. Во многих командах и на всех столько не набирается. Трижды попал в створ и зарабатывал угловые со штрафными, на которые потом опасно прибегал Дивеев. Ну и куда же без ассистов – на Соболева и Энрике. В «Зените» две голевые за тур оттянутый нападающий ранее не оформлял.

Правый полузащитник: Луис Энрике («Зенит»)

Стоило матч «Зенита» показать в Бразилии, Энрике тут же расцвёл. Как же он легко и непринуждённо усадил на пятую точку Милана Гаича, перед тем как забить! Максимальное издевательство. Ради таких эпизодов звёздного вингера и подписывали. А также ради 87% точности передач (26/30), семи удачных единоборств, трёх успешных обводок и такого же количества заработанных нарушений. Джон Дуран сказал, что Луис круче Винисиуса. Есть возражения?

Нападающий: Александр Соболев («Зенит»)

Земля круглая, вода мокрая, Соболев любит нырять. С перечислением банальностей закончили. Иногда нырки Александра прямо на загляденье. Прямо как в матче с ЦСКА, где он выпрыгнул рыбкой из-за спин Виктора с Кисляком и результативно кивнул головой. Хорош был нападающий и в подыгрыше, сделав на чужой половине поля 79% точных передач. Семь из 11 воздушных дуэлей – наверху удержать его армейцам было ну очень сложно.

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Колумбиец дважды вскрыл ворота «Акрона». Первый гол спорно отменили, но во втором Кордоба уже не дал судьям никаких поводов вмешаться. Всего у Джона набралось три удара (два – в створ), три заработанных фола и четыре офсайда – забрасывали на него много. Теперь в гонке бомбардиров интриги практически никакой: у колумбийца 16 голов против 13 у Алексея Батракова и травмированного Брайана Хиля.

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»)

Назвать лучшим можно было ещё Франка Артигу, Сергея Булатова или Игоря Осинькина. Но раз уж самый статусный матч выиграл Семак, то отмечаем его. «Зенит» быстро пропустил от ЦСКА и всё перевернул. По волевым победам в российском футболе круче нет теперь никого: по подсчётам «Цифроскопа», последняя стала для Сергея 45-й (17 как игрок и 28 как тренер), он догнал Юрия Сёмина. Да и в целом так уверенно петербуржцы не действовали в Москве очень давно.

Сборная 28-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

…но заслуживает упоминания. Роналдо («Ростов») положил победный гол махачкалинскому «Динамо», Мирлинд Даку («Рубин») – «Балтике». Велдин Ходжа выгрызал центр поля в Калининграде. Алексей Батраков («Локомотив») сделал шикарный ассист в дерби с «Динамо». Эдуард Сперцян – в игре с «Акроном». У «Краснодара» стоит отметить и двух защитников – Витора Тормену с Лукасом Оласой. А Эгаш Касинтура («Ахмат») красиво забил «Пари НН».