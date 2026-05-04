Челестини в ЦСКА сменил Дмитрий Игдисамов. Кто это такой?

10 фактов о тренере, который моложе Акинфеева, но поведёт команду на матч со «Спартаком». Начинал в школе, вырастил Кисляка и других звёзд.

ЦСКА расторг контракт с Фабио Челестини через два дня после его слов о готовности продолжать работу. Сюжет удивительный.

После встречи с «Зенитом» у тренера состоялся разговор с руководством. Он вышел к журналистам (спустя 40 минут после пресс-конференции Сергея Семака, Фабио извинился и объяснил опоздание разговором с Романом Бабаевым) и заявил, что не собирается сдаваться;

проходят сутки – и в медиа вирусится информация, что Фабио и вовсе может остаться на следующий сезон – такую мысль высказали комментатор Константин Генич и агент Тимур Лепсая;

на следующий день ЦСКА сообщает о досрочном уходе специалиста.

До конца сезона (то есть в течение трёх или четырёх матчей в зависимости от результата в Кубке) ЦСКА будет рулить 39-летний Дмитрий Игдисамов. Не удивляйтесь, если это имя вам не знакомо. Он юношеский тренер, который попал в штаб основной команды только в конце марта 2026 года. Формально заменил Алексея Березуцкого и должен был навести мосты между командой и иностранным штабом. Теперь же за всё будет отвечать он сам, вместе с небольшим количеством оставшихся помощников.

Дмитрий Игдисамов и Фабио Челестини Фото: ПФК ЦСКА

Давайте знакомиться с Игдисамовым ближе. Ниже – 10 фактов о новом тренере ЦСКА, которые нужно знать.

1. Игдисамов работал физруком. В 22 года он завершил карьеру мини-футболиста из-за травм. Вспоминал, что разорвал все латеральные связки голеностопа. Поступил в университет и пошёл работать в обычную общеобразовательную школу тренером дополнительного образования. В 2008-м зарабатывал семь тысяч рублей. Но на жизнь, с его слов, хватало.

2. В «Рубин» Игдисамов попал после собеседования с директором школы Данильянцем. И по финансовой необходимости – жена была беременна. Его первая должность – тренер-селекционер в детском саду с зарплатой уже в 15 тысяч рублей. Дмитрий ездил и проводил тренировки в садах и одновременно высматривал таланты. А ещё приглашал их с родителями на футбол. Получается, одновременно отвечал и за посещаемость.

3. Стал тренером академии «Рубина» в 2011 году. Такой быстрый путь от работы с детсадовцами до юношеской команды не проходил никто. Помогло знание иностранного языка, так как в тот период в клуб пригласили испанских методистов. И они уже порекомендовали отдать Дмитрию работу с командой 2000 года рождения.

4. В РПЛ сыграли три футболиста из первого выпуска Игдисамова: Артур Сагитов дебютировал за «Рубин» в 18 лет, но сейчас выступает в Беларуси. Раиль Абдуллин – тогда же, а сейчас играет за «Кубань». Больше всего времени в РПЛ провёл Данил Степанов, однако сейчас он выступает за новый «Шахтёр».

5. В ЦСКА попал со второго раза. Сначала вёл переговоры с Олегом Яровинским, но тогда клуб не сделал конкретного предложения. Договориться вышло, когда академию уже возглавлял Олег Корнаухов. А продюсировал переход тренера Андрей Мовсесьян. Игдисамов вспоминал, что параллельно был интерес от академии «Зенита», однако он выбрал ЦСКА.

6. Игдисамов работал в ЦСКА с командами U17, U16, а в 2023 году стал главным тренером молодёжной команды. Главные футболисты, прошедшие через работу с тренером: Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артём Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно.

7. Убедил зачислить в академию Кисляка, от которого до этого отказались «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Вот его цитата: «Под конец занятия сказал: надо зачислять. Убедил игровой интеллект: Матвей предельно быстро оценивал ситуацию и выдавал решение. Натренировать такое очень сложно. Когда Матвей рассказывал о том, что я его чему-то научил, я ему написал: «Как я мог тебя этому научить, если сам так не умею?»

8. В работе ориентируется на Эдуардо Докампо, Курбана Бердыева и Данильянца. Вот его цитата: «Мы должны растить футболистов со всей палитрой качеств, подходящих к любым требованиям. Эту модель я взял у «Атлетика» из Бильбао. Эдуардо Докампо говорил: «Реал» и «Барселона» могут купить любых игроков. Мы со своей философией должны выращивать своих». Также учился у Бердыева и Данильянца. Симбиоз их знаний и сформировал мои взгляды. Испанские принципы применяю до сих пор, но без лишних пасов. Мне ближе агрессивный стиль. Докампо повторял: «Нет смысла в 10 передачах, если одной можешь вывести игрока один на один».

9. В 2024-м молодёжка ЦСКА под его руководством выиграла чемпионский титул. А в 2025-м взяла серебряные медали. При этом амбиции Игдисамова выше. Как-то он заявил, что хотел бы тренировать сборную России на чемпионате мира. Но пока ограничится несколькими неделями с ЦСКА.

Дмитрий Игдисамов с трофеем МФЛ Фото: ПФК ЦСКА

10. У Игдисамова пятеро детей. Вот как он сам описывал такую ситуацию: «Это от большой любви. Многодетная семья – большой труд. Всех надо не просто выкормить, а воспитать. Потому супруга не работает. Не строили таких планов. Но сейчас повторяю: жениться и заводить детей нужно, пока ты молодой дурак, ни в чём не разбираешься. До сих пор одинокие ровесники говорят, что с возрастом становишься избирательным».

