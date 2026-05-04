Лидеры «Зенита», автор хет-трика или Кордоба. Кто был лучшим в 28-м туре?
Кирилл Закатченко
Рейтинг: кто лучший в 28-м туре РПЛ?
Два футболиста — из «Крыльев Советов», по одному — «Ахмата», «Ростова» и «Сочи».

До конца сезона в Мир РПЛ осталось провести всего два тура. Интрига есть почти в каждой части таблицы. До сих пор непонятно, кто станет чемпионом, кто займёт третье место, кто вылетит напрямую, а кто попадёт в стыки. А пока давайте определим лучшего футболиста 28-го тура.

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 28-го тура РПЛ
1 место

Кирилл Кравцов («Сочи»)

До матча с «Оренбургом» (3:1) Кравцов не забил ни одного мяча в нынешнем сезоне РПЛ. Но во встрече 28-го тура полузащитника прорвало — хет-трик. В двух случаях Кирилл классно клал мяч роскошными ударами, в третьем — ему помог рикошет от соперника. Кравцов заходил на покер, однако попал в ближнюю штангу. Кирилл заработал два фола, отдал 12 точных передач в финальную треть поля, выполнил две успешные обводки и совершил два отбора.

2 место

Сергей Песьяков («Крылья Советов»)

Вратарь самарского клуба качественно провёл матч с бывшей командой. Спартаковцы нанесли шесть ударов, но пробили Сергея всего один раз. В одном эпизоде Песьяков спас команду после добивания Пабло Солари с близкого расстояния. Надёжная игра вратаря помогла «Крыльям» одержать вторую подряд победу в чемпионате и оторваться от зоны переходных встреч. Впереди — встречи с «Оренбургом» и «Акроном». И там самарской команде снова потребуется уверенная игра голкипера.

3 место

Джон Кордоба («Краснодар»)

Лучший бомбардир РПЛ снова принёс чемпиону победу. На этот раз Кордоба зарешал во встрече с «Акроном» (1:0). Сначала гол Джона отменили — решение судейской бригады вызвало немало споров. Но спустя несколько минут Джон снова пробил вратаря соперника Виталия Гудиева. В прошедшей встрече Кордоба стал лучшим в «Краснодаре» по ударам (четыре), ударам в створ (три) и заработанным фолам (три). А ещё колумбиец выполнил две успешные обводки и выиграл четыре верховых единоборства из восьми.

4 место

Игорь Дивеев («Зенит»)

Чем больше проходит времени с момента обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду, тем больше становится понятно, кто выиграл от этой сделки. Правда, не всем. Защитник ярко напомнил о себе бывшей команде — вонзил головой мяч в ворота соперника прямо перед фанатским сектором ЦСКА. Праздновать не стал.

Игорь отдал 90% точных передач и нанёс три удара (все — в створ). Но больше всего впечатляет статистика выигранных единоборств. Восемь из восьми — элитный уровень. ЦСКА сейчас очень не хватает такого защитника.

5 место

Лучшим был другой игрок

Возможно, вы считаете, что лучшим футболистом тура должен стать кто-то, кого нет в нашем списке. К примеру, Луис Энрике провёл очень крутой матч с ЦСКА, а Эгаш Касинтура — с «Пари НН». Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Алексей Батраков из «Локомотива» отметились голевыми передачами, а защитник Николас Маричаль из московского «Динамо» — голом в дерби. Александр Соболев («Зенит») и Кирилл Печенин («Крылья Советов») принесли своим командам важные победы.

6 место

Максим Глушенков («Зенит»)

В матче с ЦСКА Максим пять раз пробил по воротам соперника — лучший результат среди всех участников встречи. Правда, Глушенков попал в створ всего два раза, но заработал на себе два фола. Гораздо важнее, что атакующий футболист «Зенита» отдал две голевые передачи — с его передач забивали Александр Соболев и Луис Энрике. Глушенков отдал 28 точных передач из 33, а по количеству успешных пасов в штрафную площадь (10) стал лучшим игроком встречи. Плюс у Максима одна успешная обводка и один отбор.

7 место

Роналдо («Ростов»)

«Ростов» одержал важнейшую победу в Дагестане, благодаря чему оторвался от зоны стыков. Автором решающего гола стал Роналдо. Интересная закономерность: если бразилец забивает в этом сезоне РПЛ, его команда не проигрывает. Весной Роналду спас «Ростов» от поражения в матче с «Балтикой» (1:1) и принёс ему победу во встрече с «Пари НН» (1:0). В Каспийске Роналдо нанёс два удара (один — в створ), заработал два фола, выиграл 16 единоборств из 24, совершил четыре успешные обводки и три отбора.

8 место

Мирлинд Даку («Рубин)

Даку прервал длительную серию без голов — до этого нападающий не забивал в РПЛ с 16-го тура. Сейчас, на секунду, прошёл уже 28-й. Правда, албанец пропустил немало времени из-за травмы. Два гола в 13 предыдущих матчах — довольно скромная статистика для бомбардира «Рубина». Возможно, результативный удар во встрече с «Балтикой» (1:0) поможет Мирлинду обрести уверенность. Главное, чтобы обошлось без травмы, а то ведь форварда унесли с поля на носилках. Он выиграл четыре верховых единоборства из семи и совершил три перехвата.

9 место

Сергей Бабкин («Крылья Советов»)

Самарская команда удивила во втором туре подряд. Сначала она прихлопнула «Локомотив» (2:0), а потом одолела «Спартак» (2:1). Бабкин серьёзно помог «Крыльям» справиться с красно-белыми. Сначала Сергей заработал пенальти, который реализовал Фернандо Костанца. В концовке встречи с передачи Бабкина забил Кирилл Печенин (пусть там и был рикошет). Сергей отдал 17 точных пасов из 19, заработал на себе один фол, совершил два отбора и пять перехватов.

10 место

Лечи Садулаев («Ахмат»)

Садулаев забил всего лишь первый мяч в нынешнем сезоне РПЛ. Лечи провёл довольно качественный матч с «Пари НН» (2:0), а его гол стал победным. Садулаев заработал четыре фола — лучший результат среди всех игроков «Ахмата». Помимо этого, он выполнил пять успешных обводок — ни один другой футболист встречи не добрался до такой цифры. Лечи отдал 19 точных передач из 28, выиграл семь единоборств из 14 и совершил шесть перехватов.

