Камбэк Погба спустя три года, сенсации «ПСЖ» и «Баварии» перед ЛЧ. Главное в еврофутболе

«Интер» и «Порту» — чемпионы, «Тоттенхэм» выбрался из зоны вылета, а «Барса» может взять титул в матче с «Реалом».

В Италии наконец-то определился чемпион (будто была интрига). «Арсенал», «Атлетико», «Бавария» и «ПСЖ» экономили силы перед полуфиналом Лиги чемпионов, но выдали интересные матчи — победителями ушли не все. А «Реал» отсрочил чемпионство «Барселоны». Традиционно рассказываем о главных событиях европейского уикенда.

Англия: «Арсенал» оторвался от «Сити», «МЮ» обыграл «Ливерпуль»

«Лидс» переиграл «Бёрнли» (3:1). Уже вылетевший «Вулверхэмптон» не справился с «Сандерлендом» (1:1), несмотря на игру в большинстве с 24-й минуты. «Ньюкасл» победил в АПЛ после четырёх поражений подряд — не повезло «Брайтону» (3:1). А «Борнмут» развалил «Кристал Пэлас» (3:0). «Челси» и «Манчестер Сити» сразятся в понедельник.

Удача наконец повернулась к «Тоттенхэму». «Брентфорд» безжалостно раздавил «Вест Хэм», забив три мяча и не пропустив. А вот «шпоры» одолели на выезде кризисную «Астон Виллу»: сделали комфортный для себя счёт 2:0 уже к 25-й минуте. Бирмингемцы с трудом выдавили из себя один гол, но это произошло на 90+6-й. Поэтому Де Дзерби избежал нервотрёпки. «Тоттенхэм» выбрался из зоны вылета, теперь опережает «Вест Хэм» на одно очко.

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм» Фото: Michael Steele/Getty Images

«Арсенал» — единственный полуфиналист ЛЧ, вышедший на матч уикенда с запредельной мотивацией. Как-никак есть ещё нехилые шансы на чемпионство. Команда Артеты вполне спокойно разобралась с «Фулхэмом» — на «Эмирейтс» сияли Дьёкереш (2+1) и Сака (1+1), которых критикуют весь сезон. «Арсенал» одержал 40-ю победу в сезоне и теперь в шаге от повторения клубного рекорда (41 победа в сезоне-1970/1971). Этот шаг могут сделать уже во вторник во встрече с «Атлетико».

«МЮ» гарантировал себе место в Лиге чемпионов следующего сезона. С «Ливерпулем» сделали счёт 2:0 за 14 минут, в глаза бросился не самый высокий уровень вратаря Фредди Вудмана — он играл вместо Алисона и Мамардашвили, у которых травмы. Во второй половине мерсисайдцы вернулись в игру, наказав хозяев за два «привоза». Но в концовке произошла ответка: Майну подхватил мяч после неудачного выноса Мак Аллистера и вонзил победный издали.

Испания: «Барселона» в последний момент урвала победу, у Винисиуса — прелестный дубль

«Вильярреал» разгромил «Леванте» (5:1) и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Нико Уильямс оформил 2+1 и принёс «Атлетику» победу над «Алавесом» (4:2). «Бетис» разгромил «Овьедо» (3:0), у Антони – голевая передача.

«Атлетико» плевать на Ла Лигу: участие в ЛЧ гарантировано, а медали Симеоне уже не интересуют. Против «Валенсии» Диего выпустил всего пять игроков основы, остальные — молодёжь из академии. И «Атлетико» всё равно выиграл! Голы Икера Луке и Мигеля Льоренте (это их дебютный матч за «Атлетико») в конце разбили валенсийцев, которые даже не гарантировали себе прописку в Ла Лиге на следующий сезон.

«Валенсия» — «Атлетико» Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Барселона» 80 минут вымучивала из себя гол в ворота «Осасуны», но в последнюю 10-минутку сделала результат. Сначала Левандовски замкнул кросс от Рашфорда, через несколько минут Ферран забил с передачи Фермина. Хотя Рауль из «Осасуны» потрепал нервишки болельщикам каталонцев: сократил отрыв на 88-й. Но «Барса» была даже ближе к третьему забитому, чем ко второму пропущенному. Теперь у команды Флика 88 очков после 34 туров — это повторение рекорда Ла Лиги.

«Реал» в который раз не может забить в первом тайме, однако во второй половине Винисиус снова сделал разницу. Сначала бразилец прошёл двух соперников и рикошетом от штанги открыл счёт. А второй гол и вовсе загляденье: Беллингем отдал на Вини передачу пяткой, после чего вингер ударом с лёта пробил в девятку.

Италия: золото «Интера», ужасный «Милан»

«Аталанте» опять не везёт: разрывали оборону «Дженоа», но так и не забили (0:0). В понедельник «Рома» сыграет с «Фиорентиной».

Не самые весёлые нули в Комо. Хозяева выглядели интереснее команды Конте: нанесли в два раза больше ударов (16 против восьми), у того же Дувикаса был опаснейший выход один на один с Милинковичем-Савичем. «Наполи» запомнился только ударом в штангу от Политано в конце. Конте после матча объяснил причины результата: «Комо» играет не с вратарём. У них в воротах полевой игрок, и его очень сложно прессинговать».

