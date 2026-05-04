«Реал» не позволил «Барсе» выиграть чемпионат. Но только сегодня

Не совсем понятно, за что борется «Реал» с турнирной точки зрения. Наверное, за то, чтобы «Барселона» как можно позже стала чемпионом. Каталонцы автоматически забирали бы титул, если бы «Реал» потерял очки в этом туре. Этого не случилось.

То ли из-за отсутствия Мбаппе, то ли по другим причинам игра не особо радовала голевыми моментами. Правда, на восьмой минуте Винисиус положил корпус и пробил, а мяч рикошетом от Эль-Хилали отлетел в штангу. Пожалуй, это был лучший момент «Реала» за первый тайм.

Неприятность пришла к мадридцам на 14-й минуте – Менди получил травму. Опять. Защитник почти весь сезон так или иначе лечился или набирал форму. Это был всего лишь третий матч француза в основе в нынешнем чемпионате. И, видимо, последний. Вместо Менди пришлось выпускать Франа Гарсию.

Травма Ферлана Менди Фото: Europa Press via Getty Images

Как это часто бывает во встречах «Реала», основная движуха возникала вокруг Винисиуса. На бразильце много фолили, иногда он и сам нарушал правила. На 23-й минуте получил жёлтую за отмашку в сторону Эль-Хилали. А через пару минут уже сам защитник сфолил на прямую красную за фол как раз на Винисиусе. Правда, VAR призвал судью к монитору: повторы показали, что игрок «Эспаньола» не попал шипами по сопернику, и арбитр ограничился жёлтой.

Ближе к перерыву «Реал» всё-таки создал ещё несколько моментов. Вальверде не особо опасно пробил головой, Браим с лёта зарядил выше перекладины. А на 45+3-й минуте случился уже лучший момент «Эспаньола» в первом тайме. Кабрера едва не забил головой с нескольких метров, но Лунин справился. Причём хозяева резво начали и второй тайм, наседая на штрафную «Реала». Всё-таки команда ещё вполне может как вылететь, так и попасть в еврокубки. Однако мадридцы без особых проблем выдержали натиск, а затем по-настоящему включился Винисиус.

Гол Винисиуса Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Бразилец ворвался в штрафную, обыгрался в стенку с Гонсало Гарсией, убрал двух соперников на замахе и пробил в уголок. Красивая комбинация, после которой гостям будто стало легче играть. И через 11 минут Винисиус забил снова. Правда, тут всё внимание, скорее, к ассисту Беллингема. Англичанин, стоя спиной к воротам, левой ногой принял мяч, а правой отдал голевую передачу. Причём пяткой! На этом результат был фактически сделан.

Нельзя сказать, что «Эспаньолу» совсем не предоставилось шансов забить. Например, у Карлоса Ромеро была неплохая позиция, чтобы отличиться, но в целом без особых шансов для «Эспаньола». И, кажется, это понимали зрители, потому что ближе к концу основного времени стадион наполовину опустел. Особенно центральные трибуны. В каком-то смысле болельщиков можно понять. У «Эспаньола» нет побед в 2026 году (17 туров подряд). А что касается «Реала», ему хотя бы не придётся делать чемпионский коридор для «Барсы» перед началом «класико». Там у мадридцев будет шанс ещё на недельку отложить чемпионство каталонцев.