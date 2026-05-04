Вот это новости перед матчем Кубка! Следим, что будет дальше.

ЦСКА уволил Челестини прямо перед «Спартаком»! Замена уже есть! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Кризис ЦСКА этой весной – одно из самых обсуждаемых событий в РПЛ. После зимних трансферов от клуба ждали борьбы за чемпионство, но за 10 туров весны команда победила лишь дважды. А в последних пяти матчах РПЛ набрали лишь четыре очка.

Ждать окончания сезона, чтобы уволить главного тренера Фабио Челестини, в клубе не стали. И сегодня (4 мая) утром объявили об отставке швейцарца:

«Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов . Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто».

ЦСКА принял решение прямо накануне полуфинала Кубка (финала Пути РПЛ) со «Спартаком». И вопросов к решению, да и будущему ЦСКА, хватает. Следим за происходящим в этом онлайне.