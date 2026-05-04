Европейский футбол, обзор матчей 2-3 мая 2026: АПЛ, Ла Лига, Серия А, МЮ, Ливерпуль, Бавария, Арсенал, ПСЖ, Барселона, Реал

Камбэк Погба спустя три года, сенсации «ПСЖ» и «Баварии» перед ЛЧ. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Европейский футбол, обзор матчей 2-3 мая 2026 года
«Интер» и «Порту» — чемпионы, «Тоттенхэм» выбрался из зоны вылета, а «Барса» может взять титул в матче с «Реалом».

В Италии наконец-то определился чемпион (будто была интрига). «Арсенал», «Атлетико», «Бавария» и «ПСЖ» экономили силы перед полуфиналом Лиги чемпионов, но выдали интересные матчи — победителями ушли не все. А «Реал» отсрочил чемпионство «Барселоны». Традиционно рассказываем о главных событиях европейского уикенда.

Англия: «Арсенал» оторвался от «Сити», «МЮ» обыграл «Ливерпуль»

«Лидс» переиграл «Бёрнли» (3:1). Уже вылетевший «Вулверхэмптон» не справился с «Сандерлендом» (1:1), несмотря на игру в большинстве с 24-й минуты. «Ньюкасл» победил в АПЛ после четырёх поражений подряд — не повезло «Брайтону» (3:1). А «Борнмут» развалил «Кристал Пэлас» (3:0). «Челси» и «Манчестер Сити» сразятся в понедельник.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Мавропанос – 15'     2:0 Тьяго – 54'     3:0 Дамсгор – 82'    
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Галлахер – 12'     0:2 Ришарлисон – 25'     1:2 Буэндия – 90+6'    

Удача наконец повернулась к «Тоттенхэму». «Брентфорд» безжалостно раздавил «Вест Хэм», забив три мяча и не пропустив. А вот «шпоры» одолели на выезде кризисную «Астон Виллу»: сделали комфортный для себя счёт 2:0 уже к 25-й минуте. Бирмингемцы с трудом выдавили из себя один гол, но это произошло на 90+6-й. Поэтому Де Дзерби избежал нервотрёпки. «Тоттенхэм» выбрался из зоны вылета, теперь опережает «Вест Хэм» на одно очко.

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Дьёкереш – 9'     2:0 Сака – 40'     3:0 Дьёкереш – 45+4'    

«Арсенал» — единственный полуфиналист ЛЧ, вышедший на матч уикенда с запредельной мотивацией. Как-никак есть ещё нехилые шансы на чемпионство. Команда Артеты вполне спокойно разобралась с «Фулхэмом» — на «Эмирейтс» сияли Дьёкереш (2+1) и Сака (1+1), которых критикуют весь сезон. «Арсенал» одержал 40-ю победу в сезоне и теперь в шаге от повторения клубного рекорда (41 победа в сезоне-1970/1971). Этот шаг могут сделать уже во вторник во встрече с «Атлетико».

Лучший тайм «Арсенала» в 2026 году! Крупно обыграли «Фулхэм» назло «Сити»
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

«МЮ» гарантировал себе место в Лиге чемпионов следующего сезона. С «Ливерпулем» сделали счёт 2:0 за 14 минут, в глаза бросился не самый высокий уровень вратаря Фредди Вудмана — он играл вместо Алисона и Мамардашвили, у которых травмы. Во второй половине мерсисайдцы вернулись в игру, наказав хозяев за два «привоза». Но в концовке произошла ответка: Майну подхватил мяч после неудачного выноса Мак Аллистера и вонзил победный издали.

«Привозище» вратаря «МЮ»! Подарили «Ливерпулю» камбэк — пришлось геройствовать Майну
Испания: «Барселона» в последний момент урвала победу, у Винисиуса — прелестный дубль

«Вильярреал» разгромил «Леванте» (5:1) и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Нико Уильямс оформил 2+1 и принёс «Атлетику» победу над «Алавесом» (4:2). «Бетис» разгромил «Овьедо» (3:0), у Антони – голевая передача.

Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Луке – 74'     0:2 Llorente – 82'    

«Атлетико» плевать на Ла Лигу: участие в ЛЧ гарантировано, а медали Симеоне уже не интересуют. Против «Валенсии» Диего выпустил всего пять игроков основы, остальные — молодёжь из академии. И «Атлетико» всё равно выиграл! Голы Икера Луке и Мигеля Льоренте (это их дебютный матч за «Атлетико») в конце разбили валенсийцев, которые даже не гарантировали себе прописку в Ла Лиге на следующий сезон.

