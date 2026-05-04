ЦСКА уволил Челестини прямо перед «Спартаком»! Замена уже есть! LIVE

Кризис ЦСКА этой весной – одно из самых обсуждаемых событий в РПЛ. После зимних трансферов от клуба ждали борьбы за чемпионство, но за 10 туров весны команда победила лишь дважды. А в последних пяти матчах РПЛ набрали лишь четыре очка.
Ждать окончания сезона, чтобы уволить главного тренера Фабио Челестини, в клубе не стали. И сегодня (4 мая) утром объявили об отставке швейцарца:
«Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов. Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто».
ЦСКА принял решение прямо накануне полуфинала Кубка (финала Пути РПЛ) со «Спартаком». И вопросов к решению, да и будущему ЦСКА, хватает. Следим за происходящим в этом онлайне.
И ведь правда совпадений много! И итог один — увольнение перед дерби:
ЦСКА в соцсетях благодарит Фабио за проделанную работу.
Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил решение ЦСКА уволить Челестини перед дерби в Кубке: «Неспроста руководство ЦСКА убрало Челестини. Наверное, специально, чтобы команда взбодрилась перед дерби со «Спартаком». Когда тренер меняется, всегда появляются новые эмоции, потому что видят, что что-то не так. Возможно, было недопонимание между игроками и тренером. Просто так подобные решения не принимаются. Пришли к выводу, что нужно менять специалиста».
ЦСКА повторил трюк «Спартака»? Напомним, красно-белые уволили Деяна Станковича в ноябре 2025 года перед дерби. И тогда под руководством и.о. Вадима Романова «Спартак» обыграл ЦСКА.
Юрий Сёмин подвёл итоги работы Фабио Челестини в ЦСКА:
«Это часть профессии тренера. Результат и турнирное положение определяет. Задачи Челестини не выполнил. Не знаю, насколько это правильное решение перед важным кубковым матчем. Спорный вопрос. Посмотрим 6-го числа. Однако ЦСКА находится не на своём месте. Последние ситуации, в частности, с Мойзесом, повлияли на решение клуба. Раз пошли такие результаты, многое он сделал неправильно. По крайней мере, основания для отставки были.
Была замечательная часть работы, а финальная была выполнена не лучшим образом. Такова тренерская судьба. Если в турнирной таблице ты вверху, то работаешь спокойно. Если пониже и далеко от поставленных задач, всё в руках руководителей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
По информации инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА заплатит Челестини € 500 тыс. за увольнение: это сумма между неустойкой за пятое (€ 600 тыс.) и шестое места (€ 300 тыс.) по итогам сезона. Переговоры были запущены после поражения от «Зенита».
Статистика ЦСКА под руководством Челестини
Швейцарец руководил ЦСКА в 40 матчах. Команда одержала 21 победу, потерпела 13 поражений и шесть раз сыграла вничью. Разница мячей — 81:66.
Кто такой Дмитрий Игдисамов?
И.о. главного тренера ЦСКА работает в системе клуба с 2019 года. Под его руководством молодёжная команда стала чемпионом МФЛ в 2024 году, а в прошлом сезоне завоевала серебряные медали.
Среди воспитанников Игдисамова — Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артём Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно.
Заявление ЦСКА об увольнении Челестини
Заявление ЦСКА об увольнении Челестини