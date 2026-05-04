«Претензии «Спартака» к Карасёву абсолютно необоснованны». Разбор судейства 28-го тура РПЛ

Чем ближе к финишу РПЛ – тем громче разговоры о судействе. В 28-м туре особой критикой работы арбитров отметились два топ-клуба: «Краснодар» (там были недовольны отменённым голом Джона Кордобы) и «Спартак» (там – работой Сергея Карасёва в целом). По традиции мы разобрали судейство в каждом матче тура с экс-арбитром РПЛ и экспертом Игорем Федотовым. Ему и слово.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

«Спартак» — «Крылья Советов» – 2:1

Вокруг Карасёва опять раскачивают лодку, которая никак не раскачивается. Руководство «Спартака» и тренерский штаб его казнить хотят, но казнить его не за что. Карасёв всё делал нормально, всё правильно.

Пенальти на 10-й минуте – это фол по неосторожности. Открытый момент, удар сзади. Если люди хотят видеть тут что-то другое – это их право, однако решение верное.

Дальше у «Спартака» было ещё две претензии: на 69-й минуте, по отмене гола. Там были очень плохие повторы, но с одного из ракурсов видно, что игрок «Спартака» держал соперника, это фол. Что касается эпизода на 90+3-й минуте, то, опять же, у меня есть претензии к повторам. Показалось, что игрок попал себе в руку сам. Здесь стоит доверять арбитру. Глобально претензии «Спартака» к Карасёву абсолютно необоснованны.

Оценка — 8,4.

«Локомотив» — «Динамо» — 1:1

Здесь работал Кукуляк. И это история о том, как одним эпизодом испортить хорошее впечатление об игре. А работа, до 90+5-й минуты, была хорошая. Но на 90+5-й минуте была атака «Динамо», и Кукуляк зачем-то забежал за линию мяча. В итоге в него попал мяч, он, по правилам игры, бросил спорный мяч вратарю «Локомотива». А «Динамо» лишилось атаки.

Евгений Кукуляк в матче «Локомотив» — «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я понимаю, что назначений у него немного, что хочется показать руководству, какой он быстрый и везде успевает. Но это было лишним. Это не то. Надо было быть за линией мяча, видеть развитие атаки. Игровая ситуация не требовала от него находиться в штрафной, где он и нашёл мяч. За это я снизил оценку на 0,1 балла.

Оценка — 8,4 (матч повышенной сложности, базовая оценка — 8,5)

«Динамо» Мх — «Ростов» — 1:2

В работе Казарцева следует обсуждать один эпизод – решение назначить пенальти в ворота «Ростова» на 56-й минуте. Решение это верное, 11-метровый назначен за игру рукой. Оценку Казарцеву я за этот эпизод снижать не буду, потому что он был в нормальной позиции, выбирался с диагонали и дальнюю руку видеть сам не мог. Молодец, что разобрался после повтора. Также отмечу, что на 90+2-й минуте верно показал жёлтую карточку Тимуру Сулейманову за затяжку времени.

Оценка — 8,4.

«Балтика» — «Рубин» — 0:1

Здесь работал Ян Бобровский. Два эпизода я бы вынес отдельно. Первый – на 38-й минуте, в очевидном моменте он не показал жёлтую карточку Юрию Ковалёву из «Балтики» за грубую игру.

Второй момент – дискуссионный. На 77-й минуте Бобровский удалил Элдара Чивича за лишение явной возможности забить гол. Если говорить о красной карточке, то игрок «Рубина» действительно контролировал мяч и из-за контакта потерял равновесие. Если рассуждать о жёлтой, то моё мнение – мяч уходил влево, не в сторону ворот, я лишения явной возможности забить гол тут не вижу. Для меня было бы достаточно жёлтой карточки, но оценку за этот эпизод я снижать не стал, у кого-то мнение может быть и другое.

Оценка — 8,3.

Андрей Талалаев Фото: ФК «Балтика»

ЦСКА — «Зенит» — 1:3

Единственный важный эпизод – пенальти в ворота «Зенита». Как и в матче «Спартака» и «Крыльев», вопросов тут нет: фол по неосторожности – удар сзади по ноге. Это 11-метровый удар без показа жёлтой карточки. В остальном – уверенная работа от Танашева.

Оценка — 8,5 (базовая оценка — 8,5, так как матч повышенной сложности).

«Сочи» — «Оренбург» — 3:1

Здесь ситуация, похожая на игру «Динамо» и «Локомотива». Цыганок хорошо отработал матч, но так же, как Кукуляк, плохо выбирал позицию, попадал под мяч при позиционных атаках перед штрафной. Он не понимал, как ему двигаться, не видел развития атак. За это оценку я снижаю на 0,1 балла.

Оценка — 8,3.

«Акрон» — «Краснодар» — 0:1

После этого матча было много разговоров. Я бы начал с момента на 14-й минуте, падения Беншимола после контакта с Торменой. Первым на газон ногу ставит именно игрок гостей, потом её убирает – и происходит неизбежный контакт. Я не вижу здесь нарушения правила со стороны Тормены. Если бы попал в темп – да, это фол и красная карточка. Но так – игровое столкновение и правильное решение продолжить матч.

Что касается отменённого гола на 56-й минуте, то в начале игроки обеих команд держат друг друга, применяют руки в борьбе за позицию. Однако когда мяч уже вошёл в игру, то Кордоба левой рукой берёт руку соперника, тянет за собой – тот теряет равновесие и падает. VAR в лице Иванова вмешался правильно, это отмена гола. Дискутировать по эпизоду можно много, но я на 100% уверен в правильности решения. Что касается слов игроков «Краснодара» об отмене гола Кордобы, то, может, там хотят поговорить о том, что ранее не удалили Тормену? Я в этом сомневаюсь.

Также Буланов ошибся на 68-й минуте – надо было самостоятельно назначать пенальти за фол на Кордобе, его просто развернули за шею. Да, этот пенальти впоследствии отменили бы, так как ранее был офсайд – VAR вмешался бы в этот эпизод. Однако ассистент главного арбитра флаг не поднимал, так что Буланов был обязан фиксировать нарушение правил и назначать пенальти. Даже несмотря на то, что его бы потом отменили, это ошибка.

Оценка — 7,9 (8,4).

«Ахмат» — «Пари НН» — 2:0

Здесь работал Чебан. Единственный сложный эпизод случился на пятой минуте. Лесовой наступил на ахилл игроку «Ахмата». Футболиста гостей спасло то, что пятка стояла на газоне. Если бы она была оторвана, а нога пошла бы выше – мы бы говорили о прямой красной карточке. Но Чебан всё равно ошибся – нужно было показывать жёлтую за грубую игру.

Оценка — 8,3.