«Валенсия» — «Атлетико»

Испания — Примера . 34-й тур
02 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 81'     0:2 Ф. Торрес – 86'     1:2 Рауль – 88'    

«Барселона» 80 минут вымучивала из себя гол в ворота «Осасуны», но в последнюю 10-минутку сделала результат. Сначала Левандовски замкнул кросс от Рашфорда, через несколько минут Ферран забил с передачи Фермина. Хотя Рауль из «Осасуны» потрепал нервишки болельщикам каталонцев: сократил отрыв на 88-й. Но «Барса» была даже ближе к третьему забитому, чем ко второму пропущенному. Теперь у команды Флика 88 очков после 34 туров — это повторение рекорда Ла Лиги.

«Барса» зарешала в самой концовке — голом между ног вратарю. До чемпионства меньше суток?
Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 55'     0:2 Винисиус Жуниор – 66'    

«Реал» в который раз не может забить в первом тайме, однако во второй половине Винисиус снова сделал разницу. Сначала бразилец прошёл двух соперников и рикошетом от штанги открыл счёт. А второй гол и вовсе загляденье: Беллингем отдал на Вини передачу пяткой, после чего вингер ударом с лёта пробил в девятку.

«Реал» не позволил «Барсе» выиграть чемпионат. Но только сегодня
Италия: золото «Интера», ужасный «Милан»

«Аталанте» опять не везёт: разрывали оборону «Дженоа», но так и не забили (0:0). В понедельник «Рома» сыграет с «Фиорентиной».

Италия — Серия А . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 0
Наполи
Неаполь

Не самые весёлые нули в Комо. Хозяева выглядели интереснее команды Конте: нанесли в два раза больше ударов (16 против восьми), у того же Дувикаса был опаснейший выход один на один с Милинковичем-Савичем. «Наполи» запомнился только ударом в штангу от Политано в конце. Конте после матча объяснил причины результата: «Комо» играет не с вратарём. У них в воротах полевой игрок, и его очень сложно прессинговать».

«Комо» — «Наполи»

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Берарди – 5'     2:0 Лорьенте – 47'    
Удаления: нет / Томори – 24'

Матч покатился в бездну для «Милана» уже с первых минут: Берарди перехватил мяч и забил на пятой минуте. На 24-й удалился защитник Томори, отхвативший вторую жёлтую. Обычно харамбол Аллегри помогает добывать очки даже в таких безнадёжных условиях, но «Милан» вообще ничего не создал. На 47-й Лорьенте удвоил преимущество ударом из-за штрафной, и для гостей всё закончилось.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
0:1 Боуи – 34'     1:1 Влахович – 62'    

Ещё один итальянский топ, не совладавший с аутсайдером турнира. «Юве» был хорош по качеству игры, мог забивать после прорывов Консейсау, однако Монтипо выручал (иногда на помощь приходила перекладина). Как обычно бывает, туринцы пропустили практически после первой же атаки соперника: Боуи замкнул прострел Брадарича, опередив защитников. От поражения спас Влахович, забивший со штрафного. «Верона» не осталась без очков, но всё равно вылетела в Серию B.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Парма
Парма
1:0 Тюрам – 45+1'     2:0 Мхитарян – 80'    

«Интер» — чемпион Италии! Помогли промахи конкурентов и победа над «Пармой», бывшей командой Киву. Миланский клуб доминировал: ломал перекладины со штангами, но с дебютным голом не затягивал. Тюрам забил после феноменального паса от Зелиньского, а в концовке Мхитарян закрепил результат, замкнув прострел в падении.

«Интер» — чемпион Италии! Взяли титул досрочно и в крайне символичном матче для Киву
Германия: опять камбэк «Баварии», жаркая погоня за ЛЧ

«Вольфсбург» из последних сил цепляется за спасение: в этот раз — ничья с «Фрайбургом» (1:1). Но шансов остаться в Бундеслиге всё равно мало: надо выигрывать все встречи и надеяться на два поражения подряд у «Вердера».

Германия — Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 3
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 Зивзивадзе – 22'     0:2 Динкчи – 31'     1:2 Горецка – 44'     2:2 Горецка – 57'     2:3 Зивзивадзе – 76'     3:3 Олисе – 90+10'    

«Бавария» проводит последние туры Бундеслиги по одному сценарию: Компани выпускает полуоснову, к перерыву влетает аутсайдеру, а потом выпускает лидеров и спасается. Зачем Венсан подвергает футболистов риску получить травму перед Лигой чемпионов — неизвестно. Но тактика работает. «Хайденхайм» вёл 2:0 на выезде к 31-й минуте, упустил преимущество, однако на 76-й снова вышел вперёд. Мюнхенцы спаслись только на 90+10-й минуте: Олисе попал в штангу, а мяч от спины вратаря залетел в створ.