«Комо» — «Наполи» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Матч покатился в бездну для «Милана» уже с первых минут: Берарди перехватил мяч и забил на пятой минуте. На 24-й удалился защитник Томори, отхвативший вторую жёлтую. Обычно харамбол Аллегри помогает добывать очки даже в таких безнадёжных условиях, но «Милан» вообще ничего не создал. На 47-й Лорьенте удвоил преимущество ударом из-за штрафной, и для гостей всё закончилось.

Ещё один итальянский топ, не совладавший с аутсайдером турнира. «Юве» был хорош по качеству игры, мог забивать после прорывов Консейсау, однако Монтипо выручал (иногда на помощь приходила перекладина). Как обычно бывает, туринцы пропустили практически после первой же атаки соперника: Боуи замкнул прострел Брадарича, опередив защитников. От поражения спас Влахович, забивший со штрафного. «Верона» не осталась без очков, но всё равно вылетела в Серию B.

«Интер» — чемпион Италии! Помогли промахи конкурентов и победа над «Пармой», бывшей командой Киву. Миланский клуб доминировал: ломал перекладины со штангами, но с дебютным голом не затягивал. Тюрам забил после феноменального паса от Зелиньского, а в концовке Мхитарян закрепил результат, замкнув прострел в падении.

Германия: опять камбэк «Баварии», жаркая погоня за ЛЧ

«Вольфсбург» из последних сил цепляется за спасение: в этот раз — ничья с «Фрайбургом» (1:1). Но шансов остаться в Бундеслиге всё равно мало: надо выигрывать все встречи и надеяться на два поражения подряд у «Вердера».

«Бавария» проводит последние туры Бундеслиги по одному сценарию: Компани выпускает полуоснову, к перерыву влетает аутсайдеру, а потом выпускает лидеров и спасается. Зачем Венсан подвергает футболистов риску получить травму перед Лигой чемпионов — неизвестно. Но тактика работает. «Хайденхайм» вёл 2:0 на выезде к 31-й минуте, упустил преимущество, однако на 76-й снова вышел вперёд. Мюнхенцы спаслись только на 90+10-й минуте: Олисе попал в штангу, а мяч от спины вратаря залетел в створ.

«Бавария» — «Хайденхайм» Фото: Adam Pretty/Getty Images

Самые интересные баталии сейчас происходят в зоне Лиги чемпионов. Четыре претендента провели друг с другом очные встречи. «Штутгарт» летел «Хоффенхайму» 1:3 на выезде к 49-й минуте, но избежал поражения. Спасительный мяч сотворили на 90+5-й минуте — это при том, что с середины второго тайма «Штутгарт» играл в меньшинстве. Однако эта ничья отбросила команду на пятое место. А четвёртая строчка теперь за «Байером». Патрик Шик уничтожил «Лейпциг» хет-триком, и леверкузенцы впервые за два месяца вернулись в зону ЛЧ.

Однобокий рисунок игры в дерби двух «Боруссий». Дортмундцы будто вообще не вышли на матч, даже на гол не наиграли. «Мёнхенгладбах» забил ещё в первом тайме со стандарта, но мяч отменили из-за офсайда. Легитимный гол пришёл только в конце: Табакович обыграл Кобеля и ударил в верхний угол. Гладбах обезопасил себя от вылета во Вторую Бундеслигу.

Франция: «ПСЖ» не победил без Сафонова, Погба — в старте впервые за три года

«Лион» обыграл «Ренн» (4:2), у Эндрика — гол. «Париж» уничтожил «Брест» (4:0), «Лилль» потерял очки с «Гавром» (1:1).

«Марсель» даёт другим командам шанс побороться за ЛЧ — неожиданно проиграл «Нанту» с предпоследнего места. Гости жёстко просели в начале второго тайма и пропустили за восемь минут три мяча (один положил знакомый нам Кабелла). Тем не менее «Марсель» мог забивать и даже уходить с победой, однако столкнулся с сумасшедшим шведским вратарём Карльгреном. Кипер накопил восемь сейвов! Теперь «Марсель» рискует вообще остаться без еврокубков.

«Нант» — «Марсель» Фото: ФК «Нант»

«ПСЖ» дал отдых Сафонову перед «Баварией». В старте мог выйти и Шевалье, но француз на днях выбыл из-за травмы — поэтому вратарём выпустили 19-летнего Ренато Марина. «Лорьян» выжал из трёх ударов в створ два гола, а парижане, несмотря на тотальную доминацию по ходу матча, закончили вничью. Впрочем, конкуренты из «Ланса» тоже потеряли очки — не смогли обыграть тонущую «Ниццу» (1:1). У «ПСЖ» отрыв в шесть очков, чемпионство могут оформить уже через тур.

Погба вышел в стартовом составе впервые с мая 2023 года. Поль помог «Метцу» вылететь в Лигу 2. С натяжкой, правда. Хозяева забили на 49-й минуте, на 58-й француза заменили, после чего монегаски и сотворили спасительные два мяча. В старте также вышел Головин, однако он тоже остался без результативных действий.