«Бавария» — «Хайденхайм»

Германия — Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
3 : 3
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Крамарич – 7'     1:1 Фюрих – 20'     2:1 Туре – 24'     3:1 Крамарич – 49'     3:2 Демирович – 64'     3:3 Томаш – 90+5'    
Удаления: нет / Каразор – 69'
Германия — Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
4 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Шик – 25'     2:0 Телла – 45'     3:0 Шик – 76'     3:1 Баумгартнер – 80'     4:1 Шик – 89'    

Самые интересные баталии сейчас происходят в зоне Лиги чемпионов. Четыре претендента провели друг с другом очные встречи. «Штутгарт» летел «Хоффенхайму» 1:3 на выезде к 49-й минуте, но избежал поражения. Спасительный мяч сотворили на 90+5-й минуте — это при том, что с середины второго тайма «Штутгарт» играл в меньшинстве. Однако эта ничья отбросила команду на пятое место. А четвёртая строчка теперь за «Байером». Патрик Шик уничтожил «Лейпциг» хет-триком, и леверкузенцы впервые за два месяца вернулись в зону ЛЧ.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Табакович – 88'    

Однобокий рисунок игры в дерби двух «Боруссий». Дортмундцы будто вообще не вышли на матч, даже на гол не наиграли. «Мёнхенгладбах» забил ещё в первом тайме со стандарта, но мяч отменили из-за офсайда. Легитимный гол пришёл только в конце: Табакович обыграл Кобеля и ударил в верхний угол. Гладбах обезопасил себя от вылета во Вторую Бундеслигу.

Франция: «ПСЖ» не победил без Сафонова, Погба — в старте впервые за три года

«Лион» обыграл «Ренн» (4:2), у Эндрика — гол. «Париж» уничтожил «Брест» (4:0), «Лилль» потерял очки с «Гавром» (1:1).

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Ганаго – 50'     2:0 Кабелла – 54'     3:0 Аблин – 58'    

«Марсель» даёт другим командам шанс побороться за ЛЧ — неожиданно проиграл «Нанту» с предпоследнего места. Гости жёстко просели в начале второго тайма и пропустили за восемь минут три мяча (один положил знакомый нам Кабелла). Тем не менее «Марсель» мог забивать и даже уходить с победой, однако столкнулся с сумасшедшим шведским вратарём Карльгреном. Кипер накопил восемь сейвов! Теперь «Марсель» рискует вообще остаться без еврокубков.

«Нант» — «Марсель»

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
1:0 Мбайе – 6'     1:1 Пажи – 12'     2:1 Заир-Эмери – 62'     2:2 Тосин – 78'    

«ПСЖ» дал отдых Сафонову перед «Баварией». В старте мог выйти и Шевалье, но француз на днях выбыл из-за травмы — поэтому вратарём выпустили 19-летнего Ренато Марина. «Лорьян» выжал из трёх ударов в створ два гола, а парижане, несмотря на тотальную доминацию по ходу матча, закончили вничью. Впрочем, конкуренты из «Ланса» тоже потеряли очки — не смогли обыграть тонущую «Ниццу» (1:1). У «ПСЖ» отрыв в шесть очков, чемпионство могут оформить уже через тур.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 20:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
1:0 Деменге – 49'     1:1 Балогун – 61'     1:2 Фати – 90+1'    

Погба вышел в стартовом составе впервые с мая 2023 года. Поль помог «Метцу» вылететь в Лигу 2. С натяжкой, правда. Хозяева забили на 49-й минуте, на 58-й француза заменили, после чего монегаски и сотворили спасительные два мяча. В старте также вышел Головин, однако он тоже остался без результативных действий.

Одной строкой

  • «Порту» — чемпионат Португалии! Одолели «Алверку» и стали недосягаемыми для «Бенфики», которая сыграла вничью с «Фамаликаном» (2:2). Моуринью уже четвёртый год подряд без трофеев, хотя ни разу не уступил с лиссабонцами в лиге.
  • В Турции же ещё ничего не ясно с чемпионом. «Галатасарай» проиграл «Самсунспору» (1:4), а «Фенербахче» вслед за увольнением Тедеско разделался с «Истанбулом» (3:1). Теперь «Фенер» отстаёт от соседей на четыре очка, а осталось всего два тура! Параллельно «Кайсериспор» с Чаловым и Макаровым борется за выживание — сыграли вничью с «Эюпспором» (1:1). Гол Фёдора отменили, а так бы могли подняться из зоны вылета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

